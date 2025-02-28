Узнав, что у Солодкова будет концерт в Петербурге, Яйцафонк сагитировал подписчиков присоединяться к проекту «Барабуллинг» — чату «Шуба-сквада» в телеграме, где обсуждался поход в «Охта-молл». «Каждый был проинструктирован, как себя вести, что делать можно, а что нельзя. Организация была настолько детальной, что в торговый центре „42-е“ заходили по 3–5 человек, дабы не создавать видимость митинга. Все, кто шли на концерт из чата, вели себя культурно и не срывали концерт. Но вот незадача: Барабульку хейтит половина интернета. Были те, кто кидал на сцену яйца, резиновые члены и салфетки. Однако один из „42-х“ провел расследование, которое доказывает нашу непричастность», — уверен стример. Он также отметил, что хейт «42-х» к Вове Солодкову связан только с его матерью, которая использует своего ребенка.