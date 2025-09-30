Если вам близки феминистские идеи — то есть вы слышали, что существует патриархат, он несправедлив и с этим нужно что-то делать — то алгоритмы соцсетей наверняка подкидывали разок другой контент по теме. Но среди безобидных роликов об опыте молодых матерей или шуток про отношения с мужчинами то и дело проскальзывают видео юных девушек, которые призывают «дать мужчинам отпор», «не занижать свои стандарты», «поступать с ними так же, как они с вами».
Листаешь дальше — девушка под хештегом «феминизм» настаивает, что мужчина обязан обеспечивать вам princess treatment исполнять любой ваш каприз, и если он не дарит букет из 101 розы на первом свидании, значит, он вас не достоин. Мужчины ведь и так чувствуют себя слишком комфортно в патриархате. Вы же не хотите, чтобы они расслаблялись?
Новый ролик: содержание любых ваших хотелок — базовый минимум или роскошный максимум? А цветы на каждый праздник? Думает только о вас и кладет весь мир к вашим ногам? Женщина, знающая себе цену, не соглашается на меньшее.
И вроде бы все по заветам феминизма: патриархат действительно подпортил нам жизнь, и мужчинам не помешало бы иметь это в виду. Но заставлять их себя обеспечивать, дарить букеты из 101 розы и извлекать из них максимальную выгоду во имя благого дела… разве это не старая добрая иерархия, где женщина — инфантилизированное безвольное создание, целиком полагающееся на мужчину?
Так рождается фемосфера — якобы прогрессивная интернет-среда, которая на самом деле продвигает консерватизм.
Что такое фемосфера?
Фемосферу определяет уверенность, что жизнь это игра с нулевой суммой: мужчины всегда будут причинять женщинам боль и это не изменится, поэтому их можно только «переиграть».
Впервые это слово использовала доктор Джилли Кей, исследующая феминистские медиа в британском Университете Лафборо. Кей обнаружила, что среди части молодых женщин присутствуют такие же реакционные настроения, как и среди мужчин: с 2018 года в мейнстримном феминизме стали отделяться новые движения, использующие прогрессивную риторику, но реакционные по своей сути. Она ввела термин «фемосфера», куда отнесла реакционных феминисток, инфлюенсеров-экспертов по дейтингу и фемцелов. Другие исследователи относят к фемосфере и просто консервативных инфлюенсеров-антифеминисток — например, традвайфс или Бретт Купер.
Джилли Кей пишет: «Столь разные на первый взгляд формы реакционного поворота в популярном феминизме сводятся к трем базовым признакам: биоэссенциализму в понимании гендера, агрессивному фатализму и эксплуатации понятий „феминизм“, „класс“ и „сообщество“ для сокрытия враждебности к социальной справедливости и сведения всей проблематики к индивидуальной тактике выживания».
Это роднит их с агрессивными мужскими онлайн-сообществами. «Хотя фемосфера и претендует на противодействие мизогинии и маносфере, она отражает многие из ее регрессивных логик», — говорит Кей.
Чем это отличается от традиционной патриархальной риторики? Тем, что «феминизм» для таких сообществ — важная часть идентичности. Например, те же дейтинг-эксперты настаивают, что мужчина должен вас обеспечивать, потому что женщины зарабатывают на 30% меньше и тратят непропорционально больше времени на домашние дела.
«В данном случае некоторые идеи левого феминизма, похоже, смешиваются с реакционными консервативными взглядами, — пишет Джилли Кей. — Цифровая культура играет большую роль в перераспределении традиционных координат левого и правого».
Как выглядят такие блоги, инфлюенсеры и сообщества?
Дейтинг-коучи и «dark feminine» блогеры
Советуют, как манипулировать мужчинами и добиваться от них своего
«Тебе нужно прикладывать усилия, чтобы выглядеть хорошо. Дорогая, послушай: почему ты выглядишь, будто никогда не принимала душ? Большинство женщин приводят себя в порядок только тогда, когда куда-то выходят. Например, на свидание раз в месяц. Нет, дорогая. Тебе нужно быть красивой для себя, ухаживать за собой. Мне никогда не нужно долго собираться, потому что я всегда готова — даже в плохие дни.
Я видела тикток, где женщина жаловалась, что не может найти мужчину, но при этом отказывалась менять свою внешность, потому что хотела «быть собой». Дорогая, ты пытаешься найти пару — поработай над собой!» — рассказывает блогерка Thewizardliz в ролике «Как стать максимально соблазнительной».
26-летняя Лиз Джабраилова прославилась в тиктоке благодаря роликам о саморазвитии, мотивации, ментальном здоровье и, конечно же, отношениях с мужчинами.
Например в ролике, посвященному тренду Princess Treatment, она рассказывает, как стать «избалованной» в отношениях: «Я была бы признательна, если ты дал бы мне немного денег на карманные расходы». У Thewizardliz больше 8 млн подписчиков на ютубе, столько же в тиктоке и больше 5 млн в инстаграме*.
«Мы сейчас в той точке, когда мужчины хотят, чтобы мы их завоевывали (сложно это говорить и не смеяться). Давайте представим: вы брюнетка, а мужчина к вам подходит и говорит, что ему больше нравятся блондинки. Ваш ответ должен быть максимально спокойным. Вы должны его оскорбить так, чтобы он сам этого не понял», — говорит уже другая блогерка Каника Батра с 200 тыс. подписчиками в тиктоке (аккаунт на 500 тыс. был заблокирован). Она ведет блог о жизни «диагностированной высокофункциональной психопатки» и параллельно делится наблюдениями о мужчинах, женщинах и их отношениях.
В последние годы Батра рассказывает, почему она перестала считать себя феминисткой. «Это движение сожрало само себя. В то же время маносфера открыта для любого нового участника», — рассказала она в одном видео в инстаграме*. «Я была феминисткой до того момента, пока не увидела, к каким последствиям ведет третья волна. Она навязывает женщинам мужские роли и конкуренцию с ними. А еще теперь никто не заводит семьи», — пояснила Батра в другом ролике.
Восприятие мужчин как к конкурентов или ресурс — распространненная идея в сообществах, посвященным дейтингу. Так Джилли Кей обратила внимание на проект Female Dating Strategy, который начинался как форум на Reddit (с более чем 250 тыс. участников), а затем приобрел форму подкаста.
Джилли Кей отметила, что из-за таких инфлюенсеров и блогов в соцсетях среди женщин распространяются убеждения, которые отражают логику «мужского мира». «Это идеи о том, что мужчины — хранители отношений, а женщины — хранители секса. Таким образом, чем чаще женщина отказывает мужчинам в сексе, тем выше ее ценность на сексуальном рынке. И если у вас есть случайные связи, ваша ценность снижается».
Такие дейтинг-коучи исходят из простой логики: гендерный разрыв в оплате труда пока непреодолим, и вместо того, чтобы бороться за равенство в этом вопросе, разумнее требовать с мужчин «налог на патриархат»: чтобы они проявляли свою «мужественность» и финансово обеспечивали своих партнерш. А женщины, в свою очередь, должны проявлять «женскую энергию», чтобы найти достойного и надежного мужа. Кей пишет: «Это невероятно консервативно, но это попытка переосмыслить стратегию расширения прав и возможностей».
Фемцелы
Хотят быть успешными манипуляторами, но получается только страдать
Джилли Кей относит к фемосфере и фемцелов — сообщества женщин на реддите, не пользующихся популярностью у мужчин и не занимающихся сексом. Фемцелы отделились от инцелов еще в нулевые, когда вторые из нейтрального сообщества превратились в оплот мизогинии и биодетерминизма. Фемцелы точно так же строили свою философию на внешности: по их мнению, социальный успех, богатство и успех у мужчин целиком зависят от того, как вы выглядите. И пока инцелы винили в своих любовных неудачах женщин, фемцелы винили свою «уродливость».
Ренессанс субкультуры случился после ковида, когда тысячи юных девушек по всему тиктоку стали постить мемы про собственное одиночество и ментальную нестабильность, ненависть к мужчинам, современному дейтингу и патриархату, сравнивать себя с Эми Данн из «Исчезнувшей» и другими манипулятивными поп-культурными героиням. В отличие от фемцелов с реддита, для нового поколения отсутствие секса или внимания мужчин не столь важно — главное эстетика, постирония, шитпостинг и вайб токсичной женственности.
Журналистка Эмма Гарленд называла эту волну фемцелов диссоциативным феминизмом. В отличие от оптимистичных, успешных феминистских блогов в соцсетях с хештегами вроде #girlboss, блоги диссоциативных феминисток полны нигилизма и саморазрушения. Журналистка связала подъем эстетики токсичной женственности с последствиями позднего капитализма: западные зумеры в условиях экономического кризиса не могут позволить себе хорошую жизнь и экономическое благополучие, и одна из копинговых стратегий — это нигилизм. Но как поясняет Гарленд, такое движение в конечном счете приводит не к революции, а к всепоглощающему ощущению пустоты. Она считает, что субкультуры грустной девушки и фемцела не помогают феминистскому движению, а наоборот, призывают женщин опустить руки и упиваться собственной грустью.
Реакционные феминистки
Уверены, что современный феминизм только ухудшил положение женщин, и прославляют традиционную семью
Об этом подходе заговорили в 2023 после статьи в The Atlantic, в которой журналистка Хелен Льюс критически высказалась о книге британской писательницы Мэри Харрингтон «Феминизм против прогресса». В ней Харрингтон, некогда убежденная сторонница идей Джудит Батлер, впервые использовала термин «реакционный феминизм». Писательница утверждает, что прогрессивная политика отрицает биологические, эволюционно обусловленные различия между мужчинами и женщинами, и видит традиционную семью как способ решения всех социальных и экономических женских проблем.
Британская журналистка и писательница Луиза Перри — еще одна сторонница такого взгляда на права женщин. Перри несколько лет проработала в кризисном центре для пострадавших от изнасилований, и с тех пор критически относится к порнографии, БДСМ и секс-работе. Этот опыт лег в основу ее книги «Темная сторона сексуальной революции» (2023), где Перри анализировала современный дейтинг, насильственные сексуальные практики, «культуру случайных связей» и последствия сексуальной революции в Европе и США. Перри убеждена, что доступность контрацептивов и идеи либерального феминизма о том, что женщины могут заниматься сексом «так же, как мужчины», только играет последним на руку, преподнося секс как развлечение. Она отрицает культуру согласия и уверена, что проституция и порнография не могут быть выбором.
А еще считает, что либеральный феминизм игнорирует биологические психологические и физические особенности полов, поэтому убеждение «в насилии всегда виноват насильник» снимает ответственность с пострадавших. Так, по Перри, мужчины от природы гораздо более похотливы, больше нуждаются в сексуальном разнообразии и меньше склонны привязываться к партнерам на одну ночь. А современная культура случайных связей заставляет женщин отказываться от своих естественных потребностей в поиске обязательств, привязанности и защиты.
Хотя многие высказывания Луизы Перри казались регрессивными, критики либеральных изданий The Guardian, The Telegraph и The Times признали, что она задает правильные вопросы обществу.
Радикальные феминистки
Мужчины — это класс угнетателей
Хотя Джилли Кей не упоминает радикальные феминистские сообщества в контексте фемосферы, исследователь медиа-феминизма Даниил Жайворонок считает, что они тоже могут относиться к ней.
«Фемосфера — это сборка консервативных и реакционных феминизмов, и радфем — это одна из таких форм. Я бы не проводил различий, потому что они сближаются и в идеологии, и в дискурсе. Многие радфем-сообщества в России, например суперпопулярное „Феминизм наглядно“, построены на отзеркаливании женоненавистнических высказываний блогеров, отдельных представителей маносферы и превращении этих высказываний в мужененавистнические. В этом есть иронический твист: типа не мы придумали ненависть, мы просто ее отзеркаливаем и отвечаем коммуникативной агрессией на насилие.
Но как отмечает Джилли Кей, в какой-то момент логика отзеркаливания теряется и уже не понятно, кто за кем повторяет: феминистки за маносферой или маносфера за феминистками. И просто получается, что обе стороны воспроизводят эссенциалистский, бинарный и агрессивный дискурс: одни по отношению к женщинам, другие — к мужчинам. И идеологический и онтологический заряд примерно одинаковый: между двумя гендерами существует непреодолимый конфликт. Женщины и мужчины антагонистичны друг другу, в силу различий никто не может рассчитывать на взаимопонимание, коммуникацию и заботу и поэтому должны относиться друг к другу утилитарно. И при этом и те, и другие пытаются представить себя как жертвы».
Есть ли фемосфера в России?
Российский феминизм отличается от западного: феминистские инцитиативы исходили не «снизу», а «сверху», отталкиваясь не от реальных потребностей женщин, а от государственных нужд.
К нулевым в России сложилось противоречивое отношение к феминизму и равноправию: с одной стороны государство с неолиберальной идеей «женщины, которая успевает все», с другой — вестернизация общества, поп-культуры и женских движений. Мейнстримный феминизм в России прожил недолгую, но яркую жизнь. Стоит вспомнить перфомансы Pussy Riot, нашумевшую рекламу Reebok «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» или ролик Nike «Из чего же сделаны наши девчонки», расцветающие феминистские медиа разного толка, дискуссии о новой этике, недопустимости домогательств и обсуждение закона о домашнем насилии.
В последние годы в России существует упор на традиционные семейные ценности, в то же время много проблем, с которыми сталкивались женщины в стране, так и не решены: например, гендерный разрыв в оплате труда, домашнее и репродуктивное насилие, двойная бытовая нагрузка, сексизм, нереалистичные стандарты красоты и не только.
В последнем интервью Надежда Стрелец с ведущей «Натальной карты» Олесей Иванченко обсуждают свои карьерные успехи и признаются, что «завидуют девушкам из эскорта», которые могут проявлять «истинную женственность» и получать все блага без необходимости работать. И в то же время добавили, что сами по такому пути пойти не смогли и очень уважают женщин, которые, как и они, добиваются всего сами. «Нас сейчас с тобой назовут феминистками, хотя феминизм — это уже не модное направление. Сейчас все больше как раз вот „я готовлю ручками для мужа“, про правильную женскую энергию. Это возвращается» — сказала Стрелец. «Ну ты же знаешь, я не модная, пашу как ишак», — смеется Иванченко. Интервью набрало 2,5 миллиона просмотров.
Фемосфера в России еще не изучена, но в рунете тоже есть инфлюенсеры, продвигающую «мудроженственность», «прокачку женской энергии» и «дыхание маткой». Стоит вспомнить ту же Веронику Степанову с аудиторией 3,5 млн на ютубе. Стратегиями привлечения мужчин охотно делится и Настя Рыбка, автор книги «Дневник по соблазнению миллиардера» и соратница Алекса Лесли, в подкасте «Стервология». Она затрагивает востребованную в поп-психологии тему «нарциссов» — обычно под этим термином подразумевают манипулятивных и ненадежных мужчин — и рассказывает, как можно их добиться. «Нельзя расслабляться. В его любимой игре и бомбардировке чувств ты должна его переиграть. Вываливаешь на него все свое обожание в моменте, а потом пропадаешь», — наставляет Рыбка. «Если ты хочешь переиграть нарцисса, тебе придется его отзеркалить», — добавляет она.
«Это суперутилитарный подход к концепциям любви, отношениям и заботы. Мужчина не важен и не нужен — он ресурс, либо денег, либо чего-то еще. Поэтому женщине нужно его как-то “захомутать”, заманипулировать, использовать в своих интересах так, как мужчины использую женщин».
Почему женщины тоже радикализировались?
Экономический и политический кризисы
Сейчас отношения — поле для фрустрации целого поколения. Молодые люди в США сталкиваются с ворохом социально-экономических проблем: многие из них уже не могут позволить себе даже съемное жилье, страховку и стабильность. Оба пола не могут удовлетворить свои потребности в текущей экономической системе. Политические предпочтения молодых женщин и мужчин во всем мире с каждым годом расходятся все больше: первые тяготеют к прогрессивным идеям с упорой на социальное равенство, вторые — к консерватизму и сохранению иерархий.
«Идея выжимать максимум из партнеров — способ компенсировать чувство уязвимости и контроля, которого не хватает в других сферах. Это защитная реакция: система создает стресс и внутреннее напряжение, и вместо того, чтобы ее менять, девушки формируют свои алгоритмы управления.
Вместо того, чтобы осознать и переработать свои эмоции, они проецируют напряжение на конкретные действия — рациональные, социально одобряемые и подкрепляемые, но не убирающие источник тревоги. Девушки приходят к внутреннему компромиссу: система остается неизменной, но они стараются создать иллюзию контроля, защищая себя от чувства бессилия и неопределенности».
«Мне кажется, мир глобально находится в кризисе — идет сразу десяток конфликтов по всему миру. Естественно, все это порождает тревогу и у женщин, и у мужчин. У людей все меньше уверенности, что мир будет спокойным и мы не скатимся в Третью мировую, зато больше пессимизма. Растет глобальное экономическое неравенство, и для женщин это оборачивается огромной нагрузкой. Кризис, стресс, тревожность, неуверенность в завтрашнем дне подталкивает к радикализации и поиску альтернативных идеологий и политических движений. Разные модели женственности и мужественности остаются важными составляющими поиска выхода».
Усталость от мейнстримного феминизма
По мнению Кей, такой женский реакционизм — это реакция на популярный либеральный «герлбосс-феминизм», активно продвигаемый в западных медиа последние годы. Красноречивые лозунги о том, что женщины не слабый пол и могут все и даже больше, парадоксально соседствовали с никуда не исчезающими проблемами двойной нагрузки, стеклянного потолка и другого рода дискриминации. А идея о сексуальной свободе женщин, так активно поддерживаемая мейнстримом вроде сериала «Секс в большом городе», реализовывалась в разрушительной культуре случайных связей и расцвета вебкама. Все это привело к разочарованию и усталости: такой «феминизм» никак не улучшает жизнь женщин.
Об этом и говорят сами представительницы фемосферы. «Я предлагаю альтернативу сексуализированной культуре — ту, которая признает людей как людей с чувством собственного достоинства. Время для контр-секс-революции», — пишет Луиза Перри.
Гетеропессимизм
Термин «гетеропессимизм» впервые описал ученый и писатель Аса Сересин в 2019 году для обозначения демонстративного отказа от гетеросексуальных отношений. Но в медиа под этим термином скорее понимают чувства усталости, разочарованности и безнадежности от отношений, с которым чаще всего сталкиваются женщины: они больше вкладываются в отношения эмоционально и не получают ничего взамен, при этом общество все еще сильно давит на одиночек. Женщины оказываются в ловушке: они хотят партнерства и эмоциональной близости, но не могут достичь этого с мужчинами.
Термин сильно откликнулся девушкам — особенно в США после президентских выборов, ограничения абортов и усиления правых сил. Журналистка The New York Times Мари Солис отметила, что в 2024 году в англоязычных медиа произошел бум публикаций о том, как женщины массово удаляют приложения для знакомств, «децентрализуют мужчин», дают обед безбрачия или запускают тренды вроде Boysober в тиктоке, где пользовательницы рассказывают об опыте «трезвости» без мужчин. В глубоко патриархальной Южной Корее похожий процесс: последние выборы привели к всплеску феминистского движения 4B, призывающего не выходить замуж, не встречаться с мужчинами, не заниматься с ними сексом и не заводить детей.
Шведская исследовательница Эмили Фрэнсис из Гётеборгского университета изучала сообщества FemaleDatingStragedy и TrueFemcels на реддите с точки зрения лингвистики. «Хотя их риторика соответствует либеральному феминизму, формулировки, касающиеся пола, расы и гендерной идентичности, больше тяготеют к антифеминизму. Как FemaleDatingStrategy, так и сабреддит TruFemcels демонстрируют явные признаки гетеропессимизма. Несмотря на позитивные взгляды на отношения и партнерство, сообщества негативно оценивают роль женщин в традиционном гетеросексуальном дейтинге и мужчин в целом», — пишет она. «Хотя эти сообщества якобы выступают против мизогинии, те типы реакционного феминизма и гетеропессимизма, который они представляют, фактически воспроизводит фаталистическую и консервативную логику антифеминизма».
Насколько фемосфера опасна?
Нет никаких доказательств того, что фемосфера радикализирует своих членов таким же образом, как и мужское сообщество, члены которого совершают шокирующие акты реального насилия и подпитывают популистские политические движения. В своем исследовании Джилли Кей утверждает: хотя женский гетеронигилизм и не обладает таким же влиянием на политику и общество, как ее мужской аналог, его не стоит считать безобидным и политически нейтральным.
«Речь идет не просто о массовом разочаровании в гетеросексуальных отношениях и фатальном убеждении, что „они неизбежно ужасны“. Настроение упадка и потери надежды на романтическое счастье превращается в целое мировоззрение. Гетеронигилизм — это антиполитическая позиция, которая отвергает веру в лучшее будущее и высмеивает коллективные действия, фатально принимая существующий общественный порядок», — пишет она.
Даниил Жайворонок добавляет: в силу политических и социальных контекстов, вовлекаться в насилие или в активности, связанные с ним, могут люди разных гендеров.
«Мужской радикализм чаще связан с физическим насилием — просто в силу того, что в мужской социализации насилие более легитимно и даже ценно, оно не так табуировано. Но не стоит забывать, что оно бывает разное: и женщины (и феминистки) могут вовлекаться в коммуникативное насилие в соцсетях против определенных групп — травить мигрантов или мусульман, например. Коммуникативное насилие всегда может перерасти в реальное».
Джилли Кей уверена: либеральный феминизм действительно не смог обеспечить гендерное равенство. Но это не значит, что антифеминистские движения идут женщинам на пользу.