Потеряли то, что больше не купить: как пожар в «Чердаке» уничтожил воспоминания людей

Про пожар я узнала из СМС-рассылки от «Чердака», где была ссылка на официальную новость. Про компенсации я ничего не знаю. Уверена, что никто ничего не покроет: хотя бы потому, что у большинства клиентов опись имущества уровня «коробка №1» — а что именно в ней было и сколько стоило, никто уже не узнает . Даже у тех, кто за несколько сотен тысяч в месяц хранил мотоцикл, нет указания, что там был именно он, хотя даже фото остались. Это звучит глупо - мол, зачем соглашаться на такие условия. Но если у тебя форс-мажор и нужно срочно оставить имущество, можно не придать этому внимания. Ну кто подумает, что кому-то нужны наши вещи, ценные только для нас?