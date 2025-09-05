6 советов, которые помогут первокурснику освоиться в большом городе

В Москве легко сойти с ума от широты выбора: одних только кофеен тут больше 2500, а баров в центре города больше 150. Если заходить в каждое место, можно потратить месяцы на поиск того, что вам действительно по духу. Избежать путаницы и сразу найти локации, которые точно понравятся, можно, например, благодаря нейросетевым рекомендациям Яндекс Карт. Если у вас есть история поиска и любимые места в родном городе, нейросеть учтет это и подскажет похожее в Москве. На результат повлияет и контекст поиска — например, время дня и день недели. Так, в будни сервис может посоветовать кофейню со вкусным и недорогим кофе, а в выходные парк — для прогулок с однокурсниками.