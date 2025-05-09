ПИКНИК АФИШИ
Новости
Кино
Город
Еда
Культура
Красота
Музыка
Общество
Игры
Инфопорно
Тесты
AFISHA.RU
Войти
09.05.1945
От блокады до писем Набокова. Главные тексты «Афиши Daily» о Великой Отечественной войне
Афиша Daily
Сегодня в 09:00
К восьмидесятой годовщине окончания Великой Отечественной войны вспоминаем важные тексты, посвященные ее героям.
Память /
«И когда все это кончится?»: письма военных лет Набокова, Брик, Хемингуэя и других
Фотопроекты /
Герои Великой Отечественной спустя семь десятилетий в фотопроекте «Лица войны»
9.05.1945 /
За столом, без танков: День Победы в советском кино
9.05.1945 /
«Чувствовалось единение»: что говорят участники «Бессмертного полка»
Книжные списки /
10 главных книг о блокаде Ленинграда
Киносписки /
5 неочевидных шедевров про Вторую мировую, которые помогут во всем разобраться
Архитектура /
Архитектура памяти: 5 военных мемориалов без пафоса героики
Плейлист /
10 песен о войне
Расскажите друзьям
Читайте также
Afisha.ru
Путеводители «Афиши»
Eda.ru
Афиша-Рестораны
Afisha.ru
Путеводители «Афиши»
Eda.ru
Афиша-Рестораны
Редакция
Условия использования
Политика конфиденциальности
Рекламодателям
Правовая информация
Спецпроекты
Рубрики
Авторы
Теги
Архив
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с
Правилами