Что такое бэнксинг?
«К концу совместного путешествия я почувствовала, что парень отдалился от меня, как никогда. Все мои попытки поговорить разбивались об стену: „все нормально, ты себя накручиваешь“. Когда мы прилетели домой, я была уверена, что как обычно поедем к нему — вместе отдохнуть, обсудить поездку. Но он сказал, что мы должны разъехаться по своим квартирам. Почему? „Так надо“», — так Мари Эберт (@mary_ebert_) описывает конец своей первой «яркой, безбашенной, безумной любви — как в кино». На следующий день герой истории не вышел на работу, где они и познакомились с девушкой, а на ее тревожные расспросы в переписке оставил лишь два сухих ответа: «Малыш, так надо» и «Сосредоточься на учебе».
«С того дня я писала ему еще несколько раз, звонила, он игнорировал, а потом заблокировал. Все внутри меня погибло, — рассказала Мари „Афише Daily“. — Закончилась яркая интересная работы, закончилось лето, закончились наши отношения и разрушились мои мечты. Осталась ноющая, разъедающая дыра непонимания. Она уничтожала меня почти год».
Фактически он заканчивает романтическую связь, еще находясь в паре, но не дает второму человеку возможности морально подготовиться к разрыву или хотя бы выяснить, что произошло.
Термин назвали в честь художника Бэнкси. А точнее, его перфоманса по частичному уничтожению картины: в 2018 году на аукционе Sotheby’s лот «Девочка с воздушным шаром» был продан за 1,4 млн долларов, сразу после этого сработал спрятанный в массивной раме измельчитель бумаги. Неожиданное исчезновение сравнили с тем, что может происходить в реальной жизни — уже не с произведениями искусства, а с возлюбленными.
ЕленаИмя героини изменено по ее просьбе. рассказала «Афише Daily», как столкнулась с бэнксингом. На протяжении пяти лет она была в отношениях, которые с трудом могла назвать счастливыми. После первых двух с половиной лет «пропали близость и страсть», а партнер начал относиться к девушке «как к вещи», перестал уделять ей внимание. Возникали ситуации, которые казались героине странными, например, связанные с нежеланием парня съехаться: «Почему человек, с которым мы долго вместе, настаивает на серьезности намерений, но не может просто взять и сказать „Я хочу жить с тобой“?» — удивлялась Елена.
По словам девушки, она пыталась наладить отношения, но ничего не помогало — партнер будто не видел проблем и не подтвержал, что они есть. Все закончилось тем, что он просто собрал вещи и покинул квартиру (к тому моменту они уже съехались). «Мне кажется, он убегал — всё случилось за полчаса. Оставил подарки, которые я ему покупала, заработав кровным трудом. Он ушел так грязно. И даже не обернулся», — вспоминает Елена.
Это действительно что‑то новое?
Про бэнксинг начали говорить в июле этого года: разборы термина выпустили «USA Today», Vice, The Independent, New York Post и другие медиа, в тиктоке тоже появились разъяснения и приглашения к дискуссии.
Некоторые комментаторы обратили внимание, что описанное очень напоминает уже существующий феномен — гостинг. Этот термин связан со внезапным прекращением общения без объяснения причин, причем происходить это может не только в романтических отношениях, но и в дружеских. Феномен с новым названием тоже характеризуется отказом от серьезных честных разговоров, но может сильнее травмировать человека, с которым так поступили. Эми Чан, экспертка по отношениям и авторк книги «Отпусти его, обрети себя. 10 шагов от разбитого сердца к счастливым отношениям», объясняет, почему бэнксинг хуже: «Партнер врет и уверяет вас, что все в порядке, но вы-то знаете, что это не так — ведь уже поступили сигналы эмоционального дистанцирования». Кроме того, она считает, что за последние годы люди стали слабее в коммуникации: по ее словам, некоторые до последнего откладывают расставание и сопутствующий разговор, потому что не умеют совладать с эмоциями — ни своими, ни чужими. «Конечно, разговоры о разрыве непросты. Почему бы не дождаться, пока партнер уедет в отпуск, не вывезти все вещи из квартиры, и больше никогда не общаться с этим человеком?», — иронизируют в соцсетях.
Некоторым кажется, что термин появился именно сейчас, потому что подобное поведение якобы присуще зумерам. Один из пользователей тиктока написал, что замечает у представителей поколения «склонность принимать неблагоприятные решения» и вечную неопределенность: «они не способны брать даже номинальные обязательства» — посетовал автор комментария.
Уставшие от новых терминов предлагают не пополнять словарь, вот что пишут под роликами про бэнксинг:
— «Зачем ломать себе язык произношением новомодного слэнга? Все проще. Это называется „слился“»;
— «Единственное, что в этом новое, — название»;
— «Нам не нужно давать этому свежее имя — речь об избегании и неспособности брать на себя ответственность».
Что делать человеку, которого «забэнксили»?
«Для меня, как для тревожного человека, случившееся было настоящим адом, — рассказала Мари Эберт. — Спустя годы я узнала, что у этого парня параллельно со мной были другие отношения. То ли он вернулся туда, то ли не разобрался в себе. А я больше не испытывала настолько ярких чувств и теперь не верю словам, пока они не подкреплены действиями. Долгие годы ушли на то, чтобы я восстановила доверие к мужчинам».
Другая девушка, с которой мы поговорили, тоже поделилась крайне тяжелым моральным состоянием: «Я по сей день отхожу от случившегося. Мне больно вспоминать об этом человеке, мое сердце разбито. Он ушел так, будто меня и не было. После этого я два месяца не выходила из дома, рыдала каждый день, постоянно повторяла: «За что?», — перечислила Елена.
«Моя жена поступила так после 13 лет вместе, и это едва ли не уничтожило меня. Единственные, кто об этом знал, — она и наш «друг», с которым она официально начала встречаться в тот же день», — написал один из пользователей тиктока.
Психоаналитический терапевт, психолог сервиса «Ясно»
«Человек, оказавшийся в ситуации бэнксинга, живет в состоянии неопределенности. Он не может разобраться: верить своей интуиции или словам партнера о том, что все в порядке? Он может „ждать“ партнера: „Да, может быть, ему сейчас важно побыть на дистанции — но потом все снова станет, как прежде! Не буду пока ‚лезть‘ ему в душу…“ Или — если уже очевидно, что отношения нарушены, — „я могу его вернуть, если очень постараюсь!“
Еще в такой ситуации человек может испытывать сомнения в себе — думать, что он сделал не так, раз возлюбленный отстранился. При этом страдает его самооценка. Здесь важно напомнить себе, что поступки человека говорят не о вас, а о нем самом и о его потребностях. Вне диалога вы не должны читать чужие мысли.
Стоит назвать вещи своими именами, описать поведение партнера и признать, что перемены, которые вы наблюдаете — реальны: „Я не понимаю, что происходит. Мой партнер холоден и я знаю, что раньше он таким не был! Мне из‑за этого очень тревожно. Когда я спрашиваю его, в чем дело — он говорит, что все в порядке, но я ему не верю. Я имею право на то, чтобы доверять себе. Я имею право чувствовать грусть, злость, растерянность и обиду! И если он холоден и не идет на контакт — сколько времени я готов подождать, прежде чем признаю, что между нами все кончено?“
Пытаться поговорить очень важно, но если вы видите, что человек раз за разом избегает сложных тем и игнорирует ваши вопросы, стоит подумать — тратить ли силы на разъяснение ситуации, если это приводит только к большему замешательству и разочарованию? Если вы спрашиваете, а ответа нет или он уклончивый — возможно, это и есть ответ.
При „постепенном“ отдалении может быть очень тяжело, потому что вы не понимаете — а точно ли это конец? Но как бы ни вел себя (бывший) партнер — у вас есть возможность самостоятельно поставить точку, принять собственное решение. Внутри себя вы можете „закрыть“ эту страницу своей жизни вообще без участия бывшего партнера: сказать себе, что вы не хотите отношений, в которых с вами так обращаются, написать прощальное письмо (его не обязательно отправлять), поговорить с психологом. Важно признать, что то хорошее, что было между вами — осталось в прошлом, и символически „попрощаться“. Если вы сможете внутри себя „поставить точку“, это внесет в ситуацию определенность и даст вам опору для того, чтобы двигаться дальше. Постарайтесь переключить фокус внимания на себя: с вопроса „Почему он (а) так поступил (а)?“ на вопрос „Что важно для меня, что сделает мою жизнь лучше прямо сейчас?“
А еще — напоминайте себе, что не все люди склонны к бэнксингу: важно доверять тому, что вы видите, но не ожидать подвоха от каждого человека. Дайте шанс новым отношениям: мир полон людей, которые стремятся быть бережными и искренними, ценят честность, открытость и близость».
Почему партнер может так поступать?
В соцсетях уже появились защитники такого поведения, вот что они пишут:
«Люди говорят, что расставание происходит внезапно, но на самом деле партнер давал знаки, просто второй его не слышал»
«Здоровый и безопасный способ спланировать свой уход из токсичных отношений»
«Это акт самосохранения, который используют с избегающими, самовлюбленными или эмоционально недоступными партнерами»
«У этих людей, вероятно, на протяжении многих лет были тяжелые разговоры, которые ни к чему не приводили. И потом один партнер решил сосредоточиться на себе, и это выглядело как отстранение»
«Мне настолько надоели ссоры и разборы полетов, что я только так и буду уходить из проблемных отношений. Откуда ж тут незрелость личности?».
Но другие настаивают на том, что это неадекватный выход из ситуации.
Психоаналитический терапевт, психолог сервиса «Ясно»
«Бэнксинг предполагает, что человек уходит на своих условиях. Он уже принял решение о разрыве, но не хочет говорить об этом прямо. Вместо открытого разговора он постепенно отстраняется — и от взаимодействия, и от эмоционального контакта, и от любых разговоров о том, что партнер больше не может на него рассчитывать.
Возможно, новостью о разрыве он боится вызвать бурную реакции или слезы, и «сглаживает» для себя нежелательные последствия. Или опасается, что его начнут «останавливать». Или же не хочет чувствовать себя плохим в глазах партнера, и вместо того, чтобы внести ясность и поставить точку — просто «плавно» сводит отношения на нет. А может не готов брать на себя ответственность за разрыв — и поэтому перестает вкладываться в отношения, чтобы партнер ушел «первым».
В любом случае, человек, который практикует подобное поведение, заботится о собственном эмоциональном комфорте — и при этом игнорирует интересы и чувства (бывшего) партнера. Но важно понимать, что это не всегда осознанная жестокость, манипуляции или форма контроля — иногда у человека в принципе отсутствуют навыки говорить о сложных вещах или он боится боли (своей и чужой)».