«Ищу альтушку»: почему парням нравятся неформалки и к чему приводит их сексуализация

«Тогда у руля многих проектов массово оказались мужчины, и часто — гики, которые сами не так давно были подростками, мечтавшими о готке. Это породило довольно специфическую мейлгейзМейлгейз (от англ. male gaze — „мужской взгляд“) — тенденция изображать женщин и действительность с точки зрения мужского восприятия. Термин в 1970-х ввела феминистка и кинотеоретик Лора Малви.-версию неформалки: вместо того чтобы быть формой самовыражения, их инаковость использовали как инструмент для создания желанного идеального образа . Такая героиня выделялась и шла против мейнстрима ровно настолько, насколько это, как ни парадоксально, общественно приемлемо и позволяло оставаться желанной. А главный мужской персонаж часто становился для нее тем самым исключительным человеком, который способен пробиться через саркастическую броню. Несмотря на то что это плохо и не должно вызывать у зрительниц желания ассоциироваться с таким персонажем, выбор в ту эпоху был не такой большой, и зритель, особенно если он не имел критической линзы, видел персонажей глазами режиссера. Если героиня привлекательна для него, то мы тоже ее так воспринимаем. Мы буквально хотим и быть ею, и быть с нею».