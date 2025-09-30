Сильный пол

Поигрались в феминизм — и хватит. Что такое фемосфера

Что объединяет фемцелов, «мудроженственных» блогеров и феминисток, прославляющих патриархат? Все это части фемосферы — интернет-среды прогрессиных на словах сообществ, консервативных по своей сути. Рассказываем, как мейнстримный феминизм заставляет женщин откатываться в консерватизм и фатализм, что такое фемосфера и может ли она быть опасной.

Если вам близки феминистские идеи — то есть вы слышали, что существует патриархат, он несправедлив и с этим нужно что-то делать — то алгоритмы соцсетей наверняка подкидывали разок другой контент по теме. Но среди безобидных роликов об опыте молодых матерей или шуток про отношения с мужчинами то и дело проскальзывают видео юных девушек, которые призывают «дать мужчинам отпор», «не занижать свои стандарты», «поступать с ними так же, как они с вами».   

Листаешь дальше — девушка под хештегом «феминизм» настаивает, что мужчина обязан обеспечивать вам princess treatment исполнять любой ваш каприз, и если он не дарит букет из 101 розы на первом свидании, значит, он вас не достоин. Мужчины ведь и так чувствуют себя слишком комфортно в патриархате. Вы же не хотите, чтобы они расслаблялись? 

Новый ролик: содержание любых ваших хотелок — базовый минимум или роскошный максимум? А цветы на каждый праздник? Думает только о вас и кладет весь мир к вашим ногам? Женщина, знающая себе цену, не соглашается на меньшее.

Видео @navitskaaaa

И вроде бы все по заветам феминизма: патриархат действительно подпортил нам жизнь, и мужчинам не помешало бы иметь это в виду. Но заставлять их себя обеспечивать, дарить букеты из 101 розы и извлекать из них максимальную выгоду во имя благого дела… разве это не старая добрая иерархия, где женщина — инфантилизированное безвольное создание, целиком полагающееся на мужчину?

Так рождается фемосфера — якобы прогрессивная интернет-среда, которая на самом деле продвигает консерватизм.

Что такое фемосфера?

Фемосферу определяет уверенность, что жизнь это игра с нулевой суммой: мужчины всегда будут причинять женщинам боль и это не изменится, поэтому их можно только «переиграть»

Впервые это слово использовала доктор Джилли Кей, исследующая феминистские медиа в британском Университете Лафборо. Кей обнаружила, что среди части молодых женщин присутствуют такие же реакционные настроения, как и среди мужчин: с 2018 года в мейнстримном феминизме стали отделяться новые движения, использующие прогрессивную риторику, но реакционные по своей сути. Она ввела термин «фемосфера», куда отнесла реакционных феминисток, инфлюенсеров-экспертов по дейтингу и фемцелов. Другие исследователи относят к фемосфере и просто консервативных инфлюенсеров-антифеминисток — например, традвайфс или Бретт Купер.

Джилли Кей пишет: «Столь разные на первый взгляд формы реакционного поворота в популярном феминизме сводятся к трем базовым признакам: биоэссенциализму в понимании гендера, агрессивному фатализму и эксплуатации понятий „феминизм“, „класс“ и „сообщество“ для сокрытия враждебности к социальной справедливости и сведения всей проблематики к индивидуальной тактике выживания».

Проще говоря, все это — псевдофеминистские движения, уверенные, что все определяет биология. Поэтому существующий порядок вещей никак нельзя изменить — только полагаться на собственные силы и извлекать личную выгоду там, где это возможно.

Это роднит их с агрессивными мужскими онлайн-сообществами. «Хотя фемосфера и претендует на противодействие мизогинии и маносфере, она отражает многие из ее регрессивных логик», — говорит Кей.

Чем это отличается от традиционной патриархальной риторики? Тем, что «феминизм» для таких сообществ — важная часть идентичности. Например, те же дейтинг-эксперты настаивают, что мужчина должен вас обеспечивать, потому что женщины зарабатывают на 30% меньше и тратят непропорционально больше времени на домашние дела.

«В данном случае некоторые идеи левого феминизма, похоже, смешиваются с реакционными консервативными взглядами, — пишет Джилли Кей. — Цифровая культура играет большую роль в перераспределении традиционных координат левого и правого».
 

Как выглядят такие блоги, инфлюенсеры и сообщества?

Дейтинг-коучи и «dark feminine» блогеры

Советуют, как манипулировать мужчинами и добиваться от них своего

«Тебе нужно прикладывать усилия, чтобы выглядеть хорошо. Дорогая, послушай: почему ты выглядишь, будто никогда не принимала душ? Большинство женщин приводят себя в порядок только тогда, когда куда-то выходят. Например, на свидание раз в месяц. Нет, дорогая. Тебе нужно быть красивой для себя, ухаживать за собой. Мне никогда не нужно долго собираться, потому что я всегда готова — даже в плохие дни. 

Я видела тикток, где женщина жаловалась, что не может найти мужчину, но при этом отказывалась менять свою внешность, потому что хотела «быть собой». Дорогая, ты пытаешься найти пару — поработай над собой!» — рассказывает блогерка Thewizardliz в ролике «Как стать максимально соблазнительной».

Видео @thewizardliz

26-летняя Лиз Джабраилова прославилась в тиктоке благодаря роликам о саморазвитии, мотивации, ментальном здоровье и, конечно же, отношениях с мужчинами. 

Ее советы сводятся к одному: чтобы получить от в жизни все, нужно быть собой, но при этом привлекательной; осознанной, но не слишком много думать; индивидуалисткой, но прокачивать «женскую энергию», чтобы притягивать «правильных» партнеров. Если мужчины вас используют, почему бы не использовать их в ответ?

Например в ролике, посвященному тренду Princess Treatment, она рассказывает, как стать «избалованной» в отношениях: «Я была бы признательна, если ты дал бы мне немного денег на карманные расходы».  У Thewizardliz больше 8 млн подписчиков на ютубе, столько же в тиктоке и больше 5 млн в инстаграме*.

«Мы сейчас в той точке, когда мужчины хотят, чтобы мы их завоевывали (сложно это говорить и не смеяться). Давайте представим: вы брюнетка, а мужчина к вам подходит и говорит, что ему больше нравятся блондинки. Ваш ответ должен быть максимально спокойным. Вы должны его оскорбить так, чтобы он сам этого не понял», — говорит уже другая блогерка Каника Батра с 200 тыс. подписчиками в тиктоке (аккаунт на 500 тыс. был заблокирован). Она ведет блог о жизни «диагностированной высокофункциональной психопатки» и параллельно делится наблюдениями о мужчинах, женщинах и их отношениях. 

В последние годы Батра рассказывает, почему она перестала считать себя феминисткой. «Это движение сожрало само себя. В то же время маносфера открыта для любого нового участника», — рассказала она в одном видео в инстаграме*. «Я была феминисткой до того момента, пока не увидела, к каким последствиям ведет третья волна. Она навязывает женщинам мужские роли и конкуренцию с ними. А еще теперь никто не заводит семьи», — пояснила Батра в другом ролике.

Видео @ogkanikabatra

Восприятие мужчин как к конкурентов или ресурс — распространненная идея в сообществах, посвященным дейтингу. Так Джилли Кей обратила внимание на проект Female Dating Strategy, который начинался как форум на Reddit (с более чем 250 тыс. участников), а затем приобрел форму подкаста. 

В основе проекта несколько простых правил: мужчины всегда должны добиваться женщин, женщины должны добиваться от них финансовой поддержки, большинство мужчин не представляют никакой ценности.

Джилли Кей отметила, что из-за таких инфлюенсеров и блогов в соцсетях среди женщин распространяются убеждения, которые отражают логику «мужского мира». «Это идеи о том, что мужчины — хранители отношений, а женщины — хранители секса. Таким образом, чем чаще женщина отказывает мужчинам в сексе, тем выше ее ценность на сексуальном рынке. И если у вас есть случайные связи, ваша ценность снижается».

Такие дейтинг-коучи исходят из простой логики: гендерный разрыв в оплате труда пока непреодолим, и вместо того, чтобы бороться за равенство в этом вопросе, разумнее требовать с мужчин «налог на патриархат»: чтобы они проявляли свою «мужественность» и финансово обеспечивали своих партнерш. А женщины, в свою очередь, должны проявлять «женскую энергию», чтобы найти достойного и надежного мужа. Кей пишет: «Это невероятно консервативно, но это попытка переосмыслить стратегию расширения прав и возможностей».

Фемцелы 

Хотят быть успешными манипуляторами, но получается только страдать

Джилли Кей относит к фемосфере и фемцелов — сообщества женщин на реддите, не пользующихся популярностью у мужчин и не занимающихся сексом. Фемцелы отделились от инцелов еще в нулевые, когда вторые из нейтрального сообщества превратились в оплот мизогинии и биодетерминизма. Фемцелы точно так же строили свою философию на внешности: по их мнению, социальный успех, богатство и успех у мужчин целиком зависят от того, как вы выглядите. И пока инцелы винили в своих любовных неудачах женщин, фемцелы винили свою «уродливость». 

Ренессанс субкультуры случился после ковида, когда тысячи юных девушек по всему тиктоку стали постить мемы про собственное одиночество и ментальную нестабильность, ненависть к мужчинам, современному дейтингу и патриархату, сравнивать себя с Эми Данн из «Исчезнувшей» и другими манипулятивными поп-культурными героиням. В отличие от фемцелов с реддита, для нового поколения отсутствие секса или внимания мужчин не столь важно — главное эстетика, постирония, шитпостинг и вайб токсичной женственности.

Журналистка Эмма Гарленд называла эту волну фемцелов диссоциативным феминизмом. В отличие от оптимистичных, успешных феминистских блогов в соцсетях с хештегами вроде #girlboss, блоги диссоциативных феминисток полны нигилизма и саморазрушения. Журналистка связала подъем эстетики токсичной женственности с последствиями позднего капитализма: западные зумеры в условиях экономического кризиса не могут позволить себе хорошую жизнь и экономическое благополучие, и одна из копинговых стратегий — это нигилизм. Но как поясняет Гарленд, такое движение в конечном счете приводит не к революции, а к всепоглощающему ощущению пустоты. Она считает, что субкультуры грустной девушки и фемцела не помогают феминистскому движению, а наоборот, призывают женщин опустить руки и упиваться собственной грустью.

Реакционные феминистки

Уверены, что современный феминизм только ухудшил положение женщин, и прославляют традиционную семью

Об этом подходе заговорили в 2023 после статьи в The Atlantic, в которой журналистка Хелен Льюс критически высказалась о книге британской писательницы Мэри Харрингтон «Феминизм против прогресса». В ней Харрингтон, некогда убежденная сторонница идей Джудит Батлер, впервые использовала термин «реакционный феминизм». Писательница утверждает, что прогрессивная политика отрицает биологические, эволюционно обусловленные различия между мужчинами и женщинами, и видит традиционную семью как способ решения всех социальных и экономических женских проблем. 

Британская журналистка и писательница Луиза Перри — еще одна сторонница такого взгляда на права женщин. Перри несколько лет проработала в кризисном центре для пострадавших от изнасилований, и с тех пор критически относится к порнографии, БДСМ и секс-работе. Этот опыт лег в основу ее книги «Темная сторона сексуальной революции» (2023), где Перри анализировала современный дейтинг, насильственные сексуальные практики, «культуру случайных связей» и последствия сексуальной революции в Европе и США. Перри убеждена, что доступность контрацептивов и идеи либерального феминизма о том, что женщины могут заниматься сексом «так же, как мужчины», только играет последним на руку, преподнося секс как развлечение. Она отрицает культуру согласия и уверена, что проституция и порнография не могут быть выбором. 

А еще считает, что либеральный феминизм игнорирует биологические психологические и физические особенности полов, поэтому убеждение «в насилии всегда виноват насильник» снимает ответственность с пострадавших. Так, по Перри, мужчины от природы гораздо более похотливы, больше нуждаются в сексуальном разнообразии и меньше склонны привязываться к партнерам на одну ночь. А современная культура случайных связей заставляет женщин отказываться от своих естественных потребностей в поиске обязательств, привязанности и защиты. 

«Чтобы изменить саму систему стимулов, потребовалась бы технология, которая противостоит сиюминутным порывам в мужском сексуальном поведении, защищает экономические интересы матерей и создает стабильную среду для воспитания детей. И такая технология у нас уже есть, пусть она и старая, громоздкая и далекая от совершенства. Она называется моногамным браком».
Луиза Перри
«Темная сторона сексуальной революции»

Хотя многие высказывания Луизы Перри казались регрессивными, критики либеральных изданий The GuardianThe Telegraph и The Times признали, что она задает правильные вопросы обществу. 

Радикальные феминистки

Мужчины — это класс угнетателей

Хотя Джилли Кей не упоминает радикальные феминистские сообщества в контексте фемосферы, исследователь медиа-феминизма Даниил Жайворонок считает, что они тоже могут относиться к ней.

Даниил Жайворонок
Исследователь медиа-феминизма (Университет Тампере), автор телеграм-канала «Смерть и Мебель»

«Фемосфера — это сборка консервативных и реакционных феминизмов, и радфем — это одна из таких форм. Я бы не проводил различий, потому что они сближаются и в идеологии, и в дискурсе. Многие радфем-сообщества в России, например суперпопулярное „Феминизм наглядно“, построены на отзеркаливании женоненавистнических высказываний блогеров, отдельных представителей маносферы и превращении этих высказываний в мужененавистнические. В этом есть иронический твист: типа не мы придумали ненависть, мы просто ее отзеркаливаем и отвечаем коммуникативной агрессией на насилие. 

Но как отмечает Джилли Кей, в какой-то момент логика отзеркаливания теряется и уже не понятно, кто за кем повторяет: феминистки за маносферой или маносфера за феминистками. И просто получается, что обе стороны воспроизводят эссенциалистский, бинарный и агрессивный дискурс: одни по отношению к женщинам, другие — к мужчинам. И идеологический и онтологический заряд примерно одинаковый: между двумя гендерами существует непреодолимый конфликт. Женщины и мужчины антагонистичны друг другу, в силу различий никто не может рассчитывать на взаимопонимание, коммуникацию и заботу и поэтому должны относиться друг к другу утилитарно. И при этом и те, и другие пытаются представить себя как жертвы».

Есть ли фемосфера в России?

Российский феминизм отличается от западного: феминистские инцитиативы исходили не «снизу», а «сверху», отталкиваясь не от реальных потребностей женщин, а от государственных нужд.

1920-е
1930-1950-е
1960-1980-е
1990-е
Женщина — равноправный член общества
Советский союз был первой страной в мире, которая закрепила гендерное равноправие на законодательном уровне и активно его пропагандировала, стараясь вовлечь больше женщин в производство. Например, на агитационных плакатах можно встретить лозунги вроде «Долой кухонное рабство! Даешь новый быт!» или «Долой гнет и обывальщину домашнего быта!». Среди советской интеллигенции процветали идеи сексуальной свободы и «нового быта», призванного освободить женщин от бремени заботы о доме и детях и переложить их на государство.
Женщина — мать-героиня
Оказалось, что нет ресурсов, чтобы взять на себя эту ношу. С приходом к власти Иосифа Сталина во всех сферах начался консервативный поворот: сексуальная свобода сменилась «крепкой советской семьей», а «работницы и делегатки» на плакатах — «матерями-героинями», аборты были запрещены, а конституция 1936 года установила, что «впервые в истории на деле обеспечено подлинное равноправие женщин». Так от женщин стали требовать всего и сразу: быть не только успешной карьеристкой и труженицей, но и самоотверженной матерью и женой. В военные годы эта риторика усугубилась: некоторые исследователи считают, что положение женщин в тылу в годы Великой отечественной можно назвать эксплуатацией.
Женщина — украшение коллектива
Период стабильной государственной гендерной политики. Сохранялись меры поддержки матерей, доступность абортов, система детских садов и продленок. Но параллельно с кризисом коммунистической идеологией — кризис гендерных ролей. Женщины были активно вовлечены в экономику и ощущали себя членами «коллектива», но домашний труд и воспитание детей так и оставались их негласными обязанностями. Освободиться от такой нагрузки было невозможно, поскольку на одну зарплату советская семья выжить не могла. Также сохранился бытовой сексизм. У советских женщин идея равноправия стала ассоциироваться не со справедливостью, а необходимостью «тащить все на себе».
Женщина — жена бандита
«Патриархатным ренессанс»: условиях быстрых структурных изменений женщин стали вытеснять с тех позиций, которые они завоевали в публичной сфере в советское время, они столкнулись с безработицей и недопредставленностью во власти. Для многих женщин единственной статегией выживания стал поиск богатого мужа-бизнесмена, желательно иностранца, который мог бы увезти их в лучшую жизнь. «Но это не нужно рассматривать как наступление автоматического патриархата, скорее это был ответ общества на беспорядок, на структурную неопределенность, на угрозы», — говорит исследовательница Елена Здравомыслова. Расцвет домашнего насилия.

К нулевым в России сложилось противоречивое отношение к феминизму и равноправию: с одной стороны государство с неолиберальной идеей «женщины, которая успевает все», с другой — вестернизация общества, поп-культуры и женских движений. Мейнстримный феминизм в России прожил недолгую, но яркую жизнь. Стоит вспомнить перфомансы Pussy Riot, нашумевшую рекламу Reebok «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» или ролик Nike «Из чего же сделаны наши девчонки», расцветающие феминистские медиа разного толка, дискуссии о новой этике, недопустимости домогательств и обсуждение закона о домашнем насилии. 

В последние годы в России существует упор на традиционные семейные ценности, в то же время много проблем, с которыми сталкивались женщины в стране, так и не решены: например, гендерный разрыв в оплате труда, домашнее и репродуктивное насилие, двойная бытовая нагрузка, сексизм, нереалистичные стандарты красоты и не только.
 

Как и в позднем Советском союзе, идея равноправия стала восприниматься как оторванная от реальности идеология достигаторства, никак не решающая реальные проблемы.

В последнем интервью Надежда Стрелец с ведущей «Натальной карты» Олесей Иванченко обсуждают свои карьерные успехи и признаются, что «завидуют девушкам из эскорта», которые могут проявлять «истинную женственность» и получать все блага без необходимости работать. И в то же время добавили, что сами по такому пути пойти не смогли и очень уважают женщин, которые, как и они, добиваются всего сами. «Нас сейчас с тобой назовут феминистками, хотя феминизм — это уже не модное направление. Сейчас все больше как раз вот „я готовлю ручками для мужа“, про правильную женскую энергию. Это возвращается» — сказала Стрелец. «Ну ты же знаешь, я не модная, пашу как ишак», — смеется Иванченко. Интервью набрало 2,5 миллиона просмотров. 

Фемосфера в России еще не изучена, но в рунете тоже есть инфлюенсеры, продвигающую «мудроженственность», «прокачку женской энергии» и «дыхание маткой». Стоит вспомнить ту же Веронику Степанову с аудиторией 3,5 млн на ютубе. Стратегиями привлечения мужчин охотно делится и Настя Рыбка, автор книги «Дневник по соблазнению миллиардера» и соратница Алекса Лесли, в подкасте «Стервология». Она затрагивает востребованную в поп-психологии тему «нарциссов» — обычно под этим термином подразумевают манипулятивных и ненадежных мужчин — и рассказывает, как можно их добиться. «Нельзя расслабляться. В его любимой игре и бомбардировке чувств ты должна его переиграть. Вываливаешь на него все свое обожание в моменте, а потом пропадаешь», — наставляет Рыбка. «Если ты хочешь переиграть нарцисса, тебе придется его отзеркалить», — добавляет она.

Даниил Жайворонок
Исследователь медиа-феминизма (Университет Тампере), автор телеграм-канала «Смерть и Мебель»

«Это суперутилитарный подход к концепциям любви, отношениям и заботы. Мужчина не важен и не нужен — он ресурс, либо денег, либо чего-то еще. Поэтому женщине нужно его как-то “захомутать”, заманипулировать, использовать в своих интересах так, как мужчины использую женщин». 

Почему женщины тоже радикализировались?

Экономический и политический кризисы

Сейчас отношения — поле для фрустрации целого поколения. Молодые люди в США сталкиваются с ворохом социально-экономических проблем: многие из них уже не могут позволить себе даже съемное жилье, страховку и стабильность. Оба пола не могут удовлетворить свои потребности в текущей экономической системе. Политические предпочтения молодых женщин и мужчин во всем мире с каждым годом расходятся все больше: первые тяготеют к прогрессивным идеям с упорой на социальное равенство, вторые — к консерватизму и сохранению иерархий.

Олеся Искра
Клинический психолог, автор телеграм-канала «Искра перемен»

«Идея выжимать максимум из партнеров — способ компенсировать чувство уязвимости и контроля, которого не хватает в других сферах. Это защитная реакция: система создает стресс и внутреннее напряжение, и вместо того, чтобы ее менять, девушки формируют свои алгоритмы управления. 

Вместо того, чтобы осознать и переработать свои эмоции, они проецируют напряжение на конкретные действия — рациональные, социально одобряемые и подкрепляемые, но не убирающие источник тревоги. Девушки приходят к внутреннему компромиссу: система остается неизменной, но они стараются создать иллюзию контроля, защищая себя от чувства бессилия и неопределенности».

Даниил Жайворонок
Исследователь медиа-феминизма (Университет Тампере), автор телеграм-канала «Смерть и Мебель»

«Мне кажется, мир глобально находится в кризисе — идет сразу десяток конфликтов по всему миру. Естественно, все это порождает тревогу и у женщин, и у мужчин. У людей все меньше уверенности, что мир будет спокойным и мы не скатимся в Третью мировую, зато больше пессимизма. Растет глобальное экономическое неравенство, и для женщин это оборачивается огромной нагрузкой. Кризис, стресс, тревожность, неуверенность в завтрашнем дне подталкивает к радикализации и поиску альтернативных идеологий и политических движений. Разные модели женственности и мужественности остаются важными составляющими поиска выхода»

Усталость от мейнстримного феминизма

По мнению Кей, такой женский реакционизм — это реакция на популярный либеральный «герлбосс-феминизм», активно продвигаемый в западных медиа последние годы. Красноречивые лозунги о том, что женщины не слабый пол и могут все и даже больше, парадоксально соседствовали с никуда не исчезающими проблемами двойной нагрузки, стеклянного потолка и другого рода дискриминации. А идея о сексуальной свободе женщин, так активно поддерживаемая мейнстримом вроде сериала «Секс в большом городе», реализовывалась в разрушительной культуре случайных связей и расцвета вебкама. Все это привело к разочарованию и усталости: такой «феминизм» никак не улучшает жизнь женщин

Об этом и говорят сами представительницы фемосферы. «Я предлагаю альтернативу сексуализированной культуре — ту, которая признает людей как людей с чувством собственного достоинства. Время для контр-секс-революции», — пишет Луиза Перри. 

Гетеропессимизм

Термин «гетеропессимизм» впервые описал ученый и писатель Аса Сересин в 2019 году для обозначения демонстративного отказа от гетеросексуальных отношений. Но в медиа под этим термином скорее понимают чувства усталости, разочарованности и безнадежности от отношений, с которым чаще всего сталкиваются женщины: они больше вкладываются в отношения эмоционально и не получают ничего взамен, при этом общество все еще сильно давит на одиночек. Женщины оказываются в ловушке: они хотят партнерства и эмоциональной близости, но не могут достичь этого с мужчинами.

Женский протест в Сеуле
© Jean Chung/Getty Images

Термин сильно откликнулся девушкам — особенно в США после президентских выборов, ограничения абортов и усиления правых сил. Журналистка The New York Times Мари Солис отметила, что в 2024 году в англоязычных медиа произошел бум публикаций о том, как женщины массово удаляют приложения для знакомств, «децентрализуют мужчин», дают обед безбрачия или запускают тренды вроде Boysober в тиктоке, где пользовательницы рассказывают об опыте «трезвости» без мужчин. В глубоко патриархальной Южной Корее похожий процесс: последние выборы привели к всплеску феминистского движения 4B, призывающего не выходить замуж, не встречаться с мужчинами, не заниматься с ними сексом и не заводить детей.

«Культурные и политические конфликты на протяжении десятилетий заставляли либеральных женщин задуматься о роли мужчин в их жизни. Похоже, эти вопросы вылились в цинизм и отчаяние, поскольку некоторые оглядываются вокруг и крепко задумываются, как встречаться с мужчинами в мире, который они считают безнадежно женоненавистническим».
Мари Солис
«Мужчины? Может быть, нет», The New York Times

Шведская исследовательница Эмили Фрэнсис из Гётеборгского университета изучала сообщества FemaleDatingStragedy и TrueFemcels на реддите с точки зрения лингвистики. «Хотя их риторика соответствует либеральному феминизму, формулировки, касающиеся пола, расы и гендерной идентичности, больше тяготеют к антифеминизму. Как FemaleDatingStrategy, так и сабреддит TruFemcels демонстрируют явные признаки гетеропессимизма. Несмотря на позитивные взгляды на отношения и партнерство, сообщества негативно оценивают роль женщин в традиционном гетеросексуальном дейтинге и мужчин в целом», — пишет она. «Хотя эти сообщества якобы выступают против мизогинии, те типы реакционного феминизма и гетеропессимизма, который они представляют, фактически воспроизводит фаталистическую и консервативную логику антифеминизма». 

Насколько фемосфера опасна?

Нет никаких доказательств того, что фемосфера радикализирует своих членов таким же образом, как и мужское сообщество, члены которого совершают шокирующие акты реального насилия и подпитывают популистские политические движения. В своем исследовании Джилли Кей утверждает: хотя женский гетеронигилизм и не обладает таким же влиянием на политику и общество, как ее мужской аналог, его не стоит считать безобидным и политически нейтральным

«Речь идет не просто о массовом разочаровании в гетеросексуальных отношениях и фатальном убеждении, что „они неизбежно ужасны“. Настроение упадка и потери надежды на романтическое счастье превращается в целое мировоззрение. Гетеронигилизм — это антиполитическая позиция, которая отвергает веру в лучшее будущее и высмеивает коллективные действия, фатально принимая существующий общественный порядок», — пишет она.

Даниил Жайворонок добавляет: в силу политических и социальных контекстов, вовлекаться в насилие или в активности, связанные с ним, могут люди разных гендеров.

Даниил Жайворонок
Исследователь медиа-феминизма (Университет Тампере), автор телеграм-канала «Смерть и Мебель»

«Мужской радикализм чаще связан с физическим насилием — просто в силу того, что в мужской социализации насилие более легитимно и даже ценно, оно не так табуировано. Но не стоит забывать, что оно бывает разное: и женщины (и феминистки) могут вовлекаться в коммуникативное насилие в соцсетях против определенных групп — травить мигрантов или мусульман, например. Коммуникативное насилие всегда может перерасти в реальное».

Джилли Кей уверена: либеральный феминизм действительно не смог обеспечить гендерное равенство. Но это не значит, что антифеминистские движения идут женщинам на пользу.

