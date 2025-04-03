Win-win для всех: почему четырехдневная рабочая неделя выгодна для работодателей

«Я вижу много вовлеченных профессионалов, готовых активно вкладываться в дело. В ответ они хотели бы получить комфортную корпоративную культуру, видеть смыслы в деятельности и доверие, быть услышанными, иметь возможность работать в комфортном графике. Возможно, на удаленке — с фокусом на результат, а не на формальное присутствие в офисе: исследования показывают, что люди не стали меньше или хуже работать из дома, наоборот. Работники устали: от давления, обесценивания, напряжения и микроменеджмента. Они ценят дружную команду, отсутствие переработок и нетоксичную коммуникацию. Введение четырехдневной рабочей недели могло бы быть благоприятным для снижения стресса и восстановления баланса . Международный опыт это подтверждает.