Фанаты рыдают, школьники пьют энергетики в храме: как Москва прощалась с Пашей Техником

«Я всю жизнь прожил в Лефортово, знал Пашу и весь состав группы Kunteynir. Для меня это тяжелый денек. Несмотря на все слабости и зависимости, Техник был очень добрым и хорошим человеком. Я слушаю его музыку уже восемь лет, сначала она казалась угарной, но с возрастом понял, что она хороша. Чего стоят и последние диджей-сеты. Тут много тех, для кого Паша — это мем, а я таких ***** [нахер] шлю сразу. Сюда мало людей пришли скорбеть, в основном зумеры, которые старое творчество Паши не слышали и не будут слушать. Обидно, что они попали в храм, а я нет, и мне пришлось передавать цветы».