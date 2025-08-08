«Слизистая сжигается как нефиг делать»: зачем люди нюхают табак и к чему это приводит

«Афиша Daily» не пропагандирует употребление никотина в любой его форме.
Нюхательный табак лечит насморк?
В табачных магазинах, наряду с сигаретами, можно купить кисеты и баночки с измельченным табаком, предназначенным для вдыхания через нос. Исследуя этот способ употребления никотина, редакция «Афиши Daily» совершила любопытное открытие: некоторые россияне впервые познакомились со снаффом в детские годы — его применяли в качестве лекарства от насморка. Вот примеры историй, которые нам присылали читатели.
«У бабушки старый нюхательный табак хранился в носовом платке. Во время насморка мы клали его на ладошку и вдыхали, а после много чихали», — рассказала 27-летняя Лена из Волгограда.
Редакция решила проверить эффективность дедовского метода и обратилась к оториноларингологам. Ответ специалистов оказался однозначным: такой способ лечения не только бесполезен, но и вреден.
«Ощущение облегчения не всегда равно настоящему облегчению для организма. Нюхательный табак действительно дает чувство, будто нос наконец разложило. Во-первых, никотин сужает сосуды, что может убрать отечность в носу и кратковременно снять заложенность. Во-вторых, никотин стимулирует рецепторы тройничного нерва, а это в свою очередь отправляет мозгу сигнал, что нос, как сказано в историях, пробило. Не нужно отбрасывать основную причину употребления — эйфорию, на фоне которой появляется ложное ощущение, что жить стало чуточку лучше. Но никакой пользы снафф не несет.
Поврежденная слизистая становится уязвимой для присоединения вторичной инфекции, ведь страдает местный иммунитет. И если банальная простуда пройдет самостоятельно силами организма за 5–7 дней, то при присоединении патогенных бактерий может понадобиться уже прием антибиотиков. Получается, человек уничтожает защиту собственного организма».
«Всегда нужно понять этиологию насморка. Его могут вызывать вирусы, бактерии, аллергены. В зависимости от причины врач подбирает правильное лечение, а в XXI веке у нас достаточное количество хороших безопасных препаратов в свободном доступе. Снафф же в клинические рекомендации не входит, поэтому к нему стоит относиться максимально настороженно, тем более он сильно раздражает и высушивает слизистую».
Как сейчас обстоят дела со снаффом в России
Снафф, в отличие от запрещенных в России других видов бездымных табачных изделий — снюса или насваяСнюс и насвай запрещены в России согласно № 15-ФЗ и № 203-ФЗ: их нельзя производить и продавать, за нарушение предусмотрена ответственность, в том числе штрафы до 300 тыс. рублей и лишение свободы на срок до двух лет., — остается легальным и доступным для покупки с 18 лет, хотя почти и не пользуется спросом. Согласно последним данным, никотинсодержащую продукцию потребляют от 18 до 31% россиян, а некурительный табак — менее 1% из них.
«Снафф в российском законодательстве — это нюхательный табак. Этот продукт легален и регулируется техрегламентом № 268-ФЗ, его можно производить и продавать, есть обязательная цифровая маркировка „Честного знака“, акцизы, требования к упаковке, в том числе графические предупреждения о вреде курения, и требования к количеству никотина.
По данным ФНС, в 2023 году в России уплатили 4,05 млн рублей акциза за 984 кг нюхательного табака. В 2024-м — 4,53 млн рублей за 1027 кг, что выше на 12%, сегмент хоть и небольшой, но при этом растет. Небольшой, потому что суммарно в 2024-м акциз в категории „Альтернативная табачная продукция“В нее входит вся табачная и никотинсодержащая продукция, кроме сигарет и папирос. составил более 71 млрд рублей».
«В моей клинической практике обращения с явной зависимостью от нюхательного табака встречаются крайне редко. Этот вид употребления табака действительно менее распространен в нашей стране по сравнению с курением традиционных и электронных сигарет и снюсом. Статистические данные также подтверждают, что нюхательный табак занимает весьма скромное место на рынке никотинсодержащих продуктов. Как правило, пациенты обращаются за помощью уже при наличии сопутствующих зависимостей либо других психоэмоциональных нарушений, а злоупотребление снаффом выясняется косвенно в ходе беседы».
С 1 марта 2025 года производителям нюхательного табака запретили повышать дозу никотина на одно изделие выше 10 мг, добавлять ароматизаторы и другие вещества, усиливающие зависимость, а также писать на упаковках, что продукт менее вреден, чем другие товары с никотином. Совсем скоро, с 1 сентября, на баночках со снаффом появятся и «страшные картинки», предупреждающие о вреде здоровью. Но эти меры останавливают от употребления снаффа не всех. «Афиша Daily» поговорила с потребителями нюхательного табака и узнала, чем он так привлекателен.
Дешево, красиво, но убийственно для слизистой: что думают о снаффе его потребители
33 года, Уссурийск
«Снафф начал нюхать в 2009 году, когда он только появился в магазинах. Мне дали его попробовать типы из параллельного класса, позже мы вместе на перемене бегали им затовариваться. Нам нравилось позерствовать на тему нюхательных наркотиков, потому что на настоящие не хватало денег, да и не хотелось, а баночка Gawith Apricot как раз была. Еще от снаффа нет никакого запаха, поэтому нам, школьникам, заходило.
Все, что ты вдохнул, нужно либо выплюнуть, либо проглотить, либо высморкнуть. А чтобы вставило, приходится нюхать очень много. А еще из‑за нюхательного табака слизистая сжигается как нефиг делать, иногда дышать носом вообще не могу».
23 года, Москва
«Начал употреблять с 13 лет, тогда все в школе нюхали снафф или кидали снюс, ведь на уроках покурить ты не мог. Помню, как ходили на рынок за мелконарезанным табаком от бабушек. Главное преимущество снаффа: он дешево стоит. Одной баночки за 600 рублей хватает на две-три недели, а я юзаю каждый день. Нравится и сам ритуал употребления, очень прикольный. Ловим особый вайб с пацанами, играя в покер, например. В перерыве чертим дороги на зеркальце, нюхаем — и возвращаемся к картам.
От снаффа я не замечаю резких побочек. Вот когда много куришь, начинаются проблемы с дыханием и страдания по утрам. Хотя у меня сильно повреждается слизистая и забивается нос, приходится промывать его специальными средствами. А еще не всегда удобно юзать: в дороге или в метро понюхать не так легко, как закинуться снюсом или покурить дудку».
26 лет, Мурманск
«Снаффчик в моей жизни впервые появился в 2017 году. На вписке кончились сигареты, и этим чудом табачной промышленности мне дал угоститься старший товарищ. До сих пор помню этот малиновый мятный вкус… Сейчас употребляю снафф нечасто, в основном дома во время работы. На месяц одного 10-граммового кисета хватает — очень выгодно выходит, учитывая невысокую стоимость в 300–400 рублей. Закупаю его в суперолдовом интернет-магазине, о котором узнал, работая в табачке.
Обожаю снафф: он хорошо пахнет, дарит приятные ощущения в слизистой и плавный накур, длящийся минут 10–15. От одежды и рук не воняет, а еще снафф удобно использовать, если нет возможности по-бырику перетянуться цибаркойТак Мирон называет сигарету.. Классно также иметь что‑то дома про запас на случай, когда нервирует никотиновый голод, а за пачкой сижек идти лень.
После снаффа у меня начинаются приступы чиханья. Употреблять его тоже не очень удобно, особенно если покупаешь кисеты. Я нюхаю с помощью кончика чайной ложки, но с табаком из пластиковых коробочек проще: туда кладут дозатор. Кроме того, нюхательный табак сложно купить офлайн, редкие магазины его закупают. Ну и конечно же, пугает вред для здоровья — риск атеросклероза и рака носоглотки».
Риск рака, зудящие корки и кровотечения: что снафф делает с организмом человека
Мирон переживает не зря: употребление снаффа и правда бьет по здоровью. Табак раздражает слизистую и способствует развитию воспаления, которое может перейти в хроническое состояние, объяснили оториноларингологи. Кроме того, если самый базовый принцип в лечении насморка — адекватное увлажнение носа, то табак имеет прямо противоположное действие и высушивает слизистую.
«Длительное повреждение клеток приводит к атрофическому риниту — хронической патологии, серьезно снижающей качество жизни, которую, увы, на сегодня излечить практически невозможно, человек вынужден пожизненно ухаживать за полостью носа и страдать от сухости, образования корок, дискомфорта в носу и других проблем».
«Постоянная травматизация слизистой повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Есть много исследований о связи употребления нюхательного табака и развития рака полости носа, околоносовых пазух, носоглотки, ротоглотки и губ. Часто в снаффе содержатся канцерогены — тяжелые металлы, например кадмий и хром. А в странах Южной Азии и Африки, где такой вид употребления распространен, возникновение рака этих участков тела значительно выше среднего. Выводы делайте сами, и не стоит вспоминать истории о дедушке, который всю жизнь табак нюхал и прожил до 90 лет, ошибку выжившего никто не отменял, а статистика — вещь упрямая».
«В носу есть комплекс очень сильно кровоснабжающихся сосудов. И если слизистая над ними высыхает или повреждается, то сосуды обнажаются — и начинаются частые активные кровотечения».
«От них человек пытается избавляться, дополнительно травмируя слизистую. Иногда атрофия приводит к разрушению хряща: он довольно мягкий. Это вызывает проблемы с дыханием, повышенную сухость и кровотечения. В запущенных случаях нос может даже банально провалиться, ведь перегородка держит его верхнюю часть».
Как слезть со снаффа
Первым шагом для человека, желающего избавиться от зависимости, становится осознание наличия проблемы и появление мотивации для ее решения, говорит клинический психолог клиники «Веримед» Сергей Смажило.
Обратитесь за консультацией к специалисту: психологу, психотерапевту или наркологу. Они помогут определить стратегию отказа от употребления и подберут индивидуальный план. Эффективными могут быть техники когнитивно-поведенческой терапии, особенно работа с иррациональными убеждениями и формирование навыков управления стрессом. При выраженной никотиновой зависимости может быть оправданно медикаментозное сопровождение по назначению врача и регулярное психологическое консультирование для закрепления новых моделей поведения.
Начните вести дневник употребления, чтобы осознать триггеры и ситуации, провоцирующие желание употреблять снафф.
Обратитесь за поддержкой к семье, друзьям или вступите в группу взаимопомощи.