Траур на Уимблдоне и трибьют Oasis: мир простился с Диогу Жотой, 28-летней звездой футбола

«Это не укладывается в голове. Только что мы были вместе в сборной, а потом ты женился. Я выражаю соболезнования и желаю всей силы мира вашей семье, твоей жене и вашим детям. Я знаю, что вы всегда будете с ними. Покойтесь с миром. Мы все будем скучать по вам», — написал футболист Криштиану Роналду.