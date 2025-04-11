Во славу Сатаны, конечно: как и зачем россияне заключают сделки с темными силами

Валентина работает регрессологом уже несколько лет. По ее словам, она уже в детстве видела «различные сущности». Но родным об этом не рассказывала: среднюю сестру, у которой тоже якобы были аномальные видения, отец хотел отправить в психиатрическую клинику. В 2022 году мужа Валентины призвали на СВО, а она сама стала постоянно болеть. Женщина вспоминает, что провалилась в глубочайшую депрессию и совершенно не хотела жить. При этом ее сестра страдала от кожного заболевания, которое врачи объясняли психосоматикой и не знали, как его лечить. По словам Валентины, тогда она решила помолиться — но воззвала не к Господу, а к Отцу, и объявила, что хочет умереть. Тогда к ней якобы явился ее ангел, который сообщил, что еще не время и что «она нужна для другого».