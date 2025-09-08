От вокала до кино: 5 полезных хобби, которые стоит предложить ребенку в новом учебном году

Если школьник не только любит сидеть перед экраном, но и интересуется кино, он уже сейчас может задуматься о будущей карьере — или как минимум обзавестись новым хобби. Хороший старт положат мастер-классы и встречи со звездами индустрии. Например, в рамках форума прошла творческая встреча «Как попасть в кино», на которой режиссер Илья Учитель и актриса Елизавета Ищенко вместе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым обсудили, какими знаниями и качествами должен обладать человек, чтобы развиваться в этой индустрии. ​​А на уроке «Чудо промо» креативный продюсер Денис Верещагин и директор промо Okko Юрий Панин поделились секретами создания трейлеров: как сделать так, чтобы зритель посмотрел короткий ролик и захотел увидеть весь фильм целиком. Продюсер Полина Каменская рассказала про распределение ролей в съемочной команде и организацию масштабного процесса.