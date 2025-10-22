Страшные последствия этого казино: что такое лудомания и как с ней бороться

«Мама продала квартиру и оставила мне деньги на хранение. Я проиграл в покер все 5 миллионов рублей: надеялся, что получится исправить старые финансовые ошибки. Второй год обманываю себя и близких, что все хорошо. На самом деле залез в кредиты, продал машину и начал работать в такси, только чтобы покрыть аренду автомобиля и принести домой немного продуктов. Неделю назад у меня родился ребенок, живем в квартире жены. Повезло с ней, она принимает меня и надеется на лучшее. Ищу стабильную работу, но вся эта ситуация не дает расслабиться ни на минуту: днем и ночью думаешь, где достать деньги и как все вернуть назад. Конечно же, играть продолжаю — мечтаю выиграть крупный турнир и решить все проблемы. После этого открыл бы фонд помощи лудоманам, закрыл все долги, сел на лавочку и подышал бы свежим воздухом», — АлександрИмя героя изменено по его просьбе., 31 год.
Что такое лудомания
Лудомания включена в новейшую международную классификацию болезней (код 6C50 по МКБ-11). В России игроманию относят к «Расстройствам привычек и влечений» (код F63.0 по МКБ-10), и ее лечение проводится в лицензированных клиниках. Патологическое влечение к азартным играм считается одной из форм нехимических зависимостей, наряду с шопоголизмом и трудоголизмом.
В России лудоманов довольно много — до 4–7% граждан. Открыто о своей зависимости рассказывали и многие известные люди: блогеры Рома Желудь и Mellstroy, футболист Александр Бухаров, киберспортсмен Андрей Timon и комментатор Константин Генич. Отдельная категория зависимых от азартных игр — подростки. Среди них число лудоманов достигает 15%. «Сейчас все дети крутят казино», — констатировал недавно кумир подростков, саундклауд-рэпер Madkid в интервью Букеру.
Интерес несовершеннолетних к азартным играм подтверждает и контент в соцсетях. Там появились мемы про онлайн-казино и додепыДодеп — дополнительный депозит, повторное пополнение игрового счета после первоначального взноса., а на известные песни теперь с помощью ИИ делают «деп-ремиксы».
«Депнул свою хату в казино,/Отыграюсь все равно./Всрал все в слоты,/На додеп я займ возьму,/И сегодня окуплю все я», — так в переделке звучит песня Григория Лепса «Рюмка водки на столе».
Власти усиливают борьбу с лудоманией, в их планах — обязать букмекеров информировать граждан о рисках потери денег, заставить компании отдавать 0,1% выручки в фонд лечения зависимости и платить два новых налога, разрешить россиянам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, проводить месяц осведомленности о лудомании и наказывать за вовлечение детей в азартные игры.
Тем временем лидеры букмекерского рынка за прошлый год нарастили выручку почти на 43%. Помимо этого, они активно начали наращивать медиаприсутствие. В 2024-м их рекламные расходы выросли на треть, и сейчас промо ставок можно встретить у стримеров, спортивных блогеров и порноактеров. Кроме того, букмекеры все чаще становятся спонсорами модных вечеринок, фестивалей. и турниров по покеру среди знаменитостей, в их честь называют стадионы и тусовочные пространства.
Как распознать лудоманию
Точкой входа в лудоманию могут стать:
реальное и виртуальное казино;
карточные игры на деньги;
ставки на спорт и киберспорт;
лотереи и лото;
спекуляции на фондовом и криптовалютном рынке;
Мы попросили ведущих специалистов реабилитационных центров составить типичный портрет лудомана. В подавляющем большинстве случаев зависимыми от игр становятся мужчины от 18 до 40 лет. Их доход, как правило, средний или ниже среднего, поделился опытом психолог клиники «Да-премиум» Алексей Подуфалов. Это подтверждают и данные ВОЗ. Примечательно, что у женщин расстройство развивается более стремительно и они чаще обращаются за помощью на ранних стадиях. Хотя частота обращения к специалистам остается крайне низкой среди представителей обоих полов — менее 10%.
Некоторых к азартным играм подталкивает чувство, тревоги, скуки и одиночества. Зависимость часто сочетается с тревожными, аффективными и личностным расстройствами или фобиями. Лудоманы иногда имеют хронические заболевания, ожирение и другие проблемы со здоровьем. В зоне риска также находятся те, кто переживает важные жизненные события: расставание, выход на пенсию или смерть близкого. Среди социальных факторов, подталкивающих к игромании, — бедность и дискриминируемое положение.
Особенность лудоманов в том, что игра становится их смыслом жизни, отметил Подуфалов. «Обычный человек, проводя вечер за игрой, будет помнить, что завтра ему нужно пойти на работу и оплатить квартплату. Он играет на социально не значимые деньги, которые потратил бы не на еду или лекарства, а на поход в кино», — рассказал клинический психолог. Для игромана же не существует ограничений, удовлетворение базовых потребностей отходит на второй план, а остановить его не могут ни проигрыши, ни большие долги. Клинический психолог центра системно-комплексного лечения зависимостей Unica Марина Григорьева добавляет: у настоящего лудомана начинают страдать все сферы жизни — взаимоотношения с людьми, работа и здоровье.
Объект зависимости (например, игра в покер на деньги) становится сверхценным, смыслом жизни.
Растет количество и длительность игр, а также размер ставок.
Происходят смены настроения: лудоман может стать злее, агрессивнее, раздражительнее или, наоборот, апатичнее и депрессивнее. У него появляются проблемы со сном и аппетитом, он начинает выглядеть менее здоровым и опрятным.
Игроман влезает в долги.
Происходит десоциализация — процесс, при котором у человека теряются навыки жизни в обществе и разрушаются социальные связи.
Проверить себя можно с помощью самодиагностических тестов на сайтах «Стопигра» и Центра борьбы с лудоманией, но точный диагноз может поставить только специалист во время личной консультации.
Нередко лудомания усугубляется употреблением алкоголя или алкоголя и запрещенных веществ. С этим столкнулся 29-летний Тихон. В 2017-м друг показал ему онлайн-казино во время распития пива. В ту ночь парень выиграл крупную сумму с первого раза — но удержать ее не удалось. Вместо того чтобы вывести деньги на карту, он за 15 минут проиграл все в блек-джек. Потом стал поигрывать: периодически посещать онлайн-казино и тратить не более 5000 рублей зараз. Парень не любил играть трезвым.
Тихону нравились анимация сайта, возможность общаться с живыми дилерами и всплеск дофамина во время игры. Молодой человек осознал зависимость, когда стал готов тратить на казино последние деньги. Ему приходилось брать в долг, из‑за чего портились отношения с родными и друзьями. Даже после девяти месяцев перерыва Тихон до сих пор отдает долги тем, у кого занял более четырех лет назад.
Играл в казино с 2017 по 2024 год
«Прошлым летом мне повезло выиграть рекордную сумму — почти 1,5 млн рублей. Вывел все на USDT-кошелек и поехал менять это дело на бумажные рубли. Набил рюкзак тысячерублевыми купюрами и, довольный, поехал отмечать с друзьями в бильярд, по пути листая „Авито“ в поисках тачки. Хотел купить ее для работы, сделать правильное вложение. Погулял с друзьями, вернулся домой — и двое суток как в тумане. В один момент понял, что денег больше нет. За две ночи спустил все, что выиграл, даже еще 300 тысяч одолжил у любимого человека. Сильно его подставил, в один миг стал для него самым ненавистным человеком».
«С 2017 года я проиграл более 10 млн рублей. Из‑за лудомании у меня стали прогрессировать психические расстройства. Прорабатывать я это буду еще долго. Справиться помогает трезвый образ жизни, плотный рабочий график и близкие люди. Когда я много работаю, у меня нет времени на тусовки и всякую фигню вроде казино. Не исключаю, что как‑нибудь в пятницу, напившись в баре, я проиграю очередные несколько десятков тысяч рублей. Если такое случится, буду крайне недоволен собой. А пока все хорошо, я занят более значимыми вещами. Мне скоро 30, я устал быть дураком и упускать все козыри».
Почему люди становятся лудоманами
На формирование игровой зависимости влияют внешние факторы. Эксперты назвали нам три основных: желание легких денег в нестабильные времена, навязчивая реклама букмекерских компаний и онлайн-казино, а также доступность получения микрозаймов и кредитов.
Точно определить внутренние причины лудомании непросто, поскольку они формируются из уникального сочетания особенностей психики и воспитания и уровня стресса в жизни, отметила клинический психолог Центр системно-комплексного лечения зависимостей Unica Марина Григорьева. В их числе — отсутствие теплых отношений, желание снять напряжение, потребность в острых ощущениях и риске, импульсивность. Алексей Подуфалов добавил: людей с низкой самооценкой в азартных играх привлекает ощущение значимости, которое приносит выигрыш. Мозг лудомана хочет повторить мощный эпизод облегчения, и возникает порочный круг: «мне плохо, хочу играть, проиграл, мне снова плохо». Кроме того, если в семье были игроманы, то ребенок мог вырасти с установкой, что азарт — это хорошо.
Еще один триггер — финансовые трудности и соблазн быстро их решить, с чем, в частности, столкнулся герой нашей истории, пожелавший остаться анонимным. Л. рос в бедной семье и был поздним ребенком. Его отец жил на пенсию, мама работала педагогом. В школьные годы парень много времени проводил в одиночестве, играя в Dota 2 и CS:GO. Однажды на сайте-рулетке CSGOFastТематический сайт по игре CS:GO, куда вплетена рулетка. 13-летний подросток выиграл около 2000 долларов. Сумма хоть и была быстро потрачена на улучшение жилищных условий, надолго зафиксировалась у Л. в памяти. Он желал вновь ощутить те же эмоции — и погрузился в мир ставок на киберспорт и настольный теннис.
Всего за жизнь Л. проиграл более 11 миллионов рублей, только 3 из которых были его. Себя из прошлого парень называет очень нехорошим человеком. На шесть лет его унесло: он «ежедневно ставил, избегал ответственности и патологически лгал». Созависимая мама помогала справляться с последствиями, тем самым оказывая медвежью услугу: парень из раза в раз повторял одну и ту же разрушительную схему поведения. Л. чудом избежал судебных разбирательств, вызванных другой зависимостью. В последних отношениях он занял у бывшей девушки большую сумму, которую проиграл и прокуражил. После истории, связанной с поиском денег на ставку, его вывезли в лес и избили. Детали инцидента Л. предпочел не раскрывать.
Сейчас парню 24 года, он работает курьером с графиком 6/1, чтобы как можно быстрее раздать долги, лечится у КПТ-терапевта и психиатра, принимает лекарства. Он также осваивает финансовую грамотность — раньше, несмотря на наличие работы, все деньги мгновенно улетали. А вот ходить на встречи анонимных игроманов ему не понравилось: такие сообщества — просто замена одной зависимости на другую, считает Л.
Как помочь себе или близким побороть лудоманию
Как помочь себе
Признание проблемы — уже большая часть выздоровления. После этого главное — перестать пытаться отыграться, это ловушка. Новый проигрыш может запустить бесконечный цикл: вызвать чувство вины и стресс, которые снова приведут к азартным практикам.
Обратитесь к психотерапевту (особенно хорошо помогает КПТ) или аддиктологу.
Оформите самозапрет на кредиты.
Расскажите о зависимости близким людям, не стесняйтесь просить у них помощи.
В тяжелые моменты звонить на круглосуточную горячую линию по номеру 8 800 600 31 39, чтобы проконсультироваться с психологом.
Постепенно избавляйтесь от других зависимостей: они часто становятся триггером для игры.
Как помочь близкому
Клинический психолог Подуфалов предупреждает, что столкнувшегося с игроманией человека нельзя стыдить или унижать, это только усилит испытываемый им стресс. Игнорировать проблему, думать, что болезнь «сама пройдет», верить обещаниям зависимого человека тоже не следует.
Лучше поговорить с вашим близким открыто, без обвинений, сказать, что вы замечаете проблему, хотите помочь и остаетесь рядом. Хорошей идеей будет предложить лудоману временно поменять смартфон на кнопочный телефон, взять на себя контроль за финансами и пойти на семейную психотерапию. Важно не чувствовать ответственным за чужую зависимость, не считать виноватым и следить за своими границами. Самое главное — как можно скорее обратиться к специалистам. По словам клинического психолога Марины Григорьевой, при обращении за профессиональной помощью в первый год заболевания удается достичь стойкой ремиссии в 7 случаях из 10, а на более поздних — в 3 из 10.
Через полтора года отношений Антон украл у мамы своей девушки золотые украшения ради ставки. В тот момент Елизавета осознала масштаб зависимости парня, которую раньше принимала за дурачество, и решила с ним расстаться. Терапия, работа по программе «12 шагов» и выстраивание доверительной коммуникации помогли им спустя годы не только воссоединиться, но и создать семью.
Вышла замуж за парня, который был зависим от ставок
«Я испытала тотальный шок, осуждала Антона, называла вором, не могла поверить, что он способен на такое. Возобновив общение с ним через несколько лет, я начала интересоваться темой и узнала, что воровство среди лудоманов — частая история. Долго жила с мыслью, что лудоманы — дурачки, которые хотят легких денег. Пришлось поменять мышление и принять факт, что игрок не может себя контролировать, ведь он болен.
Антон ходил на кодировки и гипноз, но ему не помогало. Реальные результаты принесли посещения анонимных игроманов по программе „12 шагов“, где зависимым давали задания и наставления, оказывали поддержку. Хорошо работает и техника „Ретроспектива“: нужно сесть и подробно описать, как сложится твоя жизнь, если ты будешь ставить. Стоит также задуматься над временным отказом от алкоголя, если он провоцируют возвращение к ставкам. Большая ошибка — сразу не вовлечь в ситуацию специалистов. Еще о зависимости надо было рассказать его семье и друзьям. Можно договориться с лудоманом, чтобы он сам это сделал. Сложно воевать с проблемой, пока она тайная. К тому же близкие будут иметь в виду, что с вами не стоит вести любые финансовые дела.
Спустя восемь лет мытарств ситуация закончилась свадьбой. Это серьезный шаг, и прежде чем пойти на него, я долго наблюдала за человеком. Сейчас наша жизнь устроена по-особенному. Финансами распоряжаюсь я, Антон иногда посещает анонимных игроманов и не играет ни в какие азартные игры — даже лотерейные билетики не покупает. Периодически мы обсуждаем его состояние. У нас есть договоренность: если муж ощутит тягу к ставкам (что нормально), он сразу об этом расскажет и может на вечер отдать телефон. Я слежу за изменениями в жизни Антона, в особенности за появлением знакомых, которым тоже нужно рассказать о зависимости.
За все годы Антон влез в приличные долги, с которыми разбирается до сих пор, спустя три года после отказа от игр. Проигранную сумму могу сравнить с ценой хорошего автомобиля. Оглядываюсь назад и думаю: могла ли я что‑то сделать, чтобы ситуация не дошла до критических моментов? Не уверена. Это путь исключительно одного человека, который он должен пройти самостоятельно».