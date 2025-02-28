От «Такси» до «Доставки»: как ВТБ сделал выгоднее самые востребованные услуги «Яндекса»

В 2025 году клиенты ВТБ смогут получать скидки и кешбэк на оплату самых востребованных услуг, а также другие привилегии внутри сервисов «Яндекса». «Учитывая, что [ими пользуется] каждый второй россиянин, наша программа в этом году придет в каждую семью», — отмечает заместитель президента —председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Для «Яндекса» коллаборация стала возможностью повысить лояльность пользователей и привлечь новых клиентов. «Больше всего от подобных проектов выигрывает, конечно же, потребитель», — добавляет Евгений Соколов, директор по коммерции крупного бизнеса в «Яндексе».
Новые клиенты банка, оформившие карту, получат скидку до 50% на поездки в такси. Скидка рассчитывается индивидуально.
Проживание в понравившемся отеле тоже станет выгоднее. При бронировании в «Яндекс Путешествиях»* можно получить 10% кешбэком от стоимости проживания. А при оплате на совместном сайте банка и сервиса кешбэк вырастет до 12%.
Клиенты ВТБ могут получить скидку за отправление посылок.
Новые клиенты, оформившие карту ВТБ, могут получить 50% кешбэка рублями от стоимости билетов на электрички и аэроэкспрессы.
Клиенты могут получить скидку до 15% на билеты в специальной подборке мероприятий.
Новые клиенты получат скидку до 5 рублей с каждого литра бензина при заправке на сумму от 1500 рублей. Также каждую субботу всем держателям карт ВТБ предоставляется скидка 10% на один заказ.
И это еще не все
В ближайшее время клиенты ВТБ смогут получить индивидуально рассчитанную скидку на часть поездок в тарифе Ultima. Другие специальные предложения будут последовательно стартовать в течение всего 2025 года.
* ООО «Яндекс.Вертикали» г. Москва, ОГРН: 5157746192742.