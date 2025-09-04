Только нормисам не рассказывайте. 5 причин, почему фанаты становятся гейткиперами

Меня всегда страшно бесили люди, которые выстраивают идентичность на любви к чему-то нишевому и не желают процветания объекту обожания — будь то кумиру, бренду, бару, сериалу или субкультуре, — короче говоря, гейткиперы. Термин „гейткипинг“ имеет несколько значений, самое распространенное описывает ситуацию, когда фанат прячет знания о любимом явлении от непосвященных и не пускает в комьюнити новичков. Но, встретившись с последствиями своих публикаций, я задумалась: вдруг гейткипинг иногда полезен для локальных комьюнити? Чтобы в этом разобраться, я спросила у подписчиков своего телеграм-канала, зачем они скрывают предпочтения от других».