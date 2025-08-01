«Почти волшебник»: медиаиндустрия прощается с Дерком Сауэром, изменившим СМИ в России

Петр Сауэр
Журналист The Guardian, сын Дерка Сауэра
«Дерк наслаждался жизнью. Она была полной приключений, порой опасной, и семья для него была на первом месте. Он всегда отвечал на телефонные звонки, когда мы звонили, где бы и с кем бы он ни был. Даже если мы звонили всего лишь для того, чтобы обсудить футбольный счет.
Его страстью были независимые СМИ; он основал газеты, журналы и телеканал. А недавно — звукозаписывающую компанию для русских артистов-беженцев. <…>
Я считаю, что его колонки — это монументальная хроника современной российской истории. Он писал их так, как, пожалуй, мог только он, опираясь на личные истории бесчисленных россиян, которых встречал на своём пути. Дерк был бесконечно любопытен и глубоко влюблен в Россию. Он помогал голландским читателям познать страну, которая одновременно восхищала и бросала ему вызов, хотя сам признавал, что никогда до конца не понимал Россию».
Елизавета Осетинская*
Журналистка, экс-главред Forbes Russia
«Для меня [Дерк Сауэр] — крестный отец в журналистике и медиа-бизнесе. Когда я рассказываю о своем бэкграунде людям, незнакомым с контекстом и историей медиа в России, я обычно говорю — я работала в газете, которая одновременно принадлежала Financial Times и The Wall Street Journal, и нигде в мире, кроме России, такое не было возможно, ибо это два заклятых конкурента. И этого добился мой босс, Дерк Сауэр.
Весной 1999 года, когда „Ведомости“ нанимали штат, я помню всеобщий скепсис, что в России-де невозможно построить непроплаченные, независимые и не олигархические медиа. Что любое издание о бизнесе обречено отражать те или иные интересы и публиковить „джинсу“. Я тоже была заражена этим скепсисом, потому что в силу молодости ничего другого не знала.
Дерк тогда сделал главное — систему ценностей и отношений, в которой можно было делать честную журналистику, гордиться этим и при этом зарабатывать. Это и называется бизнес-модель».
Ксения Собчак
Журналистка, экс-кандидат в президенты России
«Без Дерка Сауэра мир российского медиа представить невозможно. Его издания были реальным рупором свободы времен перестройки. Редкий человек-энтузиаст, что горел своим делом и зажигал команду этой идейностью».
Александр Роднянский*
Кинопродюсер
«Я хорошо знал и очень уважал Дерка, мы долгие годы дружили семьями, я высоко ценил его профессиональную экспертизу. Как и все, кто его знал. Трудно представить, что этого деятельного и талантливого человека больше нет.
Казалось, что его энергии хватит на долгие годы. И есть какая‑то высшая логика в том, что причиной стал несчастный случай на парусной лодке, на которой они с его прекрасной женой Эллен каждый год управляли вдвоем».
Ольга Сергеева
Журналист, главный редактор журнала Seasons
«Почти такой же жаркий как сегодня летний день, мы сидим на деревянной открытой террасе втроем с Дерком и Леной Мясниковой. Лена собрала нас у себя на даче в Жаворонках, я приехала со своей дачи, с Оки, Дерк Сауэр, генеральный директор „Индепендент Медиа“ — из Жуковки (улыбка, шорты, большой добрый пес рядом). Месяц назад Лена дала мне стопку голландских журналов про дом, интерьер, сад и сказала: „Вырежи и склей журнал, который тебе хочется делать“. И вот я привезла самиздат с коллажами и самым знакомым названием, найденным среди всех выданных мне журналов — Seasons.
Почему мне не было страшно? Моя судьба решалась, но я спокойно листала тот смешной журнал, рассказывая Дерку и Лене про рубрики, стилистику, интонацию. Они переглянулись и сказали: „Делай“. <…> Нашла толстенный медиа-кит „Индепендент медиа“ 2003 года (уцелел во всех наших редакционных переездах) — тот год, когда в семье „Индепа“ появился Seasons. <…>
Мы работаем в восьмиэтажном здании на Водном стадионе, постепенно занимая все новые и новые этажи. Белые стены, пузатые маки во всех редакциях, светлые кухни, где можно разогреть еду и пообедать за общими столами. Разговоры, смех, ночные дедлайны, очень много работы, ноль интриг, ощущение общего дела и общей жизни <…>
Каждый декабрь все-все сотрудники компании встречаются на грандиозном корпоративе, и только однажды (2008 или 2009 год) Дерк пропускает этот праздник, он решил осуществить свою давнюю мечту — пойти под парусом из Европы в Америку (кажется, так). В общем, это был совершенно безумный прекрасный план. И вот нам включают видео (как? ни беспроводного интернета, ни зума тогда не было), на экране в этом огромном зале, где собралось, наверное, больше тысячи человек. Появляется Дерк в штормовке, на лодке, под ливнем — и поздравляет нас с Новым годом».
Николай Гоголь
Журналист The Moscow Times*
«В начале нулевых, когда мы с ним познакомились, Дерк, преуспевающий бизнесмен, владелец крупнейшего медиахолдинга, рассказал мне о своей заветной мечте: вместе с женой на велосипедах пресечь Европу — от Нидерландов до Португалии. Понимаете, не самолет купить или двухпалубную яхту, что было ему вполне по карману, а на великах пересечь Европу… Не знаю, осуществил ли Дерк Сауэр свою мечту, но жизнь он прожил так, как считал правильным, что дано не многим, только избранным».
Максим Гликин*
Журналист, главный редактор проекта «Можем объяснить»*
«Дерк Сауэр… Важнейший человек в моей жизни. Настолько, насколько меня сделала газета „Ведомости“. Даже не учитель — гуру. Даром что йог. Я вообще не понимаю, как он мог уйти так быстро? Он же йог! И почти волшебник».
Максим Семеляк
Музыкальный критик, журналист, писатель
Покойный Дерк Сауэр был, как я много позже понял, идеальным работодателем для своей уже почти призрачной эпохи. В частности, будучи старым маоистом, он двигал социалистическую тему во все HR-дыры, от пособий на детей до винных распродаж — а мы по молодости не ценили.
Я работал почти во всех центровых издательских домах тех лет и должен заметить, что Independent media, конечно, был самый оранжерейный, потому что только там было выращено ощущение, что на каждую работу нужно тратить ровно столько сил, сколько она на самом деле заслуживает.
Наша воровская деятельность на Водном стадионе на стыке 90-х и 00-х, с одной стороны, была лишена афишного колхозного интенсива, а с другой, в ней обошлось без врожденного конденастовского токсикоза. Это были действительно хорошие времена. Последний раз я видел Дерка на концерте Игги [Попа]– им же его и помянем».
Петр Кирьян
Экс-главред «РБК»
«Дерк Сауэр сделал для становления стандартов и класса российской журналистики (не только деловой) больше, чем многие «патриархи» и «золотые перья» отрасли. Тем грустнее новости о его смерти. Соболезнования семье».
Илектра Канестри
Журналистка, эксперт в области моды и дизайна
«Очень редкий тип личности, сочетающий в себе, в том числе, огромную энергию, волю, деятельный ум, готовность к риску и изменениям, любопытство и оптимизм, Дерк Сауэр производил впечатление человека, к которому смерть просто не может иметь никакого отношения. Узнав страшную новость, я сразу подумала об очень агрессивном раке или несчастном случае. Только они могли бы его остановить…
Посдений раз мы встретились с ним и с Эллен много лет назад тоже в Греции — в Афинах, в их номере в отеле Grand Bretagne. И тогда они приезжали то ли для участия в регате, то ли просто путешествовали на яхте. Мы много говорили и много смеялись».
Арина Бородина
Журналистка, колумнист Forbes
«Времена меняются, эпохи рушатся, а память остается. Дерк Сауэр вошел в историю российских медиа навсегда. Тех, кто их помнит. Те времена и те издания в них. Спасибо Дерку Сауэру за это разнообразие медиакрасок и большую открытую профессиональную конкуренцию и да, за свободу слова, как бы кто не ерничал».
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