Спор человечности и бесчеловечности. Что известно о жизни и смерти Чарли Кирка

Убийство во время дебатов со студентами
Инцидент случился во внутреннем дворе Университета долины Юты (UVU). Чарли Кирк выступал там во время тура «American Comeback Tour». Мужчина сидел за столом для дебатов, споря со студентом о массовых расстрелах, когда в него выстрелили.
— «А знаете, сколько массовых стрелков всего было в США за последние 10 лет?» — продолжил студент.
Кирк уточнил: «Считать с бандитскими разборками или без?». Через мгновение Кирка поразила пуля в шею.
На опубликованных в сети видео видно, как после выстрела он хватается за шею и падает со стула, а кровь начинает струиться из раны. К моменту нападения Кирк выступал около 20 минут. На мероприятии было примерно 3000 человек и всего шесть полицейских, также там находились жена и дети Кирка, они не пострадали. По данным университета, огонь был открыт с крыши здания, расположенного примерно в 150 метрах от места проведения мероприятия. На момент написания заметки убийца так и не был найден, а полиция отпустила двух первых подозреваемых.
Вот что после выстрела говорили студенты:
- «Это было немного сюрреалистично. Особенно тогда. Это было похоже на сон. Все начали молиться. Это было единственное, что мы делали инстинктивно. Потом мы побежали».
- «Все просто бросились бежать и кричать. Девушки плакали».
- «Это было ужасно. Я слышала только крики, видела бегущих людей и думала: „Бежать небезопасно. Вставать небезопасно“… И я только и повторяла: „Пожалуйста, Боже, пожалуйста, Боже, пожалуйста, Боже“, потому что я не хотела умирать».
Кто такой Чарли Кирк — активист, объединивший консервативных зумеров
Имя Чарли Кирка было на слуху в США, но после его смерти личностью активиста стали интересоваться и люди из других стран. Статистика Google показала рост поисковых запросов более чем в 100 раз.
Чарльз Джеймс Кирк родился в 1993 году и вырос в зажиточном чикагском пригороде Проспект-Хайтс. Еще в школьные годы Чарльз проявил интерес к политике, участвуя в кампании республиканца Марка Кирка на выборах в Сенат США (они не родственники).
В 2012 году, после переизбрания Барака Обамы, в возрасте 18 лет Кирк вместе с активистом Биллом Монтгомери основал организацию Turning Point USA, занимающуюся продвижением консервативных и антилиберальных идей среди студентов. Движение получило широкую известность благодаря митингам в университетских кампусах, где фестивальная атмосфера сочеталась с резкой риторикой о расе, иммиграции, исламе и национальной идентичности.
Благодаря этому Кирк стал постоянным спикером на телеканалах и конференциях, а также приобрел огромную аудиторию в соцсетях (8,7 млн в Instagram* и 5,6 млн в X). Сейчас у организации есть отделения более чем в 850 колледжах.
Способность Turning Point USA мобилизовать зумеров заметно усилила позиции Кирка в партийных кругах. В 2019 году он запустил Turning Point Action — организацию, поддерживающую консервативных кандидатов, включая Дональда Трампа.
После президентских выборов 2020 года Кирк и его структура активно оспаривали поражение Трампа, а в 2024 году соцсети стали для них главным инструментом привлечения молодежи к поддержке президента, что способствовало его переизбранию на второй срок.
Поддержка Трампа была взаимной. На митинге в Вашингтоне за день до своей инаугурации на второй срок в январе политик-республиканец выразил признательность Кирку, сказав собравшимся: «Чарли Кирк здесь. И я хочу поблагодарить Чарли. Чарли просто великолепен».
В своих выступлениях Кирк открыто заявлял, что разделение церкви и государства в США — миф, и призывал христиан занимать ведущие позиции в политике, бизнесе, образовании и СМИ. Он неоднократно называл борьбу с демократами «духовной войной» и на митингах собирал тысячи сторонников под лозунгами «Christ is King».
В рамках программы «Surrounded» он публично спорил с двумя десятками студентов-либералов, отстаивая свои позиции, включая убеждение, что аборт — это убийство и он должен быть вне закона.
Активист также был автором нескольких книг, в том числе о Второй поправке. На одном из мероприятий Turning Point в 2023 году в Солт-Лейк-Сити, Кирка спросили, как убедить сторонников контроля над оружием в том, что «важно иметь право на самооборону».
Кирк ответил: «Вы никогда не будете жить в обществе, где граждане вооружены, но никто не умирает от огнестрельного оружия. Это чушь. Но… я думаю, оно того стоит. Я думаю, стоит смириться с тем, что каждый год, к сожалению, будут гибнуть люди от огнестрельного оружия, чтобы у нас была Вторая поправка, защищающая другие данные нам Богом права. Это разумное решение. Это рационально».
Кирк также скептически относился к пандемии Covid-19, поощрял традиционные гендерные роли, восхваляя ценности «брака и материнства» для молодых женщин, отрицал климатический кризис, поддерживал добычу ископаемого топлива и выступал против программ разнообразия, равенства и инклюзивности. Еще он называл привилегии белых «мифом», а Закон о гражданских правах 1964 года — «огромной ошибкой», критиковал Мартина Лютера Кинга и считал, что его роль переоценена.
В социальных сетях Кирк постоянно публиковал посты, в которых высказывал праворадикальные взгляды на множество вопросов. Так, 9 сентября в ответ на убийство украинки Ирины Заруцкой чернокожим мужчиной Кирк опубликовал в X свой последний пост:
«Лжецы и мошенники в СМИ заставляют нас верить, что Америка — жестокая, расистская страна, и что беспорядочные нападения белых на чернокожих происходят постоянно. Но цифры говорят правду. Нападения чернокожих на белых происходят в три раза чаще, чем нападения белых на чернокожих, несмотря на то, что чернокожие составляют всего 13% населения. Почему СМИ просто не говорят правду? Зачем лгать, если эта ложь приводит к гибели невинных людей?».
Как политики и знаменитости отреагировали на убийство
Барак Обама заявил, что «отвратительному насилию нет места в демократии». Билл Клинтон выразил надежду, что после случившегося все проведут серьезный самоанализ и удвоят усилия, чтобы вести дискуссии страстно, но мирно. Писатель Стивен Кинг назвал убийство Кирка «еще одним примером насилия с применением огнестрельного оружия в Америке».
Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт сказал, что он «сейчас молится за Чарли Кирка, за его жену и маленьких детей, за нашу страну». Звезда «Терминатора» и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который неоднократно критиковал Трампа, назвал смерть Кирка «ужасной трагедией» и выразил надежду, что «этот момент подтолкнет каждого вновь обрести человечность». Он добавил, что это и есть лекарство от «больной политики».
Журнал Time посвятил обложку своего номера Чарли Кирку. «Довольно. Убийство Чарли Кирка и эпидемия американского политического насилия», — говорится на обложке, окрашенной в красный цвет.
Несмотря на то, что все осудили убийство Кирка, это событие послужило новым поводом для разногласий. В сети появились теории заговора и дезинформация, что стрелок был «либеральным психом».
Трамп яростно раскритиковал либералов, чья риторика, по его мнению, привела к убийству Кирка, а сторонница MAGA Лора Лумер призвала «начать борьбу с левыми всеми силами правительства». «Каждую левую группировку, финансирующую насильственные протесты, нужно закрыть и привлечь к ответственности. Никакой пощады», — сказала она. Ее мнение поддержал Илон Маск, написав в X: «Левые — это партия убийц».
Что пишут в соцсетях
Помимо постов, осуждающих насилие, соцсети заполнили жестокие и мрачные шутки, сравнения с нацистами и злорадства по поводу смерти Кирка. Особенно в сети завирусился текст американского издания Jezebel с заголовком: «Мы заплатили нескольким ведьмам с Etsy, чтобы они прокляли Чарли Кирка».
Статья вышла незадолго до смерти Кирка, и теперь в комментариях X одни пользователи благодарят журналистов, а другие просят контакты ведьм. Само издание осудило убийство Кирка: «Мы не поддерживаем, не поощряем и не оправдываем политическое насилие в какой бы то ни было форме».
В сети также завирусилось видео блогера, который опросил на улице студентов Калифорнийского университета в Остине. Многие из них выразили радость, комментируя убийство Чарли Кирка.
Студентку из Кембриджа Тилли Миддлхерст, которая в мае «победила» Кирка на дебатах о феминизме, затроллили за то, что она расплакалась, когда узнала об его убийстве.
«Что бы вы ни думали и ни чувствовали по поводу Чарли Кирка, у него есть жена, ребенок, и я всегда хотела, чтобы мы боролись за демократию, а не за политическое насилие. Я бы никогда не стала выступать за столь радикальные действия против кого-либо, даже против того, чьи взгляды я осуждаю. Меня расстраивает, что политика развивается именно так», — сказала она в опубликованном ролике.
«Почему ты плачешь, боже мой?» — усмехнулся один из комментаторов. «Честно говоря, плакать из-за этого просто дико», — согласился один пользователь. «Я не ожидал от тебя такого», — добавил другой.
Помимо потока негативных комментариев, многие согласились с Миддлхерст, назвав тех, кому «не хватает человечности», «отвратительными». «Это не спор левых и правых, это спор человечности и бесчеловечности», — сказал один из них.
Другой пользователь написал: «Мне не нравится этот парень и его взгляды, но полное отсутствие сочувствия, которое я вижу в комментариях, вызывает тревогу». «Независимо от его взглядов, он человек, у которого есть жена и дети. Ненависть полностью поглотила этот мир, и это отвратительно», — добавил еще один комментатор.