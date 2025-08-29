Родион Щедрин соединил классику с частушками и свободу с верностью. Вот его биография

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве и с самого детства был окружен музыкой. Его отец, Константин Михайлович, был композитором и музыкальным педагогом, а мать, Конкордия Ивановна, работала в планово-экономическом отделе Большого театра. В доме часто звучали музыкальные произведения от инструментального трио в составе отца и двух старших братьев Родиона.
В детстве будущий композитор часто посещал деревню Алексино, где жила его бабушка. Именно там он впервые услышал пение профессиональных плакальщиц, что произвело на него глубокое впечатление и стало важным источником вдохновения. Позже он вспоминал:
Впрочем, в юные годы Шедрин особого интереса к музыке не проявлял. По его воспоминаниям, азы фортепиано он освоил благодаря уловке отца ― тот обещал брать мальчика на рыбалку после занятий музыкой.
В мае 1941 года Родион поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории Чайковского. Но обучение пришлось прервать из‑за войны ― семью эвакуировали в Куйбышев (ныне Самара). Мальчик дважды пытался попасть на фронт, но его возвращали домой благодаря усилиям его дяди, который занимал крупный пост.
Весной 1943 года семья вернулась в Москву, и Родион продолжил обучение в Центральной музыкальной школе, но через год был отчислен из‑за драки. После этого он поступил в Московскую хоровую школу, которую окончил в 1950 году. Затем юноша обучался в Московской консерватории сразу на двух факультетах: композиции у Юрия Шапорина и фортепиано у Якова Флиера.
В 1954 году, будучи 22-летним четверокурсником, он написал первый концерт для фортепиано с оркестром. Тогда страх начал постепенно уходить из страны, появлялось ощущение свободы, и это отразилось в музыке Щедрина, которого относят к поколению «шестидесятников». В своем первом большом произведении композитор ввел в классическую музыку частушки, что многим показалось слишком дерзким. Но яркое сочинение привлекло внимание в музыкальных кругах, его исполнили на пленуме Союза композиторов СССР, а вскоре Щедрина приняли в композиторскую организацию без подачи им заявления.
В 1955-м Родион окончил консерваторию с отличием по обоим направлениям. В том же году произошло еще одно важное событие в его жизни ― он познакомился с Майей Плисецкой на вечере, организованном Лилей Брик, и был поражен ее красотой:
Однако их отношения начали развиваться позже, в 1958 году, когда композитор попросился посмотреть репетицию балета «Конек-Горбунок». Плисецкая исполняла в постановке главную роль, а Щедрин писал для нее музыку. В том же году они поженились и прожили вместе до смерти Майи в 2015 году. Их брак оказался одним из самых крепких и трогательных в мире искусства. Щедрин говорил:
Первый крупный балет композитора ― «Конек-Горбунок» ― был представлен в 1960 году и сразу обозначил самобытный почерк Щедрина, сочетающий сказочность, драматизм и ритмическую свободу.
Свое самое известное произведение — балет «Кармен-сюита» — Щедрин создал всего за 20 дней в 1967 году. В этом произведении он переработал музыку Бизе, заменив традиционный симфонический оркестр камерным составом струнных. Этот балет (как и многие другие его работы) стал настоящим посвящением Майе Плисецкой: его партитура создавалась так, чтобы максимально раскрыть хореографические возможности примы.
Всего Щедрин создал более 100 произведений, в которых часто обращался к сюжетам русских писателей. Среди самых известных ― балеты «Чайка», «Анна Каренина», «Дама с собачкой», оперы «Очарованный странник», «Мертвые души» и «Лолита», поставленная в Шведской королевской опере в Стокгольме. Произведения Щедрина звучали не только с театральных подмостков, но и с кино- и телеэкранов. Он написал музыку к фильмам «Высота», «А если это любовь?», мультикам «Колобок» и «Петушок — золотой гребешок».
Щедрин был удостоен множестваодно их перечисление заняло бы пару-тройку абзацев наград. Долгое время он возглавлял Союз композиторов, а недавно в Алексине, где Родион провел юность, решили открыть посвященный ему музей. В последние годы Щедрин жил в основном в Германии, но продолжал подчеркивать, что он русский композитор:
Это отразилось и совместном завещании Щедрина и Плисецкой. Оба предпочли кремацию, и после смерти второго партнера попросили соединить их прах и развеять над Россией. Генеральный секретарь Международного фонда имени артистов пообещал, что просьба будет выполнена. Дата церемонии пока не назначена.
Балетный критик, помощник худрука театра «Урал Опера Балет»
«Он вправду был большущий композитор. Мало кто так слышал большой оркестр, работал с длинным временем (три часа „Музыкального приношения“) и чувствовал большую театральную сцену, особенно балетную — во времена, когда вообще перестали понимать, что и как сочинять для балета. „Кармен-сюиту“ любят все, „Анну Каренину“ побаиваются и ставят реденько, „Чайку“ и „Даму с собачкой“ еще расслышат, уверен».
Народная артистка России, основательница «Вивальди-оркестра»
«Ушел еще один колосс великой эпохи. Трудно говорить, трудно осознать. Но этот уход, на самом деле не уход. Родион Константинович при жизни уже был в вечности. Ибо вечна его музыка, вечен тот горизонт, к которому он приблизился давным-давно, в расцвете своих сил».
Председатель правления Союза композиторов России
«Это был очень русский композитор. У него яркий, броский, темпераментный музыкальный язык. „Озорные частушки“, Фортепианный концерт, который я полюбил, еще будучи молодым, „Кармен-сюита“… В „Кармен-сюите“ он оркестровал многие темы из оперы Бизе, и мы изучали это в колледже — мне так нравилось, как он это сделал, как он преподнес этот материал!».
Заведующая «Музеем-квартирой Майи Плисецкой»
«20 ноября 100 лет со дня рождения его супруги — великой балерины, народной артистки СССР Майи Плисецкой… Он будет отмечаться уже без него. Теперь Родион Константинович и Майя Михайловна вместе».