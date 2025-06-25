«Мама, иди к психологу». Стоит ли отправлять старших родственников в терапию?

Еще спустя год женщина столкнулась со сложностями в профессии и снова задумалась о походе к терапевту: «Я живу во Франции, и у меня очень узкая ниша для работы — преподавание французского языка. В какой‑то момент на моем текущем месте работы возникли сложности, и я не знала, хочу ли я продолжать там работать, уходить или открыть свое дело. Представляете, в моем возрасте в чужой стране уйти на вольные хлеба? Это все очень тревожно. И с психологом мы с этим разбираемся. Пока я все еще работаю здесь, но учусь отстаивать свои границы и не угождать другим, а дальше кто знает». В принятии решения о походе к психологу помогала и ее дочь. По словам Елены, та не давила, но подталкивала: «У тебя есть запрос, сходи».