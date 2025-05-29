Первый общенациональный забег «Зеленый марафон» прошел в 2013 году, на старт тогда вышли более 42 тысяч человек. В этом году «Сбер» проводит его уже в 12-й раз. Событие объединит забеги на различные дистанции, праздничные концерты, развлекательные активности для всей семьи и экологические акции. Все собранные от регистрационных взносов средства будут направлены в фонд «Вклад в будущее» — на развитие инклюзивного образования для детей с особенностями и опытом сиротства. На старт выйдут более 130 тысяч любителей и профессиональных бегунов.
Как бег помогает балерине отпустить контроль после спектакля
Солистка Большого театра России
«Впервые я заставила себя выйти на пробежку в 2020 году, во время карантина, — чтобы просто хоть как‑то подвигаться. Мне не особо нравилось, но я старалась быть дисциплинированной и бегала регулярно. Когда все закончилось, пробежки тоже сошли на нет. Потом были редкие спонтанные выходы без цели и трекера, просто чтобы проветрить голову.
Все изменилось благодаря спору с коллегой по театру. Я взялась за челлендж: бегать минимум по 30 минут каждый день в течение двух недель, вопреки усталости и загруженности. Спор я выиграла и в качестве бонуса обзавелась первыми настоящими беговыми кроссовками. Позже мы поспорили еще раз, уже на месяц, и добавили условие: каждая третья пробежка не меньше часа. Так бег стал частью моей жизни — незаметно, но всерьез.
Для меня это способ отпустить контроль. В танце каждое движение отточено, все подчинено структуре. А здесь просто надеваю кроссовки и лечу вперед — туда, куда ведет настроение. Это ощущение свободы очень контрастное и нужное.
Есть и практическая сторона: выросла выносливость, это я ощущаю на сцене. Дышу глубже, лучше держу темп и физическую нагрузку. Бег стал чем‑то вроде медитации — с музыкой или в полной тишине. Я могу даже петь вслух, не стесняясь прохожих. Иногда размышляю о жизни, иногда просто отключаюсь. А бывает, что на бегу рождаются идеи о роли, движении, нюансах пластики. Главное — сохранить мысль до финиша».
«Больше всего люблю бегать вечером, на закате. Днем жарко, людно, а вечером все вокруг будто замирает. На набережной особенно хорошо: никаких светофоров, открытое пространство, красивые виды и ощущение простора.
Честно говоря, бег меня не раз выручал. В моменты стресса, тревоги, после тяжелого дня я просто выхожу и бегу — до тех пор, пока внутри не станет легче. Бывает, эта внутренняя перезагрузка вызывает даже слезы.
Иногда после спектакля я возвращаюсь домой, а в теле еще пульсирует энергия, адреналин. Спать невозможно. И тогда я снова бегу. Выпустить напряжение, почувствовать землю под ногами, вернуться в тело — и к себе».
Как бег помогает хирургу стать выносливее и собраннее в операционной и вне
Хирург-онколог
«Спорт всегда был в моей жизни. С детства — борьба-самбо, футбол. Отец приучал к движению, дисциплине и буквально выгонял на пробежки. Тогда мне не то чтобы нравилось, бег воспринимался как обязанность.
Со временем это стало привычкой. А потом — способом справляться с нагрузкой. В профессии онколога эмоциональное и психическое напряжение достигают предела. И физическая активность — одно из лучших средств разрядки, особенно длинные дистанции. Это уже не просто про здоровье, а про преодоление. Боль, усталость, внутреннее сопротивление проходят, и остается ощущение силы. Ты справился, а значит стал крепче.
Тренировки улучшают все: физическую форму, уверенность, стабильность. В том числе и в профессии. Я становлюсь выносливее, спокойнее, собраннее — и в операционной, и вне.
Я не из тех, кто принципиально бежит после сложного дня. Но чаще всего так и получается: именно после интенсивной работы особенно хочется физической активности. Это бег не от чего‑то, а к себе. Внимание, дыхание, ритм переключаются, внутри становится чище и проще».
«Кстати, я никогда не планировал участвовать в полумарафоне. Но хирургическая среда очень спортивная. Я прохожу обучение в Школе практической онкологии имени Андрея Павленко, и здесь врачи бегают марафоны и даже ультрамарафоны. Однажды под Новый год на полумарафон записались коллеги из моего онкодиспансера в Челябинске, и я спонтанно присоединился. Немного испугался — 21 километр не шутка, — но стал готовиться. Забег пройдет совсем скоро, а дальше, может, состоится и марафон».
Как бег помогает космонавту восстановиться после полета
Летчик-космонавт, герой России, участница грядущего «Зеленого марафона»
«Мои первые пробежки были по пути в детский сад. Отец вел меня быстрым шагом, держа за руку, и я от неизбежности бежала рядом. Так в моей жизни появился бег.
В космосе мы сталкиваемся со значительными физическими и ментальными нагрузками, после чего на Земле важно правильно восстановиться. Бег для меня — жизненно важное движение. Ведь ноги — второе сердце, они помогают прокачивать кровь, доставляющую кислород и очищающую ткани организма. Бег активизирует работу всех систем: сердечно-сосудистой, костной, дыхательной, мышечной. Он возвращает в ресурс и способствует восстановлению.
После спуска с орбиты я воспринимаю бег как один из способов восстановления после полета, возвращения к легкости, силе и подвижности.
На соревнованиях же я выкладываюсь полностью, стратегически распределяю силы, терплю, расширяю границы своих возможностей. Такое преодоление мне и интересно».
«Когда я бегу, то думаю, анализирую, вспоминаю, планирую. Наблюдаю за природой, наслаждаюсь красотой жизни. Больше всего люблю бег по пересеченной местности, лесу, тропам с переменчивым рельефом. Там, где слышно пение птиц, чувствуешь приятный ветерок и солнечные лучи, у воды — свежий бриз.
Как правило, я бегаю по программе моего супруга — тренера, почти всегда с задачей на тренировку и контролем по пульсометру. После пробежки я ощущаю прилив сил и эмоциональный подъем».
Как бег вдохновил предпринимателя на открытие своего фитнес-клуба
Предприниматель, отец четырех дочерей
«В 2015 году, перед переездом из Алматы в Москву, я уволился с завода, и у меня вдруг появилось время на себя. До этого я работал инженером по сварке, мы производили оборудование для нефтегазовой отрасли. Каждый день был как под копирку. Мой начальник любил повторять, что уже шестьдесят лет ходит одной и той же дорогой на работу. В какой‑то момент я понял: такая жизнь точно не для меня.
Руководствовался простым принципом: не знаешь, чем заняться, — займись собой. Вышел на школьный стадион и просто побежал. Именно тогда подумал: может быть, однажды я смогу пройти Ironman. Девять лет спустя я это сделал.
Первый полумарафон я пробежал в 2017 году за 2 часа 58 минут. Дальше начал ставить себе новые цели, искать следующие старты и улучшать результаты.
Так бег стал неотъемлемой часть моей жизни. Я тренируюсь пять-шесть раз в неделю и все дела стараюсь подстроить под этот график. Если не следовать плану, на хороший результат можно не рассчитывать. Важно укреплять тело, менять питание, подстраивать режим, следить за восстановлением. Кроме того, результат требует времени, особенно если начинаешь заниматься после 30 лет.
Длинные дистанции всегда начинаются вдохновляюще. Толпа, энергия, чувство единства. Но после 21-го километра наступает тишина. Ряды редеют, ты остаешься наедине с собой и своими мыслями. А впереди еще полтора часа пути. На 35-м километре приходит марафонская „стена“. Сил почти не осталось, ветер дует всегда почему‑то в лицо, темп падает, тело сопротивляется. В этот момент важно отбросить все лишнее, собрать волю в кулак и думать о том, ради чего ты вышел на старт».
«Спорт влияет на образ жизни всей нашей семьи — от рациона питания до того, как мы проводим отпуск. Когда я надеваю спортивную одежду, дети уже знают: папа идет тренироваться. Им интересно, что именно я делаю сегодня. Надеюсь, в будущем они тоже выберут активный ритм. Я рад, что с недавних пор к тренировкам присоединилась моя жена Лена и у нас появилось общее увлечение.
Поддержка семьи особенно чувствуется на стартах. Старшая дочка Алиса раньше рисовала мотивационные плакаты, теперь Лена изучает маршрут и встречает меня в нескольких точках на трассе. Это придает сил, особенно на последних километрах.
Сейчас мое хобби переросло в работу. Я открыл собственную фитнес-студию, наполнил ее тем, что близко и интересно мне самому, а позже начал привлекать тренеров, проводить групповые и персональные тренировки. Мой рабочий день ненормированный: свое дело требует постоянного внимания. Если не занят физически, все равно приходится думать, планировать, что‑то внедрять. Часто идеи приходят во время длительных тренировок.
Сейчас я готовлюсь к своему пятому марафону. Хочу пробежать быстрее 3 часов. Затем попробовать ультрадистанции: бег на 100 км или суточный забег».