09.05.1945

От блокады до писем Набокова. Главные тексты «Афиши Daily» о Великой Отечественной войне

Сегодня в 09:00
К восьмидесятой годовщине окончания Великой Отечественной войны вспоминаем важные тексты, посвященные ее героям.
Память /«И когда все это кончится?»: письма военных лет Набокова, Брик, Хемингуэя и других
Фотопроекты /Герои Великой Отечественной спустя семь десятилетий в фотопроекте «Лица войны»
9.05.1945 /За столом, без танков: День Победы в советском кино
9.05.1945 /«Чувствовалось единение»: что говорят участники «Бессмертного полка»
Книжные списки /10 главных книг о блокаде Ленинграда
Киносписки /5 неочевидных шедевров про Вторую мировую, которые помогут во всем разобраться
Архитектура /Архитектура памяти: 5 военных мемориалов без пафоса героики
Плейлист /10 песен о войне
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