Аутизм не приговор. Как Сергей Кузьмин стал моделью и снялся для 12 Storeez

Молодой человек смотрит, как баннер с изображением супермодели и филантропа Натальи Водяновой сменяется его портретом: «Сергей Кузьмин — модель, человек с аутизмом». Это видео набрало в аккаунте @svet_wow уже более 2,2 миллиона просмотров. «Плачу от радости за Сережу, он ведь, наверное, даже не подозревает, скольким мамам деток с аутизмом (мне в том числе) дарит веру в светлое будущее. Света, вам низкий поклон, вы пример многим из тех, кто еще сомневается, что все возможно», — благодарят в комментариях под роликом мать Сергея. Всего их там более полутора тысяч — пользователи соцсетей удивляются крупной коллаборации и радуются за Кузьминых.
Светлана Кузьмина вспоминает, что, когда ее сын был маленьким, специалисты вслед за диагнозом «аутизм» предрекали, что у мальчика нет шансов стать полноценным членом общества, а ей самой советовали «смириться, не высовываться и нести свой крест». Его отказывались брать в детский сад, а родители других детей не хотели, чтобы он появлялся на игровых площадках.
Мама Сергея Кузьмина
«Сейчас в мой блог пришло очень много новых людей, которые не до конца понимают весь путь Сергея: им кажется, что это удача, случайное везение. К моменту первого сотрудничества с брендом у сына за плечами уже был серьезный опыт в моделинге: участие в показах, съемка на Первом канале, несколько лукбуков и сформировавшееся портфолио. Все это время он учился профессии, общению с фотографами, разбирался в процессах и становился лучше как профессионал. Сказочное волшебство произошло благодаря непростому пути длиной почти в 20 лет».
Мама юноши знает, что это не просто чудо — они вместе упорно к этому шли. «Это практически история Золушки, если бы мы все верили в сказки! — рассказывает она „Афише Daily“. — Но мы живем в реальном мире и прекрасно понимаем, что случайности не случайны и путь начался задолго до того, как об этой съемке в принципе можно было мечтать, — в однокомнатной квартире, после развода и постановки диагноза».
Как все начиналось
Мама Сергея Кузьмина
«„Смиритесь, он будет овощем, и ничего сделать уже нельзя“ — звучало как приговор, но принять это я не могла. Я найду то, в чем он станет лучшим! Так, путем проб и ошибок, постоянных предложений пробовать новое, мы с Сергеем пришли в моделинг. Подростки в принципе мало чего хотят целенаправленно, это знакомо многим родителям. А детям с расстройством аутистического спектра инициативность в целом несвойственна, поэтому сын никогда не думал: „Я хочу стать моделью“. Даже наоборот: когда я ему предложила пойти на кастинг, он был уверен, что ему не понравится, но согласился попробовать, потому что в нашей семье так принято. Я обоим детямУ Светланы еще растет 11-летняя дочь Лиза. всегда предлагаю пробовать разное — танцы, ролики, рисование, программирование, шахматы, а они уже сами принимают решение, продолжать ли заниматься.
Свой первый кастинг Сергей прошел достаточно легко, его приняли в модельную школу, а самое главное — ему понравились занятия. В какой‑то мере включилась гиперфиксация, свойственная людям с аутистическим спектром: он сосредоточился на доведении своего увлечения до идеала — уроки хороших манер и актерского мастерства, танцы для пластичности, позинг, истории известных фотографов и моделей. Я была только рада найти то самое увлечение, которое будет приносить ему удовольствие и позволит развиваться».
Как блог привел к международной съемке с 12 Storeez
Два года назад Светлана продала свой бизнес, к которому уже не лежала душа, и шагнула в неизвестность: начала развивать блог @svet_wow. Там женщина искренне рассказывает о том, как ее семья проходит через все сложности, а сын приближается к своему главному желанию — быть самостоятельным. «Откровенностью я смогу вдохновлять тех, кто только в начале этого пути. Да, я не специалист, у меня нет медицинского образования, я делюсь исключительно своим опытом, чтобы у других не опускались руки», — объясняет она основную цель своего блога. И переходит к тому, как случилась та самая парижская съемка.
Мама Сергея Кузьмина
«В моем блоге собралась аудитория, которая искренне любит нашу семью. Они каждый день поддерживают, откликаются, пишут слова благодарности, и я горжусь тем, что создала такое комьюнити. Поэтому, когда Сергей упомянул, что мечтает сняться для российского бренда одежды 12 Storeez, наши подписчики через лайки, репосты и сообщения донесли этот отрывок интервью до Ивана и Ирины, основателей магазина. Так состоялась первая совместная съемка — в сентябре прошлого года. Это была безвозмездная коллаборация, позволившая представителям бренда увидеть талант и потенциал Сережи, понять, что они хотели бы продолжать с ним сотрудничество».
«Буду честна, в какой‑то момент я перестала фокусировать все внимание на Сергее. Так совпало: он нашел призвание, стремительно начал развиваться блог, пошли рекламные предложения, я стала задумываться, чем хотела бы заниматься сама, кроме продвижения сына… И на съемке в Париже я поразилась, какой невероятный скачок произошел в развитии сына: он стал более самостоятельным, осознанным, инициативным. Для мамы ребенка с расстройством аутистического спектра это невероятная ценность.
Он сам общался с Натальей и командой (а часть разговоров была на английском языке), поддерживал разговоры с незнакомыми для себя людьми и моментально включался в процесс. Один только спонтанный мастер-класс по позингу чего стоит!»
Когда основатели бренда рассказали Наталье Водяновой об идее съемки с Сергеем, модель предложила привлечь Крейга МакДина — фотографа, который не раз сотрудничал с ней для американского, французского и японского Vogue. Он же создал самые известные портреты Бьорк, Мадонны и Натали Портман. Крейг проникся историей и согласился, а потом познакомил команду со стилистом Мари-Амели Сове — легендой французского Vogue. Арт-директором съемки выступила экс главный редактор «Harper’s Bazaar Россия» и Harper’s Bazaar Italia Даша Веледеева.
Сооснователь бренда 12 Storeez
«Съемка могла сорваться в последний момент. Сергею и его маме Светлане отказали в визе в Европу, не приняли документы. Фотограф, стилист, студия, билеты — все было оплачено, это сотни тысяч евро. Мы очень сильно нервничали, но надеялись на чудо, и оно случилось: визу выдали со второго раза, меньше чем за неделю до вылета».
Мама Сергея Кузьмина
«Сергей понимал важность момента, испытывал волнение от встречи со звездой мирового масштаба. Но на площадке это чувство прошло, и мы благодарны Наталье и остальной команде — все были внимательны друг к другу, слушали и слышали.
12 Storeez собрал на площадке больших профессионалов своего дела, всеми ресурсами вложился в исполнение мечты при поддержке фонда „Обнаженные сердца“. Для Сергея и для меня как его агента было честью поучаствовать в этом кампейне. А уже как для мамы мне было важно услышать от команды, что мой сын — профессионал и работать с ним в удовольствие».
«Я всегда говорю: „Не нужно прятаться, скрываться. Дети с расстройствами аутистического спектра очень талантливы. С ними можно и нужно взаимодействовать, не бояться отходить от правил, искать свое — и тогда случается волшебство“».
«Раньше Сергею съемки давались сложнее: свет, вспышки, большое количество людей — все это непросто, когда ты живешь в своем мире. Но сейчас я вижу, как он все больше и больше получает истинное удовольствие от процесса и у него все лучше получается. [После парижской съемки] у нас продолжается жизнь: блог, профессиональная работа и новые мечты — например, сняться в кино, тем более что уже есть предложения».
Сотрудничество 12 Storeez с фондом «Обнаженные сердца»
Сооснователь бренда 12 Storeez
«С одной стороны, благотворительность закрывает для нас понятную и добрую потребность — быть хорошими, вносить полезный вклад в общество, в среду, в которой мы живем и работаем. С другой — через сотрудничество с фондом мы создаем дополнительные смыслы в работе для себя и команды. Они нужны, чтобы даже спустя много лет работы в одной компании хотелось бежать в офис, ждать следующего рабочего дня.
Мы нашли очень добрый фонд, который работает с расстройствами аутистического спектра. У людей с РАС разные потребности в поддержке — очень сложно определить тип конкретного нарушения, подобрать программу помощи, которая даст результат».
«Когда мы обсуждали тему благотворительности с Ириной (Ирина Голомаздина, соосновательница 12 Storeez. — Прим. ред.), нам было трудно договориться, какой фонд выбрать. Ирине важно помогать детям, а мне — вкладываться в образование, чтобы создавать системные изменения в обществе.
В фонде „Обнаженные сердца“ для нас сходятся оба фактора: там уже 20 лет поддерживают детей с аутизмом и в то же время занимаются просвещением. Обучают специалистов по всей стране, чтобы делать поддержку доступной во многих регионах, и проводят большую работу с родителями детей с РАС — главными двигателями изменений».
Представители бренда рассказали «Афише Daily», что были бы рады и дальше сотрудничать с Сергеем Кузьминым, и выразили уверенность, что его ждет большой успех. В этом не сомневаются и пользователи соцсетей, узнавшие о кампейне, — они продолжают поздравлять семью Кузьминых и желают юноше новых достижений.