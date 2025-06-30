Безовская свадьба: как прошла свадьба Джеффа Безоса и почему его хейтят в Венеции и в сети

В начале 2019 года брат Санчез рассказал о ее отношениях с Безосом National Enquirer, к журналистам даже попали переписка влюбленных и их эротические селфи. Ситуацию осложняло то, что и миллиардер, и журналистка все еще состояли в браке с прошлыми супругами. В итоге, в апреле сначала Безос подал на развод со своей женой Маккензи Скотт, а на следующий день в суд пришла и Санчез. В июле основатель Amazon впервые вышел в свет с новой подругой.