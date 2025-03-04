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Лыжи или сноуборд? Посмотрите на новые дизайны СберКарт, посвященные зимним видам спорта

Сегодня в 10:53
Спортивное противостояние, которое Сбер вывел за пределы склона.
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Конфликт лыжников и сноубордистов разгорается каждый год, когда начинается новый зимний сезон. Первые обвиняют вторых в якобы неосторожном и травмоопасном катании, сноубордисты же считают лыжников снобами и… тоже раздражаются, когда те из‑за недостатка опыта портят трассы и теряют контроль.

© ПАО Сбербанк

Выяснить, кто же прав, решительно невозможно. Зато у любителей зимнего катания теперь получится выразить свою любовь к лыжам или сноуборду и заметить единомышленников даже за пределами трассы. Для этого Сбер разработал два лимитированных дизайна карт, посвященных зимним видам спорта. Они уже доступны к заказу.

Выпустить карту можно в приложении (6+), если вы уже клиент Сбера. Найдите раздел «Оформить», тапните на строку «Дебетовую карту» и свайпом выберите нужный дизайн. Подтвердите выпуск и дождитесь уведомления о готовности.

Рекламодатель: ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195, г. Москва
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