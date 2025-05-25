«Голубые глаза, белые волосы, крестик». Почему пропадают дети и как их искать

52 года, доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
«У нашей группы было ощущение, словно нам бог ангела послал»
Я давно знала про отряд «ЛизаАлерт», но никогда активно не участвовала в поисках. У меня, как и у многих людей, было предубеждение, что этим должны заниматься специально обученные люди. Но в августе 2021 года я получила СМС от мобильного оператора, что на поиск маленькой девочки Люды17 августа 2021 года, около 10 утра, в Смоленской области пропала Люда, 1 год 10 месяцев. Мама утром ушла к соседке, дома остались Люда и ее старшая четырехлетняя сестра. Поиски начались практически сразу. Уже через несколько часов на мостике недалеко от дома нашли следы босых детских ног. Стало понятно, что девочка, скорее всего, в лесу. нужны добровольцы. К тому моменту ее искали уже третий день. Картина рисовалась довольно страшная: совсем маленький ребенок, уже не первый день в лесу. Я видела много сообщений, что уже работающим добровольцам нужна еда, вода, батарейки, и подумала, что чем‑нибудь смогу быть полезной. На следующий день рано утром мы с коллегой поехали на место поиска.
Мы, естественно, были совсем не подготовлены. Ничего не знали, не умели. Тут же стала формироваться поисковая группа, которая направлялась на задачу в лес. Мы решили присоединиться к ней, но у нас даже одежды подходящей не было. Девчонки, которые регистрировали поиск, дали мне обувь и сказали: «Если сможешь в них идти, то пошли». Чудесным образом все подошло, и мы выдвинулись.
Сначала мы долго шли по дороге до места, откуда начинался поиск. Там старшая группы дала все инструкции: что делать, как встать, какой держать интервал между участниками цепочки, где мы сейчас, докуда идем. Нам выделили определенный квадрат, который мы должны были прочесать вдоль и поперек: каждый куст, овраг, завал, ручей.
Но напряжение-то все равно ощущалось, все-таки шли уже четвертые сутки поиска, ребенок очень маленький [нет и двух лет]. Накануне прошла страшная гроза, повалило деревья, температура ночами стояла прямо не летняя, несмотря на август.
На задачу мы вышли с утра и где‑то к четырем часам дня подустали. Решили сделать привал, во время которого обсуждали дальнейший план действий. В этот момент вдалеке заголосила как будто какая‑то птица. Потом поняли, что вроде не птица и не животное, больше походило на плач ребенка. Побежали на звук, и это оказалась она — Люда.
Мы с выпученными глазами начали ее успокаивать, говорить, что все хорошо, сейчас поедем к маме. Ребенок был совершенно раздет — только крестик на груди висел, и больше ничего из одежды. Она [в таком виде] три ночи провела в лесу. Страшно было даже представить себе [каково это]. Тем не менее зрелище [предстало перед нами] потрясающее. Люда — девчонка такая необычная. Глазища голубые, светлые-светлые волосы, крестик этот и солнышко светит. У нашей группы было ощущение, словно нам Бог ангела послал.
Мы сразу же завернули Люду в кофту, она согрелась и начала закрывать глазоньки. Добровольцы испугались, мало ли что, девочка все-таки столько времени провела в лесу без еды и воды. Стали контролировать сознание, чтобы она не засыпала. Разговаривали с ней. Люда нам «Муху-цокотуху» рассказывала. Все расспрашивали, как ей удалось так долго продержаться одной в лесу. Люда сказала нам, что видела «мемедя»Скорее всего, девочка имела в виду медведя.. Но надо понимать, что ребенок маленький, и насколько это правда, сложно сказать.
Параллельно мы сообщили другим группам, что девочка нашлась, и вызвали машину, чтобы транспортировать Люду и часть поисковой команды. Я добиралась до штаба пешком, к моему возвращению девочка уже сидела на руках у мамы и пила водичку. Естественно, по окончании поисков всех накрыла волна [эмоций], даже мужчины всплакнули. Когда напряжение отпустило, уже никто не мог сдержаться. Руки дрожали, а еще ехать обратно из Смоленской области в Москву. Дороги толком не видишь, потому что слезы льются.
Через некоторое время я поняла, что мне точно нужно вступать в этот отряд. Осознала, что даже ничего особо не зная и не умея, ты можешь принести пользу здесь и сейчас. Потом были уже разные поиски — и детские, и взрослые. К сожалению, некоторые заканчивались печально. Но поиск Люды совершенно точно запомнился мне сильнее всего, потому что стал переломным в моей судьбе. Детские поиски всегда ощущаются острее и тревожнее, потому что кажется, что взрослый дольше может продержаться один в городской или лесной среде. В силу опыта и возраста он какие‑то вещи знает, умеет или они отложены у него автоматически. У ребенка этих навыков еще нет.
45 лет, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
«Я был твердо уверен, что дети не должны умирать в лесу»
Когда я узнал, что пропала Лиза ФомкинаВ сентябре 2010 года в Орехово-Зуеве Мария Фомкина с пятилетней племянницей Лизой ушли гулять с собаками и не вернулись. Полиция не отнеслась к заявлению с должным вниманием, поэтому поиски начали добровольцы, к ним присоединились сотни человек. Тело Марии нашли в лесу на пятый день, тело Лизы — только на десятый. Экспертиза установила, что девочка погибла от переохлаждения за день до того, как ее нашли. Меньше чем через месяц появился отряд «ЛизаАлерт»., моей дочери было меньше двадцати дней. Возможно, поэтому у меня не возникло никаких сомнений и вопросов, что нужно ехать на поиски, пусть даже за сотню километров.
Тетя Лизы, Мария Фомкина, была взрослой женщиной с ментальными особенностями. Но так как родители Лизы работали, то оставляли дочку с ней. Иногда они ходили в ближний лес рядом с домом. Часто с ними гуляли две собаки, которые живут в их дворе. Собственно, и в этот раз они ушли с Лизой и Марией.
Мы начали проверять от дома Фомкиных. Обошли все вокруг, залезали в заброшенные строения, обходили заводские постройки, искали дырки в заборах, разговаривали со всеми подряд. По лесу тоже ходили, разумеется. Я помню сцену: ночь, большая луна, мы с моим другом Колей и с начальником уголовного розыска Орехово-Зуева копаем. Мы нашли маленькую свежую могилу.
В один из дней кто‑то из добровольцев проехал по деревне Федорово и получил три свидетельства, что девочка, тетя и две собаки двигались в сторону леса. Мы начали действовать в этом лесу. Сначала нашлись Машины следы. Потом нашли саму Машу, погибшей в жестком буреломе. У нее с собой была не вся одежда, значит ну как минимум есть шанс, что что‑то из этой одежды у Лизы и ей не так холодно, как могло бы быть.
Весь световой день отдан кинологам МВД. И они попросили, чтобы им не мешали в лесу. И день был потерян. К вечеру мы начали трубить везде, что нам нужна помощь, и наконец нас услышали СМИ. По телику и везде появилась информация, что пропал ребенок. Вечером начали приезжать сотни людей, и мы добились результата. Утром нашли Лизу. Я тогда был на краю леса — там горел костер, какие‑то люди вышли и пытались высохнуть, передохнуть. Лизу нашли метрах в четырехстах от этого места. Началась какая‑то суета: женщины плачут, все куда‑то бегут, едут. Из леса выходит какой‑то человек, открывает ноутбук, вставляет какой‑то модем, что‑то печатает. Оказалось, что это журналист, а у него на экране — фотография погибшей Лизы, накрытой.
Для меня это был, конечно, этап очень сильного стресса, глубокого погружения в себя, в ощущение того, что я не могу исправить то, что произошло, не могу изменить ситуацию.
Тем не менее я был твердо уверен, что дети не должны умирать в лесу. Сначала начал помогать группе товарищей, которые решили создать некий поисковый отряд, чтобы не допускать таких ситуаций. Людей было мало, потом стало чуть больше. И у меня все время была мысль, что я сейчас там немножко ребятам помогу, и все будет нормально, мы все изменим.
Я пытался заниматься своим мебельным магазином, но как‑то так вышло, что все больше времени тратил на организацию этого поискового отряда. А потом вдруг неожиданно выяснилось, что другого времени-то у меня и нет. Жертвой пали сон, встречи с друзьями. Осталась только эта добровольческая история. Но есть обратная сторона: в твоей жизни появляются люди, которые готовы услышать простую мысль о том, что дети не должны умирать в лесу. Так и появился поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
45 лет, региональный оперативный дежурный вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» (авиационное подразделение «ЛизаАлерт»)
«Им было страшно и холодно. Они грелись друг об друга, спали по очереди, периодически питались снегом»
Каждый поиск, особенно детский, оставляет шрам в душе. Но особенно хотелось бы выделить поиск в Свердловской области. Несколько лет назад двое мальчиков, десяти и одиннадцати лет, пошли в лес погулять с собаками и заблудились. Была зима, мороз минус двадцать. Дети легко одеты, костер развести не могут, потому что с собой у них не было никаких необходимых средств, телефоны мальчики тоже не взяли. На счету был не просто каждый час — каждая минута. Дети могли просто замерзнуть и погибнуть. Когда в «ЛизуАлерт» поступила информация об этом поиске, мальчики были в лесу уже больше десяти часов. Их искали пешком, но лесной массив был слишком большой, поэтому ситуация могла разворачиваться множеством разных способов. Например, собаки могли разбежаться в лесу, дети могли потерять друг друга.
Поэтому мы решили подключить авиацию. Местные частные пилоты оперативно отреагировали на наши просьбы о помощи, но по погодным условиям удалось вылететь только утром следующего дня.
Ребята заблудились. Никаких навыков выживания в природной среде у мальчиков не было, несмотря на то что они местные. Им было страшно и холодно. Они грелись друг об друга, спали по очереди, периодически питались снегом. Собаки были вместе с ними, не разбежались. Когда мальчиков нашли, они уже получили легкую степень обморожения, но благодаря врачам и всем остальным ребята живы-здоровы, продолжают жить и наслаждаться жизнью.
Поиск ребят из Свердловской области для меня особенный, потому что все происходило зимой. Как правило, часто приходится искать людей в весенне-летний и слегка осенний периоды, когда они уезжают на дачи, берут с собой детей или оставляют с бабушками и дедушками. А там начинается сезон грибов и семьи ходят в лес. Но летом гораздо больше шансов найти ребенка. Зимой у тебя такого запаса времени нет. Как я уже говорила, здесь важна буквально каждая секунда.
Уже много лет у нас в отряде действует негласное правило: на поиски детей, особенно в природной среде, всегда привлекается авиацияПоскольку «ЛизаАлерт» — добровольческий отряд, то и технику для поисков предоставляют добровольцы, в том числе профессиональные частные пилоты.. Потому что это шанс, пусть даже один процент из ста, что ребенок может быть найден с воздуха. Дети малопредсказуемы. Незнакомый до этого звук самолета или вертолета может заставить ребенка двигаться, даже просто из интереса. Движение в лесу, особенно зимнем, сразу видно. В весеннем или летнем лесу звук авиатехники может спровоцировать ребенка выбежать на полянку или на тропинку, которую он до этого не замечал. Например, так было с ребятами из Свердловской области: когда они услышали непонятный им звук с воздуха, случайно выбрались на одну из пешеходных тропинок, где, собственно говоря, экипаж вертолета их и увидел.
Когда пропадают дети, это всегда напряженно и очень эмоционально. Поиск Лизы ФомкинойЕлена тоже участвовала в поисках девочки и ее тети. стал для меня отправной точкой, когда я осознала, что не хочу, чтобы дети терялись, погибали. И я буду делать все, чтобы предотвратить это.
Почему дети теряются?
Сейчас отряд «ЛизаАлерт» насчитывает более 40 000 человек и представлен в 64 регионах страны. С 2010 года отряд получил 63 526 заявок на поиски детей. Из них живыми найдены 58 452 ребенка, погибли чуть больше тысячи. В 2024 году в «ЛизуАлерт» поступило 10 769 обращений: 9993 ребенка найдены, живы; среди погибших — 97 детей. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев «ЛизаАлерт» на безвозмездной основе. Мы попросили председателя отряда Григория Сергеева рассказать, почему теряются дети и что делать родителям, если их ребенок пропал.
Спровоцировать побег может конфликт с родителями, друзьями, одноклассниками. Это самая главная причина, особенно в подростковом возрасте.
Такое, как правило, происходит с маленькими детьми. Родители занимались своими делами, делали дела по хозяйству где‑то за городом, а ребенок в это время вышел за пределы участка и не смог найти дорогу обратно. Бывают ситуации, когда семья пошла в лес за грибами и ребенок отстал, заблудился. Поиск будет сложнее, если родители не одели ребенка ярко.
Например, ребенок уехал куда‑то на самокате или велосипеде. Не потому что хотел сбежать, а потому что ему просто нравится кататься. Взрослые же не успевают за его скоростью, в результате ребенок теряется. Еще взрослые могут разминуться с детьми в транспорте. Или ребенок выходит из школы, когда мама еще не пришла за ним, и идет домой каким‑то своим маршрутом, о котором ни с кем заранее не договорился.
Что делать, чтобы минимизировать риски пропажи ребенка?
Он должен знать свое имя, возраст и домашний адрес. Положите ему во внутренний карман одежды визитку со своим номером телефона, адресом, а также номерами членов вашей семьи и друзей на случай, если ваш телефон окажется недоступен.
Научите ребенка пользоваться мобильным телефоном. В списке контактов должны быть не только телефоны родителей и родственников, но и воспитателей, учителей и других взрослых, которым вы доверяете.
Обязательно расскажите ребенку, что нужно делать, если он потеряется. Объясните, что за это его никто не будет ругать — дети часто боятся реакции взрослых, и поэтому могут растеряться или решить не выходить на связь.
Что делать, если ребенок пропал?
Сохраняйте холодную голову
Важно постараться держать себя в руках, чтобы давать поисковикам всю необходимую информацию и действовать максимально холодно и расчетливо.
Тщательно обыщите дом, участок, квартиру
Частая история, когда ребенок заснул или почему‑то спрятался в шкафу, на чердаке, под кроватью, в чулане, а все его ищут. Один из наших самых благополучных поисков — когда ребенок спал на садовых качелях, пока мимо бегали взвинченные взрослые. Проверьте, если на территории участка есть постройки, колодцы, септик, погреб, подвал, чердак и уличный туалет, нет ли его там.
Немедленно обратитесь в полицию, если ребенка нет больше получаса
Правила подождать трое суток не существует. Вы можете подать заявление в ближайшем ОВД — при себе необходимо иметь документы, подтверждающие вашу личность, а также по возможности документы пропавшего и фотографию ребенка, желательно самую свежую. Заявление обязаны принять сразу в любом отделении полиции (однако процесс пойдет быстрее в отделе по месту жительства), независимо от ваших родственных связей с пропавшим. То есть заявить может бабушка, няня, друг семьи и так далее. Никто вас не оштрафует, если пропавший ребенок найдется через час у друга.
Если заявление отказываются принимать, звоните по номеру 112. Этот звонок — уже заявление о пропаже, можно вызывать наряд на дом. Возьмите контакты сотрудника, который будет заниматься вашим делом, чтобы в случае необходимости оперативно с ним связаться — пропавший может вернуться домой или появятся новые свидетельства.
Не размещайте в открытом доступе (в уличных объявлениях, в СМИ и в социальных сетях) свои номера телефонов. Звонков может быть немало: любопытствующие, сочувствующие, осуждающие; звонки от СМИ и экстрасенсов, звонки от мошенников, лжесвидетелей и прочих людей, никак не помогающих поиску.
Позвоните на горячую линию «ЛизыАлерт»
8 (800) 700 54 52
Горячая линия работает круглосуточно, вызов бесплатный из любой точки России. На линии одновременно работают несколько операторов, и на ваш звонок обязательно ответят. Оператор горячей линии задаст несколько основных вопросов и передаст заявку в нужный регион тем, кто будет ею заниматься.
После с вами свяжутся инфорги для уточнения деталей. Давайте достоверную информацию: важны любые обстоятельства и подробности. Добровольцы задают вопросы для формирования максимально полного представления о пропавшем и об обстоятельствах его исчезновения. Личная информация о пропавшем конфиденциальна, и доступ к ней есть у строго ограниченного числа лиц. Не скрывайте даже то, что, возможно, выставляет вас не в лучшем свете как родителя — это необходимая для эффективного поиска информация.
Обзвоните друзей, родственников, учителей, родителей знакомых детей и авторитетных для ребенка взрослых
Он может оказаться у них. Ваши друзья, родные и знакомые — это самые мотивированные участники поисковой операции. Пока не приехал координатор и поисковые группы, вам потребуются несколько человек: один человек должен остаться дома на случай, если ребенок вернется (он не знает, что вы его ищете, и вряд ли догадается позвонить), другой может отправиться по маршруту, по которому он должен был ехать или идти домой, третий — лично поехать в школу или к друзьям и так далее. Когда ребенок найдется, не забудьте обзвонить всех по списку, поблагодарить за помощь и извиниться за беспокойство.
Не размещайте ориентировки без согласования с полицией и «ЛизаАлерт»
Могут быть причины, по которым отряд и полиция решили не распространять объявления. Например, убежавший из дома подросток, которого ищут в районе, может испугаться расклеенных листовок и выйти за его пределы.
Когда поиск закончится, далеко не факт, что вас оставят в покое
Иногда всплеск внимания вызывает результат поиска, а не сам процесс. Берегите себя и свою семью, фильтруйте контакты, не стесняйтесь отказывать в общении.
25 мая в Москве в кинотеатре «Иллюзион» пройдет документальный спектакль «Восемь причин искать пропавших детей». Свои истории расскажут восемь добровольцев отряда «ЛизаАлерт», участвоваших в поисках детей.