Почему мы снова говорим о том, насколько важна внешность партнера?
Мы живем в эпоху, когда лукизм осуждают. Спросишь любого знакомого — и он с абсолютной уверенностью скажет: «Внешность не главное». А потом процитирует Уайльда: «Красота в глазах смотрящего». Мы правда считаем, что человеческие качества важнее формы носа, плоского живота и размера груди, но когда дело доходит до выбора партнера, начинаются оценки. И определенные ожидания от него.
Вспомним недавние обсуждения шрекинга — все лето зарубежные медиа писали о зумерском тренде выбирать менее привлекательных партнеров, ожидая, что те взамен будут более лояльными и преданными. Такой подход к дейтингу, конечно же, придумали не зумеры: концепция «выбери парня похуже, зато он будет больше стараться» существует давно и даже передается поколениями.
Параллельно со шрекингом в медиаполе процветает разделение людей на «лиги»: якобы все партнеры распределяются по разным категориям, и какие-то слишком хороши для вас, а какие-то, наоборот, недотягивают. Например, в тиктоке из года в год мелькают ролики с посылом she/he is out of my league, где авторы делятся своим намерением стать лучше или показывают, как занимаются спортом, чтобы дотянуть себя до уровня «высшей лиги».
В более свежем тренде — she’s a 10, but — люди делятся недостатками своих партнеров, которые выглядят на 10 из 10. Хотя большинство этих роликов задумывались как милые приколы про странные привычки возлюбленных и не содержали негативной оценки внешности, они концептуально отталкивались от формулы «красивый, но».
Есть и совсем жестокий тренд, где девушки рассказывают о пережитых изменах и сравнивают свою внешность с теми, к кому ушел их партнер. Позже тренд трансформировался до сопоставления «как я выгляжу/фото того, из-за кого я рыдала». Подобные видео обычно делают женщины, а в комментариях находится много поддерживающих слов от пользователей: «Ты достойна лучшего», «Он тебя не стоит», «Вообще, посмотри на него и на себя» и так далее. Этих женщин есть за что осудить, но их также можно понять: они пытаются снизить боль потери за счет демонизации партнера. Интересно, что преуменьшение мужчины здесь основывается не столько на его поступках, сколько на внешности. А если бы на месте совершившего измену партнера был невероятный красавец, сделали бы про него такой ролик?
Как внешность партнера влияет на наше отношение к нему?
В 2023 году в Нидерландах проводили спиддейтинг-эксперимент на небольшой группе: участникам показали фотографии разных людей и попросили описать свою реакцию, а затем предложили им пообщаться лично. На встрече и мужчины, и женщины проявляли больше внимания к тем, кто показался им симпатичным во время первой части эксперимента. Авторы вывели прямую корреляцию между рейтингом привлекательности до личной встречи и исходом свидания.
И здесь неприменима метрика плохо/хорошо — мы просто так устроены: сначала замечаем внешний образ, а затем влюбляемся в человека. Но как быть, если этот образ влияет на наше отношение к партнеру?
«Я никогда не был на плохом счету у женской половины планеты, но понял это довольно-таки запоздало. Долго рылся в своих комплексах, а во времена учебы в институте закрывал их общением с девчонками модельных стандартов. Конечно же, в эти моменты казалось, что, если красивая девушка ведет себя по-свински, стоит ей это простить — вероятно, сказывалась довольно стандартная для человечества, на мой взгляд, эстетическая зависимость. Сегодня мои взгляды поменялись, и людей я стараюсь судить по поступкам, интеллекту, в том числе и эмоциональному, прислушиваясь к юмору и подмечая действия. Не так давно у меня был секс с девушкой, которую люди вряд ли припишут к длинному списку мисс Вселенная, но это был потрясающий, чувственный секс, на фоне которого другие опыты меркли».
Противоположность шрекинга — поиск пары в более «высокой лиге», чем ты сам. Опрос о том, как оценка партнера окружающими влияет на удовлетворенность отношениями, показал, что еще часто люди хотят быть с кем-то более желанным, чем они сами. Авторы работы считают, что такое предпочтение объясняется эволюционной и экономической точкой зрения: партнер с выдающимися характеристиками повышает наш уровень жизни и социальный статус. Эти выводы хорошо дополняются результатами другого, более позднего исследования о том, как внимание со стороны меняет ценность человека в глазах его партнера: «На начальных этапах, когда люди часто полагаются на чужое мнение, чтобы оценить пригодность партнера, такое внимание может указывать на его высокую ценность, делая его более привлекательным».
Интернет любит раздавать людям рейтинги и оценивать, насколько они подходят друг к другу. Лиза и Богдан — пара, где обоих партнеров можно отнести к «высшей лиге»: им постоянно делали комплименты как очень красивой паре.
«Нам все говорили, что мы очень красивые — ну потому что мы оба воспринимаемся обществом как люди с конвенциональной внешностью. На нас вдвоем особенно разглядывали люди на улице, на тусовках всегда снимали местные фотографы. При этом я замечала, что сначала всегда смотрели на него, потом на меня, как будто с мыслью: „Интересно, что за девчонка его ухватила“.
В России неадекватный культ женской красоты: у нас очень много девочек, которые доводят свою внешность до идеала. И даже если девушка не общепринято красивая, она обычно настолько ухоженная, что все равно выглядит привлекательно. А парней таких мало. В итоге я воспринимаюсь как должное. А мой бывший молодой человек производил фурор и собирал восхищенные взгляды. Его откровенно харассили прямо при мне: девушки хватали его за жопу, пытались познакомиться».
Выходит, и на стороне внешне подходящих друг другу людей не все гладко: конвенционально красивые люди сталкиваются с двойными стандартами. Например, Лиза рассказывает, что, несмотря на то что она никогда не переживала из-за внешности, в начале отношений она много тревожилась из-за популярности своего парня: «Первое время я относилась к нему с недоверием: мне казалось, что мужчина такой красоты живет в мире соблазна — он может заполучить любую девчонку. Влияло и то, что мы познакомились с Богданом в Pure. А потом поняла, что тупо попалась на стереотип: если парень — популярный красавчик, которому легко даются знакомства, это не значит, что он хочет всех девушек, которые к нему клеятся. Богдан в итоге оказался одним из лучших людей, которых я встречала, — мы расстались друзьями и до сих пор тепло общаемся».
«Так называемые девушки на 10/10 по моему опыту были более требовательны и хотели большего, но это большее ты можешь давать, только если чувствуешь эмоциональный коннект, так что здесь на самом деле нет прямой связи с красотой. У меня были отношения, когда по внешней реакции замечаешь, что ты в глазах общества котируешься выше, чем твоя партнерша. Признаюсь, ловил себя на том, что от конвенционально менее красивой девушки ждешь, что она будет менее требовательной. Еще замечал, что в таких отношениях чувствовал более уверенным и интересным в глазах партнерши — это мне помогало раскрываться, становиться эмпатичнее по отношению к человеку. Но при всех этих „бенефитах“ я не гонюсь за статусом „более красивого в паре“: я встречал девушек безумной красоты, которые были холодными внутри, поэтому и всегда предпочитал эмоциональный контакт и харизму внешности».
Это интересно: тому, кто привлекательнее, больше прощается. Как будто ему делается скидка на красоту. Вспоминаю свой секс с канонично красивым мужчиной — высоким, спортивным, широкоплечим, с очень выразительным маскулинным лицом. Только после я поймала себя на мысли, что мне, вообще-то, не очень понравилось, я скорее получала эстетическое удовольствие, чем физическое. И была обратная ситуация на свидании с парнем аполлоновского типа: он был груб и говорил с таким высокомерным видом, будто я должна благодарить его за то, что пришел. Получается, и мужчины, и женщины попадаются в эту ловушку, думая, что внешность компенсирует другие качества?
Какую выгоду мы пытаемся извлечь из более или менее красивых партнеров
Хотя идея, что партнеры должны друг другу подходить внешне, звучит вполне обоснованно, они проходят на грани с биологическим детерминизмом и выживальческой мотивацией в духе «нужен большой сильный мужчина, который меня защитит» или «у женщины должны быть крупные бедра, чтобы она могла родить здоровых детей». За ними есть более тонкие смыслы — например, идея о том, что красивый партнер определяет тебя как стоящего и достаточного.
«Прозвучит как эйджизм, но мне кажется, что зацикленность на идее, чтобы партнер был красивее тебя, есть только у молодых людей. В 20–25 лет ты считаешь, что красота — это важно. Что нужно хорошо смотреться с человеком на фотках, вместе красиво сидеть в ресторане и с гордостью показывать своего парня подругам. Это немного подростковый взгляд на отношения, когда партнер подтверждает твою ликвидность: раз с тобой такой человек, значит, ты достойный.
Я с подросткового возраста не особо высоко оценивал свою внешность, но мне было пофиг на концепт „она не из моей лиги“ — просто думал: почему бы не попробовать? В результате у меня было довольно много отношений с девушками, которых общество назовет более красивыми и привлекательными, чем я.
А вообще деление „моя/не моя лига“ ужасно неправильное и объективизирующее, это как статьи из разряда „Топ-10 красивых женщин в российском спорте“. Во-первых, понятие красоты у каждого субъективное. Во-вторых, люди не товар, нужно смотреть на личность, на то, как человек с тобой обращается, как решает проблемы, насколько он ответственный. В-третьих, у всех бывают периоды, когда мы сильно набираем вес или, наоборот, впадаем в РПП и выглядим пугающе тощими. И обращать внимание на эти мелочи, если ты ищешь партнера на долгое время, мне кажется, не стоит».
«Все упирается в самоценность человека и его уверенность в себе. Когда девушка выбирает менее красивого парня, ожидая, что он будет за ней активнее ухаживать, скорее всего, она предполагает, что не может получить такое же внимание от мужчины „одного с ней грейда“. То же самое — хотеть зарплату в миллион и идти работать стажером за 30 тысяч. Я неслучайно привожу аналогию с работой, потому что неуверенность и чувство собственной недостаточности обычно проявляется во всех сферах жизни. Причем это не привязано к гендеру — у мужчин все так же».
«В первом случае человек действует из дефицитарности и тянется к понятным, безопасным отношениям, где его точно не бросят. Во втором — стремится к лучшему партнеру, который своей значимостью подтянет и поднимет его ценность. В любом случае все упирается в компенсацию.
Когда у человека внутри что-то болит и он ищет способы закрыть эту дыру чем-то внешним (в данном случае партнером), из этого не получатся здоровые функциональные отношения. Потому что он использует человека как функцию, партнер реализует задачу показать тебе, что ты достоин любви, дать чувство принятия и безопасности, подпитать твое эго. Выход здесь только один: научиться давать себе то, что ты ждешь от другого».
Что, если шрекинг — это лишь следствие усталости людей бороться с предрассудками об их внешности и соотвествовать им? Так или иначе, все упирается в самооценку. Компенсировать неуверенность в своей красоте партнером — универсальная формула, где на место внешности могут встать любые параметры: обеспеченность, социальный статус, интеллект, профессиональная реализация. Просто одни ищут способ выглядеть лучше на фоне, другие — казаться круче за счет него. Очень сложно признаться себе в таком подходе к партнеру, но еще больнее — заметить, что он портил даже самые теплые отношения. Получается, все было не по-настоящему?
Недавно у меня закончились отношения с мужчиной, которого я искренне любила. На первых свиданиях он не очень привлекал меня внешне, но был интересен как человек. Но спустя время я увидела в нем того, с кем хочу провести жизнь, и очень активно поддерживала его «совершенствование»: подбадривала перед собеседованиями, убеждала, что он может больше, помогала ему поменять гардероб на более стильный и дарила косметику для ухода за собой. Через пару недель после разрыва пришло осознание: я так активно стимулировала его эволюцию, потому что замечала, что в нем чего-то недостает, но не хотела этого признавать.
Мои чувства были реальными, но мое негласное желание, чтобы он изменился, висело над нами обоими. В итоге он все время чувствовал себя должным стать лучше и загонялся из-за этого, пока я в своей голове вела борьбу между «честно сказать, что меня не устраивает» и «не давить на него, дать ему время и показать свое принятие».
Мы можем любить и при этом хотеть от партнера стать лучшей версией его самого. Тогда это ненастоящая любовь и неправильные отношения?
Американский психиатр Ирвин Ялом в книге «Экзистенциальная терапия» выделяет вопросы, которые показывают признаки патологии в отношениях:
- Вступает ли человек в отношения исключительно с теми, кто может быть ему полезен? (Партнер однозначно полезен, если помогает нашей самоидентификации, будучи более или менее красивым, чем мы.)
- Связана ли любовь скорее с получением, чем с отдачей? (Мы можем восполнять недостаток внимания, любви, принятия через партнера.)
- Пытается ли человек в самом полном смысле узнать партнера? (Не зациклиться на привлекательной для нас стороне личности, а стремиться узнать человека целиком — просто потому, что он интересен.)
Выходит, это вопрос баланса: нормально оценивать партнера по внешности — нам это свойственно. Но важно не делать его костылем для своей самооценки и не ждать, что он закроет ваши личные потребности.
«Человек всегда субъектен и отличен, начиная встречаться с ним, ты сталкиваешься с другой вселенной. А как ты можешь переварить человека, если у тебя с собой отношения не налажены? Там у человека прыщ вскочил, он сегодня плохо выглядит, а завтра хорошо.
Нужно сначала научиться признавать свою субъектность: люди, которым хорошо с собой, не ищут отчаянно отношений. Они могут грустить из-за их отсутствия, но не стремятся отчаянно быть с кем-то, потому что без партнера невыносимо. Крепкие пары строятся тогда, когда людям удается сохранить свою отдельность, но при этом им хорошо вместе».
«Твоя внешность никак не влияет на отношение к тебе». Это было бы замечательным выводом, обнадеживающим и успокаивающим. Но она влияет: одних привлекают девушки или парни другого телосложения, поэтому вас просто не заметят. Другие убеждены, что красота партнера их положительно характеризует, и тогда вы становитесь заложником иллюзии человека (и он сам может не знать, что находится в ней). Третьи так устали от болезненных брейкапов, что тянутся к вам как к безопасному варианту, пока вы думаете, что в вас увидели что-то большее.
Выбор партнера по внешности не делает никого плохим. Он просто показывает, что вы человек, который иногда теряет себя и отчаянно ищет спасения в другом. И даже если ошибочный выбор уже случился, в наших силах признаться себе в этом и отнестись к партнеру с уважением.