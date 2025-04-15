«Обнимаю, если можно»: что такое язык терапии и как излишняя бережность рушит наши связи

«Я увидела, как некоторые начали воспринимать пост как разрешение на грубость : если даже активистка пишет, что ее это все достало, значит, можно и дальше говорить „как есть“, игнорируя чужой опыт уязвимости, дискриминации, насилия, — говорит Татьяна Калинина. — В этом месте мне стало не по себе. Потому что одно дело — критиковать форму, в которой бережность становится инструментом давления, и совсем другое — использовать это как повод для агрессии и обесценивания . Но, как ни странно, именно такая реакция показала мне, насколько важно видеть тонкие границы: между честностью и насилием, между открытым диалогом и желанием просто выплеснуть раздражение».