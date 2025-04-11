Фанаты рыдают, школьники пьют энергетики в храме: как Москва прощалась с Пашей Техником

Как проходило прощание с Пашей Техником
Перед прощанием в храме родственники музыканта заранее обратились ко всем желающим прийти с просьбой соблюдать правила порядка и пресекать любые провокации в толпе.
С самого утра перед храмом стала выстраиваться очередь из поклонников — школьников, пришедших делать контент, и грустно наблюдающих за этим всем взрослых. К 13.00 возле храма было уже более тысячи человек — очередь начиналась от станции метро «Лефортово» и протянулась до самого храма. К 14.00 желающие проститься перестали помещаться на тротуаре, из‑за чего движение автомобилей по Солдатской улице перекрыли.
Сотрудники полиции попытались решить проблему, выставив пластиковые ограждения, но это не помогло — из‑за давки поклонники Паши Техника начали падать через них на проезжую часть. Тем временем школьники, желая улучшить себе обзор, забирались на заборы и крыши соседних зданий. Кто‑то включил на колонке песню Kunteynir «Черная дыра». «Вспоминаю случай с НЛО / Возможно, черная дыра / Галактика — прикольная штука», — подпевала толпа, а затем скандировала: «Паша Техник! Паша Техник!».
На прощание с Техником приехали ведущий ютуб-шоу «Вписка» Вася Трунов и его основатель Коля Редькин, пианист Лука Сафронов, Metox, Молодой Калуга, друзья и коллеги из группы Kunteynir Блев MC, Максим Синицын и МС Кальмар, а также рэпер Птаха.
Последнего ОМОН сначала не хотел пускать в храм, из‑за чего между ними произошла словесная перепалка. «Это мой друг! Ты не слышишь, что говорим тебе? Это мой друг!», — кричал Птаха, после чего он все же смог попасть внутрь. В основном поклонники спокойно выходили из храма, но некоторые не выдерживали напряжения и громко плакали.
Те, кто был на месте подчеркивали, что атмосфера напоминала масштабный рок-фестиваль: нефоры, пиво и громкая музыка. «Толпятся малолетки с улыбками на лицах и спрашивают друг у друга, пустят ли их в храм с энергетиками», — писал телеграм-канал «Необарокко». Взрослые поклонники Техника, приехавшие проводить музыканта, рассказали «Афише Daily», что не смогли дойти до храма из‑за толп нетрезвых и буйных подростков.
«Молодые ребята творили дичь»: кто пришел попрощаться с Техником
Редакторка «Афиши Daily» Шура Богачева пришла проститься с рэпером к храму Петра и Павла. На станции «Лефортово» ее встретила толпа школьников, из чьих колонок звучали треки Техника «Нужен Xanax» и «Передай». Чистые до 11 апреля стены магазинов и домов по пути к церкви были затэганы надписями «Паша RIP» и «Вечная память», и желающие оставить надпись выстраивалась в очередь.
По мере приближения к храму становилось громче и теснее: фанаты выпивали, школьники просили у собравшихся сигареты, в разных частях толпы постоянно кто‑то, пытаясь завести остальных, начинал выкрикивать «Техник, Техник!». Подростки помогали друг другу забираться на забор, чтобы лучше видеть происходящее на территории храма, а суровые парни в анораках их останавливали. С картиной, на которой рэпер изображен в окружении диснеевских принцесс, устраивали фотосессии.
В нескольких местах возникли стихийные мемориалы из цветов, пива, сигарет, бутылок и одежды любимых брендов Паши. В ней, кстати, и пришли поклонники музыканта — повсюду виднелись шарфы Burberry, курточки Stone Island и легендарные шапки с линзами C.P. COMPANY.
Музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Сломанные пляски» и YouTube-канала «Брокен Дэнс»
«Я пришел, потому что почувствовал сопричастность. Мне грустно и жалко, что не будет Паши, его фразочек, обаяния и песен. В храм я и не надеялся попасть, уверен был, что соберется безумная толпа. Зато поговорил с собравшимися о том, каким был Паша. Мои подписчики писали, что сегодня в Лефортово было много неадекватов, которые чуть ли не под веществами ходили. Я такого не видел, вокруг меня все были связываны печалью из‑за потери яркого, создающего настроение и эмоции персонажа и музыканта.
От прощания остались теплые ощущения: было много молодежи, кто‑то пропускал пары и уходил с работ. Один парень специально приехал из Питера, было обидно, что он тоже не смог попасть в храм, но он решил съездить на следующий день на кладбище. Другая семейная пара приехала на машине из Владимира — люди собрались отовсюду. Один человек даже из Таиланда приехал — для Пашиной истории это странная и символичная закольцовка».
Школьница
«Я здесь, чтобы почтить память андеграундного рэпера Паши, которого начала слушать два года назад. Но рядом с собой я вижу ****** [пипец] реальный. Типы пришли чисто ради того, чтобы побухать. Как по мне, это неуважение. Хотя Паша сам бы поугорал с такого поведения фанатов, настолько аморально себя вести нельзя. Я разочарована: ждала, что сюда придет намного меньше людей, но все они будут вести себя достойно».
«Проводить Техника показалось мне важным. Но не буду врать, мне было еще и просто любопытно, кто придет. И я был очень удивлен разношерстности публики: ботаны-задроты, офники, непонятное нефорье. Она подтверждает феномен Паши Техника. Я никогда не был безумным фанатом Kunteynir и Техника. Но помню, как десять лет назад основательно послушал его и проникся грязным стилем, откровенностью и одновременно с этим крутыми поэтическими находками.
Думаю, талант рэпера и битмаря, харизма и добрая непосредственность стали фундаментом его культа. Буквально торчок с района, который сумел объединить поколения и разных по взглядам людей. Я буду скучать».
Школьник
«Я люблю Пашу Техника, его знала и слушала вся Россия. Его трек мне впервые включили в 2022 году, но знал его в основном по мемам. Да, я знаю, что он внес вклад в андеграунд. Но он в первую очередь был сам по себе очень веселым человеком, подарившим много положительных эмоций. Мне нравится происходящее, я не видел, чтобы кто‑то сильно дебоширил. Утром МС Блев попросил вести себя достойно, и все спокойно наблюдают и цветы возлагают».
Житель Лефортова, знакомый Паши Техника
«Я всю жизнь прожил в Лефортово, знал Пашу и весь состав группы Kunteynir. Для меня это тяжелый денек. Несмотря на все слабости и зависимости, Техник был очень добрым и хорошим человеком. Я слушаю его музыку уже восемь лет, сначала она казалась угарной, но с возрастом понял, что она хороша. Чего стоят и последние диджей-сеты. Тут много тех, для кого Паша — это мем, а я таких ***** [нахер] шлю сразу. Сюда мало людей пришли скорбеть, в основном зумеры, которые старое творчество Паши не слышали и не будут слушать. Обидно, что они попали в храм, а я нет, и мне пришлось передавать цветы».
Фанатка Техника с пятнадцатилетним стажем
«Пришла попрощаться с очень хорошим человеком, другом моих близких, в котором было дофига родного, чувствовалась искренность и доброта. Я не ожидала такого ****** [кошмара]. Когда я вышла из метро, будто попала на школьную экскурсию огромного класса коррекции. Тысяча подростков 15-17 лет пили пиво у церкви: хотелось позвонить мамам каждого из них. В меньшинстве оказались взрослые люди, которые понимали, куда они пришли и к кому — не к человеку из мемов, а к другу или любимому артисту. Мы не смогли подойти к церкви, нам помешала гигантская толпа орущих неадекватных малолеток, лезущих на забор. Вели они себя так, словно оказались на обрыганской тусовке. Мы посмотрели на это и развернулись. Когда все утихнет, хочу приехать на кладбище и нормально попрощаться».
Фанат Техника с десятилетним стажем
«Пришел проводить в добрый путь легендарного Пашу Ивлева. Начал его слушать, когда мне было 14 лет. Тогда процветали околофутбол и андеграундная движуха, а Паша был символом этого времени, все на него равнялись даже в плане шмоток. Он — это кусок детства каждого пацана, который жил на окраине Москвы в десятых. Техник был прекрасным битмейкером, авангардным музыкантом и лириком. Люди моего возраста и постарше ценили в нем именно это, поэтому вели сегодня себя спокойно. А молодые ребята, для которых Паша был мемом, бузили, творили дичь и лазали по ограждениям церкви».
«Как будто умер друг»: как россияне реагировали на смерть Техника
Реакция у пользователей была неоднозначной, но бурной — им хотелось активно высказываться в комментариях к новостям и соцсетях. Одни напоминали, что музыкант отсидел в тюрьме за распространение наркотиков и был обвинен в домашнем насилии — и поэтому его смерть не должна вызывать сочувствия. Другие недоумевали, почему общество жалеет наркопотребителя, который «на глазах у нас всех убивал себя годами» и добровольно «вел отвратительный образ жизни», ведь именно такого исхода событий и следовало ожидать.
В смерти Техника обвиняли общество, которое «улыбалось и улюлюкало, когда видело человека в сопли от алкоголя или наркоты». Пользователи также выступали против злорадства над судьбой артиста: «Наркотики — это зло, которое убивает людей. Но еще хуже самому быть злом, которое желает людям смерти». Техника сравнивали с Эми Уайнхаус, удивлялись, что он умер в один день с Куртом Кобейном, и благодарили за напоминание, «какова конечная плата за дешевый дофамин».
Музыканта называли «прикольным человеком, который дарил улыбки» и хорошим отцом, купившем для сына четырехкомнатную квартиру в Москве. После смерти рэпера в соцсетях стало появляться неожиданно много роликов от тех, кто никогда не был фанатом Техника, но считал его своим другом. Вот какие комментарии пользователи оставляли под подобными видео:
«Странный феномен. Многие люди его толком не знали, не смотрели, но многие (в том числе и я впали в ужасную апатию».
«Никогда не ревела ни с кого медийного, но тут прям капец тяжело. Правильно пишут, словно всеобщий друг умер».
«Тоже не была фанатом, но каждое видео о его смерти вызывает слезы».
«Я хоть и 34-летняя тетка, но мне его жаль, смешной, но просто потерянный был».
Кажется, этот феномен отлично удалось объяснить музыкальному журналисту Дане Порнорэпу в своем эссе «Паша — это ты», которое в связи с последними событиями разошлось в телеграме на 180 тысяч просмотров. Критик предположил, что для многих Паша был чем‑то большим, чем просто артист — он был зеркалом», в которым россияне видели свою версию, которая «иногда пробивается сквозь фильтры социального одобрения». «Паша Техник — это ты. Ты, каким видишь себя после четвертого пива. Дерзкий, остроумный, харизматичный — и плевать на корпоративную этику, моду и чужое мнение. Пошутил — кенты лежат со смеха, заговорил — слова разлетаются на цитаты, снял штаны — девушки хвалят расцветку трусов. Потом будет похмелье — и новый день на работе, учебе, на каторге повседневности. Но у тебя всегда есть он — Пашок в кармане телефона. С новым кружком в телеге, мемом, очередным шоу, где он сидит перед прилизанными ведущими с тем же выражением лица, с каким встречал районных барыг в нулевых. Пашин контент как напоминание ** [задолбанному]-жизнью-тебе: «чувак, не ссы, это жизнь»».
Гражданская панихида длилась до 14.40, после этого гроб с телом Паши Техника погрузили в автобус под молитву священника и слезы матери Надежды и увезли на Николо-Архангельском кладбище. Похоронили музыканта в любимых кроссовках, рубашке Burberry и штанах Stone Island.