От Тейта до Маркаряна: как маносфера затягивает и радикализирует мужчин

Маносфера — это не какое‑то четко структурированное пространство блогов или даже организация (скажем, в том же «Переходном возрасте» один из персонажей предполагает, что красная таблетка — «это призыв к действию от маносферы», будто это какое‑то тайное сообщество). Как считает Дебби Гинг, ирландская исследовательница, написавшая, вероятно, самую цитируемую работу по теме, под маносферой обычно понимают «свободную конфедерацию групп интересов». Американские исследователи Элис Э.Марвик и Робин Каплан относят к таким группам, например, различные движения за мужские праваMen’s Rights Movement (MRM) и отдельных активистов этого движения — men’s rights activists (MRAs)., пикаперов, сообщества «мужчин, идущих своим путем»MGOW (Men Going Their Own Way), инцелов, движения «за права отцов» и других .