Рак простаты убивает все больше мужчин. Вот почему не надо стесняться похода к проктологу

Рак простаты был и у Владимира Познера: на момент постановки диагноза ему было 59 лет. Болезнь нашли на ранней стадии, и недуг удалось победить. «Не было мысли о том, почему я. Но была о том, что как же мне не повезло», — признавался журналист. Большую поддержку ему оказали жена и друзья, а также понимание, что в его возрасте «половина мужчин» с этим сталкивается. « Не знаю, как это все выдержала жена. Сам я иногда плакал. Но потихоньку выкарабкался! Теперь я знаю: рак можно победить! — делился Познер. — С тех пор я ежегодно хожу проверяться в онкоцентр, и каждый раз сердце замирает, но пока все хорошо».