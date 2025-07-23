«Оззи навсегда»: с Князем Тьмы прощаются Элтон Джон, Дмитрий Маликов и миллионы фанатов

Yungblud
Музыкант
«Я не думал, что ты уйдешь так скоро. В последний раз, когда мы виделись, ты был полон жизни, а твой смех наполнял всю комнату. Но, как это часто бывает с легендами, — кажется, они знают что‑то, чего не знаем мы. Я никогда тебя не забуду, ты будешь в каждой ноте, которую я спою, и рядом со мной каждый раз, когда я выйду на сцену. Твой крест, который я ношу на шее, — самое дорогое, что у меня есть.
Ты как‑то спросил, можешь ли ты чем‑то мне помочь. Тогда я сказал — и повторю это сейчас от лица всех нас: твоей музыки было достаточно. Ты взял нас с собой в это приключение, в то самое, с которого все началось. У меня по-настоящему разбито сердце. Ты был величайшим из всех».
Элтон Джон
Музыкант
«Он был дорогим другом и настоящим первопроходцем, который заслуженно занял свое место в пантеоне рок-богов — настоящая легенда. А еще он был одним из самых смешных людей, которых я когда‑либо встречал. Я буду очень по нему скучать».
Тони Айомми
Основатель, композитор, гитарист и автор песен Black Sabbath
«Просто не могу в это поверить! Мой дорогой, дорогой друг Оззи ушел из жизни всего через несколько недель после нашего шоу на „Вилла Парк“. Это такая душераздирающая новость, что у меня нет слов — второго такого, как он, больше не будет. Мы с Гизером и Биллом потеряли брата».
Билл Уорд
Барабанщик Black Sabbath
«Где мне теперь тебя искать? В воспоминаниях, в наших молчаливых объятиях, в несостоявшихся звонках?.. Нет — ты навсегда в моем сердце».
Metallica
Рок-руппа
«Невозможно выразить словами, что Оззи Осборн значил для Metallica. Герой, икона, первопроходец, вдохновитель, наставник и прежде всего друг — вот лишь несколько слов, которые приходят на ум. Оззи и Шэрон поверили в нас и навсегда изменили нашу жизнь и карьеру. Он научил нас играть в высшей лиге, оставаясь при этом теплым, открытым, обаятельным и по-настоящему блестящим человеком».
Билли Айдол
Музыкант
«Я видел Black Sabbath за месяц до выхода их первого альбома — в городском зале Уорсинга в 1968 году. Я стоял прямо у сцены, и его кисточки на куртке касались меня! Оззи воплощал дух рок-н-ролла — и выступал до самого конца, как мы недавно видели на концерте „Back to the Beginning“».
Duran Duran
Рок-руппа
«Что можно сказать об Оззи? Что бы это ни было — это звучит с бирмингемским акцентом. Трудно представить мир без него. Оззи принес в него столько радости, юмора и первобытной энергии — его жизнь состояла из множества глав. Он был котом, у которого было куда больше девяти жизней. Спасибо за это путешествие, Оззи».
Элис Купер
Рок-певец
«Сегодня весь мир скорбит по Оззи. За свою долгую карьеру он заслужил колоссальное уважение как среди коллег, так и среди фанатов по всему миру — как непревзойденный шоумен и культурная икона. Я всегда воспринимал Оззи как нечто среднее между Князем Тьмы, каким его видели фанаты, и придворным шутом — таким его знали семья и друзья. Он был и останется легендой рок-н-ролла. Рок-н-ролл — это семья, это братство. Когда мы теряем одного из своих, это кровоточит. Мне жаль, что я не успел лучше узнать моего брата Оззи».
Дмитрий Маликов
Певец
«Уходят легенды! Я, когда был маленьким, почему‑то думал, что они никогда не умрут».
Aerosmith
Рок-группа
«Голос, который навсегда изменил музыку. От Black Sabbath до сольного творчества — Оззи переопределил, что значит быть „тяжелым“. И сделал он это с душой, напором и той безумной искрой, которая была только у него».
«Астон Вилла»
Футбольный клуб, за который болел Оззи
«Футбольный клуб „Астон Вилла“ с прискорбием узнал о смерти всемирно известной рок-звезды и преданного болельщика клуба — Оззи Осборна. Выросший в Астоне, всего в нескольких шагах от стадиона „Вилла Парк“, Оззи всегда ощущал особую связь с клубом и сообществом, из которого он вышел».
Black Sabbath
«Оззи навсегда».
Старший редактор отдела развлечений журнала Variety Джем Асвад вспомнил, как впервые встретился с Осборном. Он признался, что сильно нервничал перед встречей с Князем Тьмы. По словам журналиста, около полудня Осборн вошел в комнату в халате, только что проснувшийся, увешанный множеством украшений и «большим количеством золота». При этом, добавил Асвад, Оззи был «совершенно милым и дружелюбным».
В Бирмингеме, родном городе музыканта, фанаты оставляют цветы, свечи и напитки у моста Black Sabbath и у мурала Оззи.
Один из бирмингемских фанатов, пришедших почтить память рок-звезды, сказал следующее:
У звезды Осборна на голливудской Аллее Славы тоже появился трогательный мемориал. «Оззи Осборн был больше, чем рок-легенда — он был культурной иконой, которая изменила музыку и разрушила все ожидания. Теперь его звезда на Аллее будет сиять еще ярче», — отметила продюсер Аллеи Славы Ана Мартинес.
В Black Sabbath Оззи Осборн играл с момента основания группы ― с 1968 года. В ее составе он стал одним из пионеров жанра хеви-метал благодаря классическим трекам вроде «Paranoid», «War Pigs» и «Iron Man». После ухода из коллектива в 1979 году из‑за разногласий с другими участниками Осборн начал долгую сольную карьеру, выпустив более десятка альбомов. Его дебютный сингл «Crazy Train», вышедший уже в следующем году, считается одной из самых известных его песен. В 2000-х его образ пугающего «князя тьмы» преобразился благодаря реалити-шоу MTV «Семейка Осборнов», где Оззи предстал как добродушный, но часто растерянный отец семейства, который ворчит на детей, зовет на помощь Шэрон и путается в бытовых делах.
5 июля 2025 года в родном Бирмингеме Осборн отыграл прощальный концерт «Back to the Beginning» («Обратно к началу»). Шоу, на котором оригинальный состав Black Sabbath собрался впервые за 20 лет, собрало 42 тыс. зрителей на стадионе и еще более 5 млн онлайн. Несмотря на проблемы со здоровьем (из‑за болезни Паркинсона музыкант не мог стоять и сидел весь концерт на черном троне), Оззи выступил с невероятной самоотдачей. Вот что он сам сказал о прощальном концерте:
Моим поклонникам. Спасибо вам. Ваша поддержка и ваша любовь придали мне сил на возвращение. Даже если с каждым разом это становилось все труднее. Рок-н-ролл никогда не умрет».