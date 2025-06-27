Проводил секс-тренинги, инсценировал смерть, сидел в тайской тюрьме: кто такой Алекс Лесли

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За что Лесли попал под следствие
В начале недели несколько девушек заявили, что пострадали от домогательств в районе Китай-города и Тверской улицы. Молодые люди навязчиво пытались познакомиться, хватали женщин за ягодицы и бедра, а некоторые грубо предлагали вступить в интимную связь. Девушки рассказали о случившемся в социальных сетях и попытались обратиться в полицию. В медиа появились сообщения, что случившееся — спланированная акция, а мужчины были участниками «телесного тренинга» секс-коуча Алекса Лесли. Согласно этой версии, молодые люди действовали по заданию — пытались познакомиться и потрогать тридцать женщин. Вскоре сам Лесли отреагировал на ситуацию в своем телеграм-канале.
«Ребят, знаете, почему девушки так негативно пишут вам? Что вот в полицию собираются обращаться? Потому что вы все неправильно делаете. Что я говорил? Вы должны подойти, взять за задницу и увести в туалет. А так как вы не завершили этап — они недовольны. Вы должны были каждую увести в туалет и там ******* [заняться сексом]. Поэтому исправляйте свои ошибки», — говорится в его видео.
История привлекла внимание властей: депутаты Государственной думы Яна Лантратова и Ксения Горячева отправили официальные запросы в МВД и СК, чтобы проверить деятельность Лесли. Как результат, на него завели уголовное дело о склонении к изнасилованию. В разговоре с «Афишей Daily» Горячева объяснила свои мотивы.
Депутат Государственной думы
«Речь идет не о случайных или неуклюжих попытках общения, а о действиях, которые затрагивают физические границы человека без его согласия. Это уже вопрос не морали, а права. Важно, чтобы такие „тренинги“ получали правовую оценку. Иначе создается ощущение допустимости поведения, которое унижает и причиняет дискомфорт. Мы не можем закрывать на это глаза — особенно когда есть пострадавшие, открыто заявляющие о пережитом».
Кто такой Алекс Лесли
Настоящее имя Алекса Лесли — Александр Кириллов. За последние двадцать лет он нередко попадал в информационное поле, хотя реальных фактов из биографии секс-коуча известно мало. Кириллов родился в Витебске в 1982 году, но большую часть жизни провел в Москве. По собственному утверждению, Лесли закончил мехмат МГУ — в одном из интервью он назвал себя «ученым, математиком и тренером по соблазнению».
В 2018-м журналисты также обнаружили, что под своей настоящей фамилией Кириллов числился учредителем некого «Центра интеллектуальных систем прогнозирования» в фонде «Сколково». Фото Александра нашли на сайте организации (позже его удалили), но какие конкретно задачи решал «Центр» неизвестно.
Алекс Лесли впервые попал в паблик в середине нулевых, когда вышла книга «ЖЖизнь без трусов» — практическое пособие для мужчин по соблазнению девушек. С тех пор Лесли написал и выпустил более десяти подобных изданий, адресованных как мужчинам, так и женщинам. До недавнего времени его произведения активно продавались, но на фоне скандала офлайн- и онлайн-магазины начали изымать их из ассортимента. По наблюдениям «Афиши Daily», еще 26 июня «Охота на самца», «ЖЖизнь без трусов 2.0» и другие труды можно было свободно купить на Озоне. На следующий день книги пропали с сайта. Изданием текстов занималось «Эксмо», а последний год публикаций — 2024-й.
Рыбка-гейт
Помимо написания книг, Лесли регулярно проводил тренинги, где обучал мужчин и женщин флирту и пикапу. Самой известной и преданной последовательницей Кириллова-Лесли стала Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич).
В 2017 году девушка выпустила книгу «Дневник по соблазнению миллиардера, или клон для олигарха», где в деталях описывала роман с фигурантом российского списка Forbes. На страницах книги Рыбка утверждала, что благодаря подробным инструкциям и манипулятивным техникам Алекса Лесли покорила сердце миллиардера.
В «Дневнике…» Рыбка называла мужчину Руслан, но вскоре выложила в социальные сети фото и видео своего отдыха на яхте с человеком, имеющим заметное сходство с Олегом Дерипаской. Первые полгода историю обсуждали лишь любители светских сплетен, но зимой 2018-го вышло видеорасследование по мотивам приключений Насти на корабле.
Позднее Олег Дерипаска подал иск против Насти Рыбки и Алекса Лесли, обвинив их в незаконном распространении информации о своей личной жизни. Бизнесмен выиграл дело и получил по 500 тысяч от обоих, а также добился удаления всех выложенных девушкой фото-, видео- и аудиоматериалов.
«Суд достаточно скрупулезно, тщательно подошел к исследованию материалов дела, и мы считаем, что это решение правильное, законное», — комментировал «Коммерсанту» адвокат миллиардера Алексей Мельников.
Первая «уголовка»
В конце февраля 2018-го Алекс Лесли и Настя Рыбка попали под арест. В ходе полицейского рейда в Паттайе их арестовали и обвинили в организации незаконного секс-тренинга. В тайской тюрьме оба отсидели по одиннадцать месяцев, причем сообщалось, что Лесли держали в камере с еще 50 людьми. Подследственные вели себя непоследовательно: сначала пытались получить политическое убежище в США (об этом писали RT), а потом в интервью Амирану Сардарову рассказывали, что «их посадили американцы».
В январе 2019-го сидельцев депортировали и задержали сразу по прилету в аэропорт Шереметьево. На этот раз они стали фигурантами по делу о вовлечении в занятие проституцией. Правда, всего пять дней спустя Лесли и Рыбка вышли из‑под стражи и начали активно раздавать интервью.
Другие скандалы с участием Алекса Лесли
Алекс Лесли позиционирует себя как гуру пикапа и регулярно публикует свои снимки в окружении полуобнаженных девушек. В 2016 году он инсценировал собственную смерть — в интернете появились сообщения, что мужчина умер в Таиланде от сердечного приступа. Многие интернет-комментаторы посчитали, что таким образом Кириллов пытался уйти от уголовной ответственности — в Беларуси против него завели дело о домогательствах.
В последние годы Лесли реже попадал в публичное поле. Но в 2022-м прошла новость, что секс-коучу на год запретили въезд в Казахстан, где «гуру пикапа» собирался провести тренинг «по соблазнению казашек». Против его визита поднялась мощная общественная кампания — мероприятие не состоялось.
Что происходит на тренингах
Лесли продолжал активно «просвещать» подписчиков и последователей — как офлайн, так и онлайн. На курсах также работают инструкторы, подготовленные по его программе. В своих кратких биографиях преподаватели-мужчины хвастаются наличием «собственного гарема», а женщины — «сотнями поклонников».
Реклама тренингов Лесли обещает участникам помочь наладить личную жизнь. Посещающих подобные занятия девушек называют «охотницами», а молодых людей — «мастерами». Для раскрепощения паствы инструкторы предлагают задания: например, выйти на улицу в одном белье или заняться сексом в общественном месте. «Снятием рамок» считаются и откровенные приставания к незнакомым людям с интимными предложениями. В телеграм-канале Алекса Лесли можно найти ссылку на ролик, где к двум девушкам, снимающим короткое видео на Красной площади, подходит пара студентов тренинга и зазывает на «групповуху».
Как Алекс Лесли реагирует на уголовное дело
По сообщениям СМИ, сейчас Александр Кириллов находится за границей: не так давно в качестве геопозиции он отмечал Польшу и Францию. Впрочем, блогер раздает интервью и реагирует на ситуацию в телеграм-канале. Пострадавших от домогательств девушек секс-коуч обвинил в хайпе, а действия мужчин назвал «флиртом» и «наглым способом знакомства».
Блогер и секс-коуч
«Последние события вокруг моего имени — это не история про уличные видео. Это история о реакции общества на любую попытку выйти за рамки удобного, пассивного и беззубого поведения. Особенно — если речь о мужчинах. Я более 20 лет говорю о том, что мужчина имеет право быть субъектом, быть сильным, быть сексуальным и честным. Это вызывает тревогу у тех, кто привык видеть мужчин виноватыми, сдержанными, молчаливыми. Когда ты отказываешься играть по этим правилам — запускается реакция. Я видел это в 2018 году. Вижу снова сейчас».
«Я высказал свое мнение о том, как парни должны были поступить, уже после того, что они сделали. Но этого оказалось достаточно, чтобы оказаться в центре дела с серьезной уголовной статьей.
Сегодня некоторые комментаторы заявляют, что я якобы использую это ради хайпа. Это удобная риторика, чтобы обесценить саму суть происходящего. Но правда в том, что эта история — не про меня. Она про то, что происходит с обществом, когда кто‑то говорит „я не боюсь быть мужчиной“. Она про то, как быстро общественное давление и политическая реакция способны подменить реальность обвинением.
И если из этого шума получится разговор — про границы, про мораль, про страх и свободу — я считаю, что даже эта атака имеет смысл. Уголовное дело в мой адрес является грубым нарушением десятой статьи Европейской конвенции по правам человека — свободы выражения. Меня фактически преследуют за публичную философскую позицию и критику моральной цензуры».
В разговоре с «Афишей Daily» Лесли также обвинил медиа в травле, утверждал, что получает угрозы в социальных сетях и признался, что опасается возможного ареста. «Инициаторами преследования» он считает публичных политиков и журналистов.
В своем телеграм-канале он пишет о правах мужчин и публикует ролики с последовательницами, устроившими «ответную акцию», — девушки приставали к парням на улицах. Промелькнул и анонс нового потока телесного тренинга «с еще более жесткими заданиями». Кроме того, Лесли утверждает, что подал заявление в Следственный комитет против депутата Ксении Горячевой и просит проверить, не превышает ли она свои полномочия.
Ксения считает, что действия Алекса Лесли — намеренная провокация. Но стремление к публичности в данной ситуации вышло за рамки допустимого, ведь множество девушек оказались в положении, когда их личные границы были нарушены. Что же касается возможной жалобы, то она уверена: каждый человек имеет право на защиту собственных интересов в юридическом поле.
Депутат Государственной думы
«Со своей стороны я действую в рамках закона. Моя задача — обратить внимание на те ситуации, где нарушаются границы, а пострадавшие не чувствуют, что их слышат. Это не вопрос персональной полемики. Это вопрос общественной реакции на поведение, которое вызывает тревогу и требует осмысления. Если мы как общество считаем, что уважение и безопасность — это основа общения, то и границы каждого должны быть защищены. Спокойно, без истерик, но последовательно».
Скандал с «телесным тренингом» несколько дней активно обсуждается в сети, и общество очевидно встало на сторону пострадавших. Журналистка Арина Холина написала, что несколько дней назад ее саму в центре Москвы трогал незнакомец, которого она «обматерила». Холина призвала девушек «ни в коем случае не считать себя куском мяса» и «не давать этим оскотинившимся ничтожествам повода для торжества». Канал «Антиглянец» удивился, что у «СК только сейчас появились вопросы к самопровозглашенному пикап-гуру». А Ксения Собчак, которая когда‑то брала интервью у Лесли и Рыбки, записала видео для канала «Кровавая барыня». Собчак назвала Алекса «человеком, чья основная компетенция — до сих пор не быть в тюрьме», а его метод — «слепить из неуверенного в себе пацана уголовное дело и отправить его тренироваться на прохожих». На момент публикации этого материала двоих молодых людей, подозреваемых в домогательствах, задержали сотрудники МВД. Тем временем пострадавшие продолжают готовить коллективные иски.