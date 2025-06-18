Как мы снимали собак, детей и друзей, чтобы протестировать 7 разных фотоустройств

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Фото1: вы посмотрите и скажете: «Да ну, макароны и макароны», а я вам скажу, что вообще-то это болоньезе, которую я готовила на горелке в почти полной темноте на берегу Истры, и которую мы с друзьями умяли за 10 минут.

Фото 2: кавалер кинг-чарльз-спаниель по кличке Лелик — в шляпке. Была его приемным родителем целых десять дней.