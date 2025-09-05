«Нужно четко бить и быстро думать». Как бездомные женщины учатся самообороне и крав-мага

Сейчас в «Доме на полдороги» живут шесть женщин. Все они в разное время побывали на тренировках, и некоторые из них раскрылись с неожиданной стороны, говорит Маша Мурадова, которая тоже ходит на занятия с клиентками. «Некоторые вещи неожиданно оказывались непреодолимо сложными для наших клиенток. Например, было упражнение: защищающаяся девушка стоит с закрытыми глазами, а нападающая подходит к ней, толкает в плечи и начинается контакт. Одна клиентка смеялась, отшучивалась, но так ни разу и не смогла закрыть глаза. Я склонна думать, что это связано с таким высоким уровнем тревоги и ужасом перед идеей отпустить какой бы то ни было контроль. Такие реакции обычно проявляются у людей, которые подвергались серьезному насилию», — приводит пример Маша Мурадова.