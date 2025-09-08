От вокала до кино: 5 полезных хобби, которые стоит предложить ребенку в новом учебном году

С 21 по 23 августа во Дворце пионеров на Воробьевых горах прошел IV Международный детский культурный форум. За несколько дней юные музыканты, художники, артисты и литераторы из разных стран заявили о своем таланте и обсудили творческие проекты с известными деятелями культуры. А для тех, чьи дети пока определяются с хобби, рассказываем о главных направлениях и событиях форума и о том, как сделать первый шаг в сторону искусства.
Как погрузиться в мир кинопроизводства
Если школьник не только любит сидеть перед экраном, но и интересуется кино, он уже сейчас может задуматься о будущей карьере — или как минимум обзавестись новым хобби. Хороший старт положат мастер-классы и встречи со звездами индустрии. Например, в рамках форума прошла творческая встреча «Как попасть в кино», на которой режиссер Илья Учитель и актриса Елизавета Ищенко вместе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым обсудили, какими знаниями и качествами должен обладать человек, чтобы развиваться в этой индустрии. А на уроке «Чудо промо» креативный продюсер Денис Верещагин и директор промо Okko Юрий Панин поделились секретами создания трейлеров: как сделать так, чтобы зритель посмотрел короткий ролик и захотел увидеть весь фильм целиком. Продюсер Полина Каменская рассказала про распределение ролей в съемочной команде и организацию масштабного процесса.
Так, гости мастер-класса узнали, что не обязательно хотеть оказаться на экране, чтобы работать в кино, — достаточно дел найдется и за кадром. Что дальше? В зависимости от интересов ребенка можно предложить ему посетить занятия и мастер-классы по монтажу, гриму, анимации, операторской работе, звукорежиссуре.
Почему стоит попробовать вокал
Пение — занятие не только для тех, кто хочет развивать талант. Попробовать себя может каждый: научиться работать с дыханием, увереннее почувствовать себя на сцене, улучшить дикцию, расширить музыкальный кругозор.
На форуме об этом виде искусства рассказала исполнительница Маргарита Позоян, финалистка проекта «Голос» и педагог по вокалу. Она провела для участников мастер-класс: дала несколько упражнений на разогрев связок и подготовку дыхания, поделилась секретами чистого голоса.
Главное преимущество — практиковаться можно на разном материале: народном, классическом или современном. Такое разнообразие поможет школьнику надолго сохранить интерес и почувствовать себя настоящей звездой.
Как сделать первые шаги к театральной сцене
Театральные мастерские тоже не только для тех, кто засыпает с мыслями об овациях и мечтает провести всю жизнь на сцене. Актерские навыки позволят ребенку развить эмоциональный интеллект, научиться находить нестандартные решения, развить фантазию и наладить контакт с телом.
Одним из постоянных направлений форума является направление «Театр и цирк»: на занятиях дети и подростки узнали, как создаются спектакли, какие существуют актерские амплуа, чем отличаются музыкальный и пластический театр.
Кстати, последний — хороший вариант для тех, кого больше интересует работа тела, а не вербальное искусство. Желающим подробнее исследовать передачу эмоций через движения подойдут пантомимы, театры теней, цирковые номера. Сводите школьника на представление, где нет слов, — он убедится, что иногда язык тела может сказать больше, чем монолог.
Какие нетипичные направления танцев можно изучить
Детям, которые выбирают хореографию, чаще всего предлагают народные, классические, эстрадные и латиноамериканские танцы, хип-хоп. А что, если записаться на менее популярные направления? Организаторы форума как раз заметили, что некоторые из них несправедливо будто оказались в тени. Например, locking — так называют быстрый и ритмичный танец под фанк-биты, зародившийся в 70-е в США. Хореограф Александр Андриенко показал на мастер-классе главные фишки этого стиля, среди которых фанковые шаги и резкие замирания прямо посреди движения, благодаря чему танец становится дерганым и поэтому эффектным.
За направление контемпорари отвечал танцор Артем Хромых: он показал, как через хореографию выразить любую эмоцию — от грусти, злости и ревности до воодушевления и ликования. Научившись этому, ребенок начнет тоньше понимать свои чувства и сможет креативно самовыражаться.
Егор Дружинин, куратор направления «Хореография» на форуме и член жюри в шоу «Маска. Танцы» на СТС, считает, что лучший стиль для входа в мир хореографии — джаз. Он показал характерные движения и связки, развивающие чувство ритма и координацию.
Как попробовать себя в роли актера озвучки
Во многих школах по-прежнему читают по ролям на уроках литературы. Детям, которым особенно нравится это занятие, стоит задуматься об актерском чтении. Такой мастер-класс на форуме провела Анна Лапшина, заведующая Центральной детской библиотекой № 152. Она объяснила, какую роль играют интонации и в каких случаях уместны определенные вариации. Затем участники выполнили упражнения на дикцию и выучили новые скороговорки, а также закрепили навык чтением небольших текстов.
Выразительное чтение пригодится не только за школьной партой — это хороший навык для любого рассказчика. В дальнейшем ребенку можно предложить всерьез задуматься о карьере в озвучке: он может профессионально заняться этим в специализированных студиях, а потом и подарить свой голос персонажам мультиков и фильмов.
В этом году форум посетили почти 2000 детей — для них организовали 107 мероприятий с участием 120 спикеров. «Такое широкое представительство, безусловно, говорит о том, что форум традиционно является эффективной площадкой для международного культурного диалога, коммуникации наших будущих творцов», — подчеркнула на церемонии открытия Татьяна Голикова, заместитель Председателя Правительства РФ. Завершилось мероприятие масштабным гала-концертом.