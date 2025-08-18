Главный по тыквам: как фермер из Подмосковья выращивает гигантские овощи

История выращивания гигантских овощей в мире насчитывает несколько веков. В странах Европы ежегодно проводят конкурсы на самый большой плод, но в России эта культура долгое время не пользовалась популярностью. Александр стал основателем и популяризатором этого увлечения в России.
Молодой человек рассказывал, что с детства любил наблюдать за ростом растений. В 2015–2016 годах он увидел в интернете четыре гигантские тыквы и решил попробовать вырастить такие же на своем подмосковном участке в шесть соток.
Фермер подчеркнул, что из обычных семян тыквы гигантских плодов не получить, и ему было важно найти семена растений, склонных к гигантизму. Такие семечки трудно отыскать в магазинах, поэтому дачник заказал их за границей у людей, занимающихся культивированием овощей-гигантов.
Александр отметил, что прежде чем приступить к выращиванию огромных растений, нужно учитывать, что для каждого требуется выделить достаточно земли — его самая крупная тыква росла на площади 90 квадратных метров, включая листья. При этом овощу необходим правильный уход. Для его выращивания можно применять как органические, так и минеральные удобрения, главное, чтобы растения не испытывали недостатка в питательных веществах.
С момента посадки семечка до сбора урожая нужно ждать примерно полгода.
«Я сею семена в конце марта, а в середине апреля они уже высаживаются в землю. Но в это время еще холодно, поэтому я сооружаю специальный парник, в землю закапывается провод, который прогревает землю, ну и в самом парнике я включаю тепловые пушки. Обогрев нужно делать обязательно, иначе тыква не успеет завязать плод к началу июня», — делился Александр.
Садовод рассказывал, что при быстром росте гигантской тыквы (в его случае она может набирать до 20 килограммов в сутки) могут возникнуть трещины в области плодоножки, что может привести к загниванию плода. Чтобы избежать этого, Александр установил специальные вентиляторы для обдува овощей.
Первая гигантская тыква, которую Александр вырастил в 2017 году, весила 432 килограмма. Он представил ее на выставке в «Аптекарском огороде». Александр создал группу во «ВКонтакте», где делится секретами мастерства. Сейчас в ней 8 666 участников. У молодого человека уже появились последователи — в 2023 году житель Луховиц Андрей Гусев вырастил 771-килограммовую тыкву.
Через год Александр побил его рекорд, получив тыкву весом в 817 килограмм. В этом году он поставил новую цель — вырастить две тыквы весом более тонны. Специально для этого овощевод купил семена от овоща, который в 2022 году вырастил американец Энди Вульф. На тот момент тыква весила 1072 килограмма, что было мировым рекордом. Цена одного семени составила 120 тыс. рублей.
«Я сумел раздобыть одно семечко. Самое ценное семечко в мире, так скажем. Из него выросла тыква, которая стала мировой рекордсменкой. Его можно было найти только на зарубежных аукционах. Долго за этим семечком гонялся и вот, наконец, смог выкупить», — говорил Александр в январе. Позже он купил второе семя из плода весом более одной тонны, которое стоило 30 тыс. рублей.
Постепенно Александр приближается к мировому рекорду. Он принадлежит Трэвису Джингеру из США, который в 2023 году вырастил растение весом 1246 килограммов. Размер двух тыкв Александра уже составляет 992 и 1030 килограммов. Официальное взвешивание состоится 19 сентября на выставке самого гигантского урожая страны в «Аптекарском огороде».
Александр отмечает, что выращивает тыквы прежде всего для выставок, а дальнейшая судьба плодов зависит от их продолжительности. Если экспозиция длится недолго, 7-14 дней, то он раздает тыкву посетителям, оставляя семена себе. Во время длительных выставок овощи портятся, поэтому их мякоть огородник утилизирует.
В этом году москвичу также удалось вырастить луковицы весом до пяти килограммов. По словам Александра, лук мог бы быть еще больше, но его пришлось срезать, чтобы тот не сгнил. Первый раз фермер посадил лук в прошлом году, и среди полученного урожая четыре луковицы весили более трех килограммов. Семена для них фермер заказывал в Великобритании у бывшего рекордсмена мира Питера Глэйзбурга.
Овощ Александр выращивал полгода, сначала в стаканчиках по 200 миллилитров, а потом в горшках объемом один и три литра. В первый месяц он держал подсветку круглосуточно, затем сократил ее до 12 часов в сутки. Александр поливал лук дома раз в три дня, а через три месяца начал добавлять удобрение «Акварин универсальный» в воду для полива. На даче для лука фермер подготовил небольшой самодельный парник, а по ночам использовал тепловую пушку для обогрева, после чего растение стало быстро расти.
«Раньше я вообще никогда не выращивал лук: не знал, как он растет, не понимал, как будет формироваться луковица. Пока лук рос дома, развивался он очень медленно. Первое время я и сам не верил, что он может вырасти таким огромным», — признавался садовод.
На огороде фермера растут и другие растения. В том году там появились арбуз весом 66 килограммов, свекла весом 8,2 килограммов, репа массой 3,6 килограмма, а еще гигантские перцы и подсолнухи.