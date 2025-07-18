«Брат схватил за волосы и начал бить». Почему возникает агрессия между сиблингами

В поисках того самого тепла девушка еще несколько раз вступала в мимолетные отношения с «неподходящими мужчинами», пока не встретила «настоящего абьюзера», с которым прожила три года. «Закончилось все тем, что он мне изменил и избил меня. Я ходила и к неврологу, и к психологу, потому что вообще не могла спать. Мне выписывали препараты, чтобы, вот, вывести из депрессивного состояния», — говорит Яна.