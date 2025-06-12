Сбер попросил трех режиссеров показать, что для них значит родина. Вот что из этого вышло

«Мы пригласили разноплановых режиссеров: и тех, кто уже заявил о себе в кино, но не утратил свежести взгляда, и тех, кто делает первые шаги в коротком метре. Нам было важно, чтобы их голос звучал по-настоящему, поэтому они получили максимальную творческую свободу. Сбер в этой истории выступил партнером и вдохновителем, — рассказывает исполнительный директор департамента маркетинга и коммуникаций Алена Конурина. — Мы верим, что такие истории важны не меньше, чем технологические инвестиции или инфраструктурные проекты, потому что они формируют внутреннюю опору».