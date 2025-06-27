Проводил секс-тренинги, инсценировал смерть, сидел в тайской тюрьме: кто такой Алекс Лесли

Алекс Лесли впервые попал в паблик в середине нулевых, когда вышла книга «ЖЖизнь без трусов» — практическое пособие для мужчин по соблазнению девушек. С тех пор Лесли написал и выпустил более десяти подобных изданий, адресованных как мужчинам, так и женщинам. До недавнего времени его произведения активно продавались, но на фоне скандала офлайн- и онлайн-магазины начали изымать их из ассортимента. По наблюдениям «Афиши Daily», еще 26 июня «Охота на самца», «ЖЖизнь без трусов 2.0» и другие труды можно было свободно купить на Озоне. На следующий день книги пропали с сайта. Изданием текстов занималось «Эксмо», а последний год публикаций — 2024-й.