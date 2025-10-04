«Каждые два часа кормила из бутылочки»: как герои «Афиши Daily» спасали животных

О волонтерстве и спасенных котах с подвальными блохами
По любви к животным я была пришибленной с детства. Тащила домой всех и всегда: котят, щенят, голубей. Родители всегда поддерживали в этом и помогали разгребать последствия. Повзрослев, я перебралась в Петербург и помогать животным не остановилась. Сразу же забрала к себе котенка с улицы — это и был первый полностью самостоятельный опыт.
Тогда я снимала комнату в квартире, в которой за стенкой жила хозяйка. Она, конечно же, была категорически против животных. Но у меня получилось незаметно протащить котенка в кофте. Поселила я его в шкафу, спал он в тазу на пледе — лежанки тогда у меня еще не было. Так продолжалось и в следующей съемной квартире: я выборочно забирала животных и выкармливала их. Когда в 2020 году я купила собственную жилплощадь, волонтерская деятельность стала стабильнее. Сделала, например, полностью кафельную ванную комнату, в которой изолировала новеньких котят от старых.
Животных я не только забираю с улицы и выхаживаю, но и пристраиваю к новым хозяевам. Сначала в этом помогало размещение объявлений через группы в соцсетях, а полтора года назад площадкой для этого стал мой блог. Рилсы с купаниями новых котят и рубрика «Топим подвальных блох» стали набирать много просмотров, появились желающие забрать животных. Доходы с блогерства помогают обеспечивать лечение и уход за животными. На данный момент количество пристроенных кошек и котов почти перевалило за сто.
Из последних историй мне запомнился Тюльпанчик. Это совсем маленький котенок, который самостоятельно не ел. Встретили его, когда отлавливали другую кошку в подвале: вдалеке раздался еле слышный писк котенка. Он был весь в глине и грязи, единственный выживший в помете. Я кормила его из бутылочки, вставала ночью каждые два часа. Выкормила его с совсем малышовского возраста и очень привязалась. Сейчас он подрос и переехал к заботливым хозяевам.
О спасенном псе Кокосе, который пострадал от жестокого хозяина
Я впервые узнала про Кокоса в 2024 году. Скоро будет год, как он живет у меня. Узнала я о нем от девочек-волонтерок, которые спасают животных. Мы общаемся с момента, как я забирала у одной из них собаку для своей мамы.
История Кокоса жестокая. Жил он изначально под лестницей у одного мужчины на Кавказе. Полноценным хозяином я назвать его не могу. Кокос довольно характерная громкая собака. И однажды, видимо, он был слишком громким, и это надоело его «хозяину». Мужчина был пьян, выстрелил ему в морду и снес половину пасти. Кокос от ужасной боли убежал в лес. Около месяца скитался по горам и наконец вышел к людям. Его забрали в тяжелом состоянии.
Кокос стал моим вторым псом. Я сразу поняла, что заберу его себе. Бывает, что смотришь на животное, и кажется, что оно точно твое, — у нас было именно так. Я считаю, что помочь и выходить животное со сложной судьбой или травмами вполне возможно.
Мой самый главный пример этому — мама. У нее четыре собаки, три из которых спасенные. У одной нет двух лап и почти половины тела. Но маму это не испугало: она реабилитировала ее, поставила «на ноги» и научила жить. Точно узнать, сколько проживет собака, мы не можем, но она наслаждается жизнью. И мамина любовь помогает ей в этом. Если человек захочет подарить шанс животному, ему это воздастся.
Кокос для меня сложная собака. У него сильнейший посттравматический синдром, сложный характер. Но он настолько любвеобильный, что забота о нем превращается в самую потрясающую рутину. Конечно, никакого специализированного ухода ему не нужно: лишь следить, чтобы рана не кровоточила, а когда он ест или пьет, ничего не вытекало из пасти. Я этого не боялась ни тогда, ни сейчас. Он крутой, очень хорошая собака.
В будущем я планирую заводить больше собак, продолжать помогать тем животным, которым нужна помощь. Хотела бы открыть приют — у меня есть на это и силы, и желание. Я этим горю.
О спасении голубей, кроликов, собак и котят
Моим первым спасенным голубем был Густав. Конечно, не было такого, что в августе 2020 года я проснулась и решила, что теперь буду спасать птиц. До этого дня я вообще, к сожалению, голубей не замечала, и они были что-то типа неотъемлемой массовки.
Но в тот день я собиралась на работу, вышла из подъезда и услышала жалобный писк. Подумала, котенок. Стала оглядываться, и оказалось, что рядом лежит голубь, пытается идти и пищит. Тогда об этих птицах я не знала ничего. Только всякой срани, что опасны и стоит потрогать — умру я, вся моя семья и весь подъезд заодно.
Но птичку было жалко, поэтому я позвала молодого человека, мы нашли коробочку и забрали голубя домой. Мои познания в уходе были настолько нулевыми, что из-за седого пушка я решила, что голубь старый. Но оказалось, что это птенчик, который, видимо, учился летать, но упал, сломал лапу, крыло и порвал глаз.
Я нашла врача, постепенно разобралась со всеми нюансами, перестала бояться умереть от одного касания до Густава, и вот уже пять лет он полноправный член нашей семьи. Он был первым голубем, который открыл мне в целом мир этих птиц, и они наконец-то стали для меня видимыми. Научил меня, что голуби очень интересные, умные животные, со своим характером и чувством юмора.
Сейчас я продолжаю помогать животным, в том числе и голубям. На данный момент у меня дома семь голубей, два кролика, собачка и коты. Некоторые из них постепенно разъезжаются по новым домам. Почему я этим занимаюсь? Потому что я добрый и эмпатичный человек. И для меня вариант пройти мимо невероятно труден: сразу появляются душевные терзания и сожаления. Поэтому ради самой себя в том числе я чаще всего выбираю помочь, чем не сделать этого.
О собаке Мейв, брошенной на улице
В конце прошлого лета моя подруга Вера написала в общий чат, что у нее есть новости. Она периодически волонтерит: помогает активистам с передержкой бездомных собак или сама находит их на улице. Поэтому в тот день все в чате сразу поняли, о чем идет речь.
Оказалось, что Вера на улице у рандомного KFC увидела таксу потерянного вида. Несмотря на отсутствие ошейника и адресника, по состоянию шерсти и общей растерянности было понятно, что она домашняя или была такой еще совсем недавно.
Вера начала поиски: написала в собачьи чатики потеряшек, в чат района и ближайших домов. В одном из них нашлась женщина, которая написала, что это ее собака. Вера связалась с ней и попыталась уточнить, что произошло. Хозяйка давала весьма туманные ответы и утверждала, что собака сбежала. И в итоге спросила: «Что вы планируете с ней делать?» Вера ответила, что собирается вернуть ее домой, на что женщина сказала, что собака ей не нужна — она напоминает о бывшем молодом человеке. Отказалась от личной встречи и лишь передала курьером полупустой ветеринарный паспорт.
Вера решила оставить собаку себе. Назвала ее в честь ирландской верховной богини — Мейв. Они отлично ладили, собака не отходила от Веры ни на шаг. Но со временем другие собаки подруги стали конкурировать за ее внимание. Вера поняла, что для Мейв нужна семья без детей и других питомцев.
Когда Вера сообщила, что собирается искать для Мейв новых хозяев, у меня упало сердце. Подумала: «В смысле, мы больше не увидимся?» До этого я бывала в гостях у подруги несколько раз и пересекалась с Мейв. И каждый раз шутила, что, пока никто не видит, положу в сумку Мейв и украду ее. Это совершенно замечательного характера собака.
Попросила у Веры буферный период: прикинуть свои силы и финансы. У меня никогда не было собаки, я даже не мечтала о ней в ближайшее время — казалось, надо более уверенно встать на ноги. Меня частенько посещали мысли, что я и со своей жизнью справляюсь плохо. Добавлять в нее еще и ответственность за почти беспомощное существо с непростой историей казалось опасной затеей.
Я слышала, что первый месяц с собакой самый тяжелый. Вы обе привыкаете к новой жизни, притираетесь и сталкиваетесь с новыми трудностями. Тебя часто посещают мысли: «Зачем я вообще это сделала и как вернуть все обратно?» За тестовый месяц я должна была понять, не страдаем ли мы с Мейв обе. И если вдруг не получилось бы, Вера поможет найти новых хозяев.
Знаю, что многие люди не хотят брать питомца из приюта, потому что там редко бывают щенки, а большинство хотят вырастить собаку сами. Со мной все оказалось наоборот — наверное, примерно так чувствуют себя типичные бати из анекдотов. Я пропустила тревожную стадию воспитания и подгузников и залетела сразу на прикольную, где мы просто тусуемся, ходим вместе в бары (если они дог-френдли) и едим вяленое мясо под сериал.
В сентябре мы с Мейв отметили полгода, как живем вместе. Все оказалось сильно проще, чем я думала, но я искренне считаю, что мне досталась облегченная версия собачества. Мейв не будит меня рано утром с требованиями ее покормить, не делает луж в доме, не уничтожает мебель, не ест какашки и не норовит изваляться в помоях — и дальше по страшному собачьему списку. Ничего из этого. У нее есть трудности с сепарационной тревогой и страхом других собак, но мы над этим работаем.
О том, как помогал бездомным собакам найти хозяев и нашел свою Чичу
Некоторое время я жил в Грузии в небольшом провинциальном городке на берегу Черного моря. Недалеко от него было небольшое деревенское кладбище, на которое мы с девушкой случайно попали. И встретили бездомную собаку с двумя щенками.
Вообще в Грузии довольно много бездомных животных — ты не можешь пройти десять метров и не встретить собаку. Обычно специальные службы стерилизуют их, и шанс встретить именно щенков очень мал. Но нулю не равен никогда. На улицах все еще остается много нестерилизованных животных — особенно в сельской местности. Пройти мимо совсем маленьких щенков, которые живут недалеко от оживленной трассы, мы с девушкой не смогли. Решили отфоткать их и раскидать объявления во всякие русскоязычные волонтерские чаты.
Одного забрали с кладбища после того, как мы начали активно в соцсетях постить объявления. Второй должен был быть отправлен в Молдавию, но женщина, которая взяла его на время на передержку, настолько в него влюбилась, что оставила себе. С ней мы долго поддерживали контакт, щенок вырос в большую красивую собаку.
На этом история могла бы вполне закончиться, но мы снова проезжали мимо этого кладбища. Из окна машины увидели одинокого белого щенка, он был совсем крошечным. Вокруг было темно и пасмурно. Были все условия, чтобы доброе сердце дрогнуло. Мы тормознули и забрали его. Отмыли, отфотографировали и по старой схеме раскидывали объявления по чатам. Жил он у нас полторы недели. Мы уже были готовы, если откликов не будет, оставить щенка себе. Но желающие нашлись: парень и девушка из соседнего нашему городу Батуми. Мы отвезли щенка им. Ребята сразу же влюбились в него и забрали. Назвали Спайком и через время уехали с ним в Германию.
Через некоторое время нам наскучил маленький прибрежный городок, мы перебрались в Тбилиси. И уже на новом месте, во дворе нашего дома, встретили маленького черно-белого щенка. Сначала подкармливали его, хотели, чтобы он жил во дворе. Вокруг были добрые собаки, и мы думали, что поможем ему вырасти и окрепнуть, периодически ухаживая за ним. Но в один из холодных вечеров сжалились и забрали погреться к себе.
Его захотела забрать женщина, которая жила то в Грузии, то в Турции. Щенка надо было переправить, и занялся этим я. Вместе мы поехали на маршрутке до Батуми — это около пяти-шести часов. Там пересеклись с новой хозяйкой, и я отправился обратно. Женщина еще долго отправляла нам фотографии подрастающего щенка — он вырос очень красивым.
Каждый раз делали мы это из-за эмпатии: оправдания не помочь одиноким собакам мы найти не могли. Это все еще крупица помощи в масштабах даже самой Грузии, но это лучше, чем ничего. Свою собаку Чичу мы тоже нашли благодаря волонтерам: объявление с ней разместили в одном из волонтерских чатов.
Чича очень характерная собака, одновременно озорная, осторожная, любопытная и наглая. Думаю, если бы Чичунга была человеком, она была бы той самой крикливой теткой на базаре, которая не любит торговаться, а продает обязательно мясо. Уличное прошлое дает о себе знать — Чичилака очень настороженно относится к незнакомым людям, но всегда хочет познакомиться с другими собаками — изредка подраться, чаще поиграть или просто понюхаться. По отношению к нам она даже слишком социальная, вплоть до того, что, когда мы едим, ей нужно сидеть либо на коленях, либо на столе. Кинологи были бы в шоке, но отучить нереально — видимо, это тоже какой-то флешбек из голодного бездомного детства. Хотя, возможно, если бы мы очень захотели, справились бы и с этим — Чиччолина быстро учит команды и с ходу понимает, что нужно сделать, чтобы получить вкусняху. Сейчас в ассортименте пять команд: мадама умеет сидеть, лежать, давать лапу, носик и голос. Этого хватает, чтобы впечатлить соседей, пока едем в лифте.
О спасенных кошках и зооволонтерстве в Грузии
Первая кошка у нас появилась в мае 2022 года. Тогда мы жили в Новосибирске. Произошло это совершенно случайным образом: моя девушка вышла из дома по делам и услышала из подвала тонкое попискивание. Позвонила мне. Спустившись мы увидели несколько котят, смешных и очень пушистых, и сразу решили, что их надо выманивать и ловить. Но вышло это лишь с одной девчонкой, которую мы назвали Агатой.
Остальные котята фыркали, шипели и боялись выходить к нам. На следующий день мы вернулись, чтобы попробовать еще раз, но их там уже не было. Видимо, мама-кошка вернулась и увела в другой двор. Позже мы встречали уже подросших котят недалеко от нашего дома.
Вторая кошка, Писуна, появилась у нас уже в Тбилиси. Жили мы тогда на первом этаже, и к окну в спальне часто приходили коты, иногда даже котята. Мы к ним привязались, стали давать имена и подкармливать, а кошек отдавать на стерилизацию. В Грузии для этого есть муниципальная программа, а еще этим занимается замечательная инициатива Сatebi, где работают волонтеры из России и других стран.
Одна из таких кошек пришла к нам сразу с пятью котятами. Вскоре они подросли и смогли жить самостоятельно, одна из них до сих пор приходит к нам почти каждый день. А вот мама после стерилизации решила поселиться в нашем внутреннем дворе и брать нас измором. Отгоняла других животных, пыталась зайти в квартиры к соседям, подружилась с Агатой — иногда мы гуляли с ней по улице. Через несколько месяцев мы поняли, что Писуна никуда не уйдет, и пустили к себе. Сделали прививки, чип и все документы. Нас стало четверо.
В Грузии бездомные животные могут круглый год жить на улице. Все благодаря теплому климату — в России многие просто не переживают зиму. Бездомных животных тут много, и местные часто за ними ухаживают, даже если не могут взять домой. Порой общаешься с кем-то из своего района, и оказывается, что вы подкармливаете одного и того же кота. У всех за кошек и собак болит душа, и они радуются, когда удается помочь. Но не всегда животные могут выжить на улице.
Этим летом к нам во двор стали приходить три маленьких котенка. Мы их кормили, а в какой-то момент нашли их в тяжелом состоянии и стали лечить. К сожалению, девочки, Перчинка и Пушинка, очень быстро сгорели, несмотря на усилия врачей. А их брат, Бандит, остался с нами и даже сумел найти общий язык с взрослыми кошками. Изначально мы думали найти ему новый дом, но оказалось, что у него тоже есть проблемы со здоровьем. Пристроить больного котенка — задача сложная, да и мы прикипели к нему. Сейчас тратим много времени и сил, чтобы поставить диагноз и вылечить его, и очень надеемся, что он проживет с нами долгую и радостную жизнь.