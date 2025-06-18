Как мы снимали собак, детей и друзей, чтобы протестировать 7 разных фотоустройств

Модный Papershoot
SMM
«Я фотографирую почти каждый день — собираю маленькие моменты окружения, которые вызывают у меня эмоции. Делаю случайные фото друзей на прогулке, снимаю забавные граффити, текстуры природы, уважаю жанр эстетики ****** [захолустья], поэтому внушительная часть памяти в телефоне забита фотографиями дворов-колодцев и заброшек. Конечно, фотографирую красивую еду, закаты, книжные магазины и другие порадовавшие меня вещи. Редко выкладываю что‑то в соцсети и отношусь к этому скорее как к личному дневнику».
«Сейчас фотографирую в основном на телефон, просто потому что он всегда с собой. Были попытки подружиться с зеркалкой — фотографии получаются красивые и атмосферные, но чаще всего я либо забывала взять фотоаппарат из дома, либо к концу дня он уже утомлял меня своим весом и серьезным подходом к вопросу.
Papershoot мне подарили коллеги на мой первый день рождения в штате „Афиши“. На Пикнике-2024 я увидела его у тогдашнего главреда „Афиши Daily“ Яны Циноевой и мимоходом упомянула, что давно хочу себе папш, но все никак не доходят руки. Как полагается в женской дружбе, Яна запомнила об этой случайно брошенной фразе, и через пару месяцев папш уже был у меня.
С ним все суперпросто: занимает фотоаппарат места примерно столько же, сколько телефон, так что папш можно просто закинуть в карман (только не забывать иногда заряжать). Если бумажный корпус перестанет радовать внешним видом, его можно легко поменять на новый — он обойдется в 1590 р. Настроек ISO, фокуса или чего‑то еще у папша нет, только четыре цветовых фильтра: классический, черно-белый, сепия и холодный синий».
Моя собака Мейв гуляет в солнечный день в парке рядом с домом.
Сняла небо, когда гуляла с собакой.
Селфи, которое я сделала, пока гуляла с собакой.
Сняла, когда гуляла с собакой чуть подальше.
Куст, который понюхала собака.
Пруд в Таврическом саду (мы там гуляли с собакой).
Мы с коллегами из SMM Афиши и Афиши Daily Женей и Лизой делали колечки на корпоративе (без собаки).
Фото с концерта группы «Дайте танк (!)» — они были все в белом, а это испытание для любой камеры.
Долгожданная встреча с коллегой Дашей Мельниковой.
Вы думали, собаки больше не будет? Мы с ней гуляем каждый день.
Величественная архитектура города Санкт-Петербурга.
Новогодний базар.
Маленькое передвижное шапито.
«Смысл папша в том, что он позволяет пользователю быть „в моменте“ и не ориентироваться на результат на экране, но при этом не заморачиваться с покупкой и проявкой пленки. На деле, по моим субъективным ощущениям, папш оказался гораздо более нетерпим к ошибкам, чем пленочная камера: чаще всего, когда я подключаю его вечером к компьютеру, хочется узнать причину тряски, засветов и расфокуса.
Так как у папша нет экрана, ориентироваться можно только по видоискателю — здесь это просто прорезанное в картоне окошко. На практике оно помогает только примерно понять, в какую сторону направлен фотоаппарат. Сделать фото сразу с красивой композицией, например, где стена будет параллельна краю кадра или какой‑то объект займет его весь целиком, будет достаточно сложно».
«Поскольку закрытия затвора в видоискателе вы тоже не увидите, понять, что кадр сделан, можно только по тихому звуковому сигналу, что делает процесс съемки не особо комфортным, если вы на шумной улице или в наушниках. По звуку и огоньку нужно ориентироваться и чтобы понять, что фотоаппарат заряжен. К сожалению, пару раз я не уследила за зарядкой и потом не нашла фотографий на карте памяти, потому что не услышала, что сигнала о сделанном кадре не было.
Следует учесть, что между нажатием кнопки и снимком проходит задержка минимум в секунду, а то и больше, так что если вы снимаете какие‑то движущиеся объекты, скорее всего, кадр либо будет смазанным, либо его композиция вообще поменяется.
По моим впечатлениям, контролировать результат довольно сложно: фотографии с общими планами в большинстве случаев выходят в расфокусе, словно я вышла на улицу без линз. В яркий солнечный день появляются засветы, а ночные зернистые фотографии обладают вайбом лиминальных пространств и вызывают у меня легкую тревогу».
«Необходимости в фильтрах лично я тоже не увидела — правда, однажды камера сама переключилась на ч/б, лежа в кармане. Фотографии с прогулки получились то ли как из старинной газеты, то ли как из криминальной хроники».
«Лучше всего папш справляется с фотографиями людей: большинство селфи (если вам удастся найти нужный угол без фронталки) получаются в фокусе, и даже ночью лица на фотографиях подсвеченные и более-менее четкие. Думаю, что для этого он подходит лучше всего — чтобы делать вайбовые фотографии друзей на прогулках и тусовках. Если будет не слишком темно и не слишком светло, конечно».
Легендарная пленочная мыльница
«Пару лет назад я перебирал вещи у бабушки с дедушкой и обнаружил поросший пылью фотоаппарат. Это была базовая мыльница Canon Prima Zoom 70f, а где‑то на задворках памяти обнаружилось, что ровно на нее и сделана большая часть фотографий из семейных альбомов (их у нас в избытке), но вместе с развитием технологий дедушка пересел на цифровые фотоаппараты, а Canon без дела валялся пару десятков лет. Лишний раз поразился дедушкиной педантичности: он сохранил не только удобную сумочку-переноску, но и коробку с инструкциями (их я, конечно же, не открыл). И это я еще не рассказываю про „Зенит“, к которому он сохранил не только полный набор, но еще и гарантийный талон из 1978 года (гарантия закончилась).
В то время многие друзья баловались с фотографией в разбросе от „сделаю себе аккаунт .35 mm и забуду про него через два месяца“ до „записывайтесь на съемку“. У меня не было амбиций ни в одну из сторон, поэтому решил просто купить катушку и посмотреть, что из этого выйдет. А вышла приятная привычка на много лет вперед. Я до сих пор стараюсь не выходить из дома без фотоаппарата, чтобы то радовать, то раздражать близких постоянной вспышкой, и снимаю практически каждую совместную вылазку в город».
Весной я съездил в Албанию. Опыт интересный, а иногда и вот такой красивый.
Что будет, если достать фотоаппарат посреди полудождливой, полуснежной минской ночи.
Наша любимая футбольная команда опять ничего не выиграла, но это не мешало нам с друзьями уютно проводить вечера после матчей.
К слову про любимую футбольную команду.
Так свежо выглядел герой албанского мальчишника в прощальное утро. А поросенка выиграл для жены в тире.
Это бэкстейдж нашего подкаста и момент, когда я прошу вас на него подписаться.
Вышел лениво прогуляться по району.
«Canon — идеальный девайс для казуалов, потому что из обучения требует разве что разобраться с тем, как заряжать в фотоаппарат очередную пленку. У меня все получилось со второго раза — и больше никаких проблем не было. Автофокус — пожалуйста, вспышка — сколько угодно, зум — имеется. Довольно показательно, что в один день с „Кэноном“ я взял у дедушки и „Зенит“, вот с ним не пошло, потому что кадры вроде богаче, а головной боли с ними — в десять раз больше. Так что он продолжает пылиться на полке.
Я не профессиональный фотограф и никогда не претендовал на этот статус, поэтому с моими потребностями девайс справляется идеально. Одной батарейки в моем случае хватает почти на год, а пленки — это уже как вечер сложится. Из плюсов: я стал активнее вести инстаграм*. Из минусов: на катушку я трачу в районе 40 беларусских рублей (тысяча с небольшим в пересчете на российские), что иногда раздражает.
В моем случае пленочный фотоаппарат — это не машинка ностальгии (пока что), а возможность сохранять воспоминания здесь и сейчас».
Смешной фотобрелок за смешные деньги
Редактор, ведущая подкаста «Министерство поп-культуры», автор телеграм-канала «Аля что‑то сказала»
«Я фотографирую, как и многие, очень любительски: мой жанр — щелкнуть на пленку друзей или пейзажи в поездках, или для сториз устраивать фотосессии для стаканчиков бамбл-кофе за 450 рублей (нелегкая жизнь москвичей). Май выдался весь в поездках — и с собой я взяла утащенный у подружки смешной брелок с камерой. Я давно видела их в рилсах, а этот показался даже продвинутым: у него есть вспышка. Кстати, потом оказалось, что такие брелоки есть и у Fujifilm, но значительно дороже.
Блогерши из рилсов берут такие брелоки на дружественные сборища и бесконечно в этом правы: фокус не позволяет снимать объекты вблизи, зума нет, а небольшое разрешение и недостаточная цветопередача не позволяет ловить живописные пейзажи. То ли дело ваши посиделки с близкими: быстрый способ сделать вайбовый контент на память, не дожидаясь, пока придет пленка. Там и смазанность превратится в художественное решение, и вспышка, кстати, тоже очень пригодится: с ней девайс неплохо справляется с фотками в темноте».
Делаю вид, будто не нашагала 20 тыс. шагов по нижегородским лестницам.
Тут предполагался легендарный нижегородский закат на Волге.
Стамбульский кот. Очень терпеливо позировал, пока я включала камеру и подбирала ракурс.
Целый день ходила по массмаркету, а вечером выгуливала новое платье из H&M.
Вечера в Стамбуле выглядели примерно так. Очень напоминало какой‑нибудь город из «Звездных войн».
Вайбик «Moscow Never Sleeps». И демонстрация зеленого фильтра.
Без очков я Стамбул видела примерно так же.
Цистерна Базилика — то немногое, что осталось от Константинополя в турецкой столице. Водохранилище снабжало город водой вплоть до захвата города османами, а потом несколько веков оно стояло заброшенное и загрязненное. Полноценно Цистерны восстановили только в 1987 году и открыли музей. На колоннах до сих пор можно заметить следы от грязной воды.
Девочки не думают о Римской империи, девочки думают о Византийской. За пару дней я постаралась обойти все, что осталось от Константинополя: Цистерны, Акведук Валента и монастырь Пантократора (теперь мечеть Зайрек). На фото — собор Святой Софии.
Рубрика «дитэйлс» для сторьки в инстаграме.
Но смешной брелок все-таки поехал со мной в Нижний Новгород и в Стамбул в надежде, что получится атмосферная y2k-документация путешествий. Пыталась фотографировать пейзажи, обеды, делать инстаграмные* снимки, какие делала бы на телефон, ночной город, уличных котов или традиционный селфик в зеркало. Некоторого вайба добавляли встроенные фильтры: сепия, синий и зеленый. Это можно использовать во благо, если вы достаточно артовая и утонченная личность, но мне по душе что‑то проще и понятнее — поэтому я ими почти не пользовалась. Из всех фотографических потуг лучше всего получились, кажется, стамбульские коты — их сложно испортить. Достаточно атмосферно можно поснимать ночной город: у брелока долгий затвор, и эффект размытости может добавить намека на клип под DJ Smash, романтизирующего мегаполис.
Носить чудо техники с собой очень удобно: он маленький, помещается даже в карманы женских джинсов. Заряжается от Type-C, держит заряд несколько дней при активном использовании. Но и это не все: в комплекте к нему идет зарядный блок, который, в случае севшей батареи, решает проблему. Чтобы скинуть фотографии с брелока на телефон, можно просто подсоединить провод. Или вставить карту Micro SD в компьютер.
Все это звучит весело, но, к сожалению, игрушка довольно быстро надоела. Если я сначала загорелась приобрести себе такой же девайс, то через пару недель передумала. Моя подруга же покупала его на день рождения, чтобы гости могли пофотографировать друг друга, и всем на память остались фотки «с приколом». Для того самого, думаю, и сгодится.
Футуристичный «Инстакс» с волшебным вайбом
Новостной редактор
Как и все, обожаю фотографии за возможность передавать теплую атмосферу момента спустя долгие годы. Я не назвала бы себя профессионалом — скорее уверенным любителем. Дело началось еще в нулевых, когда во время автопутешествия на море мама вручила десятилетней мне цифровую мыльницу. С ней я важно ходила и воображала себя профи, делая снимки мамы (Ирина Александрова, привет), а точнее, ее торчащей из‑под волн еле виднеющейся головы. Сейчас я уже взрослая, и в моей коллекции есть аж две пленочные камеры: простенький «Олимпус» и куда более интересный «Агат» 18к, а кадры получаются в разы лучше.
Для участия в эксперименте «Дейли» я выбрала «Инстакс», потому что, если с другими фотогаджетами я сталкивалась в своей жизни, то до него руки полноценно никогда не доходили. Что же представляет из себя эта штучка, которая как по волшебству проявляет снимки здесь и сейчас? А оказалось, что никакая это не штучка, а футуристичное огромное нечто. Каждый раз, собираясь на прогулку, клевый ивент или встречу с друзьями, я долго думала, куда же убрать эту махину, пытаясь сначала засунуть ее в карман куртки, а затем с удрученным видом упаковывая в сумку, брать которую в планах не было.
Фото 1: фото с подружкой во время просмотра фильма в поле.
Фото 2: друзья женились. Ура! Через 10 минут после этого фото муж прожжет своей жене фату, которую она шила в ночь перед свадьбой.
Фото1: вы посмотрите и скажете: «Да ну, макароны и макароны», а я вам скажу, что вообще-то это болоньезе, которую я готовила на горелке в почти полной темноте на берегу Истры, и которую мы с друзьями умяли за 10 минут.
Фото 2: кавалер кинг-чарльз-спаниель по кличке Лелик — в шляпке. Была его приемным родителем целых десять дней.
Фото 1: дворик в Нижнем Новгороде рядом с бургерной «Салют» и рестораном «Юла» с самой вкусной в городе пиццей.
Фото 2: хорошие выходные в весеннем Петербурге.
Фото 1: там смешно вспененная машина, но «Инстакс» оставил это между нами.
Фото 2: майский поход с палатками, где и была приготовлена нашумевшая болоньезе (звук гитары на фоне).
Фото 1: долгожданная встреча Дашей Медведевой — SMM Пикника Афиши x Сбер и самой смешной девочкой в мире. Познакомилась с ее собачкой Мейв, которую предыдущие хозяева бросили в KFC.
Фото 2: случайное и очень теплое знакомство с Полиной Фаворской из Lavblast, создательницей подкаста «Искусство для пацанчиков» Настей Четвериковой и пиар-мастерицей в сфере искусства Настей Петраковой.
Фото 1: кухня c вещицами в стиле наивного искусства и подсвечниками, которые я придумала и слепила сама.
Фото 2: Это Настя. Я ей говорю: «А давай ты возьмешь букет и сделаешь смешное лицо». Вот она и сделала.
Фото 1: моя первая поездка в арт-парк Никола-Ленивиц.
Фото 2: река Угра — та, что недалеко от величественного Бобура.
«Инстакс» весьма прост в управлении: всего пять режимов экспозиции, которые переключаются с помощью поворотного кольца у объектива. Камера сама подсказывает, какой режим лучше выбрать в момент съемки, но нужно быть внимательным и проверять подходящий режим, наведя камеру сразу на объект съемки, потому что не раз он мне показывал, что нужно поставить «солнышко», а при наведении объектива выдавал «пасмурно», и наоборот, из‑за чего картинки не всегда получались такими, какими я их задумывала.
Пытаясь сфотографировать объекты вблизи, я столкнулась с тем, что видоискатель находится сильно справа, а сам объектив посередине, из‑за чего нужный мне объект всегда куда‑то съезжал. Поэтому пришлось потратить несколько драгоценных кадров, чтобы привыкнуть к процессу. Еще из минусов — невозможность выключить вспышку, поэтому даже при удачном, казалось бы, режиме фотографии получались с пересветом. Она, конечно, придавала какую‑то особую магию, но периодически сильно бесила, потому что получалось все не так, как я хотела. В темноте камеру тоже невозможно использовать, поэтому я очень расстроилась, когда, заехав в сумерках на автомойку и намылив весьма фотогенично машину, чтобы отщелкать последние оставшиеся кадры, «Инстакс» выдал лишь надпись «А-в-т-о-м-о-й-к-а».
Базовый и самый обычный «Инстакс» стоит не очень дорого — до 10 000 р., а вот одна упаковка из 20 полароидов доходит до 2000 р.! 200 р. за одну засвеченную фотку, которая поцарапается в кармане или на дне сумки, пока ты сможешь добраться до дома и ее выложить, — это кажется слишком.
У камеры много недостатков, из‑за которых я бы не стала ее советовать, но для меня все это теряет значение, когда я беру в руки телефон и вижу в чехле идеально подходящий по размерам полароид, который я чутко берегу. На нем — уставшие мы с друзьями в один счастливый и смешной день, когда нас щелкнул проходящий мимо дальнобойщик. Еще подсмотрев у подруги, как она собирает полароиды из путешествий в специальный фотоальбом, я поняла, что теперь мечтаю делать так же, и даже уже выбрала себе в вишлист более навороченный и небольшой Instax Mini Evo.
Олдовый кнопочный телефон
Новостной редактор
Для эксперимента я откопала старый телефончик, которым пользовалась еще в школе. Это был мой последний гаджет до прихода смартфонов. На нем, как оказалось, даже сохранились мои подростковые селфи и фото одноклассников. Телефон удивил тем, что снимки на него по-прежнему делать можно — и у них даже есть какое‑то качество.
Фотографом меня не назвать, я снимаю только для своего инстаграма* — там рассказы про путешествия, отзывы на фильмы и выставки, и немного хроники жизни для друзей. Снимать видео для меня комфортнее — сказывается телевизионное прошлое. Фотокамеру же я держала в руках разве что на журфаке ради зачета по композиции, и не знаю почему.
Здесь я бегу в любимую Gogol School, чтобы читать кринж-стихи 12-летней меня в спектакле про детство.
Этот домик сняла по пути на собственную фейковую свадьбу, которую мы устроили с подругой к 15-летию дружбы.
Гуляю по парку у дома и занимаюсь догвотчингом. В этот день с собакенами, как видите, не повезло.
Кажется, последняя фотография до того, как психанула и отрезала челку (забыв, что уложить ее сама не смогу никогда).
Выяснила, что в Битцевском лесу можно покататься на лошадях.
Не выяснила, что за это за растение. Очень красивое.
Снимок самой бутафорской улицы Гента в режиме «Старинное фото».
Проверяю, работают ли магазины по вечерам в Европе (нет).
Брожу в закоулках Artplay после случайной встречи с педагогом по вокалу.
Мой портрет кисти Екатерины Герасименко закрывает розетки на стене.
Снимать мне нравится, но, увы, вайбовые фото на старый телефон получаются далеко не всегда. Я обнаружила в «Самсунге» фильтры, позволяющие снимать черно-белые кадры, синие, зеленые и даже негативы. Еще приятные опции — возможность корректировать яркость кадра и зум. Первая часто спасает снимки, вторая чудовищно разрушает качество.
Во время съемки казалось, что черно-белые снимки получатся самыми атмосферными. Но романтический ретрофлер исчез после того, как фото оказались на компьютере. Впрочем, если бы я задумывала арт-проект, выбрала бы один из цветовых режимов. «Старинное фото», к примеру, окрашивает кадры в желтые тона — смотрится интересно.
В целом, старый телефон подходит скорее для фиксации воспоминаний, чем для создания эстетичных фотографий. Но думаю, коллажи из ностальгических картинок на него я буду делать и в будущем. Если выбирать для снимков городские графичные локации и не пытаться поймать на среднем и дальнем плане мелкие детали, получится сносно.
Ностальгичный айфон
Если вы найдете неразбитый четвертый айфон, способный работать без зарядки, — вам очень повезет, и вы наделаете кучу воздушных фотографий эпохи кепок OBEY и тайлеровского Goblin.
Увы, техника Apple состаривается в тумбочках у россиян даже хуже своих ровесниц-балеток из «Центрообуви»: единственный работающий найденный гаджет приходилось держать на игле пауэрбанка, закрывать постоянно всплывающее окно «войдите в чужой iCloud», а получившиеся фотографии отправлять себе по почте по одной штуке (иначе их достать с телефона не получалось).
Если бы не эти нюансы, я фотографировала бы только на четвертый айфон, серьезно. Более приятным инструментом для меня оказался разве что старый кнопочный телефон — просто влияние Андрея Крицкого и его «фоток на сименс» на мой лор бесконечно. Нынешний же одиннадцатый айфон расстраивает: он не передает ни капли свэга, делает кадры какими‑то блеклыми и резиновыми.
Четвертый айфон я взяла с собой в тур по заброшенной деревне, на концерт МС Улыбочки и одиночную прогулку по району. Выводы следующие: фото с ярким естественным светом — божественны, в темноте атмосферные кадры можно сделать только со вспышкой, зато их покроет характерная вичхаусная дымка. Селфи получаются нечеткими, а огни ночного города или клубной сцены вы увидите глазами человека с астигматизмом. Кстати, выступление Улыбочки какой‑то фанат тоже снимал на четвертый айфон, Ника потом репостнула его видео. Мальчики в Carhartt уже не cнимают на пленку — это не модно.
Трушная цифровая мыльница Sony Cyber Shot
Юный гений, главный приколист редакции
И. о. главреда «Афиши Daily»
Мотя: «Я могу фоткать, и мне это очень нравится, потому что я могу вас сфотографировать и делать новые фотки на своем любимом фотоаппарате. Он у меня красивый. Красный у него очень красивый цвет. Он мне нравится больше, чем другой, потому что очень хороший цвет. И мне нравится красный именно».
Саша: «Расскажешь, как у тебя появился фотоаппарат?»
Мотя (шепотом): «А я не знаю, как у меня появился».
Саша: «Может, тебе кто‑то его дал?»
Мотя (шепотом): «Откуда он у меня появился?»
Саша (тоже шепотом): «Ну кто тебе дал фотоаппарат?»
Мотя (шепотом): «Не знаю».
Саша (шепотом): «Я тебе дала фотоаппарат, малыш, это мой. Вспомнил?»
Мотя (шепотом): «Да».
Это Мотя солист группы Limp Bizkit.
Это его лего-тусовка.
«Любимая супермамочка».
Любимый динозавр.
«Полянка цветов летом».
Еще одна тусовка с малышариками.
И. о. главреда за работой.
Кот Рикки. Лежит.
Завтрак.
Мотя: «Вот, и он появился у меня от мамы, моей любимой супермамочки. Я не каждый день фотографирую. Фотографировал только в субботу, пятницу и четверг. Я люблю фотографировать своих родителей, потому что мне нравится делать их новые фотки. Ну что‑то другое разное тоже фотографирую. Все, что я вижу, все, что мне нравится, я фотографирую. Ну что‑то такое, что очень красивое. Полянка цветов летом. Очень красиво я ее сфотографирую. Все, что красивое, я фотографирую».
Саша: «Например, что еще красивое, кроме полянки цветов?»
Мотя: «Все».
Саша: «Тебе все нравится вокруг тебя?»
Мотя: «Да. Все-все-все-все-все-все».
Саша: «Какая фотография тебе нравится?»
Мотя: «Фотография мамочки. Такая уже есть у меня».
Саша: «Почему?»
Мотя: «Потому что я ее люблю и хочу очень часто сфотографировать».
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