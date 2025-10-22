Страшные последствия этого казино: что такое лудомания и как с ней бороться

«Мама продала квартиру и оставила мне деньги на хранение. Я проиграл в покер все 5 миллионов рублей: надеялся, что получится исправить старые финансовые ошибки. Второй год обманываю себя и близких, что все хорошо. На самом деле залез в кредиты, продал машину и начал работать в такси, только чтобы покрыть аренду автомобиля и принести домой немного продуктов. Неделю назад у меня родился ребенок, живем в квартире жены. Повезло с ней, она принимает меня и надеется на лучшее. Ищу стабильную работу, но вся эта ситуация не дает расслабиться ни на минуту: днем и ночью думаешь, где достать деньги и как все вернуть назад. Конечно же, играть продолжаю — мечтаю выиграть крупный турнир и решить все проблемы. После этого открыл бы фонд помощи лудоманам, закрыл все долги, сел на лавочку и подышал бы свежим воздухом», — АлександрИмя героя изменено по его просьбе., 31 год.