Поехать в другую страну, чтобы помогать местным: как работает благотворительный туризм

«Еще некоторое время я работала в ПНИ — там я помогала людям с инвалидностью и проверяла условия их проживания в учреждениях. Эта работа оказалась морально тяжелой. Я увидела, как сильно влияют на состояние людей места, которые, как кажется, должны помогать и поддерживать. ПНИ в России, к сожалению, часто оказываются местом, где люди живут в изоляции и одиночестве. Очень многие из них не имеют достаточного внимания и заботы, и это глубоко тронуло меня — так я начала интересоваться вопросами прав людей с инвалидностью не только в России, но и в Европе. Мне стало ясно, насколько важен доступ к социальной поддержке, качественному медицинскому обслуживанию, а также к правам на самостоятельную жизнь и активное участие в обществе. Эти переживания стали толчком для дальнейших шагов в моей карьере и жизни, и я начала искать возможности для того, чтобы узнать, как обстоят дела с правами людей с инвалидностью в Европе».