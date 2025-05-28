Успешный успех и мышление миллионера не спасли от розыска: кто такой Гусейн Гасанов

Сам блогер, судя по всему, уехал из России еще в начале этого года и резко сократил присутствие в соцсетях. 23 мая он опубликовал первый с января пост в ленте инстаграма, а до этого лишь кратко прокомментировал новости об уголовном деле 14 мая: «Видел новости, „заочный арест“ звучит громко. Но на деле все не так драматично: все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году. Сейчас мои юристы работают над ситуацией. Разберемся и поставим точку», — с тех пор блогер не давал никаких апдейтов о положении дел.