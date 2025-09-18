Я с подросткового возраста не особо высоко оценивал свою внешность, но мне было пофиг на концепт „она не из моей лиги“ — просто думал: почему бы не попробовать? В результате у меня было довольно много отношений с девушками, которых общество назовет более красивыми и привлекательными, чем я.



А вообще деление „моя/не моя лига“ ужасно неправильное и объективизирующее, это как статьи из разряда „Топ-10 красивых женщин в российском спорте“. Во-первых, понятие красоты у каждого субъективное. Во-вторых, люди не товар, нужно смотреть на личность, на то, как человек с тобой обращается, как решает проблемы, насколько он ответственный. В-третьих, у всех бывают периоды, когда мы сильно набираем вес или, наоборот, впадаем в РПП и выглядим пугающе тощими. И обращать внимание на эти мелочи, если ты ищешь партнера на долгое время, мне кажется, не стоит ».