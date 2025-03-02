Что бы мне поделать, только бы не почитать: 6 идей хобби, если старые уже надоели

Иногда хочется пострелять мощным пистолетом по холсту — или сделать смешной коврик своими руками. Тафтинг — это техника вышивания стежками, при которой рисунок наносят на ткань не ниткой, а пучками. Процесс ускоряет специальный пистолет, который заправляется нужной ниткой. Пряжу, кстати, чаще всего используют акриловую, а ее толщина зависит от ваших амбиций. Для основы можно выбрать обычную мешковину или специальную ткань с полосами — они помогут ориентироваться, поехал ли ваш рисунок или нет. Затем ткань потребуется плотно закрепить на раме — вернее всего это будет сделать саморезами и шуруповертом. А после того, как изделие будет готово, коврик необходимо будет подстричь с лицевой стороны — и для этих целей тоже существует специальный девайс. Если все это звучит слишком сложно, загляните на мастер-класс по тафтингу.