«Я употребляю, помогите мне». Как работает реабилитационный центр для подростков

— На мой взгляд, это был очень эффективный опыт. Паша сам вызвался участвовать в мероприятиях. Сначала присылал всякие кружочки, где говорил: «Дети, слушайте тетю Катю, она у вас главная». Я долго ругалась (смеется). Потом он стал приезжать в детский дом и разговаривать с ребятами. Паша объяснял: «Вот вы думаете, что быть известным в интернете наркоманом — это классно. Но мой сын приходит ко мне, показывает видео с треш-стримов и спрашивает: „Папа, это ты? А почему ты такой?“ И мне за это жутко стыдно». Говорил, что если бы можно было сделать все по-другому, то сейчас так себя точно не вел бы. А теперь у него проблемы с семьей, со здоровьем и сильно ухудшилась речь из‑за длительного употребления.