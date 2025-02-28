Кажется, феномен субкультуры остался в прошлом, уступив место скоротечным трендам. При этом современные молодежные движения вроде квадроберов, «пауков» или набирающих популярность «42 братух» демонстрируют многие социологические признаки традиционных субкультур: у них есть единый стиль одежды, схожее мировоззрение и музыкальные предпочтения, уникальный сленг и внутренняя иерархия, а информацию они получают из одних источников — стримов, телеграм-каналов и тикток-блогов.
Но почему в нулевых тех же эмо или скинхедов мы постоянно замечали на улицах и даже пенсионеры имели примерное представление об их взглядах и интересах? Возможно, дело в том, что сегодняшние неформалы обитают в онлайн-пространстве, скрытом от обычных пользователей. Например, «42 братухи» в шубах и с тростями уже год устраивают сходки, а аудитория их идеолога активно росла и приблизилась к миллиону подписчиков. Представители новых субкультур остаются для нас невидимыми, потому что мы не смотрим трансляции популярных среди школьников стримеров, а в наши ленты в тиктоке или инстаграме* не просачивается контент, интересующий пятнадцатилетних.
Как зародилась субкультура и кто ее лидер
Субкультуру «42 братухи» основал 28-летний Кирилл Баранов, видеоблогер и стример из Ростова-на-Дону, известный под псевдонимом 5opka (Пятерка). Его аудитория на ютубе почти достигла миллиона подписчиков, а их количество на Twitch превышает 760 тысяч. Парень дважды становился победителем премии SlayГлавная премия русскоязычного стриминга, которую ежегодно проводит видеоблогер Бустер. в номинации «Человек-мем года», а на «Яндекс Музыке» у него сейчас более 400 тысяч ежемесячных слушателей.
В конце 2023 года блогер на стриме смотрел фильм по книге Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике», в котором фигурировало число 42По сюжету произведения именно такой ответ дал компьютер на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого» после семи с половиной миллионов лет вычислений.. В тот период Пятерка конфликтовал со стримером Гуакамоле, постоянно употребляющим выражение «52, братуха!», отсылающее к рэп-объединению«52» — заметное рэп-объединение из Петербурга, в состав которого входят Friendly Thug 52 NGG., Alblak 52, MyDee 52, Glocki52 и SaintPrince 52. Число 52 в псевдонимах участников указывает на телефонный код Мексики, культура которой вдохновляла музыкантов. из Санкт-Петербурга. Вдохновившись фильмом, Кирилл решил противопоставить оппоненту число 42, которое впоследствии и стало символом субкультуры.
Лидер «42 братух», стример, рэпер
«Так получилось, что субкультуру создал я. Хотя сейчас не все „42 братухи“ — мои фанаты, некоторые новички меня, возможно, и не знают. Все завертелось два месяца назад как снежный ком: „42-е“ начали становиться самостоятельным движением и отделяться от меня. Если раньше это был своего рода культ моей личности, то теперь появилась куча новеньких, которые еще не за все шарят, их надо воспитывать. Возможно, стоит этот снежный ком отпустить и посмотреть, что будет: сможет ли субкультура выжить без меня или с моим минимальным участием?»
«Дабы все в толпе смотрели на нас»: что собой представляет субкультура «42 братух»
Средний возраст братух и сеструх — 15–17 лет. Главная идея «42-х» подростков — «кринжа не существует». Вы узнаете «42 братух» в толпе по большим шубам, цепям, блесткам, очкам с шипами и тростям. Многие участники движения делают причудливый макияж и красят волосы в яркие цвета. Этот броский стиль братухи позаимствовали у своего лидера Пятерки, который часто появлялся на публике в эпатажных образах.
«42-е» проводят сходки по всей России, которые каждый раз становятся «фестивалем абсурда»: например, на мероприятия школьники приезжают на арендованных лимузинах, рассказывала сеструха Стейси Крыса. У субкультуры есть иерархия, она подразделена на «сквады хайпа». О них «Афише Daily» подробнее рассказал Ярик Яйцафонк — один из самых известных представителей «42-х», который после отчисления из 10-го класса начал «продвигать „42 братух“ в массы» и основал один из сквадов.
«Год назад в Петербурге возник первый сквад — „Шуба“. Его члены наряжались в шубы, повторяли за Пятеркой и его стилем, снимали тиктоки и устраивали сходки. Фанаты Кирилла из других регионов посмотрели на это и подумали: „А что мешает нам тоже сделать сквад?“ — и начали основывать ячейки „42 братух“ в других городах. Как сейчас помню: после „Шуба-сквада“ в середине марта появился „НАХ-сквад“ в Москве, примерно в то же время „Хай-сквад“ в Воронеже, а уже в мае „Урод-сквад“ в Ростове. По цепочке наше движение разошлось по всей России и СНГ».
В начале февраля Пятерка выпустил гимн братух, обложка которого стала оммажем на альбом Славы КПСС «Россия34».
Где б вы ни были, вы всегда вторые.
Даже школьники остаются стойкими,
Учатся лишь только на четверки с двойками.
42-я дивизия. В пацанах уверен я,
Наша миссия — саботаж на премиях,
У хейтеров бомбит и рвет жопы оттого,
Что тут за всех один и все за одного!»
Музыкальная карьера Пятерки продолжает набирать обороты: 18 февраля вышел его совместный трек с Дмитрием Маликовым «Venom Boy». С промо фита помогала «Яндекс Музыка», которая на целый день отдала артистам ведение телеграм-канала. Во время встречи блогер посвятил Маликова в «42-е» и подарил ему мерч.
Главный редактор «Яндекс Музыки»
«В начале 2025 года наш телеграм-канал захлестнула волна комментариев „42, братухи“, поэтому захотели обыграть этот мем. Идеальным поводом стал грядущий фит Кирилла Пятерки и Дмитрия Маликова — „Venom Boy“. Нам нравится, когда артисты разных поколений объединяются для создания классной коллаборации, особенно если это выглядит и звучит настолько органично.
Пятерка и Маликов — проактивные музыканты, готовые экспериментировать и создавать тренды. Мы предложили привлечь внимание к релизу. Исполнители поучаствовали в одной из самых популярных рубрик канала — „День с артистом“. 18 февраля с самого утра они вели наш телеграм и показывали, как проходят съемки и запись совместного трека. У обоих артистов невероятно отзывчивые фанаты, и мы были рады поспособствовать обмену этих аудиторий через такой развлекательный формат».
«Пранк вышел из‑под контроля»: почему «42-е» не любят Вову Солодкова
Вова Солодков — 14-летний блогер, рост которого замедлился из‑за системного артрита. Полгода назад юный инфлюэнсер выпустил хит «Барабулька». Позже тиктокер BSWEEDY сделал кавер на развирусившийся трек, заменив в нем слова «Хочу я барабульку» на «Хочу *****[переспать] c бабулькой». По признанию автора кавера, команда Солодкова предлагала ему деньги за удаление песни и призывала аудиторию жаловаться на видео с «Бабулькой». Эту информацию мама Солодкова назвала фейком. Сработал эффект СтрейзандФеномен, согласно которому попытки скрыть или удалить какую‑либо информацию из интернета приводят к повышению внимания к ней. , трек только стал популярнее, а у 14-летнего блогера появилось немало хейтеров.
На фан-встречу подростка в петербургском «Охта-молле» пришли агрессивные молодые люди, которые кидали на сцену яйца и звали Вову Солодкова. В интернете ходят слухи, что среди зрителей в тот день были «42 братухи», которые якобы недолюбливают исполнителя «Барабульки». Отметим, что под постами и клипом Солодкова уже несколько недель появляются негативные комментарии, сопровождающиеся числом 42.
«42-е» убеждены: они не причастны к срыву концерта Солодкова, хотя и устраивали в тот день «барабуллинг». Поводом стало то, что амбассадор «42-х» Ярик Яйцафонк снял тикток под альтернативную версию «Барабульки», чем вызвал недовольство у команды Солодкова.
Узнав, что у Солодкова будет концерт в Петербурге, Яйцафонк сагитировал подписчиков присоединяться к проекту «Барабуллинг» — чату «Шуба-сквада» в телеграме, где обсуждался поход в «Охта-молл». «Каждый был проинструктирован, как себя вести, что делать можно, а что нельзя. Организация была настолько детальной, что в торговый центре „42-е“ заходили по 3–5 человек, дабы не создавать видимость митинга. Все, кто шли на концерт из чата, вели себя культурно и не срывали концерт. Но вот незадача: Барабульку хейтит половина интернета. Были те, кто кидал на сцену яйца, резиновые члены и салфетки. Однако один из „42-х“ провел расследование, которое доказывает нашу непричастность», — уверен стример. Он также отметил, что хейт «42-х» к Вове Солодкову связан только с его матерью, которая использует своего ребенка.
Лидер «42 братух», стример, рэпер
«Не все „42 братухи“ не любят Солодкова. Больше скажу: к нему вообще ни у кого из нас претензий нет, потому что все понимают, что это маленький мальчик и толку с него не взять. За ним стоит большой менеджмент, который как раз таки допускает ошибки. Яйцафонку он банил тиктоки, и ребята решили в ответ пойти снять еще больше роликов, вот и все. В итоге пранк вышел из‑под контроля. По имеющимся у меня данным, концерт срывали не „42 братухи“. Хотя не отрицаю, что новые представители субкультуры могли в этом участвовать.
У Барабульки хейтеров достаточно и без „42 братух“. Они собрались заранее, их четко проинструктировали, как вести себя нормально. Ребята не хотят, чтобы о субкультуре думали плохо или ее запрещали».
Менеджер Вовы Солодкова не ответила на запрос редакции «Афиши Daily». При этом его мама сообщила изданию «Фонтанка», что «42-е» шли на фан-встречу с целью «унизить Барабульку», а срыв мероприятия семья считает «страшным и некрасивым» эпизодом.
«Не боимся делать то, что „общество не выкупит“»
«Мы носим то, что делает нас яркими, пачками вешаем рэперские цепи и надеваем шубы посреди лета, дабы все в толпе смотрели именно на нас. «42»-комьюнити в первую очередь помогает самовыражаться: почти все наши образы — это искусство, стиль — наш холст. Мы, «42-е», не боимся делать то, что «общество не выкупит», идем наперекор как нормисам, так и нефорам.
Разве субкультура, у которой есть свои премии, которая проводит показы мод в центре Москвы, не является популярной? Еще до глобального форса у нас была известность и свои ключевые лица. Когда форс «42-х» как мема прекратится, культура будет жить и стабильно развиваться, обретая новых людей в рядах. Время отсеет выкупивших из тех, кто подшарил только сейчас, а остальные отвалятся по пути».
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