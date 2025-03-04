Лыжи или сноуборд? Посмотрите на новые дизайны СберКарт, посвященные зимним видам спорта

Выяснить, кто же прав, решительно невозможно. Зато у любителей зимнего катания теперь получится выразить свою любовь к лыжам или сноуборду и заметить единомышленников даже за пределами трассы. Для этого Сбер разработал два лимитированных дизайна карт, посвященных зимним видам спорта. Они уже доступны к заказу.