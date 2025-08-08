«Слизистая сжигается как нефиг делать»: зачем люди нюхают табак и к чему это приводит

Снафф, в отличие от запрещенных в России других видов бездымных табачных изделий — снюса или насваяСнюс и насвай запрещены в России согласно № 15-ФЗ и № 203-ФЗ: их нельзя производить и продавать, за нарушение предусмотрена ответственность, в том числе штрафы до 300 тыс. рублей и лишение свободы на срок до двух лет., — остается легальным и доступным для покупки с 18 лет, хотя почти и не пользуется спросом. Согласно последним данным, никотинсодержащую продукцию потребляют от 18 до 31% россиян, а некурительный табак — менее 1% из них .