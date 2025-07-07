Траур на Уимблдоне и трибьют Oasis: мир простился с Диогу Жотой, 28-летней звездой футбола

Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота и его младший брат Андре 3 июля погибли в ДТП в Испании. Автомобиль Жоты вылетел с дороги и загорелся. Вероятно, причиной аварии стала лопнувшая шина.
Жоте было 28 лет, за неделю до гибели он женился. Молодой спортсмен был двукратным победителем Лиги наций в составе сборной Португалии, чемпионом Англии и обладателем Кубка страны в составе «Ливерпуля». У мужчины осталось трое детей.
«Он буквально парит — выглядит свежим и взрывным. Вдобавок он еще и чрезвычайно умен. Я был воодушевлен его потенциалом, когда увидел его в „Вулверхэмптоне“. Жота способен играть на всех трех позициях в атаке», — хвалил игрока в прошлом году экс-главный тренер «красных» Юрген Клопп, при котором Жота пришел в «Ливерпуль».
«Мы, как и весь португальский футбол, полностью опустошены смертью Диого и Андре на рассвете в Испании. Это гораздо больше, чем фантастический игрок», — сказал Педро Проенса, президент Португальской футбольной ассоциации.
Федерация футбола Португалии попросила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести минуту молчания перед матчем сборной Португалии с командой Испании на женском чемпионате Европы 3 июля — в день автокатастрофы.
Юрген Клопп выразил соболезнования: «Я был убит горем, узнав о смерти Диогу и его брата Андре. Диогу был не просто фантастическим игроком, но и прекрасным другом, любящим и заботливым мужем и отцом! Нам будет очень не хватать тебя».
«Это не укладывается в голове. Только что мы были вместе в сборной, а потом ты женился. Я выражаю соболезнования и желаю всей силы мира вашей семье, твоей жене и вашим детям. Я знаю, что вы всегда будете с ними. Покойтесь с миром. Мы все будем скучать по вам», — написал футболист Криштиану Роналду.
Из футболистов на похороны Диогу приехали Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Фабиньо, Тиаго Алькантара, Руй Патрисиу, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс, Жозе Фонте, Ренату Вейга, Рикарду и Андре Орта и другие.
Жоау Канселу и Рубен Невеш прилетели из США сразу после поражения «Аль-Хилаля» от «Флуминенсе» на клубном чемпионате мира. Футболисты «Пенафиэла» из второй лиги Португалии, за который выступал брат Жоты, прибыли в полном составе. Из тренеров и функционеров на похоронах были Арне Слот, Фернанду Сантуш, Нуну Эшпириту Санту, Роберто Мартинес, Андре Виллаш-Боаш.
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Криштиану не приехал на прощание, чтобы избежать чрезмерного внимания СМИ. Из‑за этого знаменитого спортсмена раскритиковали в соцсетях. Сестра Роналду, Катя Авейру, вступилась за него: «Больное общество. У всех нас есть семьи. Абсурдно и стыдно видеть, как телеканалы, комментаторы, соцсети делают акцент на отсутствии, а не уважительно чтят боль семьи, сокрушенной потерей двух братьев. Мне стыдно это видеть», — сказала она.
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Британская группа Oasis почтила память Жоты на первом за 16 лет концерте. В честь него исполнили песню «Live Forever».