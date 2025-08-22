Сложный тест

Почему на Руси хоронили без пуговиц и что значит цвет обивки? Тест про похоронные традиции

Погребальные обряды — интересная часть любой культуры. Вместе с подкастом «Нечего носить?» от фонда «Второе дыхание» собрали исторический тест  по мотивам выпуска про ритуальную одежду от древности до наших дней. Обещаем: многие факты вас удивят!
В какой одежде было принято хоронить человека у восточнославянских народов?
Какая традиция была распространена у народов Поволжья на поминках?
Традиционно считается, что цвет обивки гроба может указывать на возраст усопшего. Какие выбирают для людей младше 40 лет?
Что привязывали к одежде покойниц на Северном Кавказе?
Что в 80-е годы было символом достойных похорон и уважения к усопшему?
Почему на погребальной одежде на Руси не было пуговиц?
Что было распространено в славянской культуре раннего Средневековья?
