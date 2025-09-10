Мама решит: откуда берутся «маменькины сынки» и можно ли строить с ними взрослые отношения

Кто такие «маменькины сынки»?
В конце июля стало известно, что на телеканале «Ю» готовится запуск проекта от создателей «Беременна в 16» (после переименования «Мама в 16») — на этот раз про молодые пары, живущие под одной крышей с матерью парня. Реалити-шоу получило название «Маменькин сынок», заполнить заявку на участие предлагают девушкам, уставшим от постоянного контроля над их партнером. «Тебе надоел этот треугольник, и ты уже готова разорвать отношения, если вы не съедете? Тогда срочно заполняй анкету!» — призывают на сайте телеканала.
В начале сентября вышел первый эпизод: героями стали 29-летняя Лена и 24-летний Вадим. Пара познакомилась на работе, через год отношений они съехались. Но не вдвоем: из родного для парня Оренбурга прилетела его мать, 42-летняя Ольга. Выяснив, что сын не поступил в университет, она продала трехкомнатную квартиру, перевела младшую дочь в столичную школу и быстро примчалась «спасать» старшего. Женщина уверена, что отношения портят жизнь ее сына. «Лена — балласт, который тянет его на дно», — произносит она на камеру.
Ольга дважды выходила замуж: «Я всегда была сильной женщиной, но выбирала мужчин, которые слабее», — объясняет она. Мать Вадима напрямую заявляет психологу проекта Александру Романову, что «лечить ее не надо», и «работа с ней бессмысленна», — она уверена, что все проблемы решатся, если сын расстанется с девушкой.
Лена при этом ощущает себя в квартире «как пустое место» — она уверена, что штамп в паспорте все изменит, потому что после замужества она станет полноправным членом семьи. Вадим пытается балансировать между желаниями девушки и матери. Их взаимоотношения он считает притиркой, но сам не понимает, чего хочет на самом деле, и не умеет отстаивать границы.
Чрезмерный контроль со стороны родительницы может разрушать отношения даже если вы не делите квартиру и вообще живете в разных странах. Такая опека просочится через все границы: это доказывает история, которой с «Афишей Daily» поделилась Оксана (имя изменено по просьбе героини), на момент начала отношений ей был 21 год.
Полтора года встречалась с парнем, который оказался не сепарирован от матери
«Первые месяцы отношений все было как у всех: свидания, прогулки, тусовки, и я даже не подозревала, что что‑то может быть не так. Но когда мы съехались, начали проявляться странности.
В течение дня она могла звонить еще несколько раз, чтобы уточнить, как у него дела, поел ли он, не забыл ли постирать вещи и справился ли с другими бытовыми мелочами. А вечером всегда желала по телефону спокойной ночи.
Мы с парнем жили в одной стране, его мама — в другой. Она постоянно мне писала, даже когда знала, что с сыном все хорошо. Нормально один раз поинтересоваться, все ли в порядке, если человек не выходит на связь, я понимаю такую тревогу. Но порой доходило до абсурда: я куда‑то уезжала, и даже тогда она продолжала спрашивать меня, где он и что делает, как будто я обязана быть его личным GPS-трекером.
Постепенно я начала осознавать, что любое его решение на самом деле было ее решением. Даже спорные моменты в наших отношениях он сначала разбирал с мамой, а уже потом со мной. В какой‑то момент я почувствовала, что в нашем союзе как будто три человека, и эта женщина влияет на нашу жизнь больше, чем мы сами.
Уже после расставания парень однажды написал мне с просьбой передать его маме соленья, когда я собиралась в Москву. Тогда я окончательно осознала, что в этих отношениях ничего бы не изменилось, и для меня было правильным решением уйти».
Откуда берутся «сыночки-корзиночки»?
Психоаналитический психотерапевт, психолог сервиса «Ясно»
«В основе явления лежит нарушение естественного процесса психологического отделения ребенка от матери. В норме это происходит постепенно: после полного слияния в младенчестве идут кризисы трех / пяти лет и подросткового возраста, а в юности происходит окончательная сепарация. Но иногда процесс застревает.
Чаще всего это происходит в семьях, где мать бессознательно использует ребенка для компенсации собственных эмоциональных дефицитов. Сын становится „функциональным партнером“, то есть тем, кто дает матери ощущение нужности, значимости, а порой и замещает отсутствующего или эмоционально недоступного мужа. Ребенок с детства получает невысказанное послание: „Твоя главная задача — делать маму счастливой“.
Парадоксально, но такие матери часто выглядят образцово заботливыми. Они предугадывают каждое желание сына, решают за него все проблемы, создают иллюзию идеального мира. Но платой за комфорт становится психологическая несамостоятельность, мальчик, а потом и мужчина просто не учится справляться с жизнью сам».
Почему матери не отпускают именно сыновей?
«Со стороны моих родителей никогда не было гиперконтроля, и к началу отношений я давно чувствовала себя сепарированной от них, — рассказывает Оксана. — Я привыкла сама принимать решения и отвечать за свою жизнь, поэтому не сразу заметила, насколько у моего бывшего парня все было устроено иначе».
Героиня проекта на «Ю» тоже считает, что находится с мамой в здоровых взаимоотношениях: они живут в разных городах, выстраивают личную жизнь. И она не понимает, почему Ольга не осознает, что ее сыну нужно личное пространство.
Психоаналитический психотерапевт, психолог сервиса «Ясно»
«Здесь работает несколько механизмов. Во-первых, в нашей культуре до сих пор силен миф о том, что „мужчина в доме“ должен заботиться о матери. Дочь уйдет в другую семью, а сын — опора и защита. Архаичное представление подкрепляется современной реальностью, где женщины часто остаются одни с детьми.
Во-вторых, отношения матери с сыном лишены того соперничества, которое нередко возникает между матерью и дочерью. Сын — это „другой“, и через отношения с ним женщина может прожить свою непрожитую историю отношений с мужчиной: идеального, любящего, никогда не предающего.
Но главной причиной становится страх пустоты. Когда вся жизнь женщины построена вокруг материнства, и это единственная роль, дающая ей ощущение ценности, отпустить ребенка означает потерять себя. Она испытывает экзистенциальный ужас перед шансом остаться наедине с вопросом: „А кто я без него?“»
Как вычислить такого мужчину на этапе знакомства?
PR-директор дейтинг-сервиса Mamba
На какие фразы или формулировки в анкете стоит обратить внимание, чтобы понять, что мужчина сильно зависит от матери?
«У „мамкиных пирожков“ почти всегда вырабатывается потребительское отношение к женщине. В их анкетах это проявляется следующим образом: „Ищу заботливую, хозяйственную, понимающую девушку“. Звучит мило, но на деле означает одно: он ждет бесплатный all inclusive — от борща на плите до круглосуточного психолога по вызову.
Главная установка проста: женщина по умолчанию обязана ухаживать, поддерживать, быть домашним ангелом, причем без права на собственные потребности. Взамен такой мужчина не предлагает ничего, кроме самого факта своего существования. По сути, он ищет не партнершу, а „маму 2.0“ — чтобы готовила, гладила (и белье, и его эго), никогда не спорила и уж точно ничего не требовала».
«Ищу добрую и хозяйственную девушку, которая умеет вкусно готовить»
«Чтобы ценила уют, семью и всегда встречала с ужином»
«Главное — чтобы не пилила, а принимала меня таким, какой я есть»
«Ищу заботливую, понимающую, которая будет поддерживать и вдохновлять»
«Мне нужна девушка, которая будет моим тылом»
«Люблю домашний комфорт и хочу, чтобы рядом была настоящая хранительница очага»
«Чтобы всегда была рядом и не требовала лишнего»
«Я — простой парень, мне нужно немного: вкусно поесть и чтобы дома было чисто».
Есть ли тревожные маркеры в хобби, ценностях или привычках?
На «Мамбе» в профилях есть отдельный блок с хэштегами, куда люди вписывают свои увлечения и хобби. У маменькиного сыночка этот набор чаще всего демонстрирует его инфантильность и намекает, что он подзадержался в детстве и игрульках. Чаще всего этот парень живет в параллельной реальности, где может быть героем.
На что может уходить все свободное время маменькиного сынка
- Компьютерные и онлайн-игры (Dota, CS, WoW) — вселенная, где он герой, а в реале мама решает бытовуху.
- Аниме, комиксы, супергеройские вселенные — в них нет ничего плохого, но если это главный интерес в 30+, а других нет, знак тревожный.
- Помешанность на коллекционировании фигурок, моделей машинок, LEGO — мило, но когда тебе 12 лет.
- Футбол с пацанами во дворе — уже звучит как школьное хобби, после которого мама / жена крикнет, что пора домой, руки мыть и ужинать.
- Постоянное наблюдение за ютуб-блогерами и стримерами — живет чужой жизнью, а не своей. Здесь проявляется пассивная жизненная позиция, где человек «экспертно» комментирует все с дивана«.
Конечно, взрослый самостоятельный человек может иметь такие увлечения — проблемой они становятся, если забирают на себя весь фокус внимания и нездоровые финансовые траты.
Какие вопросы от мужчины выдают его незрелость или зависимость от матери?
„У инфантильного человека вся переписка строится не на интересе к другой личности — ‚кто ты, чем живешь‘, а на желании получить ответ на главный вопрос — ‚ты будешь меня обслуживать или нет?‘. Он тестирует женщину на роль ‚мамы 2.0‘: выясняет заботливая ли она, не будет ли требовать, умеет ли кормить и гладить по голове. Его потребительская позиция может проявиться в первом же сообщении. Часто это ‚приезжай ко мне‘.
Такие люди не готовы идти на первое свидание в кафе, тратить время и деньги. Они ждут некоего сервиса с доставкой на дом или домашнего уюта в гостях у женщины (ужин, душ, секс, ночлег). Под маской ‚домашней атмосферы‘ кроется банальная лень и желание, чтобы женщина сделала всё: приехала, согрела, накормила, обслужила и уехала, не предъявляя претензий.
Типичные заходы
— Приезжай ко мне, посмотрим фильм.
— А ты сама ко мне доедешь?
— Чего в кафе тратиться, лучше дома пообщаемся.
— Я не люблю пафос, давай просто у меня, по-домашнему.
— Я ужин приготовлю? Или ты?
Что при знакомстве должно насторожить в поведении парня?
‚При реальной встрече мамкин сынок быстро сбрасывает маску галантного кавалера: вместо вопросов о тебе он начинает проверку, насколько ты годишься на роль его мамы. В ход идут шуточки про борщ (‚ну хоть готовить умеешь?‘), сравнения с его матерью (‚мама у меня тоже так делает‘) и подозрительно пристальный интерес к тому, любишь ли ты уют, умеешь ли создавать атмосферу и не пилишь ли мужчин.
Еще один тревожный сигнал — темы, с которых он начинает разговор. Вместо обсуждения общих интересов или планов он охотно рассказывает, как мама заботится о нем, какие устои приняты у них дома. Или жалуется на работу (как там ему тяжело) и бывших (какие они были плохие). По сути, он проверяет: готова ли ты безусловно принять его с ленью и инфантильностью, как делает это мама.
Еще один признак: уход в детские воспоминания. На свидании такой герой может неожиданно долго рассуждать о том, как писал школьные сочинения и выиграл олимпиаду в пятом классе, или как мама пекла ему оладушки по утрам. Он живет в теплом одеяле прошлого, где за него все решали. Говорить о настоящем или будущем ему неинтересно.
Постоянные отсылки к школьным и детским историям — это не милота, а сигнал: человек застрял в фазе мамкиного сыночка. Для него женщина — продолжение мамы, которая будет кормить, хвалить за успехи и жалеть, если жизнь обидела. Взрослого диалога про ценности, планы или цели вы от него не дождетесь“.
Как на раннем этапе не спутать заботливого мужчину с тем, кто по-прежнему живет под контролем мамы?
„У инфантилов забота часто символическая или поверхностная, она выглядит мило, но не несет настоящей поддержки: это в основном жесты, а не поступки. Все это — недозабота, которая не требует взрослой ответственности, усилий или компромиссов. Она приятна, но не делает отношения полноценными“.
Отправить милое сообщение с эмодзи или виртуальный букет цветов
Сделать комплимент, но не узнать, как у тебя дела на самом деле
Предложить кофе или плед, но не потратить время или усилия на то, чтобы реально облегчить твой день
«Поддерживать» разговор, но быстро переключиться на свои личные проблемы и ожидания
Делать маленькие жесты, чтобы похвастаться фактом заботы, а не чтобы тебе стало реально легче.
Зрелая забота — совсем другая история: мужчина прислушивается к желаниям женщины, интересуется ее нуждами и готов вкладываться. Он может предложить реальную помощь или поддержку. Но не потому, что это его обязанность, а потому что ему важны ваши чувства и комфорт».
Возможна ли сепарация во взрослом возрасте?
В финале первого выпуска реалити-шоу «Маменькин сынок» показывают счастливый финал: Лена и Вадим наконец съезжают в другую квартиру и начинают жить вдвоем. «Я смог увидеть себя со стороны, хоть это и сложновато, — легче быть маленьким мальчиком и делать что тебе говорят», — произносит герой проекта. Ольга утверждает, что изменила отношение к девушке сына: хочет попробовать быть к ней мягче. Кроме того, сместив фокус с выросшего ребенка, ей удалось обнаружить собственные интересы — теперь женщина хочет заниматься танцами.
Психоаналитический психотерапевт, психолог сервиса «Ясно»
«Сепарация возможна, но это болезненный процесс для обеих сторон. Сыну предстоит пройти через чувство вины („я предаю маму“), страх самостоятельности („а справлюсь ли я?“) и злость („почему я должен выбирать между мамой и своей жизнью?“). Матери — через стадии отрицания, гнева, торга и депрессии, прежде чем придет принятие.
Ключевым моментом здесь становится осознанность. Если мужчина понимает проблему и готов работать над собой, шансы есть. Психотерапия здесь практически необходима — нужен третий, который поможет распутать этот клубок взаимных проекций и ожиданий. Что касается отношений с таким мужчиной, они возможны, но требуют от партнерши особой мудрости и терпения. Важно понимать: вы имеете дело не с маменькиным сыночком, а с человеком, который несет в себе травму несостоявшейся сепарации. И если он готов эту травму исцелять, то отношения могут стать пространством взаимного роста. Главное не пытаться стать новой мамой или, наоборот, воевать со старой. Это тупиковые стратегии. Задача партнерши быть собой и мягко (но настойчиво) приглашать мужчину в пространство взрослых равных отношений, где каждый отвечает за себя и свой вклад в общее».