Что бы мне поделать, только бы не почитать: 6 идей хобби, если старые уже надоели

Цианотипия
Если простое богемное фотографирование на пленку удовольствия вам уже не приносит, присмотритесь к более замороченной (и от того более интересной) цианотипии — это метод монохромной печати середины XIX века. Изделие смазывают специальным химическим раствором по очерченному контуру, прикладывают принт на пленке, прижимают его стеклом и светят под лампой накаливания или солнечными лучами. Изображения, получаемые таким способом, выраженного синего цвета — такие приятно украсят шоппер, футболку или худи. Самое приятное — в зависимости от доступного света картинка отпечатывается на ткани от нескольких минут до нескольких часов.
Из еще более приятного — придется похимичить: для приготовления раствора вам понадобятся зеленое лимонноаммиачное железо и железосинеродистый калий, которые можно найти в фотолабораториях или на маркетплейсах (иногда они продаются в полностью готовых наборах). Еще заранее обзаведитесь распечатанным на прозрачной пленке на струйном принтере инвертированным негативом вашего будущего принта, перчатками, кистью для нанесения раствора и стеклом. Если кажется, что звучит слишком сложно — держите инструкцию.
Кинцуги
Новое хобби для тех, чьи потуги на гончарном круге не увенчались большим успехом, и хочется простого человеческого кинуть свою уродливую поделку в стену. Благо, как раз для таких случаев придумали кинцуги — японское искусство реставрации с помощью лака, с которым можно превратить разбитую посуду в предметы искусства. В основе кинцуги лежит философия принятия трещинок и изъянов, в которых можно находить прекрасное (ровно так отвечайте каждый раз, когда случайно разобьете чью-то кружку). Освоить кинцуги можно с помощью готовых наборов, в которых есть все необходимое: кисточки, краски, лаки, скотч для придания формы и не только. Подглядеть инструкцию можно у Дмитрия Быкова.
Мозаика
Незаслуженно оставленное без внимание хобби — мозаика, сделанная своими руками. Для начала вам понадобятся базовые материалы: керамическая плитка или керамогранит, специальный клей (лучше всего на полимерной основе), грунтовка для подготовки поверхности и инструменты — молоток для разбивания плитки, резиновый шпатель для затирки швов и простая дощечка для выравнивания элементов. Работать можно практически с любыми поверхностями: оштукатуренными стенами, гипсокартоном или даже деревом. Материалы легко найти в строительных магазинах или заказать онлайн — от классической керамической плитки до художественного стекла. Особенно интересно экспериментировать с природными материалами: можно создать уникальные панно галькой из реки или осколками посуды. А главное — никаких специальных навыков не требуется, достаточно терпения и фантазии, чтобы создавать красочные композиции из 3-5 цветов, которые преобразят любой интерьер.
Смальта для мозаики, от 949 р.
Кусачки для камня, от 1301 р.
Затирка для швов, 249 р.
Дисковые кусачки для мозаики, от 1084 р.
Клей для камня и керамики, 1451 р.
Мастер-класс, 4500-5000 р.
Украшения из бисера и бусин
Легкомысленные обвесы на сумки, телефоны и даже носки плавно перекочевали в этот сезон. Пока в магазинах чокеры и брелоки продаются по цене от тысячи рублей, точно такие же можно наколдовать дома по себестоимости в два раза дешевле — еще и в таком виде, как душа пожелает. Бисер и бусины ищите на маркетплейсах или в хобби-магазинах (бисер рекомендуем брать стеклянный — он ровнее и прочнее). В качестве основы для бус берите эластичную нейлоновую нить, а для более внушительных обвесов отдавайте предпочтение лескам. Крепления советуем покупать сразу набором — так будет проще протестировать, украшения какого формата вам по душе. А идеи для бус и обвесов ищите на пинтересте.
Стикеры
Самое незатейливое занятие из всех, что мы тут собрали: для реализации вам понадобятся самоклеющаяся бумага и готовая основа для стикеров. Распечатайте на цветном принтере на бумаге с клейкой основой необходимые изображения, а сверху приклейте объемную форму из эпоксидной смолы — и готово. Если хочется усложнить квест, можно попробовать изготовить форму для стикеров из смолы самостоятельно.
Тафтинг
Иногда хочется пострелять мощным пистолетом по холсту — или сделать смешной коврик своими руками. Тафтинг — это техника вышивания стежками, при которой рисунок наносят на ткань не ниткой, а пучками. Процесс ускоряет специальный пистолет, который заправляется нужной ниткой. Пряжу, кстати, чаще всего используют акриловую, а ее толщина зависит от ваших амбиций. Для основы можно выбрать обычную мешковину или специальную ткань с полосами — они помогут ориентироваться, поехал ли ваш рисунок или нет. Затем ткань потребуется плотно закрепить на раме — вернее всего это будет сделать саморезами и шуруповертом. А после того, как изделие будет готово, коврик необходимо будет подстричь с лицевой стороны — и для этих целей тоже существует специальный девайс. Если все это звучит слишком сложно, загляните на мастер-класс по тафтингу.