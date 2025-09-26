Какие, куда и зачем: все, что нужно знать о контрацептивах

Существуют и другие формы гормональной контрацепции — инъекции, пластыри, импланты, кольца. Они подходят женщинам, которые не готовы к регулярному приему препаратов из-за ритма жизни. Инъекции чаще всего содержат прогестин, вводится препарат внутримышечно или подкожно и действует в среднем в течение трех месяцев. Стоит один укол в московских больницах от 3000 рублей. Пластыри наклеиваются на живот, спину, ягодицу или плечо, менять их нужно каждую неделю. Они доставляют эстроген и прогестин в кровь. Такие пластыри устойчивы к воде и другим воздействия среды. Стоимость пластыря в аптеке начинается от 1500 рублей. Подкожные импланты — это пластиковые стержни, которые устанавливают на внутренней стороне плеча. Имплант выделяет этоногестрел, вводят его амбулаторно под местной анестезией. В Москве поставить такой имплант стоит от 35 000 рублей, менять нужно каждые три года. Кольца вводятся во влагалище на 21 день, повторяется процедура спустя семь дней перерыва. Эти контрацептивы выделяют этинилэстрадиол и этоногестрел. В столичных аптеках стоимость кольца — от 1500 рублей, установить можно самостоятельно.