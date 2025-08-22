Цена высоты: история Натальи Наговицыной, которая десять дней ждет помощи на высоте 7100 м

Хан-Тенгри и гибель мужа
В августе 2021 года Наталья Наговицына и ее муж Сергей предприняли восхождение на пик Хан-Тенгри (7010 метров), расположенный на стыке границ Казахстана, Кыргызстана и Китая. В среде альпинистов покорение «семитысячников» и «восьмитысячников» считается особенно престижным.
У супругов был большой опыт, они предпочитали самостоятельные экономные восхождения. В тот год в базовом лагере, который служит отправной точкой и местом акклиматизации, пара познакомилась с группой из украинцев и итальянца по имени Лукас Синегалия, они начали подъем вместе. Спустя четыре года именно Лукас попытается спасти Наталью на Пике Победы — и погибнет сам.
При переправе через ледяную реку Сергей промочил ботинок, и пара вернулась в лагерь, чтобы высушить вещи. Отправились снова уже вдвоем, без группы. Они почти достигли вершины, когда Сергею стало плохо. Сначала он пожаловался на боль в желудке, а потом его тело парализовало, речь стала медленной и бессвязной. Наталья по рации передала в лагерь информацию о произошедшем.
Врачи по связи убеждали женщину, что ей стоит оставить мужа одного и спуститься самостоятельно, но она была непреклонна. Так звучал их разговор:
— Где именно вы находитесь?
— Под куполом, выше 6800.
— Какое его состояние сейчас?
— Не может сидеть, валится на бок, речь путаная.
— Наташа, вам нужно спускаться самой, вы не сможете ему ничем помочь. Как меня понял? Прием.
— Я все понимаю. Но я не оставлю его одного.
«Муж мне говорит: „Они же лучше знают, иди, раз они говорят — иди. Они лучше знают“. Я сказала: „Давай ты мне мозг не выноси сейчас! Я решение приняла, все“. После этого меня муж так обнял, и я поняла, что приняла правильное решение», — позже вспоминала Наталья.
Ночь они провели на высоте. У Сергея отнялись конечности, начался бред. Когда выглянуло солнце, Наталья увидела, что его лицо от недостатка кислорода почернело.
На рассвете к ним выдвинулась спасательная команда. Наталья самостоятельно спустилась до отметки 6000 метров, в то время как спасатели попытались эвакуировать Сергея. Спустить его не удалось, и они оставили его, закутанного в кокон из спального мешка. Когда на следующий день группа вернулась, Сергея на месте уже не было. Ночью он сорвался со стены Хан-Тенгри в сторону Казахстана — и упал с высоты более чем 2000 метров.
Спустя год альпинист и видеоблогер Дмитрий Синицын снял о трагедии фильм «Остаться с Хан-Тенгри». Вместе с Натальей и группой альпинистов он поднялся на гору, где женщина установила мемориальную табличку в память о муже. А еще выпила квас — потому что последними словами ее мужа стали: «Принеси мне квас в больницу».
Пик Победы и новая трагедия
Пик Победы (7439 метров), как и Хан-Тенгри, находится в горной системе Тянь-Шань. Но это — его высшая и самая опасная точка.
Палатка Натальи стоит в той же мульдеФорма залегания слоев горных пород в виде чаши., где в марте 2023 года погиб президент Федерации альпинизма Архангельской области, мастер спорта Михаил Ишутин — у него оторвался тромб. Несколько лет спустя земляки пытались спустить его тело, но безуспешно.
Напарники женщины — Роман, итальянец Лука и альпинист из Германии — попытались оказать ей первую помощь. Они отправились за подмогой и оставили ей палатку и спальный мешок, а позже принесли еду, горелку и газовый баллон. К моменту публикации этого материала Наталья находится со сломанной ногой в горах уже десятый день.
Лука и немецкий альпинист, спускаясь за помощью, заночевали на склоне. Итальянец получил тяжелое обморожение рук, а позже скончался — предположительно, от отека головного мозга.
16 августа к спасению Натальи подключились спасатели Минобороны Кыргызстана. Однако военный вертолет Ми-8 не смог до нее добраться и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. Трое пострадавших были эвакуированы другим вертолетом.
Базовая страховка, которую Наговицына приобрела перед восхождением, покрывает лишь 35 тысяч долларов (около 2,8 млн рублей), а расходы на спасательную операцию уже составляют около 60 тысяч долларов (примерно 4,8 млн рублей).
Этическая пропасть
Трагедия Натальи расколола людей на два лагеря. Критики обвиняют альпинистов в безрассудстве и «достигаторстве», называют их «адреналиновыми наркоманами». Для многих пользователей цепь событий — гибель мужа, осознанное восхождение на еще более опасную вершину, травма, повлекшая гибель спасателя — выглядит как цепочка безответственных решений. Они считают, что альпинисты, покоряющие сложные вершины, полностью осознают риски, значит, должны нести полную ответственность за последствия. Общество, в свою очередь, не обязано подвергать опасности спасателей и тратить многомиллионные ресурсы из‑за безрассудства любителей экстремального спорта.
Вот что пишут в соцсетях:
- «Почему из‑за ее хобби должны умирать другие люди? Я считаю, что все альпинисты, которые поднимаются на определенную высоту должны подписывать документы, что никто из спасать не обязан», — @tanmaslennikova.
- «Они ищут приключений на собственную задницу. Почему страдают и гибнут другие?», — @aljeshina.
- «Хоттейк: альпинисты перед своими восхождениями должны подписывать бумагу аналогичную „не реанимировать“ в медицине. Чтобы люди не умирали в попытках их спасти. Обо всех рисках они знают, это их решение. Пускай пишут отказы от спасения и делают что хотят», — @shankhunt__42
- «Они что‑то там кому‑то доказывают от нечего делать, а мы их спасай, ломая вертолеты», — @_nur16
Другая часть аудитории встает на сторону альпинистки, призывая к человечности и солидарности. Травма Натальи — несчастный случай, который может произойти с любым, а не следствие ее неподготовленности.
Аргументы защитников:
- «Я буду ********* [драться] за [эту] женщину до кровавых соплей. Человек занимается спортом десятилетиями, готовился к этому восхождению не один год, а какие‑то мамкины критики, которые над землей поднимались только на самолете позволяют себе плохие слова в адрес человека, который попал в беду», — @funny_golliwog.
- «Люди, которые пишут „сама виновата“ — ******** [дураки]. Есть в горах случаи когда, альпинист ******* глупец, но в большинстве случаев дело в неприятных случайностях — травма, погода и так далее, это может случиться с каждым. Писать, что экстремалы — больные, это глупо», — @usernameshoot.
Как горы убивают?
У каждой вершины есть неофициально рассчитываемый «процент смертности» — соотношение числа погибших к общему количеству восходивших. Например, смертность на Эвересте составляет около 3%. Показатель Пика Победы — почти 8%, то есть каждый двенадцатый альпинист, поднявшийся на него, не возвращается живым.
Альпинисты, как правило, гибнут из‑за лавин, в результате падения или из‑за высотной болезни (кислородного голодания). Ее тяжелая форма часто приводит к отеку легких или головного мозга. Усугубляют риск физическое истощение, обезвоживание, резкие перепады температур и обморожение.
Спасти кого‑то в таких условиях (да еще и с тяжелым снаряжением) трудно. Альпинисты руководствуются правилом: не увеличивай количество пострадавших. Спасателям будет легче эвакуировать одного человека, а не двоих. Именно поэтому поступок Натальи и желание остаться с мужем — редкость.
Что происходит с телами погибших альпинистов?
Большинство тел остаются в горах навсегда и даже становятся ориентирами для следующих восходителей. На Эвересте, например, существует неофициальная карта тел. Один из самых известных — альпинист по прозвищу «зеленые ботинки». Впервые его сняли на видео в 2001 году. Более десяти лет тело в яркой обуви служило ориентиром на северном маршруте, но в 2014 году фигура пропала. Скорее всего, его похоронили или подвинули.
Что сейчас с Натальей Наговицыной?
На момент публикации женщина провела в одиночестве на высоте 7100 метров более десяти дней. Связи с ней нет. Последним подтверждением того, что она жива, стали кадры с дрона, сделанные 19 августа. После неудачи с вертолетом к Наталье выдвинулись пешие спасатели. К 21 августа они поднялись на высоту 5800 метров, и, по расчетам, должны были добраться до Натальи 22–23 августа. Вечером 22 августа появилось сообщение об ухудшении погоды и решении завершить спасательную операцию.