Оксимирона* обвиняют в насилии, груминге и растлении малолетних. Что об этом известно

«А у меня ушло 10 лет, чтобы наконец разозлиться и понять, что я не хочу, чтоб моя дочь в будущем жила с ощущением, что чей‑то безусловный талант или что‑то там ещё могут оправдать почти любое к ней отношение и повесить на её плечи ответственность и чувство вины за двоих, которое потом годами может выжигать ей внутренности.

Взять ответственность? Перестать быть жертвой? Серьезно? А как насчёт ответственности за пятнадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась, потому что твоей работой было быть рядом и опекать, но вместо этого ты сначала переспал с ней , будучи женатым, а потом сделал вид, что вас связывает только твоя работа?

Как же быть с девушкой, которая спустя несколько лет бросила все, чтоб спасти тебя от твоего токсичного друга, никудышного афериста-менеджера и твоих собственных демонов, которой ты сначала пользовался, изменял, а потом вдруг влюбился и перепутал со своим психологом и мамой?

Что насчёт девочек, которых ты ставил перед собой на колени, изменяя ей с ними в туре, потому что они были готовы на все, ведь много непонятных умных слов и свет софитов делали своё дело?

Что делать с тем, что после того, как она не справилась и ушла от тебя, ты лепил из неё зло во плоти почти в каждом своём треке, пока она молча пыталась найти выход из клинической депрессии?

1,5 года без социальных сетей и терапия? Серьезно?»