Зачем вы это сделали?

Только нормисам не рассказывайте. 5 причин, почему фанаты становятся гейткиперами

Фото: Chris Dyball/Innerlight/Getty Images
«Хватит делать известным моего любимого ноунейм-артиста». Видели такие комментарии? Нелогичной на первый взгляд практике гейткипинга — ограничению доступа к информации или сообществу — подвержены многие фанаты. Узнали у них, что стоит за желанием защититься от чужаков, а заодно обсудили с экспертами обнаруженные пять причин.
Шура Богачева

Редактор раздела «Интернет», автор телеграм-канала «Субкультура „Шура“»

«„Зачем ты рассказываешь о помоечке нормисам?“ Я получила много подобных комментариев после выхода репортажа о мусорке на Стрелецком — месте паломничества молодых ироничных ребят, где они ритуально справляют нужду. Хейтеров из нижнего интернета я игнорировала и радовалась, что мемную локацию стали посещать чаще. Все изменилось, когда мой рилс* о происходящем на Стрелецком набрал сотни тысяч просмотров: вскоре жэкэхашники огородили мусорку забором. Тогда я впервые задумалась: может, те, кто оберегают свои сообщества от чужаков, в чем‑то правы?»

«Сильно не понравился мой текст и некоторым московским нефорам, обосновавшимся во дворе Китай-города. Подростки обвинили меня в привлечении ненужного внимания к месту, сопроводив претензию оскорблениями и забавными угрозами. Среди других „преступлений“ — наполнение нормисами паблика „Твоя сычевальня.“, пособничество в убийстве андеграундной саундклауд-сцены и ненужная популяризация субкультуры „42 братухи“. Конечно, виноватой себя не считаю: я исполняю журналистский долг и фиксирую повседневность.

Меня всегда страшно бесили люди, которые выстраивают идентичность на любви к чему-то нишевому и не желают процветания объекту обожания — будь то кумиру, бренду, бару, сериалу или субкультуре, — короче говоря, гейткиперы. Термин „гейткипинг“ имеет несколько значений, самое распространенное описывает ситуацию, когда фанат прячет знания о любимом явлении от непосвященных и не пускает в комьюнити новичков. Но, встретившись с последствиями своих публикаций, я задумалась: вдруг гейткипинг иногда полезен для локальных комьюнити? Чтобы в этом разобраться, я спросила у подписчиков своего телеграм-канала, зачем они скрывают предпочтения от других».

Зачем люди занимаются гейткипингом

Хотят остаться в безопасности и защищать свою культуру

Зачастую за желанием огородиться от непосвященных стоит страх потерять комфортное пространство, будь то защищенное антикафе или чат анимешников, общение в котором строится на принятии и понимании. Внимание незнакомцев порой приводит к закрытию подпольных вечеринок и тематических заведений, иногда и к проблемам с законом у организаторов. Чужаки также могут применять психологическое и физическое насилие к членам сообщества и привносить в него троллинг и обесценивание.

«В моем поселке был классный рок-квартирник. Однажды о нем узнали гопники — и приходить туда стало просто опасно. В итоге они разбили окно, и организаторы квартирник прикрыли».
«Почти все урбекс-аккаунты не раскрывают адреса заброшек, потому что рассекреченные были потом похерены быдлом. Сама наблюдала, как с ростом популярности офигенная полуразрушенная усадьба была испорчена говняными граффити. Гейткипить — это круто, и я не обижаюсь, когда от меня что‑то прячут».
Масахиро
Настя Четверикова

Культуролог, музыковед, автор подкаста и книги «Искусство для пацанчиков»

«В истории искусства есть примеры, когда гейткипинг выполнял функцию культурного сохранения. Испанский король Филипп II прятал в покоях картины Босха, пока современники называли их безвкусицей. Только в XX веке сюрреалисты открыли художника по-настоящему — возможно, его наследие не было утрачено именно благодаря Филиппу II.

Коллекционеры нередко грешили утаиванием. Тот же Иван Морозов не особо любил показывать свои картины, а вот Щукин, например, сам водил экскурсии. Американский врач Альберт Барнс собрал большое количество работ Сезанна, Матисса, Ренуара, Пикассо, Дега и других художников, но десятилетиями его коллекция не была доступна широкой публике.

Уверена, что шедевры до сих пор прячутся в частных коллекциях — мы просто о них не знаем. Может, иногда действительно лучше загейткипить их на время, чтобы сохранить до лучших времен или сберечь от цензуры».

Хотят быть ближе к кумиру

Многим фанатам ценно иметь связь с кумиром. Рост его популярности, по их мнению, неизбежно приведет к наращиванию дистанции. Чем известнее человек, тем с меньшей вероятностью он ответит вам на сообщения в соцсетях. На квартирнике на двадцать человек вы можете пообщаться и сфотографироваться с музыкантом, лично передать ему подарок — это почти невозможно, когда исполнитель доходит до уровня больших концертов.

«Мейнстрим приводит к ощущению, что тебя лишают чего‑то. Твой любимый артист знал каждого фана и пел на квартирниках, а теперь это стадионная звезда (хотя желать неуспеха тоже странно)».
Женя Кузьмин
«Когда какие‑то исполнители становятся очень популярными, их ламповые выступления на сотню человек превращаются в концерты на тысячи людей, а аудитория разбавляется зеваками, которые приходят за несколькими популярными песнями».
Влад

Не хотят впускать в комьюнити неосведомленных новичков

В сообщество часто с неохотой принимают неподготовленную аудиторию, ведь новички могут разрушить весь вайб, вытеснить старожилов и начать влиять на принципы, на которых строилось комьюнити.

«Когда в твой уютный круг единомышленников с ноги влетает 1 000 000 бобров, пришедших вслед за модой, когда люди, которых ты ненавидел, начинают наполнять твое родимое комьюнити и вытесняют трушных…»
Богдан
Катя Колпинец

Антрополог социальных медиа, автор книги «Формула грез. Как соцсети создают наши мечты» и телеграм-канала «Колпинец»

«Нежелание делиться социальным, культурным и символическим капиталом с посторонними обычно сопровождает традиционные престижные инстанции: серьезную литературу, солидные издательства, музеи, классическое искусство и, конечно, университеты. Сохраняя высокий порог входа, эти инстанции и сохраняют свой престиж.

По сути, гейткипинг — это способ отделения своих от чужих, причем внутри институции люди обычно очень хорошо представляют себе эти две категории. Когда фан-базы и субкультуры обращаются к этой практике, они подражают престижным институциям, при этом даже близко не располагая таким объемом ресурсов и привилегий».

«В отличие от университетов или издательств, где статус основан на конкретных достижениях, а часто и на унаследованном социальном и культурном капитале, претензии локальных комьюнити на элитарность часто не подкреплены реальными заслугами».

«За этим стоит желание напустить на себя серьезность и солидность, выставить себя престижным местом, куда ни в коем случае не должно пускать непосвященных, а не временным явлением, которое просуществует один сезон и исчезнет.

Думаю, для маленьких бизнесов, творческих объединений или субкультур гейткипинг неоправдан, как и притязания на престиж. Такие комьюнити, скорее всего, исчезнут так же быстро, как появились. Сообщество делает сообществом способность принимать решения сообща, решать проблемы, объединяться и договариваться друг с другом, а не закрытый чат, где можно обсудить, какие вы крутые и как окружающим до вас далеко».

«Если человек узнал про исполнителя из форсов, то у тебя уже нет уверенности, что он разделяет и другие твои интересы, которые свойственны людям, осведомленным об андеграунде. Шанс подорваться на мине Macan сильно увеличивается».
Миша Онищенко

Кроме того, у поклонников творческих деятелей есть опасения, что известность заставит артиста подстраиваться под запросы широкой аудитории, а значит, его работы будут менее уникальными и он скатится.

«Люди низкого вкуса, подшаривающие за более сложные вещи, чем им положено, портят своим присутствием комьюнити, а в худшем случае начинают влиять на само творчество».
Tab
«Часто новая кровь вливается не из‑за искренней любви к явлениям, а из‑за мемов. Создатели начинают удовлетворять большинство, а оно крадет весь дискурс и переделывает под себя — и ранее прикольная вещь превращается в унылое говно».
Кирилл Николаев
Леонид Назаров

Сооснователь лейбла и букинга «Фузз и Дружжба»

«Тот, кто желает артисту вечно оставаться в андеграунде, — его заклятый враг. Настоящее творчество требует свободного времени и денег. С популярностью они у артиста появляются, и отпадает потребность работать бариста или быть офисным планктоном, он начинает всецело посвящать себя любимому занятию. Нельзя заранее решать, скатится ли музыкант после прихода славы или нет. Дайте ему шанс и возможности для реализации — только так можно узнать, на что способен артист».

Хотят экономить

Чем популярнее становится артист, тем дороже стоит мерч и билеты на выступления. То же самое происходит с едой в модных заведениях или с трендовыми товарами: со спросом растет и ценник.

«Гейткиплю, потому что до форса у группы Ssshhhiiittt!!! билеты на гиг стоили 300 рублей, а не 2000 и выступали они два раза в месяц, а не два раза в год».
Фыва Йцукен

Не хотят делиться частью своей личности

Когда малоизвестные феномены становятся мейнстримными, у их поклонников появляется ощущение, что отняли что‑то личное.

«Дурацкая тяга к нетакусничеству берет свое… Меня немного укалывает, когда любимая песня форсится в тиктоке, но я успокаиваю себя тем, что автору это пойдет на пользу».
Hleph

Бывает, что гики гейткипят информацию, которая досталась им благодаря долгим поискам. В эпоху алгоритмов нишевое явление может за один день стать вирусным трендом. Это вызывает чувство глубокой несправедливости у тех, кто потратил годы на сбор информации о малоизвестном жанре или фильме.

«В свое время найти нишевую нерасфорщенную музыку было большим трудом, плодом рытья на сайтах, форумах, в попытках по смутной памяти найти песню. Когда я с трудом находила алмаз, было ревностно видеть, как он легко распространяется».
Серафима

Отдельные пользователи противятся расширению фан-базы, потому что наслаждаются секретностью, сакральностью вокруг любимого занятия. По их утверждению, атмосфера вокруг исполнителя, места или вещи строится на камерности и восторга от того, что в них посвящен ограниченный круг.

«Когда теряется локальность, теряется весь шарм, теряется сакральность. Именно этот шарм и сдерживает от продвижения каких‑то штук».
Артем Смеянов
Расскажите друзьям