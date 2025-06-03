Поехать в другую страну, чтобы помогать местным: как работает благотворительный туризм

Спасала деревню на Занзибаре
«Волонтерским туризмом я начала заниматься спонтанно. В феврале 2020 года я побывала на Занзибаре в Танзании — и там познакомилась с племенем масаев, с которым поддерживаю дружеские отношения вот уже несколько лет. Я жила в небольшом отеле, где мы регулярно общались с владельцами: вместе ужинали, танцевали народные танцы, обменивались идеями и впечатлениями. В один из вечеров к нам приехали масаи — местное племя с севера Танзании. Они показывали нам национальный танец — как хореограф, я не удержалась и присоединилась к ним. Масаи были так впечатлены моей активностью, что пригласили в гости в их деревню — и я не могла отказать: была так восхищена их выдержкой и движениями, что хотела увидеть их реальную жизнь».
«Масаи живут аскетично: маленькие домики из глины и коровьего навоза, гармония с природой, отсутствие душа и туалета. При этом неприятных запахов нет: в деревне идеально чисто, а от жителей пахло эфирными маслами. Жители племени занимались скотоводством, а воду приходилось носить канистрами из далекого источника. Жизнь вдали от цивилизации они выбрали сознательно — это было то, что меня впечатлило больше всего, не говоря уже о сохранении традиций: почтение к старшим, уважение друг к другу, любовь и забота к природе и гармония с ней».
«Спустя полтора года я вернулась к племени масаи снова — и была шокирована, когда увидела местный лес: раньше он был чистым, а теперь был завален бутылками, банками и фантиками. Оказалось, что в период засухи масаям требовалась вода: им приходилось покупать ее, привозить к себе и оставлять пустую тару в лесу. Я принялась объяснять, что это неправильно: показала фото и видео, к чему может привести засорение, рассказала про реку Ганг в Индии, которая считается одной из самых грязных в мире».
«Позднее я столкнулась и с другой тревожной экологической проблемой. Во время очередной поездки в Танзанию, на побережье, вдали от цивилизации, где находился отель, обещавший чистый берег, я обнаружила горы мусора. Пройдя несколько километров вдоль моря, я поняла, что весь берег утопает в отходах. Выяснилось, что мусор приносит океан: из‑за течений и волн в определенные месяцы отходы, которые человечество сбрасывает в воду, оседают на танзанийских пляжах. Местные жители пока не могут справиться с этой бедой — у них не хватает ни знаний, ни ресурсов».
«Та же картина была и в Дар-эс-Саламе: пляжи города завалены мусором, а люди, пытающиеся их очищать, работали без простейших инструментов. Более того, из‑за нехватки мусорных мешков некоторые закапывали отходы прямо в песок, и теперь под пляжами скрыты тонны мусора. Государство пока не решает эту проблему, а владельцы отелей, предлагающие гостям бассейны, закрывают глаза на ситуацию, считая, что чистота берега — забота властей.
Решив помочь, я на свои деньги купила грабли, мусорные мешки и другие инструменты. Около пятидесяти местных жителей, в основном из бедных семей, присоединились ко мне, и мы организовали волонтерскую уборку побережья. Так появилась группа, которая теперь периодически очищает берег, но им постоянно не хватает материалов, таких, как мешки для мусора.
В сентябре 2025 года началась новая миссия — помощь местным племенам, которую я поддерживаю вместе с Африканской инициативой. Мы нашли специалистов — врача, который ездил туда лечить грибковые инфекции и другие местные болезни, и учительницу, которая занимается с местными. Сейчас, после рождения ребенка, я не могу сама участвовать в поездках, но миссия продолжается благодаря волонтерам».
«Мы открыты для новых людей, готовых присоединиться к нашей работе. Нам нужны те, у кого доброе сердце и нет вредных привычек, кто хочет помогать миру. Особенно ценны люди, способные преподавать русский язык, чтобы налаживать контакт, врачи, готовые делиться медицинскими знаниями, или учителя, которые могут привнести элементы культуры и дополнительного образования».
«Для меня, как мамы троих детей, это особенно важно. Я хочу жить не только для себя, но и для других, создавая лучшее будущее для своих детей и мира. Волонтерство — это возможность оставить след, который имеет значение».
Ездила волонтером в Исландию, Латинскую Америку и Никарагуа
«О волонтерском туризме я впервые услышала от европейских студентов во время учебы по обмену в Финляндии. Мне тогда было 22 года, и я училась на первом курсе магистратуры в Тверском государственном университете. Вернувшись в Россию, я стала искать такие волонтерские проекты за рубежом — и нашла студенческую организацию, которая приглашала в Исландию в рамках арт-проекта. Туда я и отправилась: нас было 10–12 человек, жилье на две недели в Рейкьявике нам оплатили организаторы. Мы участвовали в выставке, посвященной реконструкции городской улицы, — через фотографии раскрывали, как изменилась жизнь жителей после ремонта».
«Следующие мои путешествия были уже более серьезными. Я вдохновлялась друзьями, которые ездили в кругосветки, и мечтала пожить в другой стране дольше пары месяцев. При этом хотелось съездить бюджетно и придумать, как зарабатывать, если я уйду из офиса — в 2018–2020 годах удаленка еще не была такой популярной. Целью было не отдохнуть, а почувствовать себя местной: увидеть страну, познакомиться с обычаями и культурой, выучить язык».
«Еще мне было важно попробовать себя в чем‑то новом. В России я занималась редактурой, писала тексты и вела соцсети; кардинально менять профессию не планировала — скорее, хотела устроить „пробный период“ необычной работы, на которую не устроилась бы в Москве».
«Я решила поехать в Латинскую Америку и стала искать волонтерские проекты там. Помог сайт Workaway — это такой Booking.com в сфере волонтерства за границей: регистрируешься, оплачиваешь годовую подписку и получаешь доступ к базе проектов. Я выбирала необычные предложения, которые соответствовали моим критериям: в первую очередь смотрела, чтобы было жилье и питание, потом — на количество рабочих часов, не больше четырех в день. Процесс похож на отклик на вакансию: пишешь резюме, указываешь свои навыки, делишься мотивацией. Еще важны отзывы от тех, на кого вы уже работали или волонтерили, — чем их больше, тем легче найти работу.»
«В Латинскую Америку мы поехали вместе с молодым человеком: к тому моменту мы уже побывали в Никарагуа, Гватемале, Колумбии, Эквадоре и Перу. Везде жили по два-три месяца и занимались разным: работали за баром и в кофейне, помогали в школе английского, водили туры по кофейной ферме, фотографировали, переводили кулинарные мастер-классы и даже были массовкой для съемок рекламы. Особенно мне запомнились походы по вулканам в Никарагуа: мы работали в настоящей волонтерской организации, которая проводила одно- и двухдневные туры к вулканам, а собранные за это деньги передавала местным школам».
«Это было полноценным погружением в культуру страны, местное сообщество, контекст. Например, баром в Гватемале владел австралиец — он помог адаптироваться, поделился лайфхаками путешествий по региону. А хозяйка кофейной фермы в Колумбии очень помогла нам в ковид: мы не могли сразу вернуться в Россию, и на три месяца она приютила нас у себя».
«Такой опыт волонтерства был уникальным: за небольшие деньги ты открываешь для себя страну, погружаешься в местную жизнь и пробуешь себя в деле, которым вряд ли стал бы заниматься дома».
Помогала людям с ментальными особенностями в Финляндии
«Я много занималась волонтерством в России — сначала в составе университетского социального направления, потом как его руководительница. Например, мы работали с фондом „Лучшие друзья“, с которым вместе организовывали мероприятия для взрослых с ментальной инвалидностью и волонтеров из моего университета. После я прошла через разные роли: сначала координаторки волонтеров, затем фандрайзерки, а также тренерки по самостоятельной жизни и самоадвокатированиюПрактика, при которой человек или группа людей самостоятельно отстаивает свои права, интересы и потребности, особенно в контексте социальной уязвимости или дискриминации. для людей с инвалидностью. В этой роли я обучала участников навыкам самоопределения, уверенности в своих силах и важности отстаивания своих прав — было трудно, но очень ценно для меня».
«Еще некоторое время я работала в ПНИ — там я помогала людям с инвалидностью и проверяла условия их проживания в учреждениях. Эта работа оказалась морально тяжелой. Я увидела, как сильно влияют на состояние людей места, которые, как кажется, должны помогать и поддерживать. ПНИ в России, к сожалению, часто оказываются местом, где люди живут в изоляции и одиночестве. Очень многие из них не имеют достаточного внимания и заботы, и это глубоко тронуло меня — так я начала интересоваться вопросами прав людей с инвалидностью не только в России, но и в Европе. Мне стало ясно, насколько важен доступ к социальной поддержке, качественному медицинскому обслуживанию, а также к правам на самостоятельную жизнь и активное участие в обществе. Эти переживания стали толчком для дальнейших шагов в моей карьере и жизни, и я начала искать возможности для того, чтобы узнать, как обстоят дела с правами людей с инвалидностью в Европе».
«В 2022 году решила, что пришло время изменить свою жизнь. Я начала подаваться на волонтерские проекты Европейского корпуса солидарности. Этот проект позволяет людям в возрасте до 35 лет на год стать волонтером в Европе. Я давно следила за такими инициативами и общалась с девушками, прошедшими этот путь, но мне всегда казалось, что мой уровень английского недостаточен, или я была занята другими проектами. Однако, когда я осталась без работы, я решила не откладывать и подала заявки. В итоге меня одобрили для проекта в инклюзивной деревне в Финляндии.
В этой деревне жили около 150 человек, из которых 80 — люди с ментальной инвалидностью. Остальные — сотрудники и волонтеры. Местные жители работают на ферме, на молочной и тканевой фабрике, а также занимаются выращиванием овощей и садоводством. Деревня существует за счет производства натуральных продуктов и изделий ручной работы. Лично я занималась сбором трав, их высушиванием и созданием чая и специй — эту работу я делала вместе с людьми с инвалидностью».
«Я научилась работать с растениями и заботиться о них — несколько я даже отважилась завести дома. Также проект дал мне огромный скачок в английском языке: я начала говорить на нем практически без остановки, а иногда мне даже снились сны на английском».
«Тем, кто задумывается о волонтерском туризме, я могла бы дать несколько советов».
«Чем раньше, тем лучше. Большинству волонтеров было около 20 лет, и я чувствовала себя немного старой, хотя на тот момент мне было всего 27.
Получите туристическую визу, а затем оформите вид на жительство в стране проекта — координаторы вам помогут.
Не переживайте, если ваш английский неидеален. Языковая подготовка важна, но главное — это ваша мотивация. Уровень английского около А2 вполне подойдет.
Волонтерить можно не все время: главное в этом пути — иметь мотивацию заниматься помощью, видеть в ней смысл и уметь объяснять это, а также желательно иметь опыт волонтерства в России».
«После поездки я поняла, что готова переехать в Европу на ПМЖ: полученный опыт стал для меня безопасным и полезным способом проверить готовность к эмиграции. В ходе работы мне предоставили жилье, питание и возможность учить язык, а по окончании проекта я получила рекомендательное письмо, которое пригодилось мне для трудоустройства. Также я познакомилась с международными волонтерами и поддерживаю связь с ними по сей день. Во время волонтерских лагерей я встретила ребят из разных стран, и это стало отличной возможностью обменяться опытом и культурой. Наверное, мой главный совет тем, кто думает о таком роде волонтерства: ничего не бойтесь, подавайтесь на разные проекты, и у вас обязательно все получится!»
Как стать волонтером: подсказки и контакты
Стать волонтером в другой стране можно при поддержке ООН — у организации есть отдельный проект Volunteer Abroad, воспользоваться которым могут люди старше 18 лет — предельный возраст зависит от типа волонтерства. Необходимы знание английского, испанского или французского языков, а также какой‑либо профессиональный опыт или степень бакалавра или магистра. Организаторы предупреждают, что волонтеры должны быть готовы к жизни «в суровых условиях и в отдаленных регионах». Заявку на волонтерство в ООН можно отправить через портал Global Talent Pool.
Еще приглашения стать волонтером в разных странах мира предлагаются и в телеграм-каналах, несколькими из них по просьбе «Афиши Daily» поделилась Диана Анищенко.
- «New Directions: стажировки и волонтерства» — там публикуются предложения стать волонтером в Словении, Австралии и не только, в некоторых же случаях волонтеры даже могут получить возможность получения образования за рубежом;
- «No Borders for Women: карьера для женщин» — канал для поиска работы и волонтерства за рубежом для женщин, в том числе помогающий освоить профессию в IT в России, странах СНГ или Европы;
- «Рабочий парк: вакансии, стажировки, волонтерские программы» — предложения из Японии, Кении, Малайзии, Франции и не только, которые помогут как найти временную подработку за рубежом, так и волонтерство — например, в виде преподавания в школе.
Более доступным может показаться проект «Гудсерфинг» — он предлагает не только возможности волонтерства, но и экспедиций и стажировок. Регионы для путешествий тоже обширны: отправиться в поездку можно как по России, так и по Германии, Армении, Японии и не только. У проекта есть и свой сайт, на котором есть возможность выбора конкретной программы в разных точках мира с описанием волонтерства и требованиями для кандидатов.
Можно стать частью благотворительности и путешествий, даже если нет возможности отправиться за рубеж. Фонд «Помощь рядом» проводит разные инициативы, а сейчас объединился с проектом двух яхтсменов-путешественников «Кругосветчики». Можно подключить округление в сервисах Яндекса — и регулярно помогать фондам. А участвуя в активностях на сайте проекта, получать за добрые дела коллекционные открытки из ярких путешествий «Кругосветчиков».