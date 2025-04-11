Во славу Сатаны, конечно: как и зачем россияне заключают сделки с темными силами

Как «сделку с дьяволом» заключил Моргенштерн
В декабре 2024-го Алишер Моргенштерн выложил в инстаграме** постМы бы показали все ролики, которые упоминаем далее по тексту, но, к сожалению, по закону об иноагентах мы не можем цитировать или распространять их материалы., где рассказал, что «год кармы», как окрестили 2024-й, выдался для него непростым, и он намерен лечь в рехаб, потому что не справляется со своим состоянием. Алишер поделился архивными видео, на одном из которых в расстроенных чувствах рассказывает, что «контракт закончился, пришла пора платить». Этот отрывок породил в интернете целую волну обсуждений, что исполнитель «заключил сделку с Сатаной»***.
В начале февраля Моргенштерн фактически подтвердил подозрения: отвечая на вопросы поклонников, он вспомнил, как в 15–16 лет «просил о популярности у дьявола».
9 февраля Моргенштерн скрыл все посты в инстаграме и опубликовал пост с процессом удаления татуировок с лица. Напомним, у Алишера было три изображения — боевой шар с шипами, музыкальная нота и три шестерки. А недавно имущество музыканта арестовали из‑за неисполнения обязанностей иноагента, его самого Следственный комитет России объявил в розыск.
Происходящее с Моргенштерном разожгло полемику среди пользователей интернета, которые уже давно выискивают, кто из селебрити мог «заключить контракты с дьяволом» — так они пытаются объяснить их популярность. Неоднократно в сделке с потусторонними силами обвиняли Анджелину Джоли, Бейонсе, Пи Дидди и многих других. Среди российских же звезд в связях с демонами подозревали Ольгу Бузову. Пользователи соцсетей публиковали разборы, где утверждают, что Ольга Бузова якобы получила красоту, богатство и успех взамен на невозможность иметь детей и семью.
В выпуске «Шортс Шоу» Алена Водонаева тоже сделала неоднозначное заявление и объявила, что рядом с ней «стоит сущность», которую при желании «можно впустить по локоть», чтобы «получить ее способности». Алена утверждает, что умеет с ней договариваться. Что это за сущность и как она завела с ней знакомство, телеведущая уточнять не стала.
Видео с признанием Моргенштерна растащили на разборы многочисленные регрессологи — «эксперты по прошлым жизням», представители различных религиозных течений и «специалисты» по матрице судьбы. При этом многие пользователи в комментариях стали рассказывать о том, что и сами «заключили контракт», и неплохо себя чувствуют.
Мы попытались связаться с некоторыми комментаторами и предложили им анонимно поделиться опытом и рассказать, что это за «сделки с дьяволом». Одна из девушек сказала, что ей нужно «посоветоваться со своими демонами», а после отказалась, объяснив, что «успех, как и счастье, любит тишину». Другие рассказывали, что контракт не заключали, но «предложения им поступали». Третьи поделились, что контракт заключить нельзя, но «можно попасться на ловца душ».
Но нашлись и пользователи, которые согласились поделиться своей историей — и выпустить своих демонов наружу.
Как «работают» контракты с демонами — и кто их заключает
27-летняя Анастасия из Сибири выросла в бедной семье, где было трое детей. В подростковом возрасте девушка часто мечтала, что у нее будет дом — полная чаша, муж и двое детей, но со сверстниками дела особо не ладились. Тогда подружка рассказала ей, что существует специальный ритуал, который помогает найти суженого. Для этого нужно было прийти ночью на кладбище, произнести специальные слова и попросить о желанном: муже, семье, достатке, а также обозначить, чем и через какое время готов расплатиться. Анастасия признается, что ей было очень страшно, но она решилась попробовать.
Через несколько месяцев после этого девушка успешно сдала экзамены и поступила в университет в Тюмени, где встретила будущего мужа из достаточно обеспеченной по меркам города семьи, который в ней «души не чает». Сейчас у Анастасии есть собственная сеть салонов красоты и дочь, и в скором времени девушка планирует второго ребенка, как и мечтала. Анастасия твердо убеждена, что все это стало возможно только благодаря контракту, который она «заключила» с нечистым.
Впрочем, в содеянном девушка не раскаивается и идти исповедоваться не спешит:
По словам девушки, когда она погружалась в эту тему, то наткнулась на множество сайтов, посвященных оккультным наукам, — все они в свободном доступе. Такие ресурсы подробно описывают «ритуалы заключения контрактов», а еще предоставляют «услуги расторжения» — можно обратиться к ведьме или регрессологам.
Как можно «расторгнуть контракт с демоном» и кто с этим помогает
Валентина работает регрессологом уже несколько лет. По ее словам, она уже в детстве видела «различные сущности». Но родным об этом не рассказывала: среднюю сестру, у которой тоже якобы были аномальные видения, отец хотел отправить в психиатрическую клинику. В 2022 году мужа Валентины призвали на СВО, а она сама стала постоянно болеть. Женщина вспоминает, что провалилась в глубочайшую депрессию и совершенно не хотела жить. При этом ее сестра страдала от кожного заболевания, которое врачи объясняли психосоматикой и не знали, как его лечить. По словам Валентины, тогда она решила помолиться — но воззвала не к Господу, а к Отцу, и объявила, что хочет умереть. Тогда к ней якобы явился ее ангел, который сообщил, что еще не время и что «она нужна для другого».
Так Валентина начала знакомство с регрессологией — учениемЭта методика ненаучная. То, что клиенты видят на сеансах регрессологии, ученые считают не посланиями из прошлой жизни, а результатом вызванной гипнозом криптомнезии — измененного состояния, при котором человек смешивает реальные воспоминания с фантазиями. о прошлых жизнях, которое позволяет с помощью гипноза встретиться с предыдущими воплощениями и проработать проблемы, актуальные в этой жизни. Методика возникла в середине XX века: тогда о прошлых жизнях на сеансе гипноза стала рассказывать американка Вирджиния Тай. Она заговорила от имени некой Брайди Мерфи из Ирландии, которая родилась в XIX веке в городе Корк и вышла замуж за преподавателя университета. Современная же регрессология — смесь буддизма, контрактов с демонами и других духовных и оккультных практик.
Это может произойти, если очень сильно чего‑то хотеть и просить. Тогда «заключается контракт» с демоном, сакральная задача которого — учить человека любить себя и принимать таким, каков он есть. Однако, как говорит Валентина, демонам так нравится человеческая энергия, которую они «сосут» во время сделки, что оторваться им очень сложно, и якобы из‑за этого люди болеют, теряют силы, мотивацию и впадают в депрессию. При этом существование таких договоренностей осознают редко, поэтому почти не имеют возможности их расторгнуть самостоятельно. Во время сеанса регрессологии клиента вводят в трансовое состояние, во время которого «специалист» с помощью особых техник может призвать демона, выяснить условия сделки и разорвать с ним соглашение. После этого демоническая сущность отправляется либо в верхний мир — на повышение, либо в нижний.
«Чаще всего ко мне приходят молодые, но уже достаточно осознанные девушки в возрасте 32–34 лет. Мужчины реже, потому что они по натуре скептики. Больше всего запросов о том, чтобы поправить здоровье, на втором месте — финансовый вопрос, на третьем — отношения. Во время сеанса я задаю вопросы, которые помогают решить проблему человека, но не лезу в остальные сферы, потому что расторгнуть все контракты невозможно, их слишком много. Считается, что если человеку когда‑нибудь это удастся, он преисполнится, как Иисус, и достигнет высшей точки, где он будет всех любить и принимать независимо от их отношения», — считает Валентина.
Откуда корни веры в демонов и сверхъестественное
Люди обращались к сверхъестественному во все времена, но это стремление особенно усиливается в нестабильные периоды, связанные с тяжелыми мировыми конфликтами и общей экономической ситуацией, объясняет социолог религии, доктор философских наук Лариса Астахова. Последние два года она работает над книгой о связи ритуалов и практик с рациональностью и занимается полевыми исследованиями ведьм и колдуний — специалист собирает истории тех, кто считает, что наделен особенными способностями.
Несмотря на то, что в статье 14 Конституции Российской Федерации закреплено, что Россия — светское государство, власть очевидно поддерживает традиционные монотеистические религии. Языческие верования, традиционные для многих народов страны, оказались под ударом, и люди пытаются их защищать.
Спросом пользуются не только традиционные верования, но и менее догматичные мистические учения. В 2024 году только на карты Таро и колдунов россияне потратили более 2 трлн 400 млрд рублей. В правительстве тенденцией обеспокоены — настолько, что зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов внес в Госдуму законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов на территории Российской Федерации.
Тем не менее расторжение контрактов с демонами, наложение сглаза и другие виды сверхъестественных услуг законотворческая инициатива пока не ограничивает. И рынок специалистов по связям с потусторонней силой продолжает расти. В мае прошлого года «Коммерсант» писал, что даже работодатели стали привлекать нумерологов, тарологов и колдунов к проверке соискателей.
«Есть ряд новых религиозных движений, которые держатся на вере в прошлые жизни и возможность в них вернуться путем определенных процедур — например, та же сайентология. И в последнее время мои наблюдаемые, с которыми я работаю в рамках научной деятельности, одна за одной стали рассказывать, как они пообщались с регрессологами, и те „везде попали“. Прием у них, правда, недешевый — от 30 тысяч», — говорит Лариса Астахова.
По словам специалиста, тема контрактов раскручивается именно в среде регрессологов — настоящие, или, как они себя называют, глубинные, родовые, ведьмы, как правило, не используют такой терминологии. Лариса объясняет, что в сфере колдуний существует условная классификация, которая делит мастериц на кровных ведьм, которые приобрели дар по наследству, и наученных. «Считается, что дар сродни пару в пароварке. Если ты кастрюлю закупоришь и не дашь выхода для воздуха, она взорвется. Но здесь речь идет не о том, что она возжелала власти над миром и заключила некий контракт, — это ее сущность, мутация своего рода ее организма. Соответственно, ни о каких контрактах в данном случае речи не идет», — подчеркивает Астахова.
В среде людей, верящих, что они занимаются магией, считается, что сила приобретается взаймы и требует расплаты — как правило, душой. Астахова поясняет, что это лишь одно из наиболее популярных поверий, уходящее корнями в христианство. Народная традиция говорит, что «откупов» существует большое множество. Именно поэтому контракты, которые фигурируют в публичном пространстве, — просто хайп на модной теме, как считает эксперт.
Почему люди верят в сделки с дьяволом
Психиатр Сергей Комаров считает, что уход в мистицизм — попытка переложить ответственность за принятие решений. «Люди пытаются найти готовый и единственно верный ответ на вопрос, как им жить, чтобы не допустить ошибок. Им хочется снять психологическое напряжение, возникающее из‑за нестабильности будущего. Магическое мышление нормально для детского возраста и необходимо формирующейся психике для выживания и адаптации к окружающему миру. Если по какой‑то причине этого не происходит, уже во взрослом возрасте магическое мышление может быть признаком психического расстройства. Рано или поздно возникает внутренний психологический конфликт из‑за несоответствия я-реального и я-фантастического, что еще больше усугубляет состояние».
Врач-психиатр Василий Шуров придерживается мнения, что мистика и всевозможные контракты просто хорошо продаются и сфера магических услуг заполнена маркетинговыми уловками и попытками нажиться на людях и их проблемах. «Магическое мышление присуще детям до восьми лет, племенам, у которых нет знаний, и психически больным. Но, к сожалению, с 1990-х программы с экстрасенсами и магами транслируются на телевидении в прайм-тайм. У нас есть масса произведений про сделку с дьяволом, и идея отдать что‑то эфемерное типа души после смерти и получить реальную выгоду прямо сейчас звучит очень соблазнительно», — подчеркивает Шуров. Попытку же Моргенштерна говорить о сделках с дьяволом психиатр назвал хайпом: «Отказаться от него и легких денег не может, потому продолжает дурить людей».
При этом люди, которые на полном серьезе верят, что заключили контракт с демоном, по мнению Шурова, могут иметь настоящие психиатрические расстройства — например, шизофрению или биполярное аффективное расстройство в стадии мании, когда у человека отключается критическое мышление. Кроме того, магическое мышление может быть частью тревожного расстройства — последовательность ритуалов для того, чтобы день прошел счастливо, снижает уровень беспокойства.
«Обывателю без четкой религиозной ориентации в единственный выходной интереснее отдохнуть, провести время с детьми, ну если припрет — сходить к гадалке и послушать про „светлое будущее“ или заключить контракт, нежели чем идти в церковь или пытаться работать над собой, — уверена Лариса Астахова. — Всегда проще свалить на некоего посредника и верить, что все внезапно исправится как по мановению волшебной палочки».
_* Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иностранным агентом.
** Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой. Ее деятельность в РФ запрещена.
*** Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность международной организации The Satanic Temple («Храм Сатаны») на территории страны._