«В 2015 году, перед переездом из Алматы в Москву, я уволился с завода, и у меня вдруг появилось время на себя. До этого я работал инженером по сварке, мы производили оборудование для нефтегазовой отрасли. Каждый день был как под копирку. Мой начальник любил повторять, что уже шестьдесят лет ходит одной и той же дорогой на работу. В какой‑то момент я понял: такая жизнь точно не для меня.