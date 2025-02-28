Промо От «Такси» до «Доставки»: как ВТБ сделал выгоднее самые востребованные услуги «Яндекса» Афиша Daily Сегодня в 16:08

Фото: Anna Shvets

Доставка, электрички, отели и такси входят в число регулярных трат большинства россиян, которые так хочется сделать приятнее и выгоднее. Поэтому ВТБ запускает кешбэк и скидки в сервисах «Яндекса» как для новых, так и для действующих клиентов. Рассказываем, какими предложениями уже можно воспользоваться.

В 2025 году клиенты ВТБ смогут получать скидки и кешбэк на оплату самых востребованных услуг, а также другие привилегии внутри сервисов «Яндекса». «Учитывая, что [ими пользуется] каждый второй россиянин, наша программа в этом году придет в каждую семью», — отмечает заместитель президента —председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Для «Яндекса» коллаборация стала возможностью повысить лояльность пользователей и привлечь новых клиентов. «Больше всего от подобных проектов выигрывает, конечно же, потребитель», — добавляет Евгений Соколов, директор по коммерции крупного бизнеса в «Яндексе». В некоторых сервисах уже доступны бонусные предложения «Такси» Новые клиенты банка, оформившие карту, получат скидку до 50% на поездки в такси. Скидка рассчитывается индивидуально. «Путешествия» Проживание в понравившемся отеле тоже станет выгоднее. При бронировании в «Яндекс Путешествиях»* можно получить 10% кешбэком от стоимости проживания. А при оплате на совместном сайте банка и сервиса кешбэк вырастет до 12%. «Доставка» Клиенты ВТБ могут получить скидку за отправление посылок.

«Электрички» (3+) и «Расписания» Новые клиенты, оформившие карту ВТБ, могут получить 50% кешбэка рублями от стоимости билетов на электрички и аэроэкспрессы. «Афиша» Клиенты могут получить скидку до 15% на билеты в специальной подборке мероприятий. «Заправки» Новые клиенты получат скидку до 5 рублей с каждого литра бензина при заправке на сумму от 1500 рублей. Также каждую субботу всем держателям карт ВТБ предоставляется скидка 10% на один заказ. И это еще не все В ближайшее время клиенты ВТБ смогут получить индивидуально рассчитанную скидку на часть поездок в тарифе Ultima. Другие специальные предложения будут последовательно стартовать в течение всего 2025 года. * ООО «Яндекс.Вертикали» г. Москва, ОГРН: 5157746192742.

Рекламодатель: ПАО Банк ВТБ, ИНН 7702070139