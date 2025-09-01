Осень — время не только школьных линеек и теплых свитеров, но и вошедших в силу изменений в законодательстве. С 1 сентября жизнь россиян меняется: введены штрафы за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов, мигрантов обязывают скачивать приложение «Амина», а родительские чаты переезжают в Max. Рассказываем о ключевых изменениях.

Интернет Запрещен поиск экстремистских материалов

Где: Кодекс об административных правонарушениях

Последствия: штраф до 5000 рублей

Под запрет попадают материалы из федерального списка Минюста. На настоящий момент в нем 5433 позиции, от книг до веб-страниц. При этом, как пояснил глава Минцифры Максут Шадаев, использование VPN в целом не запрещено, но становится наказуемым, если с его помощью пользователь получает доступ к запрещенному контенту.

Запрещена реклама на сайтах нежелательных и экстремистских организаций

Где: ФЗ «О рекламе»

Последствия: штраф до 2500 рублей для физических лиц, до 20 000 рублей для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, до 500 000 рублей для юридических лиц

В первую очередь закон затронет Instagram* и Facebook*. Юристы рекомендуют удалить старые публикации с рекламой — всегда есть риск, что алгоритмы соцсети начнут продвигать эти посты, и тогда они станут длящимся правонарушением.

Запрещена реклама VPN

Где: ФЗ «О рекламе»

Последствия: штраф до 80 000 рублей для физических лиц, до 150 000 рублей для должностных лиц, до 500 000 рублей для юридических лиц

За нарушение запрета ответственность будут нести и рекламодатель, и рекламораспространитель.

VPN стал отягчающим обстоятельством

Где: Уголовный кодекс

Последствия: более строгое наказание

Если преступление совершено с использованием программно-аппаратных средств доступа к ограниченным информационным ресурсам, то наказание будет более строгое. Само по себе использование VPN правонарушением не считается.

Информация о «новых потенциально опасных психоактивных веществах» перестала быть запрещенной

Где: постановления, регулирующие единый реестр запрещенных сайтов

Информация о способах, методах разработки, изготовления и использования «новых потенциально опасных психоактивных веществ» больше не входит в перечень оснований для блокировки сайтов.

Гаджеты Max (и RuStore) обязателен к предустановке на смартфонах

Где: распоряжение, регулирующее перечень программ для обязательной предустановки

С 2023 года была обязательной предустановка «VK мессенджера». Теперь его сменил Max. На технике с iOS и HyperOS также станет обязательной предустановка магазина приложений RuStore. До этого он был только на гаджетах с Android и HarmonyOS.

Запрещена передача симки третьим лицам

Где: ФЗ о мерах по противодействию телефонному мошенничеству и мошенничеству в Интернете

Последствия: штраф до 50 000 рублей для физических лиц, до 100 000 рублей для индивидуальных предпринимателей, до 200 000 рублей для юридических лиц. Если передачу симки посчитают преступлением, то лишение свободы до 3 лет для организаторов, до 2 лет для участников.

Исключение сделали для близких родственников. Нарушение будет квалифицироваться либо как административное правонарушение, либо как уголовное преступление — в зависимости от сопутствующих обстоятельств и целей (например, если сим-карта передавалась для совершения другого преступления). При этом не считается нарушением безвозмездная и кратковременная передача номера другому лицу для личного использования.

Можно установить самозапрет на выдачу сим-карт

Где: ФЗ о мерах по противодействию телефонному мошенничеству и мошенничеству в интернете

Сделать это можно на «Госуслугах» или в МФЦ. Самозапрет поможет защититься от мошенников, использующих чужие данные для оформления сим-карт (часто для совершения преступления).

Можно отказаться от массовых обзвонов

Где: ФЗ о мерах по противодействию телефонному мошенничеству и мошенничеству в интернете

Заявление необходимо подать оператору сотовой связи. Такие звонки теперь разрешены только при наличии предварительного добровольного согласия клиента, а звонящие юрлица обязаны его подтвердить. Исключение — звонки от госорганов.

При входящем вызове будут отражаться название компании и категория звонка

Где: ФЗ о мерах по противодействию телефонному мошенничеству и мошенничеству в интернете

Операторы связи обязаны передавать информацию о названии компании или ИП, а также категории звонка (например, «банк» или «реклама») при входящем вызове.

Иностранные граждане Обязательна установка приложения «Амина», регистрация по месту нахождения, биометрическое фотографирование (в Москве и МО)

Где: ФЗ «… о проведении эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан»

Когда: до 1 сентября 2029 года

Последствия: при первом нарушении — включение в Реестр контролируемых лиц (РКЛ), при повторном — депортация

Все иностранные граждане, въехавшие в Россию в безвизовом порядке, обязаны установить приложение «Амина». Исключение — граждане Беларуси, дипломаты и несовершеннолетние. Приложению будет предоставлен доступ к биометрическим данным и отслеживанию геолокации. Установить «Амину» необходимо сразу после въезда или (для тех, кто уже находится в регионе) в течение 90 дней с 1 сентября. При смене места проживания необходимо уведомить МВД в течение 3 рабочих дней.

Рост пошлин для мигрантов

Где: Налоговый кодекс

Для иностранных граждан, приезжающих в Россию с целью заработка, вводятся государственные пошлины за совершение тех действий, которые ранее были бесплатными. В том числе: поставка на миграционный учет по месту пребывания, продление срока временного пребывания или действия разрешения на работу, выдача или переоформление патента.

Культура Запрещена просветительская деятельность иноагентов

Где: ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», ФЗ «Об образовании в РФ»

Закон распространяется на любые просветительские мероприятия, включая лекции, мастер-классы и круглые столы. До 1 сентября аналогичный запрет включал в себя только работу с несовершеннолетними.

Книжные магазины, продающие книги иноагентов, не смогут получать муниципальные льготы

Где: ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»

Последствия: книжный магазин не сможет претендовать на поддержку муниципалитетов в части аренды (льготный коэффициент) и рекламы, находиться в статусе социального предпринимательства, участвовать в муниципальных конкурсах, выступать поставщиком книг в школы и библиотеки, включая закупки на внебюджетные муниципальные средства, претендовать на муниципальное со-финансирование издательской программы (при наличии в ней книг иноагентов).

Запрещена пропаганда наркотиков в интернете, книгах, кино и СМИ

Где: ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»

Последствия: административная или уголовная ответственность, в том числе лишение свободы до 2 лет

Под запретом окажется распространение информации и материалов о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения. Ограничения не коснутся произведений, где «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Лейблы и стриминги уже попросили артистов удалить треки с упоминанием наркотиков.

Вступили в силу критерии определения пропаганды отказа от деторождения

Где: ФЗ о запрете публичной пропаганды чайлдфри, приказ Роскомнадзора

Когда: до 1 сентября 2030 года

Блокировке подлежит информация, которая направлена на убеждение в отказе от рождения детей, указывает на преимущества отказа от рождения детей, создает отрицательный образ беременности, материнства и отцовства.

Дети, школьники и студенты «Разговоры о важном» начали (пробно) проводить в детских садах

С сентября по ноябрь 2025 года в 100 детских садах из 23 регионов России пилотно пройдут «Разговоры о важном» для дошкольников. Занятия, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, будут проводиться в игровой форме и направлены на формирование нравственных качеств, уважения к истории России и любви к Родине. Решение о повсеместном внедрении проекта будет принято по итогам апробации.

Изменения в школьном учебном плане

Где: ФГОС

5-6 классы: из программы исключили обществознание, освободившиеся часы пойдут на изучение истории России.

5–7 классы: английский сократили до 2 часов в неделю.

8-9 классы: обществознание сократили с 136 до 68 часов.

Ввели предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР).

В репертуар уроков музыки включили Shaman, Олега Газманова, Дениса Майданова.

В школах (пробно) ввели оценку поведения

В 84 школах 7 регионов начнется пилотный проект по оценке поведения учеников 1–8 классов. Поведение будут оценивать по критериям: дисциплинированность, взаимодействие со сверстниками и со взрослыми, социальная активность и правомерность.

Школьные и родительские чаты переводят в мессенджер Max (в Москве и других регионах)

Где: по словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Федеральный закон [«О создании многофункционального сервиса обмена информацией»] принят, поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в Max», — отметила Анастасия Ракова.

Максимальный академический отпуск сокращен до 1 года

Где: приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»

Исключение сделано только для двух случаев: призыв на военную службу и медицинские показания — в этих ситуациях отпуск может длиться до 2 лет.

Студенты-доноры смогут получить выходной в день сдачи крови

Где: ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»

Студенты-доноры смогут взять выходной не только в день сдачи крови, но и в день связанного с этим медицинского осмотра. Ранее такое право было только у работающих граждан.

Пособие по беременности и родам для студенток теперь равняется прожиточному минимуму

Где: ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Правом на пособие по беременности и родам обладают все студентки-очницы (вузов, колледжей, техникумов), независимо от формы обучения (бюджет или платное). Пособие теперь не приравнивается к стипендии, а рассчитывается исходя из прожиточного минимума в регионе студентки. Это значительно увеличивает его размер. Заявление подается через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу Соцфонда.

Выпускники колледжей могут поступать в вузы без ЕГЭ

Где: ФЗ «Об образовании»

Закон действует только на поступление на те специальности, которые соответствуют профилю среднего профессионального образования. В случае смены направления необходимо сдавать ЕГЭ.

Правительство регулирует прием на платное обучение в вузы

Где: ФЗ «Об образовании»

Правительство теперь будет устанавливать количество платных мест, перечень направлений и предельную стоимость обучения. Так планируется устранить переизбыток невостребованных специалистов и повысить качество образования.

Транспорт Опоздавшие на рейс могут воспользоваться обратным билетом

Где: приказ Минтранса

Пассажирам нужно будет связаться с авиакомпанией не позже чем через два часа после вылета рейса, на который они не попали. Между рейсом «туда» и рейсом «обратно» должно быть не меньше 24 часов.

Доступ к каршерингу (в Москве) возможен только по авторизации через Mos.ru

Где: по словам Сергея Собянина

Чтобы получить доступ к поездкам, нужно будет подтвердить учетную запись. Ранее такой же порядок ввели для аренды электросамокатов.

Запрещено вождение россиянам с психическими расстройствами, аутизмом и болезнью глаз

Где: ФЗ «О безопасности дорожного движения»

В перечень добавлены расстройства аутистического спектра (аутизм, синдром Аспергера). Есть изменения и по зрению: теперь запрет будет касаться не только полной цветовой слепоты (ахроматопсии), но и тяжелых форм дальтонизма — искаженного восприятия красного и зеленого цветов.

Увеличено наказание за непропуск автомобилей с мигалками

Где: Кодекс об административных правонарушениях

Последствия: штраф до 7500 рублей или лишение прав до года

Закон касается не только скорых, полиции и МЧС, но и кортежей чиновников с сопровождением. При виде такой машины необходимо перестроиться в соседний ряд или съехать на обочину.

Деньги и покупки Запрещена продажа зажигалок, аэрозолей и газовых баллончиков несовершеннолетним

Где: Кодекс об административных правонарушениях

Последствия: штраф до 300 тыс. рублей для физических лиц, до 700 тыс. рублей для должностных лиц, до 2 млн для юридических лиц

Правила вводятся для ограничения доступа детей и подростков к товарам со сниженным газом.

Фармацевты обязаны информировать покупателей о наличии лекарств-дженериков с идентичным составом, но по более низкой цене

Где: приказ Минздрава, «Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения»

Последствия: штраф до 200 тыс. рублей аптеке и ее сотрудникам

Правила ввели для гарантии права людей на доступную медицинскую помощь и более прозрачной покупки лекарств.

Банки блокируют подозрительное снятие наличных

Где: указание Банка России

Если операция соответствует хотя бы одному из 9 критериев (например, нехарактерное для клиента время, сумма, место или способ снятия), банк ограничит выдачу наличных через банкоматы до 50 тыс. руб. в сутки на 48 часов.

Запрещено произвольное снижение премий на более 20% от зарплаты

Где: Трудовой кодекс

Работодатель не сможет сократить премию более чем на 20% от общей месячной зарплаты сотрудника за дисциплинарный проступок. Запрещена схема «минимальный оклад + большая премия.

При расчете отпускных учитываются премии

Где: Трудовой кодекс

В расчет средней зарплаты включаются все премии и вознаграждения, прописанные в системе оплаты труда (включая квартальные и годовые), которые раньше могли не учитываться.

Подростки (14+) могут работать в выходные и праздники

Где: Трудовой кодекс

Единственное требование — чтобы работа была во время летних каникул.