Аутизм не приговор. Как Сергей Кузьмин стал моделью и снялся для 12 Storeez

«„Смиритесь, он будет овощем, и ничего сделать уже нельзя“ — звучало как приговор, но принять это я не могла. Я найду то, в чем он станет лучшим! Так, путем проб и ошибок, постоянных предложений пробовать новое, мы с Сергеем пришли в моделинг. Подростки в принципе мало чего хотят целенаправленно, это знакомо многим родителям. А детям с расстройством аутистического спектра инициативность в целом несвойственна, поэтому сын никогда не думал: „Я хочу стать моделью“ . Даже наоборот: когда я ему предложила пойти на кастинг, он был уверен, что ему не понравится, но согласился попробовать, потому что в нашей семье так принято. Я обоим детямУ Светланы еще растет 11-летняя дочь Лиза. всегда предлагаю пробовать разное — танцы, ролики, рисование, программирование, шахматы, а они уже сами принимают решение, продолжать ли заниматься.