Цена высоты: история Натальи Наговицыной, которая десять дней ждет помощи на высоте 7100 м

Фото: @natalina_1022
Спустя 4 года после гибели мужа на Хан-Тенгри 47-летняя альпинистка отправилась покорять Пик Победы, самую опасную вершину Тянь-Шаня. Но на подъеме сломала ногу, и уже 10 дней находится на высоте 7100 метров. Попытка спасти ее стоила напарнику жизни, спасателям — травм. История расколола соцсети: для одних девушка — героиня, для других — эгоистка.

Хан-Тенгри и гибель мужа

В августе 2021 года Наталья Наговицына и ее муж Сергей предприняли восхождение на пик Хан-Тенгри (7010 метров), расположенный на стыке границ Казахстана, Кыргызстана и Китая. В среде альпинистов покорение «семитысячников» и «восьмитысячников» считается особенно престижным.

У супругов был большой опыт, они предпочитали самостоятельные экономные восхождения. В тот год в базовом лагере, который служит отправной точкой и местом акклиматизации, пара познакомилась с группой из украинцев и итальянца по имени Лукас Синегалия, они начали подъем вместе. Спустя четыре года именно Лукас попытается спасти Наталью на Пике Победы — и погибнет сам.

При переправе через ледяную реку Сергей промочил ботинок, и пара вернулась в лагерь, чтобы высушить вещи. Отправились снова уже вдвоем, без группы. Они почти достигли вершины, когда Сергею стало плохо. Сначала он пожаловался на боль в желудке, а потом его тело парализовало, речь стала медленной и бессвязной. Наталья по рации передала в лагерь информацию о произошедшем.

Лагерь у подножия Хан-Тенгри
© UCG/Getty Images

Врачи по связи убеждали женщину, что ей стоит оставить мужа одного и спуститься самостоятельно, но она была непреклонна. Так звучал их разговор:

— Где именно вы находитесь?
— Под куполом, выше 6800.
— Какое его состояние сейчас?
— Не может сидеть, валится на бок, речь путаная.
— Наташа, вам нужно спускаться самой, вы не сможете ему ничем помочь. Как меня понял? Прием.
— Я все понимаю. Но я не оставлю его одного.

«Муж мне говорит: „Они же лучше знают, иди, раз они говорят — иди. Они лучше знают“. Я сказала: „Давай ты мне мозг не выноси сейчас! Я решение приняла, все“. После этого меня муж так обнял, и я поняла, что приняла правильное решение», — позже вспоминала Наталья.

Ночь они провели на высоте. У Сергея отнялись конечности, начался бред. Когда выглянуло солнце, Наталья увидела, что его лицо от недостатка кислорода почернело.

На рассвете к ним выдвинулась спасательная команда. Наталья самостоятельно спустилась до отметки 6000 метров, в то время как спасатели попытались эвакуировать Сергея. Спустить его не удалось, и они оставили его, закутанного в кокон из спального мешка. Когда на следующий день группа вернулась, Сергея на месте уже не было. Ночью он сорвался со стены Хан-Тенгри в сторону Казахстана — и упал с высоты более чем 2000 метров.

Кадр из фильма Дмитрия Синицына «Остаться с Хан-Тенгри». Наталья с табличкой, установленной в память о Сергее
© Дмитрий Синицын

Спустя год альпинист и видеоблогер Дмитрий Синицын снял о трагедии фильм «Остаться с Хан-Тенгри». Вместе с Натальей и группой альпинистов он поднялся на гору, где женщина установила мемориальную табличку в память о муже. А еще выпила квас — потому что последними словами ее мужа стали: «Принеси мне квас в больницу».

Пик Победы и новая трагедия

Пик Победы (7439 метров), как и Хан-Тенгри, находится в горной системе Тянь-Шань. Но это — его высшая и самая опасная точка.

Все маршруты восхождения на Пик Победы лавиноопасны, и каждый двенадцатый альпинист, достигший вершины, с нее не возвращается.

12 августа, уже спускаясь с Пика Победы, на высоте 7100 метров Наталья сломала ногу. Возможно, к перелому привела старая, не до конца залеченная травма: по словам подруги Наговицыной, полгода назад альпинистка уже ломала конечность, но затем восстановила форму и даже участвовала в забегах.

Горная система Тянь-Шань и Пик Победы (слева)
© DennisHabarov/Getty Images

Палатка Натальи стоит в той же мульдеФорма залегания слоев горных пород в виде чаши., где в марте 2023 года погиб президент Федерации альпинизма Архангельской области, мастер спорта Михаил Ишутин — у него оторвался тромб. Несколько лет спустя земляки пытались спустить его тело, но безуспешно.

Напарники женщины — Роман, итальянец Лука и альпинист из Германии — попытались оказать ей первую помощь. Они отправились за подмогой и оставили ей палатку и спальный мешок, а позже принесли еду, горелку и газовый баллон. К моменту публикации этого материала Наталья находится со сломанной ногой в горах уже десятый день.

Лука и немецкий альпинист, спускаясь за помощью, заночевали на склоне. Итальянец получил тяжелое обморожение рук, а позже скончался — предположительно, от отека головного мозга.

16 августа к спасению Натальи подключились спасатели Минобороны Кыргызстана. Однако военный вертолет Ми-8 не смог до нее добраться и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. Трое пострадавших были эвакуированы другим вертолетом.

Наталья на фоне Пика Победы
© @natalina_1022

Базовая страховка, которую Наговицына приобрела перед восхождением, покрывает лишь 35 тысяч долларов (около 2,8 млн рублей), а расходы на спасательную операцию уже составляют около 60 тысяч долларов (примерно 4,8 млн рублей).

Этическая пропасть

Трагедия Натальи расколола людей на два лагеря. Критики обвиняют альпинистов в безрассудстве и «достигаторстве», называют их «адреналиновыми наркоманами». Для многих пользователей цепь событий — гибель мужа, осознанное восхождение на еще более опасную вершину, травма, повлекшая гибель спасателя — выглядит как цепочка безответственных решений. Они считают, что альпинисты, покоряющие сложные вершины, полностью осознают риски, значит, должны нести полную ответственность за последствия. Общество, в свою очередь, не обязано подвергать опасности спасателей и тратить многомиллионные ресурсы из‑за безрассудства любителей экстремального спорта.

План восхождения спасательной группы
© Mountain.RU

Вот что пишут в соцсетях:

  • «Почему из‑за ее хобби должны умирать другие люди? Я считаю, что все альпинисты, которые поднимаются на определенную высоту должны подписывать документы, что никто из спасать не обязан», — @tanmaslennikova.
  • «Они ищут приключений на собственную задницу. Почему страдают и гибнут другие?», — @aljeshina.
  • «Хоттейк: альпинисты перед своими восхождениями должны подписывать бумагу аналогичную „не реанимировать“ в медицине. Чтобы люди не умирали в попытках их спасти. Обо всех рисках они знают, это их решение. Пускай пишут отказы от спасения и делают что хотят», — @shankhunt__42
  • «Они что‑то там кому‑то доказывают от нечего делать, а мы их спасай, ломая вертолеты», — @_nur16

Другая часть аудитории встает на сторону альпинистки, призывая к человечности и солидарности. Травма Натальи — несчастный случай, который может произойти с любым, а не следствие ее неподготовленности.

Аргументы защитников:

  • «Я буду ********* [драться] за [эту] женщину до кровавых соплей. Человек занимается спортом десятилетиями, готовился к этому восхождению не один год, а какие‑то мамкины критики, которые над землей поднимались только на самолете позволяют себе плохие слова в адрес человека, который попал в беду», — @funny_golliwog.
  • «Люди, которые пишут „сама виновата“ — ******** [дураки]. Есть в горах случаи когда, альпинист ******* глупец, но в большинстве случаев дело в неприятных случайностях — травма, погода и так далее, это может случиться с каждым. Писать, что экстремалы — больные, это глупо», — @usernameshoot.

Как горы убивают?

У каждой вершины есть неофициально рассчитываемый «процент смертности» — соотношение числа погибших к общему количеству восходивших. Например, смертность на Эвересте составляет около 3%. Показатель Пика Победы — почти 8%, то есть каждый двенадцатый альпинист, поднявшийся на него, не возвращается живым.

Альпинисты, как правило, гибнут из‑за лавин, в результате падения или из‑за высотной болезни (кислородного голодания). Ее тяжелая форма часто приводит к отеку легких или головного мозга. Усугубляют риск физическое истощение, обезвоживание, резкие перепады температур и обморожение.

Для высот выше 8000 метров существует специальный термин — «зона смерти». Кислорода в ней настолько мало, что человеческий организм не может длительное время поддерживать жизнедеятельность.

Спасти кого‑то в таких условиях (да еще и с тяжелым снаряжением) трудно. Альпинисты руководствуются правилом: не увеличивай количество пострадавших. Спасателям будет легче эвакуировать одного человека, а не двоих. Именно поэтому поступок Натальи и желание остаться с мужем — редкость.

Карта найденных тел на Эвересте
© Point of no return

Что происходит с телами погибших альпинистов?

Большинство тел остаются в горах навсегда и даже становятся ориентирами для следующих восходителей. На Эвересте, например, существует неофициальная карта тел. Один из самых известных — альпинист по прозвищу «зеленые ботинки». Впервые его сняли на видео в 2001 году. Более десяти лет тело в яркой обуви служило ориентиром на северном маршруте, но в 2014 году фигура пропала. Скорее всего, его похоронили или подвинули.

Что сейчас с Натальей Наговицыной?

На момент публикации женщина провела в одиночестве на высоте 7100 метров более десяти дней. Связи с ней нет. Последним подтверждением того, что она жива, стали кадры с дрона, сделанные 19 августа. После неудачи с вертолетом к Наталье выдвинулись пешие спасатели. К 21 августа они поднялись на высоту 5800 метров, и, по расчетам, должны были добраться до Натальи 22–23 августа. Вечером 22 августа появилось сообщение об ухудшении погоды и решении завершить спасательную операцию.

