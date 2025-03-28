От Тейта до Маркаряна: как маносфера затягивает и радикализирует мужчин

«Почему Х (бывший твиттер) показывает мне посты Бена Шапиро?» — так начинается одна из редакторских колонок журнала Jacobin, автор которой задается вопросом, играют ли алгоритмы соцсетей в пользу правых. Такой же вопрос возникал и у меня, когда в лентах всех социальных сетей, которыми я пользуюсь, постоянно возникали Эндрю Тейт, Джордан Питерсон или Арсен Маркарян. Я решил провести в инстаграме* эксперимент и начал добавлять контент в духе «Как поднять тестостерон, чтобы быть успешным мужчиной» в папку «Кринж» — то есть взаимодействовал с ним, и алгоритмы считали, что мне интересен такой контент. Постепенно рилсы в моей ленте становились все более странными. Например, на многих из них продвигалась идея употребления парного (не пастеризованного) молока — якобы именно так делали наши предки-воины, а обработанное молоко вредит здоровью . Постепенно употребление такого молока в рилсах все чаще называлось залогом спасения Европы от культурной деградации — и когда я вступил в дискуссию, попытавшись объяснить, что пастеризация — это тоже европейское изобретение, меня начали убеждать, что ее на самом деле придумали евреи. Еще один блогер намазывал голову в душе сырым яйцом, объясняя, что «ненатуральные шампуни — это скам».