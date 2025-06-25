«Мама, иди к психологу». Стоит ли отправлять старших родственников в терапию?

Как пойти к терапевту в 60 лет
Елене сейчас 60 лет, полноценную терапию она начала полгода назад. До этого было еще два разовых похода к психологу. Один — после попытки самоубийства после измены бывшего мужа. Второй раз — вместе с дочерью, которая сама работает психологом.
«Мы обе непростые люди, и в какой‑то момент получилось, что мы много друг друга ранили. У дочки родился ребенок, я давала ей советы, но она воспринимала их как грубое вмешательство в жизнь. Я педагог и считаю себя специалистом по детству, написала целый курс для родителей. В итоге мы с дочкой даже не ссорились, просто было очень больно. В определенный момент поняли, что нам нужен взгляд со стороны. И психолог помогла нам обеим немного поменять свое поведение, совсем чуть-чуть, но это было очень полезно», — говорит Елена.
Еще спустя год женщина столкнулась со сложностями в профессии и снова задумалась о походе к терапевту: «Я живу во Франции, и у меня очень узкая ниша для работы — преподавание французского языка. В какой‑то момент на моем текущем месте работы возникли сложности, и я не знала, хочу ли я продолжать там работать, уходить или открыть свое дело. Представляете, в моем возрасте в чужой стране уйти на вольные хлеба? Это все очень тревожно. И с психологом мы с этим разбираемся. Пока я все еще работаю здесь, но учусь отстаивать свои границы и не угождать другим, а дальше кто знает». В принятии решения о походе к психологу помогала и ее дочь. По словам Елены, та не давила, но подталкивала: «У тебя есть запрос, сходи».
Женщина долго выбирала подходящего специалиста и остановилась на психологе, работающем в когнитивно-поведенческой терапии и терапии принятия и ответственности. Она дает конкретные задания, которые помогают быстро достигать изменений в повседневной жизни: понаблюдать за собой в разные моменты жизни, отслеживать и называть эмоции, отстаивать свою позицию в сложных ситуациях на работе.
«Чувствую себя лучше и сама себе больше нравлюсь. Перестала подстраиваться, стала более осознанной, лучше себя понимаю и не боюсь говорить, если мне что‑то не нравится» — так Елена описывает главные результаты работы с терапевтом. Пока она не уволилась с работы, но уже меньше переживает из‑за нее.
Что можно сделать, если вам кажется, что старшим родственникам нужна психологическая помощь?
Психолог Анна Белова считает, что не стоит давить на старшее поколение — а подходить к нему с пониманием и пробовать разговаривать на одном языке, чтобы лишний раз не отпугнуть от терапии. Пример Елены в этом случае стоит рассматривать как удачный.
«Просто отправлять человека в терапию — плохая идея независимо от возраста. Даже меня пугает, когда я слышу: „Тебе нужно к психологу“. Важно видеть в наших бабушках и дедушках не человека старшего поколения, а просто человека, пусть с другими ценностями, но интересного и классного. И учиться разговаривать на одном языке», — говорит Анна.
Откуда взялась стигматизация терапии
В России и среди молодых людей распространена стигматизация терапии, но среди людей старшего возраста она особенно сильна. Одной из причин этого Анна называет то, что во времена СССР в стране не существовало психологов, только психиатры. И после того как люди обращались к ним, об этом сообщали на работу, заносили отметку в личные дела, что накладывало отпечаток на всю их жизнь.
Даже сейчас мы встречаем массу мемов и тиктоков, где звезды говорят: «Какой психолог, вот я шла к подружке, выпивала, и все проходило». «Так росло целое поколение — с установкой, что, если я обращаюсь к психологу, со мной что‑то не так, что надо решать свои проблемы самостоятельно», — говорит Анна. Несмотря на то что люди старшего возраста реже обращаются к психологам, поводов для этого у них ничуть не меньше, чем у молодежи. Среди них Анна выделяет следующие.
Горевание и переживание потери близких
Часто это потеря супруга, иногда ребенка. С возрастом количество смертей в жизни человека увеличивается и всегда доставляет огромную боль.
Страх смерти
Этот запрос может быть внутри запроса о горевании: чем больше человек сталкивается со смертью других, тем больше думает о своей. Со страхом смерти связан и страх немощности: человек раньше мог бодренько за два часа перемыть всю квартиру, сейчас он устает после похода в душ и приготовления завтрака. Естественно, это пугает.
Утрата смысла жизни
До пенсии человек ходил на работу, воспитывал детей, общался с друзьями, у него были хобби. А тут жизнь резко меняется: работы нет, дети выросли, на какие‑то яркие увлечения уже нет сил, социальный круг резко сужается до соседки и подружки, а этого может быть недостаточно.
Ощущение себя обузой и чувство вины
Человеку кажется, что с возрастом он становится обузой своим детям, особенно если у него сложности с обслуживанием себя. Все эти негативные жизненные изменения, приходящие с возрастом, могут привести к развитию депрессии.
Можно лечь и ничего не делать, а можно продолжать радоваться жизни
«Старческая депрессия — серьезная проблема. Люди просто не хотят жить, они ложатся и говорят: „Все, я не буду ничего делать“. А можно прожить еще 10 лет и получать радость от быта. Поэтому так хочется, чтобы в терапию обращалось больше пожилых людей, чтобы была возможность их поддержать», — говорит Анна.
Сами пожилые люди могут говорить, что «все проблемы от безделья», и пытаться что‑то изменить самостоятельно, но в случае депрессии это не получается. И они попадают в замкнутый круг. Психолог может заметить тревожные сигналы и порекомендовать пойти к психиатру.
Современные исследования не только опровергают заявления Фрейда, но и доказывают обратное: люди старше 62 лет гораздо лучше реагируют на терапию и сохраняют результат дольше, чем младшие поколения. Нужно учитывать, что те старшие люди, которые доходят до терапевта, могут изначально быть лучше настроены на терапевтическую работу, чем молодежь, но более подробных исследований пока нет. Еще одно исследование показало, что при депрессии терапия помогает людям старшего возраста гораздо лучше, чем антидепрессанты.