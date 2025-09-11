«Думаю, что весь западный мир уже не один десяток лет настроен на поиски той самой „волшебной таблетки“. Нас не просят комментировать новое лечение онкологических или ревматологических заболеваний с такой частотой, с которой в прошлые пару лет мы писали о семаглутиде. Никого не интересуют новые сложнейшие операции или изучение новых вакцин — все внимание приковано к уколам, которые делает себе Кардашьян. Это логичное развитие общества, в котором большой вес имеет маркер неудачника.



В своей практике я застала время, когда доступность группы аГПП-1 была крайне низкой в силу стоимости, и такого разнообразия, как сейчас, не было, как не было и отечественных дженериков. И это довольно тяжелое время для эндокринологов. Нам фактически нечего было предложить пациентам с ожирением для решения их проблем со здоровьем. Врач смотрит на проблему избыточного веса не только с позиции эстетики или удобства, для нас это почти всегда риски, причем риски осязаемые. Конечно, доступность семаглутида и тирзепатида обеспечила нас рабочими инструментами и дала шанс огромному количеству пациентов на сохранение здоровья».