Сбер попросил трех режиссеров показать, что для них значит родина. Вот что из этого вышло

Идея киноальманаха родилась в Сбере. Команда предложила трем режиссерам представить свой взгляд на то, что значит родина сегодня. При этом в проекте хотелось отойти от лозунгов и патриотизма и поговорить о реальной жизни и личных смыслах: от памяти о предках до маминых пирожков. В результате у режиссеров получилось сосредоточиться на конкретных моментах и чувствах и не перегрузить свои работы абстракциями.
Жанр короткого метра тоже выбрали неслучайно: с одной стороны, его сочли честным и живым, а с другой — отметили, что он органично живет в соцсетях и находит там своего зрителя.
«Мы пригласили разноплановых режиссеров: и тех, кто уже заявил о себе в кино, но не утратил свежести взгляда, и тех, кто делает первые шаги в коротком метре. Нам было важно, чтобы их голос звучал по-настоящему, поэтому они получили максимальную творческую свободу. Сбер в этой истории выступил партнером и вдохновителем, — рассказывает исполнительный директор департамента маркетинга и коммуникаций Алена Конурина. — Мы верим, что такие истории важны не меньше, чем технологические инвестиции или инфраструктурные проекты, потому что они формируют внутреннюю опору».
Пока жива память — жив человек
Фильм Алексея Куприянова «Тихая моя Россия» снят в формате прогулки по старой Москве. Это история о внуке, который пытается сохранить картины дедушки-художника и память о нем. Для него пыльные рамы и написанные маслом березы становятся проводником в прошлое, поэтому представляют личную ценность, которую остальные родственники не замечают.
Попавшие в киноновеллу полотна не случайные: их нарисовал двоюродный дедушка режиссера Сергей Алексеевич Куприянов. Именно ему автор посвятил работу. «Они с моим дедом заменили мне отца, воспитали, вложили в меня свое видение и вкус», — поделился режиссер.
«Мой фильм перед выходом на экраны претерпел достаточное количество изменений, но даже сейчас в нем осталось самое важное — сохранение истории, культуры и ее ценностей, потому что это важнейшая задача для каждого поколения. Только благодаря этому есть вера и знания, гордость и сила. Для меня память о предках — сила, которая не дает тебе опустить голову и поднимает тебя даже в самой тяжелой ситуации».
Мамы охраняют наше детство
Алексей Нужный представил для проекта картину «Родина — мама». Главный герой спешит, суетится, решает проблемы со съемками — и вдруг оказывается дома, где все по-прежнему: чай, салаты, шоколадная картошка. Простые разговоры с мамой — и весь внешний шум отступает. Это фильм о возвращении не только в родной город, но и к себе настоящему.
«Мое детство охраняет моя мама — Софья Прокопьевна. Она чаще меня делится этими воспоминаниями уже с моими детьми, с теплотой и любовью рассказывая о важных моментах и уроках жизни. Так от поколения к поколению передаются знания, игры, правила, ценности.
В фильме появляются фотографии из нашего семейного родового архива. Дед Коля — Николай Семенович — один из тринадцати детей в семье, директор школы и ветеран Великой Отечественной войны, брал Берлин. Там также мой отец Николай Николаевич, он был коммерческим директором крупной строительной компании, строил дороги и города. А между ними скромно затесались мы с моей старшей дочерью».
Случайная встреча открывает красоту родного города
Николай Хомерики назвал свою киноновеллу «Катя, Леха и катер» — съемочной площадкой и практически одним из действующих лиц стала Нева. В короткометражной романтической комедии усталый петербуржец Леха неожиданно встречает на набережной туристку Катю из Саратова. Та плачет, после того как уронила в воду телефон. Он зазывает туристов на речные прогулки и в рутине будней уже давно не замечает красоты и богатства старинного города. Встреча с незнакомкой помогает ему окинуть родной Петербург свежим взглядом, заново влюбиться в него — и не только.
«Для нас это не только способ поздравить с Днем России и поддержать российский кинематограф, но и возможность начать честный диалог о том, что нас объединяет как страну, — говорит управляющий директор, начальник управления коммуникаций и репутации Сбера Артем Фатхуллин. — Эти истории о любви к родине — не лозунг, а попытка показать, как это чувство проявляется в повседневности: в заботе, в выборе, в поступках».
Все три фильма уже доступны на странице проекта. Там же зрители могут проголосовать за понравившуюся короткометражку, войдя по СберID, и рассказать, какая история откликнулась больше всего: о памяти, детстве или о неожиданной встрече, которая изменила все.