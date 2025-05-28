Успешный успех и мышление миллионера не спасли от розыска: кто такой Гусейн Гасанов

В мае блогера Гусейна Гасанова объявили в федеральный розыск. Его обвиняют в легализации преступных доходов: СК РФ утверждает, что с 2019 по 2021 год Гасанов не выплатил налоги на 170 млн рублей. Ему грозит до семи лет лишения свободы, блогера заочно заключили под стражу.
Рассказываем, как Гусейн стал одним из самых заметных лиц русскоязычного интернета, устраивал спорные розыгрыши «гелика» и продавал людям курс успешности, где предлагал «пить побольше воды».
Кто такой Гусейн Гасанов
О биографии Гасанова известно преимущественно из его же интервью. Он рассказывал, что родился в Санкт-Петербурге, где у его отца был бизнес в сфере общепита. Позже Гусейн поступил в Санкт-Петербургский государственный экономический университет, который (по собственным словам) закончил с красным дипломом (нам не удалось подтвердить этот факт). Там же он был капитаном команды КВН «Белый верх, черный низ» (сведений о ней найти не удалось), во время игры за которую увлекся короткими юмористическими роликами.
По версии Гасанова, после окончания учебы отец передал ему работу над бизнесом, который будущий блогер смог развить до «сети заведений» (сведений о ранних бизнесах Гасанова так же не нашлось).
Как он стал востребованным
В середине 2010-х Гасанов поставил на поток юмористические вайн-скетчи и быстро набрал на них первую аудиторию в соцсетях. Позже он стал развиваться и как видеоблогер-инфлюэнсер: запустил несколько шоу на ютубе, стал часто появляться на других каналах и продолжал раскачивать собственный инстаграм*.
На момент публикации у Гасанова 30,5 млн подписчиков в инстаграме, 8,5 млн в тиктоке, 1 млн в телеграме и 1,5 млн на ютубе (заброшен с 2020 года).
Широкая известность
Пик медийной популярности Гасанова пришелся на 2017–2018 годы. Тогда его ролики в инстаграме собирали десятки миллионов просмотров, количество подписчиков стремительно росло, а самого блогера приглашали на «Прямую линию» с Владимиром Путиным, чтобы задать вопрос «от лица интернет-сообщества и лидеров его мнений» про потенциальное закрытие инстаграма и ютуба.
Скандальный розыгрыш «гелендвагена»
В марте 2019 года Гасанов запустил в своих соцсетях гив — розыгрыш «Мерседеса-Гелендвагена» за подписку и репост сторис. За сутки на Гусейна подписались 2 миллиона человек, а саму машину он разыгрывал в прямом эфире. Победительницей стала 17-летняя девушка.
Дальше случился самый громкий (до недавних новостей) скандал в карьере Гасанова. Сперва выяснилось, что подаренная машина была подержанной, на ней также висели неоплаченные штрафы, три ДТП и более 100 тыс. км пробега. Другие блогеры занялись расследованиями и пришли к выводу, что огромный прирост подписчиков — в том числе результат накрутки аудитории через ботов. Сам Гасанов тогда отверг все обвинения.
«Мышление миллионера», которое не дошло до аудитории
В 2021 году Гусейн Гасанов запустил собственный курс «Мышление миллионера», где обещал за шесть недель «навсегда изменить жизнь» каждого купившего занятия человека и научить их финансовой грамотности. Цена курса варьироваласьСайт «Мышления миллионера» уже недоступен, но многие ютуб-каналы во время работы курса ссылались на одну и ту же страницу с его тарифами. от 2500 до 12 500 рублей. Все «ученики» курса могли поучаствовать в розыгрыше айфона, наушников и электронных книг.
Многие пользователи столкнулись с проблемами: не смогли получить выигранные девайсы или просто доступ к курсу. Те, кто все же смог добраться до занятий, удивились банальности советов: «Используйте свои сильные стороны, верьте в себя, ошибки — это опыт». Основная часть самого дорогого пакета состояла из коротких мотивационных роликов с Гасановым и не включала в себя ничего, кроме реплик в духе: «Пейте больше воды».
Как на Гусейна Гасанова обратила внимание новая аудитория — но не та
К началу 2020-х Гусейн Гасанов стал главным героем для роликов других блогеров, большинство из них выпускали видеоразоблачения, где ставили под сомнение все: от неподтвержденных фактов биографии до законности гивов и курса «Мышление миллионера». На этом создатели контента собирали миллионы просмотров.
Параллельно Гасановым заинтересовались и власти, и общественные деятели. В 2023-м Екатерина Мизулина передала в ФАС список из 15 блогеров, которые, по ее мнению, занимались незаконной рекламной деятельностью, в их число вошел и Гусейн. В том же году он оказался среди россиян, которые зарабатывали больше 50 млн рублей в год и на этом фоне проходили дополнительную налоговую проверку.
В 2024-м стало известно, что ФНС заблокировала счета Гасанова из‑за долга в 144 млн рублей. В августе того же года блогер сообщил в своих соцсетях, что решил все проблемы с налогами: «Это больше 300 млн рублей», — уточнял блогер.
Уголовное дело и заочный арест
14 мая стало известно, что Гусейна Гасанова объявили в федеральный розыск по уголовной статье. Его обвинили по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация преступных доходов). По данным СК РФ, в 2019–2021 годах блогер не выплатил налоги на сумму свыше 170 млн рублей. За это ему грозит до семи лет лишения свободы. Гасанову заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сам блогер, судя по всему, уехал из России еще в начале этого года и резко сократил присутствие в соцсетях. 23 мая он опубликовал первый с января пост в ленте инстаграма, а до этого лишь кратко прокомментировал новости об уголовном деле 14 мая: «Видел новости, „заочный арест“ звучит громко. Но на деле все не так драматично: все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году. Сейчас мои юристы работают над ситуацией. Разберемся и поставим точку», — с тех пор блогер не давал никаких апдейтов о положении дел.
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