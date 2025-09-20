«Ищу альтушку»: почему парням нравятся неформалки и к чему приводит их сексуализация

Знаете, какие запросы в российском интернете, связанные с неформалками и альтушками, самые популярные? В основном эротический контент. Причем количество подобных запросов сегодня измеряется сотнями тысяч.
Неформалки давно стали объектом мужского обожания: их образы десятилетиями эксплуатируют в клипах, кинематографе и музыке, и эта тенденция, разумеется, не обошла и индустрию фильмов для взрослых. Там сформировался отдельный поджанр — alt porn («альтернативная порнография»). Хотя он и не пользуется таким же спросом, как, например, категории «милфы» или «японки», к нему сохраняется устойчивый интерес.
Одним из самых ярких и успешных проектов направления стал сайт SuicideGirls, запущенный в 2001 году. Там выкладываются откровенные фото носительниц панк-, эмо- и гот-культуры, а также девушек с тату, пирсингом и яркими волосами. Целью SuicideGirls было создание «места, где чествуют красивых женщин, которые решили не вписываться в нормы». Кстати, для них в 2007 году снялась блогерша и бывшая жена репера Гуфа Айза.
«Ха-ха, фрик!»
«Годы спустя: …»
«Я хочу странную девушку-готку»
«Парень/девушка»
«Я»
«Девушки, которые мне нравятся»
Сегодня фетишизация нестандартно выглядящих девушек вышла на новый уровень благодаря алгоритмам соцсетей. В последние годы вирусятся мемы и тиктоки про «солевых альтушек», «альтушек с третьим размером груди» и «альтушек, делающим фут-джоб». В анкетах дейтинга некоторые парни отмечают, что ищут исключительно нефорш. Им посвящены отдельные телеграм-каналы и песни Ивана Золо«Пикми, альтушка, я ищу подружку,/Пикми, альтушка, я в поиске лучшей,/Пикми, альтушка, я ищу подружку,/Пикми, альтушка, я в поиске лучшей». («Альтушка») , саундклауд-рэперов«Альтушки, альтушки на сцене, oh yes./У них татушки, татушки, я видел, там есть./И после „Тканей“, „Тканей“ мы едем в отель./Малыш, твой парень — олень, он любит это терпеть». (greyrock & euro91 «Альтушки»), группы Neverlove«А у меня новая игрушка —/Bad girl, сумасшедка-альтушка./И когда ее кусаю за ушко,/Говорит: „У, daddy, у, daddy, я твоя шлюшка!“». («Альтушка») и не только. Порноиндустрия продолжает реагировать на появление новых субкультур: «правило 34»Интернет-мем, который гласит, что в мире существует порно на любую тему. уже сработало в сторону дрейн-няшек и квадроберов — ссылку на видео прикреплять не станем.
Почему парни хотят встречаться с альтушкой? Спросили самих мужчин и экспертов
В большинстве случаев кинки не мешают и не являются единственным способом сексуального возбуждения человека, а одним из. Формирование кинков — сложный и многофакторный процесс, рассказала сексолог и психолог семейных отношений Зоя Пришивалко. На него влияют биологические, психологические и социально-культурные факторы. У каждого парня будет своя комбинация стимулов, вызывающих возбуждение: культурные ассоциации, личный опыт, особенности дофаминовой системы и гормонального фона. Медиатренды также играют роль: постоянно мелькающие эстетические и поведенческие коды формируют язык желаний, и кинк становится способом выразить принадлежность к определенной группе или, наоборот, подчеркнуть индивидуальность. Порой фетиши спровоцированы строгим воспитанием или общественным табу: то, что было запрещено, позднее ощущается особенно привлекательным.
Похожую версию озвучил эволюционный психолог Алексей Котов. Он отметил, что человек способен получать удовольствие от воображаемого нарушения норм. «Нам не нравится никому причинять страдания и идти на риск, но очень нравится думать об этом. Поэтому многие любят смотреть хорроры или ролики с экстремальным поведением. Альтушки тоже кажутся фантастическими, нереальными, отличающимися от обыденного. Нашему воображению нравится с ними взаимодействовать, они его провоцируют», — пояснил ученый. Кроме того, привлекательность неформалок может исходить из «способности людей создавать огромное количество категорий, в которые мы искренне верим», добавил Котов. Категорию «альтушки» некоторые парни наделяют важными качествами и особенностями и поэтому к ней тянутся.
Мужчины, которых привлекают неформалки, анонимно поделились с «Афишей Daily» причинами своего кинка, а мы составили список самых популярных.
1. Влияние поп-культуры
Первой любовью многих современных парней оказались мультяшные героини-неформалки. Образы злодейки Шиго из «Ким Пять-с-плюсом», меланхоличной вампирши Марселин из «Времени приключений», язвительной мутантки Роуг из «Людей Икс», ядовитой стервы-одноклассницы Мэнди из «Тотали Спайс!» или дерзкой Мейвис из «Монстров на каникулах» так глубоко впечатались в сознание, что сформировали идеал женственности для некоторых миллениалов и зумеров.
Сексолог Зоя Пришивалко подтвердила, что в детском и раннем подростковом возрасте люди действительно могут испытать сильные эмоции от контакта с персонажами, образами или ситуациями, особенно если он совпал с первыми проявлениями сексуального влечения. Эти впечатления фиксируются в воображении и впоследствии становятся триггерами для фантазий.
«Я виню мультфильмы и другие медиа в моем вкусе в отношении девушек».
«Мультфильмы — причина, по которой вам нравятся девчонки-готы. Изменю свое мнение».
Киногероинь тоже записывают в число крашей. Наши респонденты вспоминали каноничную маниакальную девушку-мечту Рамону Флауэрс из «Скотт Пилигрим против всех», депрессивную эмо Аню Носову из «Школы», ведьму Алису Донникову из «Дневного дозора» и готку Дашу Васнецову из «Папиных дочек». Пик популярности неформалок на экране пришелся на середину 1990–2000-х, хотя есть как более ранние культовые примеры — «Клуб „Завтрак“» или «Битлджус», — так и поздние, отметила культурная журналистка София Сно. В 1980-е неформальные течения протестовали против перфекционистской картинки идеального уклада жизни, которую культивировали политики и мейнстримные медиа. Со временем до авторов контента докатились эти тренды, а субкультуры коммерциализировались и неформалов восприняли как целевую аудиторию, которой можно продавать товары. Альт-эстетика также стала более общественно приемлемой — «сатанинская паника»В 1980-х в США и Великобритании распространялась массовая паника, основанная на ложном убеждении в существовании подпольных сатанинских культов, систематически практикующих ритуальное насилие. осталась в прошлом.
«Неформалки цепляют зрителя ярким визуалом, контрастируя с другими персонажами по цветовой гамме. В их одежде часто есть узнаваемая символика вроде готических символов, а в саундтреке для них используют мрачные темы или музыку альтернативных групп. Сценаристы делают такую героиню саркастичной, язвительной, нередко и просто „самым умным человеком в комнате“. Ее взгляд на мир и ценности отличаются от персонажей вокруг. А еще часто ей прописывают внутренний конфликт или травму — и вот здесь уже, к сожалению, начинается проблемная зона того, как этих героинь писали в 1990–2000-е».
«Тогда у руля многих проектов массово оказались мужчины, и часто — гики, которые сами не так давно были подростками, мечтавшими о готке. Это породило довольно специфическую мейлгейзМейлгейз (от англ. male gaze — „мужской взгляд“) — тенденция изображать женщин и действительность с точки зрения мужского восприятия. Термин в 1970-х ввела феминистка и кинотеоретик Лора Малви.-версию неформалки: вместо того чтобы быть формой самовыражения, их инаковость использовали как инструмент для создания желанного идеального образа. Такая героиня выделялась и шла против мейнстрима ровно настолько, насколько это, как ни парадоксально, общественно приемлемо и позволяло оставаться желанной. А главный мужской персонаж часто становился для нее тем самым исключительным человеком, который способен пробиться через саркастическую броню. Несмотря на то что это плохо и не должно вызывать у зрительниц желания ассоциироваться с таким персонажем, выбор в ту эпоху был не такой большой, и зритель, особенно если он не имел критической линзы, видел персонажей глазами режиссера. Если героиня привлекательна для него, то мы тоже ее так воспринимаем. Мы буквально хотим и быть ею, и быть с нею».
Нынешние поклонники альтушек взрослели в 2000-е — уникальную эпоху расцвета субкультур. Обстоятельства исключительные, сами посудите: по улицам гуляли готы, эмо, толкинисты и другие всевозможные неформалы, их было немало и среди кумирш молодежи — от Эми Ли до Линды, российское ТВ пополнилось альтернативным телеканалами, в ларьках продавали культовые молодежные журналы, а в зарождающемся интернете подростки смогли объединяться в сообщества по интересам. И сегодня парни ищут отношений с той, кто отражает дух и эстетику того времени.
2. Стремление обрести приятного и ценностно близкого партнера
За эксцентричным луком неформалок видят интересный внутренний мир и хорошее чувство юмора, с ними «точно есть о чем поговорить», считают опрошенные нами парни. Кроме того, альтушки якобы менее высокомерные, пафосные и злые на фоне современных девушек.
За влечением к смелой, эрудированной и не зависящей от правил неформалке иногда скрывается проекция собственных нереализованных желаний, пояснила сексолог Зоя Пришивалко. Выбирая такую партнершу, мужчина бессознательно ищет воплощение черт, которых самому не хватает.
3. Эстетические предпочтения
Мужчинам просто нравится то, как выглядят неформалки. Симпатию вызывает их яркий или милый макияж, откровенные наряды, включающие колготки, короткие юбки и топы, большое количество аксессуаров — цепей, чокеров, массивных колец и серег.
В свою очередь, тату и пирсинг понижают оценки физической привлекательности женщин, но повышают восприятие их сексуальной расположенности в рамках краткосрочных контактов, отметил кандидат наук и эволюционный психолог Иван Хватов. Он сослался на полевой эксперимент, в рамках которого мужчины чаще подходили к татуированным девушкам, хотя и не считали их красивее остальных. «Иными словами, часть альт-атрибутов действительно может кодировать краткосрочную социосексуальностьИндивидуальная степень готовности к сексуальной активности вне прочных романтических отношений. и доступность, но не повышать (а иногда и снижать) общую физическую привлекательность в глазах мужчин», — рассказал Хватов.
Он также подчеркнул, что парни эволюционно стремятся к сексуальному разнообразию и новизне, это может отчасти объяснить, почему необычный облик привлекает внимание. Но исследования по привлекательности лиц демонстрируют другие устойчивые «биологические» предпочтения, которые повышают привлекательность — к примеру, усредненность, симметрию и женственность черт. «Сильная визуальная эксцентричность нередко отклоняет образ от усредненности и потому не гарантирует роста общей привлекательности в популяции. Так что нестандартность — скорее механизм выделиться и зацепить внимание в краткосрочном контексте, чем универсальный эволюционный плюс», — считает ученый.
Многочисленные паблики с фотографиями неформальных девушек также доказывают привлекательность их эстетики среди мужчин. Очередной подобный телеграм-канал недавно создал блогер Отец в Тату. Он заметил, что сейчас неформалки из России, Беларуси и Казахстана покупают рекламу для маленьких блогов со своими фото, и решил постить их анкеты бесплатно.
Автор тикток- и телеграм-блога «Отец в Тату» и телеграм-канала, посвященного неформалкам, «Ты стала другой»
«Альтушки привлекают яркостью и интересностью. Причем не только мужчин, но и девочек. Им нравится смотреть на необычные красивые образы и заодно узнавать больше о стиле жизни неформалок. Да, есть сальные мерзкие мужики, которые подписываются на канал с другой целью. Если выясняется, что они пишут девушкам гадости, сразу блокирую. Именно поэтому я, кстати, стараюсь не добавлять в подборки откровенные фотографии — так группа сохраняет приличный вид. Моя цель — развивать платформу, где девочки смогут показать свои фотографии и обретать новую аудиторию. И на это есть спрос: за три месяца набрал 10 тысяч подписчиков».
4. «Тяга к партнерам с ментальными проблемами»
Некоторые парни признавались, что их подсознательно тянет к «поломанным» и «непредсказуемым» девушкам, которых хочется «починить» и «сделать счастливыми». Иногда они триггерят старые травмы парней и напоминают их холодных матерей или возлюбленных, которые разбили им сердце. Подобное поведение нередко приписывается неформалкам — хотя, конечно, прямой связи между внешностью и психическим состоянием нет.
Кинки и правда могут быть связаны с отношениями в семье. Людям иногда свойственно хотеть воспроизвести знакомый эмоциональный отклик, например, холодность или недоступность значимого человека, отметила Зоя Пришивалко. В нестабильных отношениях в семье формируется один из ненадежных типов привязанности, в частности тревожно-избегающий. И если мужчина рос с эмоционально недоступной матерью или отцом, если любовь приходилось добывать, а поведение взрослых сменялось с холодного на теплое, то в романтических отношениях парень будет пытаться воспроизвести детский опыт, дополнила согласилась с Пришивалко гештальт-психолог.
Клинический психолог, гештальт-терапевт
«Мозг запишет американские горки в синонимы любви и попытается переиграть болезненный сценарий. Человек будет бессознательно влюбляться в сложных женщин, чтобы наконец получить любовь и принятие, которых не хватило в детстве. При этом стабильные отношения покажутся ему скучными или ненастоящими.
Первый шаг к исправлению любой проблемы — осознание паттерна. Его можно исправить в психотерапии или попробовать самостоятельно. Что точно не поможет, так это отношения с ментально нестабильной партнершей. Скорее всего, мужчина столкнется с разочарованием и фрустрацией из детско-родительских отношений. Сначала нужно отгоревать, что в детстве не было той любви и ее уже не получить, даже если сейчас отношения со взрослыми наладились, — ведь маленький внутренний ребенок все равно голодный. Надо понять, что задача взрослого — стать для себя хорошим, заботливым родителем. Только выстроив здоровые отношения внутри, начав давать себе утешение и принятие, можно искать партнершу для взрослых отношений, а не маму или привычные токсичные динамики».
Что думают о сексуализации сами альтушки
Считает себя альтушкой выходного дня, ведет соцсети под ником @diavised
«Когда позволяю смелые аутфиты, неминуемо сталкиваюсь с повышенным вниманием, в том числе и сексуализированным. Оно ранжируется от безобидных долгих взглядов до представляющих реальную угрозу физических нарушений личного пространства. Иногда упражняюсь в остроумии, отвечая на вопросы вроде „Не мешает ли пирсинг целоваться?“, „Выдержит ли черная помада оральный секс?“, „Есть ли поводок для ошейника?“. Приходится удалять „незаметно“ сделанные фото в общественном транспорте, ускорять шаг на улице, заметив пристальное внимание, и даже убирать с себя чьи‑то слишком наглые руки. Воспринимаю это как справедливую плату за свою прикольность и источник кринжовых историй для друзей.
Могу объяснить сексуализацию альтушек несколькими причинами. Во-первых, неформалки воспринимаются более раскрепощенными. Яркий образ считывается как антагонизм социальным нормам для женщин — скромности и сдержанности. Во-вторых, ты выделяешься из толпы и становишься более ценной добычей и интересной ачивкой. В-третьих, образу современной альтушки в России присущи крайне сексуализированные атрибуты: ошейники, чулки, кружева, откровенные вырезы и провокационная длина одежды — комбинация мейнстримных фетишей в одном флаконе».
«Раньше могла выйти в вызывающем образе: колготки в сетку, короткие юбки, портупеи, чокеры с шипами, цепи. В большом городе это не так много проблем доставляет, как в маленьком, а я сейчас живу именно тут. Поэтому начала одеваться намного сдержаннее. У меня было много неприятных ситуаций из‑за внешнего вида. Дома, на Камчатке, ко мне однажды подсел чувак и начал наяривать — у меня был ступор и шок. В Питере меня хватали за цепи, часто вслед говорили: „Кис-кис-кис“. В Анапе мне на встречу шли два типа, один из них схватил меня под ногу и дотронулся до причинного места, потом они шли и обсуждали произошедшее».
«Мужчины просто интересуются нестандартным в разных аспектах, а у неформальных девушек мышление и стиль отличаются от условных нормисовских. Большую роль играет и сексуальная фетишизация. Сейчас на неформальных дам огромный спрос, я уже двенадцать лет нефорю, но такой ажиотаж замечаю впервые. На это сильно повлиял тикток».
«Сексуализация неформалок — это влияние поп-культуры и соцсетей. Неформальность стала символом индивидуальности, наличия творческих интересов и привлекательности. Не только для молодых парней, но и для взрослых мужиков — именно такие чаще позволяют себе сказать непристойность. Фетишизация приводит к обесцениванию образа, серьезные для одной группы людей атрибуты сводятся к костюму. Тех же готок перестают воспринимать как человека и видят только загадочный, молчаливый и печальный образ, хотя в жизни девушка может оказаться совсем другой».
«Стереотип о доступных неформалках закрепился в основном из‑за маленьких девочек, которые ведут разгульный образ жизни, а также порноактрис, которые эксплуатируют субкультурные образы. Кроме того, альт-девушки более яркие — этим и привлекают парней. На хотелку парней могло сподвигнуть и то, что неформальный стиль сейчас популярен в интернете».
«Со мной всегда настойчиво пытались познакомиться даже после четкого „нет“. Негатив в мою сторону тоже был неслабый: я выгляжу неформально с 2019-го, и в школе мне кричали что‑то в спину, кидали предметы со стола».
«Помимо того что фетишизация обрушивает на альтушек поток нежелательного мужского внимания, она мешает быть узнанными „своими“ и обесценивает субкультурный капитал. Представьте: пятнадцатилетняя девочка, только открывшая для себя готическую субкультуру, решает выйти в свет в образе Сьюзи Сью. Она встретит оценивающие и пошлые взгляды парней, видящих лишь объект для сексуальных фантазий и не пытающихся расшифровать атрибутику образа. После нескольких подобных коммуникаций она, вероятно, забьет на потребность выражать себя через одежду».