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Что бы мне поделать, только бы не почитать: 6 идей хобби, если старые уже надоели

Сегодня в 10:00
Фото: VikaValter/Getty Images
От монохромной печати до тафтинга ковров — собрали 6 идей для любителей работать руками, уставших от привычных керамики и контента для соцсетей. И рассказываем, что для этого всего стоит прикупить.

Цианотипия

Если простое богемное фотографирование на пленку удовольствия вам уже не приносит, присмотритесь к более замороченной (и от того более интересной) цианотипии — это метод монохромной печати середины XIX века. Изделие смазывают специальным химическим раствором по очерченному контуру, прикладывают принт на пленке, прижимают его стеклом и светят под лампой накаливания или солнечными лучами. Изображения, получаемые таким способом, выраженного синего цвета — такие приятно украсят шоппер, футболку или худи. Самое приятное — в зависимости от доступного света картинка отпечатывается на ткани от нескольких минут до нескольких часов.

Из еще более приятного — придется похимичить: для приготовления раствора вам понадобятся зеленое лимонноаммиачное железо и железосинеродистый калий, которые можно найти в фотолабораториях или на маркетплейсах (иногда они продаются в полностью готовых наборах). Еще заранее обзаведитесь распечатанным на прозрачной пленке на струйном принтере инвертированным негативом вашего будущего принта, перчатками, кистью для нанесения раствора и стеклом. Если кажется, что звучит слишком сложно — держите инструкцию.

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Набор для приготовления раствора, 750 р.

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Шоппер для нанесения принта, 172 р.

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Пленка для печати, от 623 р.

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Кисть малярная, 167 р.

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Защитные перчатки, 370 р.

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Оргстекло, 1098 р.

Кинцуги

Новое хобби для тех, чьи потуги на гончарном круге не увенчались большим успехом, и хочется простого человеческого кинуть свою уродливую поделку в стену. Благо, как раз для таких случаев придумали кинцуги — японское искусство реставрации с помощью лака, с которым можно превратить разбитую посуду в предметы искусства. В основе кинцуги лежит философия принятия трещинок и изъянов, в которых можно находить прекрасное (ровно так отвечайте каждый раз, когда случайно разобьете чью-то кружку). Освоить кинцуги можно с помощью готовых наборов, в которых есть все необходимое: кисточки, краски, лаки, скотч для придания формы и не только. Подглядеть инструкцию можно у Дмитрия Быкова.

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Набор для кинцуги, 9473 р.

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«Японизм. Маленькая книга японской жизненной мудрости», от 838 р.

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Японская керамическая чашка (если вам нечего разбить), 626 р.

Мозаика

Незаслуженно оставленное без внимание хобби — мозаика, сделанная своими руками. Для начала вам понадобятся базовые материалы: керамическая плитка или керамогранит, специальный клей (лучше всего на полимерной основе), грунтовка для подготовки поверхности и инструменты — молоток для разбивания плитки, резиновый шпатель для затирки швов и простая дощечка для выравнивания элементов. Работать можно практически с любыми поверхностями: оштукатуренными стенами, гипсокартоном или даже деревом. Материалы легко найти в строительных магазинах или заказать онлайн — от классической керамической плитки до художественного стекла. Особенно интересно экспериментировать с природными материалами: можно создать уникальные панно галькой из реки или осколками посуды. А главное — никаких специальных навыков не требуется, достаточно терпения и фантазии, чтобы создавать красочные композиции из 3-5 цветов, которые преобразят любой интерьер.

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Смальта для мозаики, от 949 р.

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Кусачки для камня, от 1301 р.

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Затирка для швов, 249 р.

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Дисковые кусачки для мозаики, от 1084 р.

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Клей для камня и керамики, 1451 р.

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Мастер-класс, 4500-5000 р.

Украшения из бисера и бусин

Легкомысленные обвесы на сумки, телефоны и даже носки плавно перекочевали в этот сезон. Пока в магазинах чокеры и брелоки продаются по цене от тысячи рублей, точно такие же можно наколдовать дома по себестоимости в два раза дешевле — еще и в таком виде, как душа пожелает. Бисер и бусины ищите на маркетплейсах или в хобби-магазинах (бисер рекомендуем брать стеклянный — он ровнее и прочнее). В качестве основы для бус берите эластичную нейлоновую нить, а для более внушительных обвесов отдавайте предпочтение лескам. Крепления советуем покупать сразу набором — так будет проще протестировать, украшения какого формата вам по душе. А идеи для бус и обвесов ищите на пинтересте.

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Бисер ассорти, 592 р.

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Акриловые бусины, 305 р.

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Замочки магнитные, 378 р.

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Пинцет для рукоделия, 348 р.

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Нитка-резинка силиконовая, 172 р.

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Набор фурнитуры для создания украшений, 641 р.

Стикеры

Самое незатейливое занятие из всех, что мы тут собрали: для реализации вам понадобятся самоклеющаяся бумага и готовая основа для стикеров. Распечатайте на цветном принтере на бумаге с клейкой основой необходимые изображения, а сверху приклейте объемную форму из эпоксидной смолы — и готово. Если хочется усложнить квест, можно попробовать изготовить форму для стикеров из смолы самостоятельно.

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Самоклеящаяся бумага для принтера, 399 р.

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Наклейки эпоксидные, 381 р.

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Блестки, 273 р.

Тафтинг

Иногда хочется пострелять мощным пистолетом по холсту — или сделать смешной коврик своими руками. Тафтинг — это техника вышивания стежками, при которой рисунок наносят на ткань не ниткой, а пучками. Процесс ускоряет специальный пистолет, который заправляется нужной ниткой. Пряжу, кстати, чаще всего используют акриловую, а ее толщина зависит от ваших амбиций. Для основы можно выбрать обычную мешковину или специальную ткань с полосами — они помогут ориентироваться, поехал ли ваш рисунок или нет. Затем ткань потребуется плотно закрепить на раме — вернее всего это будет сделать саморезами и шуруповертом. А после того, как изделие будет готово, коврик необходимо будет подстричь с лицевой стороны — и для этих целей тоже существует специальный девайс. Если все это звучит слишком сложно, загляните на мастер-класс по тафтингу.

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Тафтинговый пистолет, 10 762 р.

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Машинка для стрижки ковров, 6014 р.

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Ткань для тафтинга, 3778 р.

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Пяльцы-рамка для вышивания ковров, 10 083 р.

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Набор акриловой пряжи, 3864 р.

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