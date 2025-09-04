Только нормисам не рассказывайте. 5 причин, почему фанаты становятся гейткиперами

«„Зачем ты рассказываешь о помоечке нормисам?“ Я получила много подобных комментариев после выхода репортажа о мусорке на Стрелецком — месте паломничества молодых ироничных ребят, где они ритуально справляют нужду. Хейтеров из нижнего интернета я игнорировала и радовалась, что мемную локацию стали посещать чаще. Все изменилось, когда мой рилс* о происходящем на Стрелецком набрал сотни тысяч просмотров: вскоре жэкэхашники огородили мусорку забором. Тогда я впервые задумалась: может, те, кто оберегают свои сообщества от чужаков, в чем‑то правы?»
«Сильно не понравился мой текст и некоторым московским нефорам, обосновавшимся во дворе Китай-города. Подростки обвинили меня в привлечении ненужного внимания к месту, сопроводив претензию оскорблениями и забавными угрозами. Среди других „преступлений“ — наполнение нормисами паблика „Твоя сычевальня.“, пособничество в убийстве андеграундной саундклауд-сцены и ненужная популяризация субкультуры „42 братухи“. Конечно, виноватой себя не считаю: я исполняю журналистский долг и фиксирую повседневность.
Меня всегда страшно бесили люди, которые выстраивают идентичность на любви к чему-то нишевому и не желают процветания объекту обожания — будь то кумиру, бренду, бару, сериалу или субкультуре, — короче говоря, гейткиперы. Термин „гейткипинг“ имеет несколько значений, самое распространенное описывает ситуацию, когда фанат прячет знания о любимом явлении от непосвященных и не пускает в комьюнити новичков. Но, встретившись с последствиями своих публикаций, я задумалась: вдруг гейткипинг иногда полезен для локальных комьюнити? Чтобы в этом разобраться, я спросила у подписчиков своего телеграм-канала, зачем они скрывают предпочтения от других».
Зачем люди занимаются гейткипингом
Хотят остаться в безопасности и защищать свою культуру
Зачастую за желанием огородиться от непосвященных стоит страх потерять комфортное пространство, будь то защищенное антикафе или чат анимешников, общение в котором строится на принятии и понимании. Внимание незнакомцев порой приводит к закрытию подпольных вечеринок и тематических заведений, иногда и к проблемам с законом у организаторов. Чужаки также могут применять психологическое и физическое насилие к членам сообщества и привносить в него троллинг и обесценивание.
«В истории искусства есть примеры, когда гейткипинг выполнял функцию культурного сохранения. Испанский король Филипп II прятал в покоях картины Босха, пока современники называли их безвкусицей. Только в XX веке сюрреалисты открыли художника по-настоящему — возможно, его наследие не было утрачено именно благодаря Филиппу II.
Коллекционеры нередко грешили утаиванием. Тот же Иван Морозов не особо любил показывать свои картины, а вот Щукин, например, сам водил экскурсии. Американский врач Альберт Барнс собрал большое количество работ Сезанна, Матисса, Ренуара, Пикассо, Дега и других художников, но десятилетиями его коллекция не была доступна широкой публике.
Уверена, что шедевры до сих пор прячутся в частных коллекциях — мы просто о них не знаем. Может, иногда действительно лучше загейткипить их на время, чтобы сохранить до лучших времен или сберечь от цензуры».
Хотят быть ближе к кумиру
Многим фанатам ценно иметь связь с кумиром. Рост его популярности, по их мнению, неизбежно приведет к наращиванию дистанции. Чем известнее человек, тем с меньшей вероятностью он ответит вам на сообщения в соцсетях. На квартирнике на двадцать человек вы можете пообщаться и сфотографироваться с музыкантом, лично передать ему подарок — это почти невозможно, когда исполнитель доходит до уровня больших концертов.
Не хотят впускать в комьюнити неосведомленных новичков
В сообщество часто с неохотой принимают неподготовленную аудиторию, ведь новички могут разрушить весь вайб, вытеснить старожилов и начать влиять на принципы, на которых строилось комьюнити.
Антрополог социальных медиа, автор книги «Формула грез. Как соцсети создают наши мечты» и телеграм-канала «Колпинец»
«Нежелание делиться социальным, культурным и символическим капиталом с посторонними обычно сопровождает традиционные престижные инстанции: серьезную литературу, солидные издательства, музеи, классическое искусство и, конечно, университеты. Сохраняя высокий порог входа, эти инстанции и сохраняют свой престиж.
По сути, гейткипинг — это способ отделения своих от чужих, причем внутри институции люди обычно очень хорошо представляют себе эти две категории. Когда фан-базы и субкультуры обращаются к этой практике, они подражают престижным институциям, при этом даже близко не располагая таким объемом ресурсов и привилегий».
«За этим стоит желание напустить на себя серьезность и солидность, выставить себя престижным местом, куда ни в коем случае не должно пускать непосвященных, а не временным явлением, которое просуществует один сезон и исчезнет.
Думаю, для маленьких бизнесов, творческих объединений или субкультур гейткипинг неоправдан, как и притязания на престиж. Такие комьюнити, скорее всего, исчезнут так же быстро, как появились. Сообщество делает сообществом способность принимать решения сообща, решать проблемы, объединяться и договариваться друг с другом, а не закрытый чат, где можно обсудить, какие вы крутые и как окружающим до вас далеко».
Кроме того, у поклонников творческих деятелей есть опасения, что известность заставит артиста подстраиваться под запросы широкой аудитории, а значит, его работы будут менее уникальными и он скатится.
«Тот, кто желает артисту вечно оставаться в андеграунде, — его заклятый враг. Настоящее творчество требует свободного времени и денег. С популярностью они у артиста появляются, и отпадает потребность работать бариста или быть офисным планктоном, он начинает всецело посвящать себя любимому занятию. Нельзя заранее решать, скатится ли музыкант после прихода славы или нет. Дайте ему шанс и возможности для реализации — только так можно узнать, на что способен артист».
Хотят экономить
Чем популярнее становится артист, тем дороже стоит мерч и билеты на выступления. То же самое происходит с едой в модных заведениях или с трендовыми товарами: со спросом растет и ценник.
Не хотят делиться частью своей личности
Когда малоизвестные феномены становятся мейнстримными, у их поклонников появляется ощущение, что отняли что‑то личное.
Бывает, что гики гейткипят информацию, которая досталась им благодаря долгим поискам. В эпоху алгоритмов нишевое явление может за один день стать вирусным трендом. Это вызывает чувство глубокой несправедливости у тех, кто потратил годы на сбор информации о малоизвестном жанре или фильме.
Отдельные пользователи противятся расширению фан-базы, потому что наслаждаются секретностью, сакральностью вокруг любимого занятия. По их утверждению, атмосфера вокруг исполнителя, места или вещи строится на камерности и восторга от того, что в них посвящен ограниченный круг.