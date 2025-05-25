«Голубые глаза, белые волосы, крестик». Почему пропадают дети и как их искать

Я давно знала про отряд «ЛизаАлерт», но никогда активно не участвовала в поисках. У меня, как и у многих людей, было предубеждение, что этим должны заниматься специально обученные люди. Но в августе 2021 года я получила СМС от мобильного оператора, что на поиск маленькой девочки Люды17 августа 2021 года, около 10 утра, в Смоленской области пропала Люда, 1 год 10 месяцев. Мама утром ушла к соседке, дома остались Люда и ее старшая четырехлетняя сестра. Поиски начались практически сразу. Уже через несколько часов на мостике недалеко от дома нашли следы босых детских ног. Стало понятно, что девочка, скорее всего, в лесу. нужны добровольцы. К тому моменту ее искали уже третий день. Картина рисовалась довольно страшная: совсем маленький ребенок, уже не первый день в лесу. Я видела много сообщений, что уже работающим добровольцам нужна еда, вода, батарейки, и подумала, что чем‑нибудь смогу быть полезной. На следующий день рано утром мы с коллегой поехали на место поиска.