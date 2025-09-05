6 советов, которые помогут первокурснику освоиться в большом городе

Встретить своих людей
Начните строить свое комьюнити с университетских мероприятий и клубов. Там вы точно встретите единомышленников, с которыми вас объединяют общие интересы, а также тех, кто, как и вы, может быть фрустрирован масштабами Москвы и только начинает ее исследовать. Например, при МГППУ работает клуб дебатов, шахматный клуб и даже тренируется команда по регби. В «Вышке» — дискуссионный клуб, собственный научно-популярный студенческий журнал и языковые разговорные сообщества. В РГГУ — студенческие отряды, экологические инициативы, студия академического вокала.
Если вы хотите объединить поиск друзей с новым и полезным опытом, а также обрасти знакомствами за пределами студенческой среды, попробуйте стать волонтером в благотворительном фонде. В Центре лечебной педагогики можно помогать детям с особенностями развития, в фонде «Старость в радость» — пожилым людям, в «Доме с маяком» — неизлечимо больным детям, в «Ночлежке» — бездомным. На сайтах таких организаций всегда есть раздел «Волонтерам», который подскажет, как присоединиться.
Исследовать город и искать свои места
В Москве легко сойти с ума от широты выбора: одних только кофеен тут больше 2500, а баров в центре города больше 150. Если заходить в каждое место, можно потратить месяцы на поиск того, что вам действительно по духу. Избежать путаницы и сразу найти локации, которые точно понравятся, можно, например, благодаря нейросетевым рекомендациям Яндекс Карт. Если у вас есть история поиска и любимые места в родном городе, нейросеть учтет это и подскажет похожее в Москве. На результат повлияет и контекст поиска — например, время дня и день недели. Так, в будни сервис может посоветовать кофейню со вкусным и недорогим кофе, а в выходные парк — для прогулок с однокурсниками.
Рекомендации отображаются двумя способами. Первый — это фотометки: круглые иконки с названием, рейтингом и причиной рекомендации. Например, «понравится тем, кто ценит завтраки», «похоже на такое-то место», «классные десерты». Второй — категории под поисковой строкой: «Поесть», «Выпить», «Развлечься», «Погулять». Так можно найти библиотеки для работы над совместными учебными проектами, бары, чтобы отдохнуть с одногруппниками после дня в университете, и кафе для перекуса в перерывах между парами.
Если же хочется узнать о новом месте побольше и составить представление о том, какая атмосфера вас там ждет, можно изучить раздел «Коротко о месте». Краткое описание локации тоже составляет нейросеть, для этого она анализирует отзывы и оценки других пользователей.
Постепенно обрастая любимыми местами, вы можете превратить изучение города в увлекательный квест. А главным призом в нем будут классные воспоминания.
Обустроить быт
Начните с быта и планирования рутины. Первым делом обустройте жилье — комнату в общежитии или же квартиру. Проведите уборку, выясните, что где лежит и чего не хватает. Организуйте пространство так, чтобы оно соответствовало вашему образу жизни: подготовьте отдельное рабочее место, обустройте кухню (кому‑то хватит и одной кастрюли, а кто‑то захочет готовить плов по семейному рецепту), расставьте все свои средства в ванной и продумайте хранение одежды. Добавьте в пространство и личные вещи, напоминающие о доме и создающие уют, — это могут быть семейные фотографии, памятные подарки или любимый плед, который вы привезли с собой.
Спланируйте свои доходы и расходы. Первым делом подсчитайте, сколько денег ежемесячно оказывается в вашем распоряжении. Затем распределите их по главным категориям расходов: сколько придется потратить на жилье, продукты, транспорт. Не забывайте про одежду, вещи для учебы и непредвиденные траты, например на медицину. С планированием бюджета могут помочь как отдельные приложения, так и возможности банковских приложений. Если позволяют силы, обращайте внимание на варианты стажировок и подработок — это плюс к финансам, коммуникативным навыкам и хорошая возможность заложить базу для дальнейшей карьеры.
Изучите все ежедневные сценарии и продумайте план действий в чрезвычайных ситуациях. Прикрепитесь к поликлинике, узнайте, где ближайший травмпункт, найдите супермаркеты, круглосуточные магазины и аптеки у дома. Проверьте по картам ключевые маршруты: до метро, места учебы, вокзала или аэропорта, возможно, есть более короткий или удобный путь, о котором вы не знали.
Пробовать новое
Не бойтесь нового: в городе множество видов досуга, в том числе бюджетных или вовсе бесплатных. Запишитесь на танцы, соберите музыкальную группу, исследуйте область в поездках на выходные. Проверьте афишу: возможно, музыкант, которого вы давно слушаете, в ближайшее время будет выступать рядом.
Выясните, куда можно бесплатно сходить по студенческому билету, такие предложения есть в большинстве музеев, можно попасть на выставки и лекции и даже получить скидку в кафе и барах. Заведите «Пушкинскую карту»: она расширит список вариантов досуга театрами, кино, квизами, экскурсиями и другими культурными событиями.
Заботиться о ментальном здоровье
Дайте себе время на адаптацию и отдых. Учебный график и открывшиеся возможности будут часто наталкивать на мысль о том, что сном можно пренебречь. Но стоит регулировать нагрузку, прислушиваясь к себе, чтобы избежать выгорания. Уделите время тайм-менеджменту, старайтесь соблюдать режим дня, правильно питаться и придерживаться полезных привычек — все это можно спланировать с помощью приложений.
При необходимости не стесняйтесь обращаться за помощью: во многих вузах есть бесплатные психологи. Сохранить стабильность поможет связь с домом — поддерживайте контакт с близкими, оставшимися в родном городе. Это особенно важно на первых порах, когда на новом месте еще нет друзей.
И не забывать про учебу
Социальная жизнь, новые места, новые люди — все это очень важно, но помните, что вы все-таки приехали учиться. Если вы увлечены учебой, она будет заряжать вас, а не истощать. И в этом тоже можно найти огромный ресурс для новых знакомств. Если вы будущий психолог, обсуждайте с однокурсниками разные подходы и методики работы с детьми и взрослыми. Если собираетесь стать программистом — новые технологии, фреймворки, хакатоны уже ваша общая тема. Если вы выбрали дизайн, вам наверняка будет интересно поговорить про стили иллюстрации и тренды в UI/UX.
Развиваться в учебе можно в том числе благодаря советам молодых ученых, которые действуют в некоторых вузах, в лабораториях для изучения профессиональных тем и научно-учебных группах.