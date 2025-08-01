«Почти волшебник»: медиаиндустрия прощается с Дерком Сауэром, изменившим СМИ в России

Каждый декабрь все-все сотрудники компании встречаются на грандиозном корпоративе, и только однажды (2008 или 2009 год) Дерк пропускает этот праздник, он решил осуществить свою давнюю мечту — пойти под парусом из Европы в Америку (кажется, так). В общем, это был совершенно безумный прекрасный план. И вот нам включают видео (как? ни беспроводного интернета, ни зума тогда не было), на экране в этом огромном зале, где собралось, наверное, больше тысячи человек. Появляется Дерк в штормовке, на лодке, под ливнем — и поздравляет нас с Новым годом».