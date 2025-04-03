Win-win для всех: почему четырехдневная рабочая неделя выгодна для работодателей

Опыт разных стран
Исландия
Исландия стала одной из первых стран, где запустили эксперимент по сокращению рабочего времени: с 2015 по 2019 год около 3000 человек (1% всей рабочей силы страны) стали работать 35 часов в неделю вместо 40, а их заработная плата осталась прежней. Участниками эксперимента стали госслужащие из разных сфер: от учителей до врачей.
Результаты пилотного проекта показали, что работники стали выше оценивать свое благополучие: у них снизился уровень стресса и уменьшились симптомы выгорания, выровнялся баланс между карьерой и личной жизнью, появилось время следить за здоровьем. При этом производительность на рабочем месте и уровень предоставляемых услуг не пострадали: они или остались прежними, или выросли. Некоторые участники эксперимента рассказали, что начали делегировать задачи и эффективнее расставлять приоритеты — например, сокращать количество встреч или переходить на переписку по электронной почте.
Успех эксперимента сподвиг профсоюзы страны на распространение этого графика: с 2020 по 2022 год 51% исландских работников принял предложение о сокращении рабочего времени — на некоторых должностях это подразумевало переход на четырехдневную неделю. Исследование 2024 года показало, что годом ранее экономика Исландии выросла на 5%, это выше среднего темпа страны. 78% опрошенных подтвердили удовлетворенность количеством времени, которое они теперь уделяют работе.
Германия
В октябре 2024 года в Германии подвели итоги эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю с сохранением полной заработной платы. С начала года 45 организаций из разных секторов экономики участвовали в шестимесячном пилотном проекте берлинской консалтинговой компании Intraprenör и организации 4 Day Week Global. Результаты показали: при таком графике психическое и физическое состояние сотрудников улучшается, а уровень производительности не только не падает, но и немного увеличивается.
Чтобы не снижать привычные обороты, в некоторых фирмах оптимизировали процессы: так, в компании Solidsense, которая занимается организацией мероприятий, сократили ненужные встречи и стали использовать нейросети для выполнения несложных задач — например, редактирования файлов в Excel.
Сокращение рабочих часов позволило 18 сотрудникам компании проводить больше времени с семьей, заниматься хобби и ходить в спортзал. «Четырехдневная неделя даже оказалась для нас экономически выгодной», — утверждал по итогам эксперимента Фрике, соучредитель компании, и уточнил, что Solidsense рассчитываетНеизвестно, удалось ли компании достичь таких показателей. зафиксировать 40%-ный рост выручки в 2024 году.
Профессор Юлия Бакманн из Университета Мюнстера, курировавшего полугодовой проект, сообщила, что сотрудники за это время стали реже сталкиваться со стрессом и симптомами выгорания. Они носили смарт-часы, чтобы фиксировать физиологические изменения — показали того, что среди участников вырос уровень физической активности и увеличилась продолжительность сна, — в среднем на 38 минут дольше в неделю, чем у контрольной группы.
Эксперимент можно считать успешным: более 70% организаций хотят либо продолжить тестовую фазу, либо уже финально перейти на четырехдневку. Но не все руководители оказались довольны результатом: так, Хеннинг Репер, управляющий директор производителя окон Eurolam, обратил внимание, что в работе фирмы много непредвиденных задач — например, ремонт неисправных изделий. По словам Репера, возвращение к пятидневной рабочей неделе разочаровало команду: наиболее долго работающий сотрудник описал четырехдневку как лучшее, что произошло в его карьере.
Испания
В начале 2021 года стало известно, что Испания запустит проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю — его инициировала левая партия Más Pais. Там подсчитали, что в эксперименте смогут принять участие около 200 компаний, где работает от 3000 до 6000 человек. Тестовый период должен был закончиться осенью 2024 года, но его итоги до сих не подвели.
Зато в конце 2023-го прошел менее масштабный, но уже проанализированный эксперимент в Валенсии — в нем приняли участие 360 тысяч работников. После месяца работы с четырехдневной рабочей неделей участники сообщили о снижении уровня стресса на 35% и об увеличении продолжительности сна на 64%. Появилось время на общение с близкими, спорт и хобби: 72% опрошенных стали больше времени проводить с друзьями, 37% увеличили физическую активность, 46% стали больше читать.
Карьерный консультант, эксперт «Эйч», автор телеграм-канала «Кудрявый дневник dgesslenn»
«Я вижу много вовлеченных профессионалов, готовых активно вкладываться в дело. В ответ они хотели бы получить комфортную корпоративную культуру, видеть смыслы в деятельности и доверие, быть услышанными, иметь возможность работать в комфортном графике. Возможно, на удаленке — с фокусом на результат, а не на формальное присутствие в офисе: исследования показывают, что люди не стали меньше или хуже работать из дома, наоборот. Работники устали: от давления, обесценивания, напряжения и микроменеджмента. Они ценят дружную команду, отсутствие переработок и нетоксичную коммуникацию. Введение четырехдневной рабочей недели могло бы быть благоприятным для снижения стресса и восстановления баланса. Международный опыт это подтверждает.
Для здоровья вредны регулярные переработки и выгорание на рабочем месте. А если давать сотруднику один дополнительный день отдыха в середине недели или присоединять его к двум выходным, он начнет попадать во все стандарты Всемирной организации здравоохранения. Например, сможет уделять время спорту, начнет высыпаться. Таким образом, основные факторы смертности, связанные с постоянным стрессом, переработками и режимом нон-стоп, снижаются».
Великобритания
К началу 2025 года две сотни компаний в Великобритании на постоянной основе перешли на четырехдневную рабочую неделю без потери заработной платы для сотрудников. В этих организациях в общей сложности работает более 5000 человек — это данные фонда 4 Day Week. Директор проекта Джо Райл утверждает, что пятидневная рабочая неделя с графиком с девяти до пяти «больше не выполняет свое назначение». «Четырехдневная рабочая неделя дает людям на 50% больше свободного времени, что позволяет им жить более счастливой и полноценной жизнью», — настаивает он.
Большая часть компаний, перешедших на новый формат работы, — НКО, а также маркетинговые и технологические фирмы. Другие заняты в сферах искусства и дизайна, машиностроения, рекрутинга и управления персоналом, развлечения, бухгалтерии, банков и финансов, недвижимости, торговли и строительства.
Ждать ли четырехдневную рабочую неделю в России?
В России разговоры о четырехдневной рабочей неделе ведутся с 2019 года. Тогда Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра, высказался на Международной конференции труда: «Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта». Дальше обсуждений дело не пошло: в 2021 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пока эта тема «не стоит в повестке дня».
При этом россиянам было бы интересно протестировать новый формат работы. В 2024 году сервис Superjob провел исследование: половина опрошенных поддерживает введение четырехдневной рабочей недели, а против этого графика выступает чуть менее трети.
В 2025 году к этой теме вновь вернулись. Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, уверен, что однажды искусственный интеллект поможет сократить личное участие работников в некоторых задачах, за счет чего получится сократить рабочее время без потери зарплаты. «Я считаю, что, действительно, со временем мы [к четырехдневной рабочей неделе] перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей — это просто будет сделать невозможно», — пояснил депутат.
А в феврале в Госдуме предложили изучить опыт Японии, в столице которой городские власти планируют ввести четырехдневную рабочую неделю для всех госслужащих, чтобы повысить рождаемость и облегчить жизнь работающих матерей. «Такие инициативы стоит рассматривать, изучать их экономическую состоятельность», — объяснила депутат партии «Новые люди» Сардана Авксентьева.
Карьерный консультант, эксперт «Эйч», автор телеграм-канала «Кудрявый дневник dgesslenn»
«Основная идея сокращения рабочей недели — это возможность выполнять рабочие обязанности за меньшее время без снижения дохода. Европейские примеры это подтверждают. В российских реалиях сокращение рабочих часов зачастую влечет за собой уменьшение зарплаты, что сразу же обесценивает всю идею, — здесь и во многих других данных я ссылаюсь на Анну Немировскую, кандидата социологических наук и руководителя образовательной программы „Социология и социальная информатика“ НИУ ВШЭ в Петербурге. Риск снижения дохода — очень чувствительный момент для россиян. Кстати, по опросам ВЦИОМ, большинство — 76%Данные 2021 года. — готово работать и более 40 часов в неделю, лишь бы это время было оплачено.
К тому же есть направления деятельности, в которых эффективность прямо завязана на количестве часов, посвященных конкретному делу: например, в логистике, конвейерном производстве, кол-центрах отработанные часы прямо коррелируют с тем, сколько человек реализовал услуг или же совершил звонков, сделал товаров. Соответственно, работодатели, для которых сокращение рабочей недели автоматически означает снижение производительности, будут вынуждены нанимать новый персонал на эти освободившиеся дни и часы, чтобы обеспечивать бесперебойную работу. В итоге вырастет себестоимость, что не позволит сохранить заработную плату в том же объеме».