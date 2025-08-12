При „постепенном“ отдалении может быть очень тяжело, потому что вы не понимаете — а точно ли это конец? Но как бы ни вел себя (бывший) партнер — у вас есть возможность самостоятельно поставить точку, принять собственное решение. Внутри себя вы можете „закрыть“ эту страницу своей жизни вообще без участия бывшего партнера: сказать себе, что вы не хотите отношений, в которых с вами так обращаются, написать прощальное письмо (его не обязательно отправлять), поговорить с психологом. Важно признать, что то хорошее, что было между вами — осталось в прошлом, и символически „попрощаться“. Если вы сможете внутри себя „поставить точку“, это внесет в ситуацию определенность и даст вам опору для того, чтобы двигаться дальше. Постарайтесь переключить фокус внимания на себя: с вопроса „Почему он (а) так поступил (а)?“ на вопрос „Что важно для меня, что сделает мою жизнь лучше прямо сейчас?“



А еще — напоминайте себе, что не все люди склонны к бэнксингу: важно доверять тому, что вы видите, но не ожидать подвоха от каждого человека. Дайте шанс новым отношениям: мир полон людей, которые стремятся быть бережными и искренними, ценят честность, открытость и близость».