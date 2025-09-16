Потеряли то, что больше не купить: как пожар в «Чердаке» уничтожил воспоминания людей

Пожар в «Чердаке»
Возгорание на складе компании «Чердак», которая предлагает услуги хранения вещей, произошло 10 сентября 2025 года. Площадь пожара достигла 12 тысяч квадратных метров - все имущество клиентов, которое находилось на складе, оказалось уничтожено. Позднее «Чердак» заявил о начале проверки инцидента и расследовании причин произошедшего.
Пострадавшие клиенты обращают внимание, что о пожаре они узнали лишь 13 сентября — спустя три дня после того, как он случился. При этом компания, как они уточняют, не отвечает на вопросы о компенсации. Размер убытков «Чердака», по данным телеграм-канала SHOT, может превышать 1 млрд рублей.
Число пострадавших достигает нескольких сотен: многие из них оставляли свои вещи на кратковременное или долгосрочное хранение на время переезда, эмиграции и не только.
Клиентами «Чердака» были и популярные блогеры — например, Сергей Сухов, потерявший две дизайнерские новогодние елки, и Дарья Комалова, у которой сгорела вся обувь на осень и зиму на сумму как минимум в 5 млн рублей. Сухов обратил внимание, что СМИ игнорируют обычных людей, у которых «пропало все». «Люди потеряли альбомы, воспоминания, которые больше не купить, а некоторые вообще ВСЁ», — написал Сергей, обвинив журналистов в том, что в погоне за просмотрами они акцентируют внимание на потерях звезд, а не на проблемах рядовых клиентов сервиса.
Истории потерь
«Пока мы переезжали с одной квартиры на другую, в «Чердаке» хранили все нужное для дома. Это инженерные системы (например, приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования), межкомнатные двери, радиаторы отопления, мебель, кухня, сантехника.
После поднятия цен на хранение в полтора раза в январе 2025 года мы платили 75 тысяч рублей в месяц. Стоимость зависела от объема вещей — чем он больше, тем, соответственно, выше цена услуг. В документах не указывалось, что именно мы хранили, — только количество коробок.
О пожаре мы узнали случайно от родственников. Уже потом обнаружили, что «Чердак» сделал СМС-рассылку 13 сентября (через три дня после пожара — Прим. ред.). Мы попытались связаться с сервисом в вотсапе* и телеграме, но получили лишь стандартный ответ, что “сейчас проводится расследование” и с нами свяжутся, когда появится какая-то информация.
О компенсациях нам ничего не известно — этот вопрос мы сейчас обсуждаем с юристами. Будем ждать результаты расследования. Я знаю, что стандартный размер компенсации по оферте «Чердака» по тарифу «Базовый» — 1000 рублей за кубический метр. Но этот расчет идет в тех случаях, когда клиент сам упаковывал вещи: мы же заказывали услугу на складе, поэтому, возможно, в нашем случае сумма будет иной.
Главный вывод из этой ситуации: лучше всего диверсифицировать риски. Если уж возникла потребность в хранении вещей, то стоит выбирать несколько разных компаний».
«В «Чердаке» я оставила вещи на время переезда в другую страну — там они дожидались отправки следом за мной после завершения релокации. Их стоимость сложно определить: там была эксклюзивная одежда из Японии, лимитированные издания техники - вроде игровых консолей, которые сложно найти.
Ценность вещей для каждого определяется по-своему. Думаю, если смотреть по рынку, то стоимость утраченных предметов в моем случае — пара тысяч евро (около 195 тысяч рублей, -- Прим. ред.).
Про пожар я узнала из СМС-рассылки от «Чердака», где была ссылка на официальную новость. Про компенсации я ничего не знаю. Уверена, что никто ничего не покроет: хотя бы потому, что у большинства клиентов опись имущества уровня «коробка №1» — а что именно в ней было и сколько стоило, никто уже не узнает. Даже у тех, кто за несколько сотен тысяч в месяц хранил мотоцикл, нет указания, что там был именно он, хотя даже фото остались. Это звучит глупо - мол, зачем соглашаться на такие условия. Но если у тебя форс-мажор и нужно срочно оставить имущество, можно не придать этому внимания. Ну кто подумает, что кому-то нужны наши вещи, ценные только для нас?
Я надеюсь, что хотя бы верну оплату за сентябрь: она списалась у меня в день пожара, что вдвойне обидно. В суде у меня нет возможности бодаться, поэтому буду просто следить за расследованием дела и реакцией компании. Думаю, у них там сейчас тотальный завал писем от разъяренной толпы. Что в приоритете — сохранить деньги как-то или помочь пострадавшим — неизвестно, но я думаю, что попробуют "съехать", потому что это общемировая бизнес-практика. Там урон такой, что компания физически не в силах его покрыть, поэтому точно примут решение, которое никому не понравится.
Ситуация научила меня тому, что в нашей жизни ничего не вечно. Теперь я иначе смотрю на то, что у меня есть, придаю случившемуся меньшую ценность и сильно не переживаю — просто потому, что это бессмысленно».
«Реальную стоимость вещей, которые я потеряла, очень сложно рассчитать. В «Чердаке» я хранила вещи из квартиры, которую продала моя мама, - они были в нашей семье долгие годы. Еще туда попала дорогая мебель и что-то, что я перевезла на время ремонта детской. Буквально на днях все это мы должны были забрать домой, но не успели.
О случившемся я узнала 13 сентября в инстаграме* у знакомого, который выложил скриншот сообщения от «Чердака». Сообщений от компании ни я, ни моя мама не получили — может быть, потому, что мы потерялись в массовой рассылке. Я сразу же начала звонить на горячую линию, но там никто не ответил. Тогда я написала компании в вотсапе* — там мне подтвердили, что произошел пожар и все уничтожено.
Компенсация сейчас — очень сложный момент, потому что, по словам «Чердака», все будет решаться в индивидуальном порядке. В каком она будет объеме и покроет ли потери — неизвестно.
Сейчас я рассматриваю разные варианты действий. Консультируюсь с юристами, уже написала досудебную претензию о том, что потеряно все имущество. Дальше, я думаю, будем смотреть по опыту тех людей, которые первыми подадут иски, и уже решать, что делать самим.
Потеря вещей научила меня тому, что никто ни от чего не застрахован. Понятно, что на территории, где хранятся вещи, должна быть система пожаротушения, но это жизнь. Сейчас главное заново купить необходимые вещи. Главный урок на будущее: если и приходится что-то где-то хранить, стоит отделять материальные вещи от тех, что представляют собой нематериальную ценность — и держать особенно значимые для вас там, где с ними ничего не случится».
«На складе я хранил одежду и обувь, которые не взял с собой в эмиграцию. Там же остались редкие фотокниги, картины, керамика, кое-какие брендовые вещи. Но самым ценным была фототехника — объективы и свет, а также фотоархив и пленки за последние 15 лет.
Когда мне пришла СМС про пожар, я начал перепроверять информацию в соцсетях. Нашел группу в телеграме и убедился, что пострадал далеко не один. С компанией я не стал связываться: видел, что желающих это сделать много, а смысла практически нет.
В общей сумме я, наверное, потерял около 400-500 тысяч рублей. А вот как оценить утрату архивных пленок — даже не знаю».
«Сейчас у меня идет тяжелый суд с бывшим мужем, который живет за рубежом. Когда он стал угрожать, что вернется в нашу квартиру, я съехала, а все вещи оставила на хранении в «Чердаке».
Я хотела сохранить имущество, и вариант с «Чердаком» казался самым безопасным. Там есть камеры хранения с отоплением — это лучше, чем обращаться к друзьям или оставить всё без присмотра на даче или в квартире. Сейчас у меня даже не осталось фотографий этих вещей: я их удалила, подумав, что в «Чердаке» всё точно останется в сохранности.
Про пожар мне стало известно в субботу после получения СМС, но сначала я подумала, что все не так серьезно. Написала в «Чердак», и они через пару часов ответили, что “все уничтожено”. Я очень тяжело это переживаю. Никаких чеков нет, поэтому подсчитать стоимость потерь невозможно. Мне кажется, получается около 1,5-2 млн рублей.
Все предметы были описаны как “коробка №1”, “коробка №2” и так далее. «Чердак» не предлагал ни подробных описей, ни расширенных страховок. Я хранила 15 кубометров вещей, а значит, моя компенсация составит около 15 тысяч рублей. Я бы хотела добиться большей суммы, но у меня уже идут несколько судов параллельно, и денег, чтобы оплатить работу еще одной команды юристов, просто нет, - тем более, что итог непонятен. Но претензионное письмо я точно составлю сама, хотя бы с помощью ChatGPT.
Вся эта ситуация показала, что законодательство должно как-то меняться. Важно, чтобы вещи, которые мы отдаем на хранение, страховали не только исходя из их количества, но и с учетом ценности. Мы понимаем, что вопрос компенсации будет решаться самым грустным способом, но в этом плане никак не защищены».
«В «Чердаке» хранилась моя библиотека. Среди утраченного были редкие экземпляры и первые тиражи Broomberg and Chanarin, Alec Soth, Collier Schorr, Paul Kooiker, Torbjørn Rødland. Малотиражные книги, которые я покупала у местных художников на протяжении нескольких лет, а также работы студентов. Резервные десять копий моей книги «Страна женщин». Принты, которыми я обменивалась с друзьями, фотографии, найденные на барахолках, серия полароидов, которая не была опубликована, камера Mamiya и все негативы из серии «Страна женщин».
На хранение я оставила их, потому что в 2021 году уехала из России жить в другую страну. Думала, что вскоре заберу все с собой, но обстоятельства сложились так, что вещи там застряли. За их хранение я платила 5,5 тысяч рублей в месяц. О пожаре я узнала от друга, который прислал мне новость об этом. Компания со мной не связывалась: я им сама написала, но все, что они пока сделали - добавили меня в общий канал с новостями.
Никакой информации о компенсации мне не предоставили. Сейчас я составляю досудебную претензию, к которой приложу все описание уничтоженного имущества вместе с чеками.
Хотя вещей в России у меня больше нет, я все равно уверена, что хранить свое имущество в подобных хранилищах безопаснее, чем, например, у кого-то на даче, которая точно так же может сгореть. У меня было больше доверие к сервису и удобству, которое он предлагал. Я не москвичка, поэтому такой формат показался лучше, чем обращаться к знакомым. Например, у друзей они могли потеряться: бывало, что кто-то случайно что-то выбрасывал или оставлял во время переезда. А у одного человека однажды прорвало кран в ванной, все покрылось плесенью. Я думала, что с этим сервисом смогу избежать таких проблем, но в итоге потеряла гораздо больше и в финансовом, и в сентиментальном эквиваленте».
