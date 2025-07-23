«Оззи навсегда»: с Князем Тьмы прощаются Элтон Джон, Дмитрий Маликов и миллионы фанатов

«Я не думал, что ты уйдешь так скоро. В последний раз, когда мы виделись, ты был полон жизни, а твой смех наполнял всю комнату. Но, как это часто бывает с легендами, — кажется, они знают что‑то, чего не знаем мы. Я никогда тебя не забуду, ты будешь в каждой ноте, которую я спою, и рядом со мной каждый раз, когда я выйду на сцену. Твой крест, который я ношу на шее, — самое дорогое, что у меня есть.