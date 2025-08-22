Почему на Руси хоронили без пуговиц и что значит цвет обивки? Тест про похоронные традиции

В какой одежде было принято хоронить человека у восточнославянских народов?
Дальше!
Какая традиция была распространена у народов Поволжья на поминках?
Дальше!
Традиционно считается, что цвет обивки гроба может указывать на возраст усопшего. Какие выбирают для людей младше 40 лет?
Дальше!
Что привязывали к одежде покойниц на Северном Кавказе?
Дальше!
Что в 80-е годы было символом достойных похорон и уважения к усопшему?
Дальше!
Почему на погребальной одежде на Руси не было пуговиц?
Дальше!
Что было распространено в славянской культуре раннего Средневековья?
Дальше!