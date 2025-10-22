Вредные привычки

Страшные последствия этого казино: что такое лудомания и как с ней бороться

С зависимостью от азартных игр в России с каждым годом сталкивается все больше людей. Узнали у лудоманов, их близких и психологов, как распознать проблему и справиться с ней. А еще выяснили, почему нельзя отдавать долги за игромана, как азарт связан с воровством и алкоголем и что сейчас происходит с людьми, которые проиграли миллионы рублей.

«Мама продала квартиру и оставила мне деньги на хранение. Я проиграл в покер все 5 миллионов рублей: надеялся, что получится исправить старые финансовые ошибки. Второй год обманываю себя и близких, что все хорошо. На самом деле залез в кредиты, продал машину и начал работать в такси, только чтобы покрыть аренду автомобиля и принести домой немного продуктов. Неделю назад у меня родился ребенок, живем в квартире жены. Повезло с ней, она принимает меня и надеется на лучшее. Ищу стабильную работу, но вся эта ситуация не дает расслабиться ни на минуту: днем и ночью думаешь, где достать деньги и как все вернуть назад. Конечно же, играть продолжаю — мечтаю выиграть крупный турнир и решить все проблемы. После этого открыл бы фонд помощи лудоманам, закрыл все долги, сел на лавочку и подышал бы свежим воздухом», — АлександрИмя героя изменено по его просьбе., 31 год.

Что такое лудомания

Лудомания включена в новейшую международную классификацию болезней (код 6C50 по МКБ-11). В России игроманию относят к «Расстройствам привычек и влечений» (код F63.0 по МКБ-10), и ее лечение проводится в лицензированных клиниках. Патологическое влечение к азартным играм считается одной из форм нехимических зависимостей, наряду с шопоголизмом и трудоголизмом.

В России лудоманов довольно много — до 4–7% граждан. Открыто о своей зависимости рассказывали и многие известные люди: блогеры Рома Желудь и Mellstroy, футболист Александр Бухаров, киберспортсмен Андрей Timon и комментатор Константин Генич. Отдельная категория зависимых от азартных игр — подростки. Среди них число лудоманов достигает 15%. «Сейчас все дети крутят казино», — констатировал недавно кумир подростков, саундклауд-рэпер Madkid в интервью Букеру.

Интерес несовершеннолетних к азартным играм подтверждает и контент в соцсетях. Там появились мемы про онлайн-казино и додепыДодеп — дополнительный депозит, повторное пополнение игрового счета после первоначального взноса., а на известные песни теперь с помощью ИИ делают «деп-ремиксы».

«Депнул свою хату в казино,/Отыграюсь все равно./Всрал все в слоты,/На додеп я займ возьму,/И сегодня окуплю все я», — так в переделке звучит песня Григория Лепса «Рюмка водки на столе».

Власти усиливают борьбу с лудоманией, в их планах — обязать букмекеров информировать граждан о рисках потери денег, заставить компании отдавать 0,1% выручки в фонд лечения зависимости и платить два новых налога, разрешить россиянам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, проводить месяц осведомленности о лудомании и наказывать за вовлечение детей в азартные игры.

Тем временем лидеры букмекерского рынка за прошлый год нарастили выручку почти на 43%. Помимо этого, они активно начали наращивать медиаприсутствие. В 2024-м их рекламные расходы выросли на треть, и сейчас промо ставок можно встретить у стримеров, спортивных блогеров и порноактеров. Кроме того, букмекеры все чаще становятся спонсорами модных вечеринок, фестивалей. и турниров по покеру среди знаменитостей, в их честь называют стадионы и тусовочные пространства.

Как распознать лудоманию

Точкой входа в лудоманию могут стать:

реальное и виртуальное казино;

карточные игры на деньги;

ставки на спорт и киберспорт;

лотереи и лото;

спекуляции на фондовом и криптовалютном рынке;

открытие лутбоксов в компьютерных играх.

Мы попросили ведущих специалистов реабилитационных центров составить типичный портрет лудомана. В подавляющем большинстве случаев зависимыми от игр становятся мужчины от 18 до 40 лет. Их доход, как правило, средний или ниже среднего, поделился опытом психолог клиники «Да-премиум» Алексей Подуфалов. Это подтверждают и данные ВОЗ. Примечательно, что у женщин расстройство развивается более стремительно и они чаще обращаются за помощью на ранних стадиях. Хотя частота обращения к специалистам остается крайне низкой среди представителей обоих полов — менее 10%.

Некоторых к азартным играм подталкивает чувство, тревоги, скуки и одиночества. Зависимость часто сочетается с тревожными, аффективными и личностным расстройствами или фобиями. Лудоманы иногда имеют хронические заболевания, ожирение и другие проблемы со здоровьем. В зоне риска также находятся те, кто переживает важные жизненные события: расставание, выход на пенсию или смерть близкого. Среди социальных факторов, подталкивающих к игромании, — бедность и дискриминируемое положение.

Особенность лудоманов в том, что игра становится их смыслом жизни, отметил Подуфалов. «Обычный человек, проводя вечер за игрой, будет помнить, что завтра ему нужно пойти на работу и оплатить квартплату. Он играет на социально не значимые деньги, которые потратил бы не на еду или лекарства, а на поход в кино», — рассказал клинический психолог. Для игромана же не существует ограничений, удовлетворение базовых потребностей отходит на второй план, а остановить его не могут ни проигрыши, ни большие долги. Клинический психолог центра системно-комплексного лечения зависимостей Unica Марина Григорьева добавляет: у настоящего лудомана начинают страдать все сферы жизни — взаимоотношения с людьми, работа и здоровье.

Чек-лист игровой зависимости

Объект зависимости (например, игра в покер на деньги) становится сверхценным, смыслом жизни.

Растет количество и длительность игр, а также размер ставок.

Происходят смены настроения: лудоман может стать злее, агрессивнее, раздражительнее или, наоборот, апатичнее и депрессивнее. У него появляются проблемы со сном и аппетитом, он начинает выглядеть менее здоровым и опрятным.

Игроман влезает в долги.

Происходит десоциализация — процесс, при котором у человека теряются навыки жизни в обществе и разрушаются социальные связи.

Проверить себя можно с помощью самодиагностических тестов на сайтах «Стопигра» и Центра борьбы с лудоманией, но точный диагноз может поставить только специалист во время личной консультации.

Нередко лудомания усугубляется употреблением алкоголя или алкоголя и запрещенных веществ. С этим столкнулся 29-летний Тихон. В 2017-м друг показал ему онлайн-казино во время распития пива. В ту ночь парень выиграл крупную сумму с первого раза — но удержать ее не удалось. Вместо того чтобы вывести деньги на карту, он за 15 минут проиграл все в блек-джек. Потом стал поигрывать: периодически посещать онлайн-казино и тратить не более 5000 рублей зараз. Парень не любил играть трезвым.

Тихону нравились анимация сайта, возможность общаться с живыми дилерами и всплеск дофамина во время игры. Молодой человек осознал зависимость, когда стал готов тратить на казино последние деньги. Ему приходилось брать в долг, из‑за чего портились отношения с родными и друзьями. Даже после девяти месяцев перерыва Тихон до сих пор отдает долги тем, у кого занял более четырех лет назад.

Тихон, 29 лет

Играл в казино с 2017 по 2024 год

«Прошлым летом мне повезло выиграть рекордную сумму — почти 1,5 млн рублей. Вывел все на USDT-кошелек и поехал менять это дело на бумажные рубли. Набил рюкзак тысячерублевыми купюрами и, довольный, поехал отмечать с друзьями в бильярд, по пути листая „Авито“ в поисках тачки. Хотел купить ее для работы, сделать правильное вложение. Погулял с друзьями, вернулся домой — и двое суток как в тумане. В один момент понял, что денег больше нет. За две ночи спустил все, что выиграл, даже еще 300 тысяч одолжил у любимого человека. Сильно его подставил, в один миг стал для него самым ненавистным человеком».

«Больно это вспоминать, в тот момент я проиграл не деньги, а всю жизнь».

«С 2017 года я проиграл более 10 млн рублей. Из‑за лудомании у меня стали прогрессировать психические расстройства. Прорабатывать я это буду еще долго. Справиться помогает трезвый образ жизни, плотный рабочий график и близкие люди. Когда я много работаю, у меня нет времени на тусовки и всякую фигню вроде казино. Не исключаю, что как‑нибудь в пятницу, напившись в баре, я проиграю очередные несколько десятков тысяч рублей. Если такое случится, буду крайне недоволен собой. А пока все хорошо, я занят более значимыми вещами. Мне скоро 30, я устал быть дураком и упускать все козыри».

Почему люди становятся лудоманами

На формирование игровой зависимости влияют внешние факторы. Эксперты назвали нам три основных: желание легких денег в нестабильные времена, навязчивая реклама букмекерских компаний и онлайн-казино, а также доступность получения микрозаймов и кредитов.

Точно определить внутренние причины лудомании непросто, поскольку они формируются из уникального сочетания особенностей психики и воспитания и уровня стресса в жизни, отметила клинический психолог Центр системно-комплексного лечения зависимостей Unica Марина Григорьева. В их числе — отсутствие теплых отношений, желание снять напряжение, потребность в острых ощущениях и риске, импульсивность. Алексей Подуфалов добавил: людей с низкой самооценкой в азартных играх привлекает ощущение значимости, которое приносит выигрыш. Мозг лудомана хочет повторить мощный эпизод облегчения, и возникает порочный круг: «мне плохо, хочу играть, проиграл, мне снова плохо». Кроме того, если в семье были игроманы, то ребенок мог вырасти с установкой, что азарт — это хорошо.

Еще один триггер — финансовые трудности и соблазн быстро их решить, с чем, в частности, столкнулся герой нашей истории, пожелавший остаться анонимным. Л. рос в бедной семье и был поздним ребенком. Его отец жил на пенсию, мама работала педагогом. В школьные годы парень много времени проводил в одиночестве, играя в Dota 2 и CS:GO. Однажды на сайте-рулетке CSGOFastТематический сайт по игре CS:GO, куда вплетена рулетка. 13-летний подросток выиграл около 2000 долларов. Сумма хоть и была быстро потрачена на улучшение жилищных условий, надолго зафиксировалась у Л. в памяти. Он желал вновь ощутить те же эмоции — и погрузился в мир ставок на киберспорт и настольный теннис.

Всего за жизнь Л. проиграл более 11 миллионов рублей, только 3 из которых были его. Себя из прошлого парень называет очень нехорошим человеком. На шесть лет его унесло: он «ежедневно ставил, избегал ответственности и патологически лгал». Созависимая мама помогала справляться с последствиями, тем самым оказывая медвежью услугу: парень из раза в раз повторял одну и ту же разрушительную схему поведения. Л. чудом избежал судебных разбирательств, вызванных другой зависимостью. В последних отношениях он занял у бывшей девушки большую сумму, которую проиграл и прокуражил. После истории, связанной с поиском денег на ставку, его вывезли в лес и избили. Детали инцидента Л. предпочел не раскрывать.

Сейчас парню 24 года, он работает курьером с графиком 6/1, чтобы как можно быстрее раздать долги, лечится у КПТ-терапевта и психиатра, принимает лекарства. Он также осваивает финансовую грамотность — раньше, несмотря на наличие работы, все деньги мгновенно улетали. А вот ходить на встречи анонимных игроманов ему не понравилось: такие сообщества — просто замена одной зависимости на другую, считает Л.

Как помочь себе или близким побороть лудоманию

Как помочь себе

Признание проблемы — уже большая часть выздоровления. После этого главное — перестать пытаться отыграться, это ловушка. Новый проигрыш может запустить бесконечный цикл: вызвать чувство вины и стресс, которые снова приведут к азартным практикам.

Обратитесь к психотерапевту (особенно хорошо помогает КПТ) или аддиктологу.

Начните посещать группы поддержки, вступите в чат-сообщество анонимных игроманов.

Оформите самозапрет на кредиты.

Расскажите о зависимости близким людям, не стесняйтесь просить у них помощи.

В тяжелые моменты звонить на круглосуточную горячую линию по номеру 8 800 600 31 39, чтобы проконсультироваться с психологом.

Постепенно избавляйтесь от других зависимостей: они часто становятся триггером для игры.

Как помочь близкому

Клинический психолог Подуфалов предупреждает, что столкнувшегося с игроманией человека нельзя стыдить или унижать, это только усилит испытываемый им стресс. Игнорировать проблему, думать, что болезнь «сама пройдет», верить обещаниям зависимого человека тоже не следует.

Не стоит закрывать долги: так человек не ощутит последствий своих действий и будет иметь хорошую кредитную историю, что позволит ему брать более крупные займы.

Лучше поговорить с вашим близким открыто, без обвинений, сказать, что вы замечаете проблему, хотите помочь и остаетесь рядом. Хорошей идеей будет предложить лудоману временно поменять смартфон на кнопочный телефон, взять на себя контроль за финансами и пойти на семейную психотерапию. Важно не чувствовать ответственным за чужую зависимость, не считать виноватым и следить за своими границами. Самое главное — как можно скорее обратиться к специалистам. По словам клинического психолога Марины Григорьевой, при обращении за профессиональной помощью в первый год заболевания удается достичь стойкой ремиссии в 7 случаях из 10, а на более поздних — в 3 из 10.

Через полтора года отношений Антон украл у мамы своей девушки золотые украшения ради ставки. В тот момент Елизавета осознала масштаб зависимости парня, которую раньше принимала за дурачество, и решила с ним расстаться. Терапия, работа по программе «12 шагов» и выстраивание доверительной коммуникации помогли им спустя годы не только воссоединиться, но и создать семью.

Елизавета (имя изменено по просьбе героини)

Вышла замуж за парня, который был зависим от ставок

«Я испытала тотальный шок, осуждала Антона, называла вором, не могла поверить, что он способен на такое. Возобновив общение с ним через несколько лет, я начала интересоваться темой и узнала, что воровство среди лудоманов — частая история. Долго жила с мыслью, что лудоманы — дурачки, которые хотят легких денег. Пришлось поменять мышление и принять факт, что игрок не может себя контролировать, ведь он болен.

Антон ходил на кодировки и гипноз, но ему не помогало. Реальные результаты принесли посещения анонимных игроманов по программе „12 шагов“, где зависимым давали задания и наставления, оказывали поддержку. Хорошо работает и техника „Ретроспектива“: нужно сесть и подробно описать, как сложится твоя жизнь, если ты будешь ставить. Стоит также задуматься над временным отказом от алкоголя, если он провоцируют возвращение к ставкам. Большая ошибка — сразу не вовлечь в ситуацию специалистов. Еще о зависимости надо было рассказать его семье и друзьям. Можно договориться с лудоманом, чтобы он сам это сделал. Сложно воевать с проблемой, пока она тайная. К тому же близкие будут иметь в виду, что с вами не стоит вести любые финансовые дела.

Спустя восемь лет мытарств ситуация закончилась свадьбой. Это серьезный шаг, и прежде чем пойти на него, я долго наблюдала за человеком. Сейчас наша жизнь устроена по-особенному. Финансами распоряжаюсь я, Антон иногда посещает анонимных игроманов и не играет ни в какие азартные игры — даже лотерейные билетики не покупает. Периодически мы обсуждаем его состояние. У нас есть договоренность: если муж ощутит тягу к ставкам (что нормально), он сразу об этом расскажет и может на вечер отдать телефон. Я слежу за изменениями в жизни Антона, в особенности за появлением знакомых, которым тоже нужно рассказать о зависимости.

За все годы Антон влез в приличные долги, с которыми разбирается до сих пор, спустя три года после отказа от игр. Проигранную сумму могу сравнить с ценой хорошего автомобиля. Оглядываюсь назад и думаю: могла ли я что‑то сделать, чтобы ситуация не дошла до критических моментов? Не уверена. Это путь исключительно одного человека, который он должен пройти самостоятельно».

