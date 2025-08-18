Главный по тыквам: как фермер из Подмосковья выращивает гигантские овощи

Овощ Александр выращивал полгода, сначала в стаканчиках по 200 миллилитров, а потом в горшках объемом один и три литра. В первый месяц он держал подсветку круглосуточно, затем сократил ее до 12 часов в сутки. Александр поливал лук дома раз в три дня, а через три месяца начал добавлять удобрение «Акварин универсальный» в воду для полива. На даче для лука фермер подготовил небольшой самодельный парник, а по ночам использовал тепловую пушку для обогрева, после чего растение стало быстро расти.