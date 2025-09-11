Спор человечности и бесчеловечности. Что известно о жизни и смерти Чарли Кирка

На опубликованных в сети видео видно, как после выстрела он хватается за шею и падает со стула, а кровь начинает струиться из раны. К моменту нападения Кирк выступал около 20 минут. На мероприятии было примерно 3000 человек и всего шесть полицейских, также там находились жена и дети Кирка, они не пострадали. По данным университета, огонь был открыт с крыши здания, расположенного примерно в 150 метрах от места проведения мероприятия. На момент написания заметки убийца так и не был найден, а полиция отпустила двух первых подозреваемых.