Трагедия в Джонстауне: как лидер секты «Храм народов» лишил жизни более 900 последователей

Журналисты пообщались более чем с десятью бывшими последователями и верифицировали упомянутые ими детали: например, проверили акты передачи собственности и политические взносы. Возникал вопрос, почему эти люди оставались в церкви даже после разочарования в Джиме Джонсе, но ответ был один: они боялись мести и сомневались, что их историям поверят. В той статье среди прочего раскрывается один из трюков шарлатана: сгусток, который он доставал из горла мнимых больных, оказался лишь куриными потрохами . А чтобы больше узнать о жизни будущих последователей, лидер секты предварительно отправлял к ним на «случайную» беседу своих соучастников. Годы спустя Дэвид Паркер Уайз, бывший пастор лос-анджелесского отделения «Народного храма», разочаровавшийся в движении, объяснял и другие «чудеса». По его словам, одну из прихожанок накачали снотворным, а когда она очнулась, на ее руке был гипс. Женщина поверила, что поскользнулась в ванной, и что Джонс мгновенно исцелил ее, позднее сняв повязку на публике.