Цена высоты: история Натальи Наговицыной, которая десять дней ждет помощи на высоте 7100 м

На рассвете к ним выдвинулась спасательная команда. Наталья самостоятельно спустилась до отметки 6000 метров, в то время как спасатели попытались эвакуировать Сергея. Спустить его не удалось, и они оставили его, закутанного в кокон из спального мешка. Когда на следующий день группа вернулась, Сергея на месте уже не было. Ночью он сорвался со стены Хан-Тенгри в сторону Казахстана — и упал с высоты более чем 2000 метров .