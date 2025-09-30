В последнем интервью Надежда Стрелец с ведущей «Натальной карты» Олесей Иванченко обсуждают свои карьерные успехи и признаются, что «завидуют девушкам из эскорта», которые могут проявлять «истинную женственность» и получать все блага без необходимости работать. И в то же время добавили, что сами по такому пути пойти не смогли и очень уважают женщин, которые, как и они, добиваются всего сами. « Нас сейчас с тобой назовут феминистками, хотя феминизм — это уже не модное направление. Сейчас все больше как раз вот „я готовлю ручками для мужа“, про правильную женскую энергию. Это возвращается » — сказала Стрелец. «Ну ты же знаешь, я не модная, пашу как ишак», — смеется Иванченко. Интервью набрало 2,5 миллиона просмотров.