Ради интереса я даже прошел по ссылке и записался на его бесплатный марафон для мужчин. В эфире, в котором он отвечал на вопросы подписчиков, выяснилось, насколько тестостерон важен во взаимоотношениях полов: «В какой‑то момент от вас начинает вонять тестом. Женщины это чувствуют. Они хотят, чтобы с ними обращались жестко. Даже боялись немного. Вот такой должен быть вайб». Я продолжил подписываться на телеграм-каналы для мужчин и каждый день узнавал что‑то новое. Например, как сильно высокий тестостерон и вообще успех в жизни зависит от воздержания. Или что, несмотря на то что тестостерон привлекает женщин, надо быть осторожнее. В частности, в одном из популярных телеграм-каналов объяснялось: «Дело в том, что женщины выделяют запах, который напрямую понижает твой тестостерон. А понижение тестостерона — это ухудшение всего, чего только можно: от стояка до лидерства… Поэтому мужчина должен 90% времени проводить исключительно с мужчинами, приходить к своей любимке на два часа — любить, трахать и уходить снова ».