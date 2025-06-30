Безовская свадьба: как прошла свадьба Джеффа Безоса и почему его хейтят в Венеции и в сети

Кто такая Лорен Санчез
55-летняя Лорен Санчез известна в США как ведущая новостей на спортивных и локальных лос-анджелесских телеканалах. Ее карьера началась в конце 1990-х, за свою работу она даже получила премию «Эмми». В середине 2010-х журналистка покинула профессию: она пошла по стопам отца-авиапилота, купила вертолет и занялась аэросъемкой.
Ранее женщина состояла в отношениях с несколькими звездами американского футбола и баскетбола, а в середине 2000-х Санчез вышла замуж за влиятельного голливудского агента Патрика Уайтселла. В 2016 году он привел жену на вечеринку в Amazon Studios по случаю выхода «Манчестера у моря» (звезда картины Кейси Аффлек — клиент Уайтселла, как и его брат Бен Аффлек). Там состоялось ее знакомство с Джеффом Безосом.
Неясно, когда именно начался их роман. В марте 2018 года Санчез посетила конференцию Amazon о робототехнике и машинном интеллекте, в апреле ее заметили за ужином вместе с братом и Безосом, а в июле получила заказ на съемку для космического стартапа Blue Origin, которым владеет бизнесмен.
В начале 2019 года брат Санчез рассказал о ее отношениях с Безосом National Enquirer, к журналистам даже попали переписка влюбленных и их эротические селфи. Ситуацию осложняло то, что и миллиардер, и журналистка все еще состояли в браке с прошлыми супругами. В итоге, в апреле сначала Безос подал на развод со своей женой Маккензи Скотт, а на следующий день в суд пришла и Санчез. В июле основатель Amazon впервые вышел в свет с новой подругой.
Безос пережил авиакатастрофу в 2003 году и с тех пор боялся летать на вертолетах. Новая знакомая помогла ему преодолеть этот страх. В 2022 году мужчина даже готовился сдать экзамен на права пилота, а в 2025-м Санчез стала участницей полета в космос ракеты Blue Origin с полностью женской командой вместе с Кэти Перри.
Богач сделал предложение подруге в 2023 году во время совместного путешествия по Франции. Он подарил избраннице кольцо с 30-каратным розовым бриллиантом, цену которого оценивают в 3-5 млн долларов. Помолвку отметили сначала в Италии на яхте Безоса, а затем в Лос-Анджелесе. Оба мероприятия посетили звездные гости.
Интересно, что один из богатейших людей мира планировал свадьбу в 2024 году. По информации The Hollywood Reporter, ее должны были провести в американском Аспене. Однако миллиардеру не удалось вовремя составить брачный контракт и праздник пришлось сдвинуть. Прошлый брак миллиардера завершился громкой судебной тяжбой, в результате которой бывшая жена Маккензи Скотт получила рекордные 38 млрд долларов компенсации. Сейчас его юристы потратили несколько месяцев, чтобы избежать повтора фиаско.
Кто приехал на свадьбу
По оценкам медиа, в итоговый список гостей вошли около 200 человек, 70 из них были членами семей жениха и невесты. Привезти их в Венецию и Верону должны были больше 90 частных самолетов, подсчитали в Luxury Launches. Кроме того, в городской порт зашла мегаяхта Безоса «Кору» вместе с ее спутником «Абеоной» и еще одним судном.
В городе появились королева Иордании Рания, миллиардеры Билл Гейтс, Сэм Альтман, Опра Уинфри и Франуса-Анри Пино, дочь Дональда Трампа Иванка, сестры Кардашьян-Дженнер, футболист Том Брэди, музыканты Ашер и Мик Джаггер, актеры Леонардо Ди Каприо, Орландо Блум и Сидни Суини. Большинство приглашенных последовали просьбе не снимать фото и видео на мероприятиях и не публиковать их в соцсетях. Впрочем, журналисты заметили многих из них в прогулках на городских улицах.
Леонардо Ди Каприо безуспешно пытался скрыться под кепкой
Ашер
Согласно приглашению, Безос и Санчез попросили гостей прибыть без подарков. Вместо этого пара направила пожертвования в благотворительные и исследовательские проекты.
Для участников церемонии сняли целиком пять главных отелей Венеции: Aman, The Gritti Palace, The St. Regis, Hotel Cipriani и Hotel Danieli.
«Интерьеры Aman настолько впечатляющие, что трудно представить, что их будут использовать только для размещения гостей, а не для одного из мероприятий. Cipriani — самое модное место летом благодаря огромному бассейну и очень романтичной атмосфере долче вита», — отметил в разговоре с THR Майкл Торбиак, владелец услуги люксового консьерж-сервиса M.Domo, обслуживающего индустрию развлечений и IT-сферу.
«Некоторые номера Aman украшены потрясающими фресками на потолках, возраст которых насчитывает сотни лет. Палаццо выполнено в стиле рококо — архитектор отреставрировал его и добавил современную итальянскую мебель», — поделилась Джаклин Сиенна Индия, CEO сервиса элитных путешествий Sienna Charles, которая работает с некоторыми гостями свадьбы Безосов.
Интерьер отеля Aman
Интерьер отеля Aman
Интерьер отеля Aman
Вид с балкона отеля Aman
Внешний вид Hotel Danieli
Интерьер Hotel Danieli
Вид с балкона Hotel Danieli
Вид на Hotel Cipriani
Интерьер Hotel Cipriani
Вид из окна Hotel Cipriani
Внешний вид отеля The St. Regis
Интерьер The St. Regis
Вид с балкона The St. Regis
Вид из The Gritti Palace
Интерьер The Gritti Palace
Вид из окна The Gritti Palace
Как прошла «свадьба века»
Мероприятия в Венеции продлились три дня с 26 по 28 июня и могли стоить Безосу в сумму около 50 млн долларов. За подготовку мероприятий отвечала, компания Lanza & Baucina , основанная принцем Антонио Лицата ди Баучина и ранее работавшее над свадьбой Джорджа и Амаль Клуни, а также Франсуа-Анри Пино и Сальмы Хайек. Детали мероприятий держались в строжайшем секрете
В четверг гостей ждали на пре-пати на яхте Безоса — там прошла пенная вечеринка для подруг Санчез. Собравшиеся друзья бросали огромные надувные мячи и прыгали с палубы в море.
Вечер все провели у церкви XIV века Мадонна дель Орто. Каждого участника ждала сумка с подарками: выпечкой от культовой пекарни Rosa Salva и стеклянной посудой от Laguna-B. Вечер пришлось завершить на час раньше намеченного из‑за неожиданной сильной грозы. Ливень намочил дорогие костюмы гостей, покидавших место на гондолах.
Главная церемония состоялась вечером 27 июня. Ожидалось, что она пройдет в той же древней церкви. Однако местные жители узнали, что праздник перенесли в такой же знаковый венецианский Арсенал, отделенный водой от остального города и доступный только по разводным мостам.
Скорее всего, брачные документы Безос и Санчез подписали еще в США. По словам сотрудника городской администрации, свадьба иностранных граждан не имела законной силы. Впрочем, невеста обновила свой профиль в соцсетях, теперь в нем указана двойная фамилия Санчез Безос.
К алтарю Санчез вышла в белом платье от Дольче и Габбана, а ее фату помогала выбирать главный редактор Vogue Анна Винтур.
После торжественной церемонии в Венеции основатель Amazon и его супруга устроили пижамную вечеринку, которая продолжалась до раннего утра воскресенья. Там выступили Ашер и DJ Кассиди, которые заставили танцевать всех — от Опры Уинфри до Леонардо ДиКаприо. По словам одного из гостей, веселее всех на танцполе было Джессике Альбе, также много танцевала Крис Дженнер.
Как отреагировали местные жители
Еще до приезда миллиардера венецианцы собирались на акции протеста против мероприятия. Горожане в целом недолюбливают туристов из‑за растущих цен, но прибытие Безоса угрожало перекрытиями города и большими ограничениями в целях безопасности высокопоставленных иностранцев.
За две недели до свадьбы на улицах города стали появляться плакаты и листовки «Нет места для Безоса» (No Space for Bezos). Лозунг не только был враждебен для миллиардера, но и обыгрывал его космические устремления.
По улицам прошли митингующие с плакатами «Нет королям», «Нет технофеодализму», «Если ты можешь снять всю Венецию, налоги тоже заплатишь». Протестующие также планировали заблокировать каналы надувными крокодилами.
По городу стали появляться надувные фигуры Безоса. Одна из них изображала богача дрейфующим в канале.
Другая статуя изобразила Безоса гадящим в центре города.
Что пишут в сети
Церемония запомнится благодаря двум снимкам гостей. На первом Клои Кардашьян обманула сестру Ким и заставила ее позировать для фото, которое совсем не собиралась снимать. А на другом Леонардо Ди Каприо зачем‑то прячет лицо от фотографов.
Также комментаторы в твиттере поддержали протестующих. Многих из них возмутила вычурная роскошь праздника, особенно на фоне низких налогов, которые платит Amazon и лично Безос.
Кто‑то представил себя на месте гостя мероприятия. В качестве подарка блогерша получила не только шоколад ручной работы и сумочку Valentino, но и сертификат об усыновлении доставщика Amazon.
Кроме того, в твиттере раскритиковали наряды Безоса и Санчес. Один из богатейших людей планеты продемонстрировал незнание основ мужского костюма и вызвал гнев представителей признанного миланского ателье F. Caraceni Sartoria. Платье его невесты сравнили с образом Кейт Миддлтон с Aliexpress. Не избежал упреков и Ди Каприо — он неудачно подобрал вечерний пиджак.